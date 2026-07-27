TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Blackstone, Hartford Insurance, Zevra Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Blackstone, Hartford Insurance et Zevra Therapeutics.

POINTS FORTS

* American Express Co AXP.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 324 $ à 315 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 132 $ à 131 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : RBC relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de «

acheter » à « neutre »

* Zevra Therapeutics Inc ZVRA.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 29 $ à 20 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 1St Source Corp SRCE.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 77 $ à 87 $

* 1St Source Corp SRCE.O : KBW relève son objectif de cours de 79 $ à 82 $

* 3M CO MMM.N : J.P. Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $

* AAR Corp AIR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 128 $ à 145 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 615 $ à 625 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 59 $ à 62 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours

de 17 $ à 11 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 48 $ à 53 $

* American Airlines AAL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* American Airlines AAL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $

* American Express Co AXP.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 324 $ à 315 $

* American Express Co AXP.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 385 $ à 382 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BMO relève son objectif de cours de 485 $ à 560 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 299,88 $ à 308,92 $

* Aramark ARMK.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 58 $ à 70 $

* Arlo Technologies Inc ARLO.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Arlo Technologies Inc ARLO.N : Piper Sandler fixe son objectif de cours à 17 $

* Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. ARWR.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Autodesk, Inc. ADSK.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 325 $ à 300 $

* Banner Corp BANR.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $

* Baxter BAX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $

* Blackstone BX.N : BMO relève son objectif de cours de 142 $ à 150 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 132 $ à 131 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 76 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : UBS relève son objectif de cours de 70 $ à 78 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 210 $ à 195 $

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* BWX Technologies Inc BWXT.N : JP Morgan fixe un objectif de cours de 230 dollars

* Byline Bancorp Inc BY.N : KBW relève son objectif de cours de 37 $ à 41 $

* Byline Bancorp Inc BY.N : Stephens relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Cadre Holdings Inc CDRE.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Cadre Holdings Inc CDRE.N : JP Morgan fixe un objectif de cours de 40 dollars

* Capital One Financial Corp COF.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 310 $ à 295 $

* Carvana CVNA.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 107 $ à 91 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 49,50 $ à 53 $

* Celcuity Inc CELC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 147 $ à 148 $

* Central Pacific Financial Corp CPF.N : KBW relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Cerebras Systems Inc CBRS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* CF Industries CF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 145 $ à 135 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 170 $ à 150 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 413 $ à 380 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 235 $ à 140 $

* Charter Communications, Inc. CHTR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 130 $ à 115 $

* Cheesecake Factory Inc. CAKE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 72 $ à 91 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»

* Clean Harbors Inc CLH.N : BofA Global Research fixe un objectif de cours de 360 $

* Cleveland-Cliffs CLF.N : Glj Research passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de

15,01 $ à 15,60 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : UBS relève son objectif de cours de 2 125 $ à 2 225 $

* Community Health Systems Inc CYH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : Mizuho relève son objectif de cours de 105 $ à 114 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 381 $ à 368 $

* Cracker Barrel CBRL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 40 $ à 47 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 94 $ à 96 $

* Damora Therapeutics Inc (Avant la reconstitution) DMRA.O : Jefferies lance la couverture avec une

recommandation « Achat »

* Damora Therapeutics Inc (Avant la reconstitution) DMRA.O : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de

cours de 50 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Digital Realty Trust DLR.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 220 $ à 229 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : RBC relève son objectif de cours de 207 $ à 227 $

* Dime Commercial Bancshares Inc DCOM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* D-Wave Quantum Inc QBTS.O : Benchmark relance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 30 $

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : KBW relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : BMO relève son objectif de cours de 230 $ à 240 $

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 72 $ à 73 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 112 $ à 100 $

* Eversource Energy ES.N : Citigroup reprend la couverture du titre avec une note « neutre »

* Eversource Energy ES.N : Citigroup réintroduit un objectif de cours de 81 dollars

* Farmers National Banc Corp FMNB.O : Raymond James relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Financial Institutions Inc FISI.O : KBW relève son objectif de cours de 42 $ à 45 $

* First Bank (Hamilton) FRBA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 2 050 $ à 2 100 $

* First Citizens Bancshares, Inc. FCNCA.O : Barclays relève son objectif de cours à 2 376 $ contre 2 346 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : KBW relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Raymond James relève son objectif de cours de 48 $ à 56 $

* Five Star Bancorp FSBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 43 $ à 51 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15,50 $

* FMC Corp. FMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Ford F.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 14,50 $ à 17,50 $

