Les Bourses européennes clôturent en repli

Le groupe pharmaceutique Sanofi recule à la Bourse de Paris après avoir indiqué qu'il s'attend à un report de la décision d'autorisation aux Etats-Unis pour son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, digérant une série de résultats d'entreprises avant d'écouter dans la soirée le président de la banque centrale américaine (Fed), à l'issue de la dernière réunion de l'institution monétaire.

La Bourse de Paris a terminé en nette baisse de 1,06%, Londres a reculé de 0,52% et Francfort a cédé 0,29%.

Euronext CAC40