DZ Bank passe à l'achat sur LVMH, jugeant la punition du jour excessive
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 17:38
Dans une note diffusée cet après-midi, la banque allemande - qui affiche une valeur intrinsèque de 650 euros sur l'action - estime que le groupe de luxe a présenté des performances solides, qui ont répondu en grande partie aux attentes de la communauté financière.
De son point de vue, le propriétaire des marques Christian Dior, Kenzo, Guerlain ou encore Moët & Chandon et Ruinart, a réussi à générer une hausse de son chiffre d'affaires en données organiques au second semestre, notamment grâce à la reprise de l'activité en Asie (hors Japon) et aux Etats-Unis, une tendance qui le rend optimiste pour l'avenir.
L'établissement basé à Francfort considère, en conséquence, que la baisse d'environ 7% de son cours de Bourse aujourd'hui à Paris apparaît démesurée et constitue, selon lui, une opportunité d'achat intéressante, ce qui l'amène à désormais conseiller l'action à l'achat.
Valeurs associées
|542,800 EUR
|Euronext Paris
|-7,89%
A lire aussi
-
Après des débats chaotiques sur la fin de vie, le Sénat a rejeté mercredi une proposition de loi sur l'aide à mourir déjà vidée de sa substance par les opposants à cette réforme sociétale majeure soutenue par l'exécutif. Les députés s'apprêtent à reprendre la main. ... Lire la suite
-
Trésorier du Front national de 2009 à 2021, Wallerand de Saint-Just s'est péniblement défendu mercredi devant la cour d'appel de Paris, niant avoir chapeauté un système de détournement de fonds du Parlement européen pour alléger les charges du parti d'extrême droite. ... Lire la suite
-
Exail Technologies a annoncé mercredi que la croissance estimée du son chiffre d'affaires annuel était d'environ 28%, un résultat supérieur à son objectif annoncé en octobre d'une hausse entre 20 et 25%. Le groupe, qui dit toujours viser une croissance ... Lire la suite
-
Leader de la Coupe du monde de biathlon à neuf jours du début des Jeux olympiques de Milan-Cortina, le Français Eric Perrot sera l'un des grands favoris pour les quatre courses individuelles masculines et ne cache pas ses ambitions de décrocher, au moins, une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer