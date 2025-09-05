La valeur du jour à Wall Street - Broadcom performe : le compartiment des semi-conducteurs en forme

(AOF) - Broadcom (+12,03% à 342,93 dollars) bondit à la Bourse de New York à la faveur de robustes résultats au troisième trimestre de son exercice 2025. Grâce à la bonne performance du géant américain des semi-conducteurs dévoilée hier, les actions européennes du secteur brillent. STMicroelectronics occupe la tête de l'indice CAC 40 en gagnant 4,26%, à 22,90 euros. Enregistrant une des plus fortes progressions du SBF 120, Soitec s'adjuge 3,53%, à 33,39 euros. À Amsterdam, ASML avance de 2,27%, à 662,30 euros. De son côté, à Francfort, Infineon gagne 1,23%, à 31,66 euros.

Chiffre d'affaires record et prévisions favorables

" Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 22% sur un an pour atteindre un record de 16 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté a augmenté de 30% d'une année à l'autre pour atteindre 10,7 milliards de dollars, ce qui reflète un levier d'exploitation solide ", a déclaré Kirsten Spears, directrice financière de Broadcom.

" Les flux de trésorerie disponibles ont atteint un niveau record de 7 milliards de dollars, en hausse de 47% d'une année à l'autre. Conformément à notre engagement de rembourser les excédents de trésorerie aux actionnaires, nous avons remboursé 2,8 milliards de dollars aux actionnaires au troisième trimestre par le biais de dividendes en espèces ", précise t-elle.

Sur cette période, le bénéfice net consolidé a atteint 4,14 milliards de dollars, alors qu'au troisième trimestre 2024 le fournisseur de produits logiciels pour semi-conducteurs affichait une perte nette de 1,87 milliard de dollars. Par action, le bénéfice s'élève à 0,85 dollar, contre une perte de 0,40 il y a un an. Le bénéfice par action ajusté ressort à 1,69 dollar contre 1,24 dollar au troisième trimestre 2024.

" Broadcom a réalisé un chiffre d'affaires record au troisième trimestre grâce à la solidité continue dans les accélérateurs d'IA personnalisés, les réseaux et VMware. Au troisième trimestre, les revenus de l'IA ont accéléré, en augmentation de 63% en glissement annuel à 5,2 milliards de dollars ", a déclaré de son côté Hock Tan, PDG de Broadcom.

Ces résultats trimestriels sont supérieurs aux consensus cités par Bloomberg. Les analystes anticipaient des revenus de 15,8 milliards de dollars, un bénéfice par action ajusté de 1,67 dollar et des revenus des activités IA à 5,11 milliards de dollars.

Côté perspectives, Broadcom anticipe un chiffre d'affaires de près de 17,4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, soit une hausse de 24% sur un an. L'Ebitda ajusté est anticipé à 67% de ce chiffre d'affaires prévisionnel. " Nous prévoyons que la croissance des revenus des semi-conducteurs d'IA s'accélérera à 6,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, ce qui représente onze trimestres consécutifs de croissance, alors que nos clients continuent d'investir fortement ", a précisé Hock Tan.

Open AI va collaborer avec Broadcom (Financial Times)

Hier, le PDG de Broadcom a déclaré que son groupe travaillerait avec un nouveau client, sans que le nom soit dévoilé, qui s'engagera pour 10 milliards de dollars de commandes. D'après des informations divulguées par le Financial Times, il s'agirait de l'entreprise américaine OpenAI. Elle entamerait la fabrication de sa propre puce d'intelligence artificielle à partir de 2026 avec Broadcom, annonce le quotidien financier britannique.

Depuis le 1er janvier, l'action Broadcom grimpe de plus de 47%.

AOF - EN SAVOIR PLUS