TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Boeing, Carvana, UnitedHealth
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Boeing, Carvana et UnitedHealth, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Boeing BA.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 270 dollars contre 245 dollars

auparavant

* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 510 dollars contre 490 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 535 à 590 dollars

* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen ramène le cours cible à 550 $, contre 625 $

auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 410,00 $ à 345,00 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 102 à 100 dollars

* Albemarle ALB.N : Jefferies augmente le prix cible de 210 $ à 230 $

* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 80 $ à 195 $

* Altimmune Inc ALT.O : Barclays initie avec une note de surpondération et un objectif de cours

de 20

* American Airlines AAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars

* Apellis Pharmaceuticals APLS.O : Barclays initie avec une note d'égale pondération et un

objectif de cours de 24

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève la note de neutre à surperformance

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève le prix cible de 275 à 370 dollars

* Avista Corp AVA.N : Jefferies abaisse le cours cible à 39 $ contre 41 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Leerink Partners augmente l'objectif de cours à 205$ contre

150

* Baker Hughes Co BKR.O : Citigroup augmente le prix cible de 61 $ à 64 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 52 à 61 dollars

* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 70 $ à 67 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Leerink Partners relève le cours cible de 140 à 185 dollars

* Bellring Brands Inc BRBR.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 38 $

* Birkenstock Holding Plc BIRK.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 47 $ contre 57 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 90$ contre 120

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à

"hold"

* Boeing BA.N : Citigroup relève son objectif de cours à 290 $ contre 270 $ auparavant

* Boeing BA.N : JP Morgan relève le prix cible à 270 $ contre 245 $ auparavant

* Boeing BA.N : RBC relève l'objectif de cours à 275 $ contre 265 $ auparavant

* Boeing BA.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 270 $ contre 260 $ auparavant

* Boeing BA.N : UBS relève le cours cible à 285 $, contre 275 $ auparavant

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 62 à 66 dollars

* Brown & Brown Inc BRO.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 104 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Citigroup réduit le cours à neutre de "acheter

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies réduit le prix cible à 84 $ de 89

* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho réduit le prix cible à 84 $ contre 90 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Truist Securities réduit le prix cible à 100$ de 105

* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 84 $ à 82 $

* Capital City Bank Group Inc CCBG.O : KBW ramène le cours cible à 45 $, contre 47 $ auparavant

* Capital City Bank Group Inc CCBG.O : KBW réduit le prix cible de "surperformer" à "performer"

sur le marché

* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève le cours cible de 490 $ à 510 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 220 $ contre 240 $

* Chemung Financial Corp CHMG.O : KBW relève le cours cible de 60 à 64 dollars

* Cheniere Energy Inc LNG.N : RBC réduit le cours cible de 282 $ à 271 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le prix cible de 102 à 106 dollars

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho relève le prix cible de sous-performance à

neutre

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho augmente le prix cible à 77$ de 70

* CMS Energy Corp CMS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 81 $ contre 79 $ auparavant

* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 135 $, contre 185 $

auparavant

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Mizuho réduit le prix cible à 140$ de 180

* Commvault Systems Inc CVLT.O : RBC réduit le prix cible de 167 $ à 100 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Stephens réduit le prix cible à 135 $ contre 162 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Truist Securities réduit le prix cible de 175 $ à 155

$

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 155 $ de 190

* Construction Partners Inc ROAD.O : Raymond James augmente le prix cible de 128 $ à

135 $

* Corning GLW.N : JP Morgan relève le cours cible de 100 à 115 dollars

* Crescent Biopharma Inc CBIO.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; PT $35

* DTE Energy Co DTE.N : Jefferies relève le prix cible de 150 $ à 153 $

* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Wedbush relève le cours cible de 35 à 40 dollars

* Edison International EIX.N : Jefferies réduit le prix cible à 54 $ contre 59 $

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève le cours cible de 180 à 185 dollars

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler relève le cours cible de 295 à 325 dollars

* F5 Inc FFIV.O : RBC augmente le prix cible de 325 $ à 345 $

* F5 Inc FFIV.O : Barclays augmente le prix cible de 267 $ à 283 $

* General Motors GM.N : Barclays relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* General Motors Co GM.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 83 $, contre 82 $

auparavant

* General Motors Co. GM.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 57 $ de 48 $

* GM GM.N : Daiwa Capital Markets augmente le prix cible à 82 $ de 65 $

* GM GM.N : Mizuho augmente le prix cible à 105 $ de 100

* GM GM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 100$ de 90

* GM GM.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 105 $ de 98

* GM GM.N : RBC augmente le prix cible de 92 $ à 107 $

* GM GM.N : TD Cowen relève le prix cible de 110 à 122 dollars

* Gossamer Bio, Inc. GOSS.O : Barclays initie avec une note de surpondération et un objectif de

9 $

* Graco Inc GGG.N : Jefferies relève le prix cible de 100 $ à 105 $

* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 34$ contre 30

* HCA Healthcare HCA.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 558 $ contre 500 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours à 558 $ contre 500 $

auparavant

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies relève le cours cible de 535 à 590 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève le cours cible à 555 $, contre 525 $ auparavant

