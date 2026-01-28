 Aller au contenu principal
DZ Bank passe à l'achat sur LVMH, jugeant la punition du jour excessive
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 17:38

DZ Bank a annoncé mercredi avoir relevé à l'achat sa recommandation sur LVMH , jugeant exagérée la chute du titre suite à des résultats ressortis globalement conformes aux attentes.

Dans une note diffusée cet après-midi, la banque allemande - qui affiche une valeur intrinsèque de 650 euros sur l'action - estime que le groupe de luxe a présenté des performances solides, qui ont répondu en grande partie aux attentes de la communauté financière.

De son point de vue, le propriétaire des marques Christian Dior, Kenzo, Guerlain ou encore Moët & Chandon et Ruinart, a réussi à générer une hausse de son chiffre d'affaires en données organiques au second semestre, notamment grâce à la reprise de l'activité en Asie (hors Japon) et aux Etats-Unis, une tendance qui le rend optimiste pour l'avenir.

L'établissement basé à Francfort considère, en conséquence, que la baisse d'environ 7% de son cours de Bourse aujourd'hui à Paris apparaît démesurée et constitue, selon lui, une opportunité d'achat intéressante, ce qui l'amène à désormais conseiller l'action à l'achat.