* Forte Biosciences Inc FBRX.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 100 $

* Freeport-McMoRan Inc. FCX.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 300 $

* Fvcbankcorp Inc FVCB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 913 $ à 949 $

* General Electric GE.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 442 $ à 450 $

* GM GM.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 90 $ à 99 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : UBS relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* Globe Life Inc GL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 201 $ à 193 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 142 $ à 139 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : RBC relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* HCA Healthcare HCA.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 540 $ à 476 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 535 $ à 495 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 635 $ à 579 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 402 $ à 387 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Stifel relève son objectif de cours de 79 $ à 90 $

* Honeywell HON.O : BMO relève son objectif de cours de 253 $ à 276 $

* Honeywell HON.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 262 $

* Honeywell HON.O : Mizuho relève son objectif de cours de 240 $ à 265 $

* Howard Hughes HHH.N : BMO abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : BofA Global Research passe de « acheter » à « neutre »

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18,50 $

* IBM IBM.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 175 $ à 174 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 640 $ à 620 $

* Independent Bank Corp IBCP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 37 $ à 42 $

* Intel INTC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Ionq Inc IONQ.N : Benchmark reprend la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 60 dollars

* Itg Inc ITG.O : BofA Global Research lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Itg Inc ITG.O : BofA Global Research fixe un objectif de cours de 16 $

* Itg Inc ITG.O : Citigroup lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 17 $

* Itg Inc ITG.O : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 17 $

* Itg Inc ITG.O : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 16 $

* Itg Inc ITG.O : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Itg Inc ITG.O : Truist Securities fixe un objectif de cours à 16 $

* Itg Inc ITG.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 18 $

* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 100 $

* John Marshall Bancorp Inc JMSB.O : Raymond James relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 301 $ à 300 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 40 $ à 52 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stifel relève son objectif de cours de 45 $ à 52 $

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 32 $ à 23 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $

* Life Time Group Holdings, Inc LTH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 44 $ à 63 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 582 $ à 641 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 575 $ à 595 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 605 $ à 620 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : UBS relève son objectif de cours de 212 $ à 216 $

* Matador Resources Co MTDR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 56 $ à 54 $

* McDonald's MCD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 365 $ à 340 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Bernstein relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Microsoft MSFT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 510 $ à 480 $

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : KBW relève son objectif de cours de 37 $ à 41 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 191 $ à 220 $

* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Moody's Corp MCO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 521 $ à 530 $

* Nakamoto NAKA.O : TD Cowen ajuste son objectif de cours de 1 $ à 17 $ pour tenir compte du regroupement

d'actions à raison de 1 pour 40

* Nano Nuclear Energy Inc NNE.O : Alliance Global Partners lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Nano Nuclear Energy Inc NNE.O : Alliance Global Partners fixe son objectif de cours à 46 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Neutron Holdings LIME.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 40 $

* Neutron Holdings LIME.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours à 35 $

* Neutron Holdings LIME.O : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif

de cours de 33 $

* Neutron Holdings LIME.O : Keybanc lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de

cours: 33 $

* Neutron Holdings LIME.O : Needham lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

36 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Bernstein relève son objectif de cours de 107 $ à 108 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO relève son objectif de cours de 94 $ à 96 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 96 $ à 102 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Baird relève son objectif de cours de 360 $ à 377 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : BMO relève son objectif de cours de 310 $ à 355 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : BMO relève son objectif de cours de 200 $ à 208 $

* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 587 $ à 617 $

* Nuvation Bio Inc. NUVB.N : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 17 $ à 21 $

* Oceaneering International OII.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 47 $

* Old Republic International Corp ORI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $

* Old Second Bancorp, Inc OSBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Old Second Bancorp, Inc OSBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* OP BANCORP OPBK.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : BTIG passe de « neutre » à « acheter »

* Ovintiv Inc OVV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $

* Ovintiv Inc OVV.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 66 $ à 73 $

* Pattern Group Inc PTRN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Phillips 66 PSX.N : UBS relève son objectif de cours de 212 $ à 235 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Stephens relève son objectif de cours de 109 $ à 112 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 116 $ à 119 $

* Post Holdings Inc POST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 125 $ à 117 $

* PTC Inc. PTC.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 200 $ à 175 $

* QCR Holdings Inc QCRH.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 97 $ à 105 $

* QCR Holdings Inc QCRH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 107 $ à 123 $

* QCR Holdings Inc QCRH.O : Raymond James relève son objectif de cours de 99 $ à 110 $

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 139 $ à 150 $

* Range Resources Corp RRC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : UBS relève son objectif de cours de 175 $ à 184 $

* Reliance Inc RS.N : BMO relève son objectif de cours de 390 $ à 415 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : JP Morgan fixe un objectif de cours de 145 $

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Rigetti Computing RGTI.O : Benchmark relance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 25 $

* Rivian RIVN.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 18 $ à

20 $

* Robert Half RHI.N : BMO relève son objectif de cours de 37 $ à 45 $

* Robert Half RHI.N : BMO passe de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; relève son objectif de

cours de 45 $ à 47 $

* Rtx RTX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 228 $ à 238 $

* Rtx Corp RTX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 226 $ à 240 $

* Rtx Corp RTX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $

* Rtx Corp RTX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 225 $ à 240 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : KBW relève son objectif de cours de 49 $ à 52 $

* Selective Insurance Group Inc SIGI.O : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Sensient Technologies Corp SXT.N : Baird relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $

* Sensient Technologies Corp SXT.N : UBS relève son objectif de cours de 143 $ à 155 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : BMO relève son objectif de cours de 52 $ à 60 $

* Slb SLB.N : Barclays relève son objectif de cours de 64 $ à 67 $

* Slb SLB.N : BMO relève son objectif de cours de 59 $ à 63 $

* Slb SLB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 66 $

* SLB SLB.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 55 $ à 62 $

* Slb SLB.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 62 $ à 64 $

* Southern Co SO.N : BMO relève son objectif de cours de 102 $ à 104 $

* Southside Bancshares Inc SBSI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 37 $ à 33 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Stephens relève son objectif de cours de 112 $ à 116 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 46 $

* Stellantis NV STLA.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 4 $

* Stellantis NV STLA.N : Piper Sandler passe d'une recommandation « surpondérer » à « sous-pondérer »

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 77 $ à 71 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Stifel Financial Corp SF.N : BMO relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Talos Energy Inc TALO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 314 $ à 327 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 680 $ à 685 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 775 $ à 830 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC relève son objectif de cours de 236 $ à 283 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Stephens relève son objectif de cours de 250 $ à 285 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 233 $ à 263 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : UBS relève son objectif de cours de 288 $ à 308 $

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 395 $ à 345 $

* Tesla Inc. TSLA.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 465 $ à 420 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 109 $ à 106 $

* TG Therapeutics Inc TGTX.O : B. Riley relève son objectif de cours de 55 $ à 86 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 510 $ à 600 $

* Tompkins Financial Corp TMP.A : KBW relève son objectif de cours de 98 $ à 105 $

* Townebank TOWN.O : Stephens relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Travelers TRV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 341 $ à 348 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 450 $ à 400 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Baird relève son objectif de cours de 311 $ à 344 $

* United Bankshares Inc UBSI.O : KBW relève son objectif de cours de 46 $ à 48 $

* United Bankshares Inc UBSI.O : Raymond James relève son objectif de cours de 50 $ à 52 $

* United Rentals Inc URI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 1 275 $ à 1 325 $

* Universal Insurance Holdings Inc UVE.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Uscb Financial Holdings Inc USCB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Utz Brands Inc UTZ.N : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Valley National Bancorp VLY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16,50 $ à 17 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 39 $ à 55 $

* Verizon VZ.N : Bernstein relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Verizon VZ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 50 $ à 52 $

* Verizon VZ.N : RBC relève son objectif de cours de 46 $ à 47 $

* Verizon VZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* Verizon Communications Inc. VZ.N : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Vistra Corp VST.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 230 $ à 222 $

* W. R. Berkley Corp WRB.N : UBS relève son objectif de cours de 71 $ à 77 $

* Walmart Inc WMT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 137 $ à 130 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de « Achat » à «

Neutre »

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 410 $ à 425 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer

»

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Piper Sandler fixe son objectif de cours à 253 $

* Winnebago Industries WGO.N : Seaport Research Partners lance la couverture du titre avec une recommandation

« neutre »

* World Acceptance Corp WRLD.O : Stephens relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Wsfs Financial Corp WSFS.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 76 $ à 83 $

* Wsfs Financial Corp WSFS.O : KBW relève son objectif de cours de 83 $ à 89 $

* Wsfs Financial Corp WSFS.O : Stephens relève son objectif de cours de 85 $ à 87 $

* Zevra Therapeutics Inc ZVRA.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Zevra Therapeutics Inc ZVRA.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 29 $ à 20 $

* Zoetis Inc ZTS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 99 $ à 85 $