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève le cours cible de 490 $ à 529 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Truist Securities augmente le prix cible de 520 $ à 546 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Barclays augmente le prix cible de 494 $ à 551 $

* Heartflow, Inc. HTFL.O : Wells Fargo initie avec une note de surpondération et un

objectif de 38 $

* Hecla Mining Co HL.N : La CIBC augmente le prix cible de 27 $ à 32 $

* Idacorp Inc IDA.N : Jefferies réduit le prix cible de 152 $ à 150 $

* Insmed, Inc. INSM.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération et un

objectif de 231 $

* Intellia Therapeutics, Inc. NTLA.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 15 $ à 25 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Barclays réduit son objectif de cours à 29$ contre 30

* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* J&J JNJ.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 262,00 $ contre 200,00 $

auparavant

* JetBlue Airways JBLU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 6$ contre 5

* Kimberly-Clark KMB.O : Deutsche Bank réduit le cours cible à 108 $ contre 109 $

* Lam Research LRCX.O : Mizuho relève le cours cible de 220 $ à 265 $

* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : Barclays initie avec une note de surpondération et un PT de

964 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 250 $ à 240 $

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Raymond James réduit le prix cible de 240 à 230 dollars

* Mbx Biosciences Inc MBX.O : Barclays initie avec une note de surpondération et un objectif de

66

* Microchip Technology MCHP.O : BofA Global Research relève la note de neutre à achat

* Microchip Technology MCHP.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 78 $ à

95 $

* MKS Inc MKSI.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 215 à 260 dollars

* Nano Nuclear Energy NNE.O : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat; PT 49

* Nextera Energy Inc NEE.N : BTIG augmente le prix cible de 100 $ à 103 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Mizuho relève le prix cible de 88 $ à 90 $

* Nextpower Inc NXT.O : RBC augmente le prix cible de 96 $ à 120 $

* Nextpower Inc NXT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 88 $ à 105 $

* Nextpower Inc NXT.O : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération

sectorielle

* Nextpower Inc NXT.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 127$ de 109

* Noble Corp. NE.N : Barclays relève le cours cible de 33 à 36 dollars

* Northrop Grumman NOC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 685,00 $ à 750,00

$

* Northrop Grumman NOC.N : BTIG relève l'objectif de cours à 815 $ contre 680 $

* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 781 $ contre 715 $

* Northrop Grumman NOC.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 714,00 $ à 765,00 $

* Northrop Grumman NOC.N : RBC augmente le prix cible de 715 $ à 750 $

* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen augmente le prix cible de 630 $ à 720 $

* Nucor Corp NUE.N : UBS passe de "acheter" à "neutre"; augmente le prix cible de 168 à

183 $

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 184 $ de 176 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat; PT $23

* Oklo Inc OKLO.N : Texas Capital Securities initie la couverture avec une note d'achat; PT 138

$

* Paccar Inc PCAR.O : Bernstein relève le prix cible de 125 $ à 138 $

* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup relève le cours cible de 120 à 125 dollars

* Paccar Inc PCAR.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 108 à 120 dollars

* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley réduit le cours cible à 50 $ contre 51 $

* PG&E Corp PCG.N : Jefferies ramène le cours cible à 20 $, contre 21 $ auparavant

* Pinnacle Financial Partners Tennessee PNFP.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 120 $ à

122 $

* Plexus Corp PLXS.O : Benchmark relève le prix cible de 165 à 195 dollars

* Popular Inc BPOP.O : Barclays relève l'objectif de cours à 175$ contre 160

* Popular Inc BPOP.O : KBW relève le cours cible de 146 $ à 155 $

* Popular Inc BPOP.O : RBC relève le cours cible de 137 $ à 141 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho relève le cours cible à 125 $ contre 118 $

* Primerica Inc PRI.N : TD Cowen relève le prix cible à 326 $ contre 322 $ auparavant

* PTC Therapeutics PTCT.O : Barclays relève le prix cible à 119 $, contre 68 $ auparavant

* PTC Therapeutics PTCT.O : Barclays relève le prix à surpondérer de égal à égal

* Qorvo QRVO.O : Mizuho réduit le cours cible à 70 $, contre 85 $ auparavant

* Qorvo QRVO.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 90$ contre 110

* Qorvo QRVO.O : Susquehanna réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Qorvo QRVO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 80 $

* Roblox Corp RBLX.N : BTIG réduit le prix cible de 174 $ à 141 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Barclays réduit le prix cible à 409$ de 475

* Roper Technologies Inc ROP.O : Citigroup réduit le prix cible à 450 $ de 575

* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan réduit le prix cible de 457 $ à 397 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Mizuho réduit le prix cible de 419 $ à 365 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le prix cible de 539 $ à 398 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Stifel réduit le prix cible à 385 $ de 550 $ et le

fait passer d'acheter à conserver

* Roper Technologies Inc ROP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 650 $ à 625 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Truist Securities réduit le prix cible de 650 $ à 550

$

* RTX Corp RTX.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 216 à 235 $

* RTX Corp RTX.N : JP Morgan relève le cours cible à 215 $, contre 200 $ auparavant

* RTX Corp RTX.N : RBC relève le cours cible à 230 $, au lieu de 220

* RTX Corp RTX.N : TD Cowen relève le cours cible de 210 $ à 225 $

* RTX Corp RTX.N : UBS augmente le prix cible de 199 $ à 208 $

* Sagimet Biosciences Inc. SGMT.O : Barclays initie avec une note de pondération égale et un PT

de 8 $

* Shattuck Labs Inc STTK.O : Piper Sandler initie avec une note de surpondération; objectif 15

* SLB SLB.N : Piper Sandler relève le prix cible de 45 $ à 53 $

* Spire Inc SR.N : Stifel relève l'objectif de cours à 87 $ contre 81 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 21,5 $ contre 28 $

* Synchrony Financial SYF.N : Barclays réduit le prix cible à 93 $ de 101

* Synchrony Financial SYF.N : BTIG réduit le prix cible à 96$ de 100

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 84 $ contre 86 $

* Synchrony Financial SYF.N : RBC réduit le prix cible de 91 $ à 85 $

* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Sysco SYY.N : Barclays relève le cours cible à 92 $ contre 88 $

* Sysco SYY.N : Bernstein relève le cours cible de 83 $ à 90 $

* Sysco SYY.N : Citigroup relève le cours cible de 81 $ à 88 $

* Sysco SYY.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 88 $ à 90 $

* Sysco SYY.N : Jefferies relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* Sysco SYY.N : JP Morgan relève le cours cible de 85 $ à 87 $

* Sysco SYY.N : Piper Sandler relève le cours cible de 80 $ à 83 $

* Sysco SYY.N : Truist Securities relève le cours cible de 90 à 94 dollars

* Sysco Corporation SYY.N : Wells Fargo relève le cours cible à 92 $ contre 88 $

* Texas Instruments TXN.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 185 $ à 205 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Benchmark relève le cours cible de 220 à 250 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Bernstein relève le cours cible de 160 à 205 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : BofA Global Research relève le cours de l'action de

sous-performance à neutre

* Texas Instruments Inc TXN.O : L'objectif de cours de BofA Global Research passe de

185 $ à 235 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 180 à 210 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 210 à 227 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho relève le cours cible de 145 à 160 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 175 à 180 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 175,00 $ à 180,00 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 200 $ à 240 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Stifel augmente le prix cible de 200 $ à 215 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Susquehanna relève le cours cible de 225 à 250 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen relève le cours cible de 225 à 240 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Truist Securities relève le cours cible à 225 $, contre

195 $ auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : UBS relève le cours cible de 245 à 260 dollars

* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 215 dollars

contre 185 dollars

* Triumph Financial Inc TFIN.N : KBW relève le cours cible de 66 à 70 dollars

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Barclays initie avec une note de surpondération et un objectif

de 59

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève le prix cible de 265 $ à 270 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 270 $ à 265 $

* Union Pacific Corp UNP.N : TD Cowen réduit le prix cible de 257 $ à 255 $

* United Parcel Service, Inc. UPS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 96 $ à 110

$

* UnitedHealth UNH.N : Bernstein réduit le prix cible de 444 $ à 405 $

* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 315 $ contre

360 $

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 340 $ contre 418 $

* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 345,00 $ contre 410,00

* UnitedHealth UNH.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 409 $ à 375 $

* UnitedHealth UNH.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 409,00 $ à 375,00 $

* UnitedHealth UNH.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 385 $ contre 415 $

* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 396 $ contre 417 $

* UnitedHealth UNH.N : RBC réduit le prix cible à 361 $ contre 408 $

* UnitedHealth Group UNH.N : UBS réduit le cours cible à 410 $ contre 430 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 304 $ contre 333 $

* UPS UPS.N : Bernstein relève le cours cible de 125 à 128 dollars

* UPS UPS.N : BMO relève le cours cible de 105 à 110 dollars

* UPS UPS.N : Citigroup ramène le cours cible à 120 $, contre 126 $ auparavant

* UPS UPS.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 106 $, contre 88 $ auparavant

* UPS UPS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 130 dollars contre 115 dollars

* UPS UPS.N : Raymond James ramène l'objectif de cours à 127 $ contre 128 $

* UPS UPS.N : Stephens relève le cours cible de 113 à 115 dollars

* UPS UPS.N : Stifel relève le cours cible de 112 à 116 dollars

* UPS UPS.N : TD Cowen relève le cours cible de 101 à 115 dollars

* UPS UPS.N : Truist Securities augmente le prix cible à 130 $ contre 120 $ auparavant

* UPS UPS.N : UBS relève le cours cible à 125 $ contre 116 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève le cours cible de 414 $ à 606 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* W R Berkley Corp WRB.N : Truist Securities réduit le prix cible de 84 $ à 80 $

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Jefferies réduit le prix cible de 124 $ à 121 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies augmente le prix cible à 110 $ contre 105 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondéré

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 100 à 105 dollars

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW relève l'objectif de cours à 101 $ contre 98

* WSFS Financial Corp WSFS.O : Stephens relève le cours cible de 66 $ à 71 $

* WSFS Financial Corp WSFS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 67 $ à 73 $

