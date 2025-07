TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BlackRock, Microsoft, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont BlackRock, Microsoft et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 1210 dollars contre 959 dollars

* Microsoft MSFT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 475 à 600 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Sunrun Inc RUN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de sous-performance à "hold"

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 140 à 155 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadian Asset Management Inc AAMI.N : RBC relève le cours cible de 29 $ à 34 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC relève le prix cible de 100 à 200 $ et le fait passer de "hold" à "buy"

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 243 $ contre 188 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo relève le cours cible à 105 $ contre 103 $

* AG Mortgage Investment Trust Inc MITT.N : UBS relève le cours cible de 8,75 $ à 8 $

* Agco Corp AGCO.N : Citigroup augmente le prix cible à 115 $ de 110

* AGNC Investment Corp AGNC.O : UBS relève le cours cible de 8,5 $ à 9,5 $

* Air Lease Corp. AL.N : Barclays relève le cours cible de 56 $ à 67 $

* Alaska Air Group, Inc. ALK.N : Barclays relève l'objectif de cours de 55 à 60 dollars

* Allegro Microsystems ALGM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 45$ contre 38

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 105$ contre 100

* Altimmune Inc ALT.O : Goldman Sachs reprend la couverture avec une note de vente; objectif de prix 1

* Ameren Corp AEE.N : Jefferies réduit le prix cible de 118 à 115 dollars

* Ameren Corp. AEE.N : Barclays réduit le prix cible à 100 $ contre 104 $

* American Airlines Group Inc. AAL.O : Barclays augmente le prix cible à 12$ de 11

* American Water Works Company, Inc. AWK.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 138 $ à 128 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : RBC augmente le prix cible de 565 $ à 595 $

* Amrize AG AMRZ.N : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 62 $

* Angel Oak Mortgage REIT Inc AOMR.N : UBS augmente le prix cible de 10 à 10,5 $; prix cible de 10

* Ani Pharmaceuticals, Inc. ANIP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : UBS relève l'objectif de cours à 20$ contre 18

* Apollo APO.N : Citigroup relève le cours cible de 160 à 170 dollars

* Apollo Global Management, Inc. APO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 168 $ contre 156 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 85 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Barclays relève le cours cible à 200 $ contre 182 $

* Armour Residential REIT Inc ARR.N : UBS relève le cours cible de 14 à 16 dollars

* Artisan Partners Asset Management Inc APAM.N : RBC augmente le prix cible de 44 $ à 50 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Wells Fargo relève le cours cible de 28 $ à 30 $

* AT&T Inc. T.N : Wells Fargo relève le cours cible de 30 $ à 31 $

* Atmos Energy ATO.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 156 à 153 dollars

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : BMO initie la couverture avec un prix cible de 340

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit le prix cible de 220 $ à 216 $

* Bank of New York Mellon Corp BK.N : JP Morgan relève le cours cible à 95 $ contre 86 $

* Bank Ozk OZK.O : Wells Fargo relève le cours cible de 40 à 48 dollars

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève le cours cible de 959 $ à 1210 $

* BlackRock Inc BLK.N : Barclays relève le cours cible à 1220 $, contre 990 $ auparavant

* Blackstone BX.N : Citigroup relève le prix cible de 137 à 160 dollars

* Blackstone Inc. BX.N : Barclays relève le prix cible de 136 à 168 dollars

* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Barclays relève le prix cible de 21 $ à 23 $

* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 53 $ à 54 $

* Builders Firstsource BLDR.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 155 $ contre 165 $

* Camden Property Trust CPT.N : RBC réduit le prix cible de 124 $ à 120 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Citigroup augmente le prix cible de 44 $ à 65 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le prix cible de 420 à 460 dollars

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays réduit l'objectif de cours à 243 $ contre 245 $

* Celanese Corp CE.N : Citigroup augmente le prix cible de 52 $ à 65 $

* Centene Corp CNC.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 33,00 $ contre 70,00 $

* Centene Corp CNC.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Chart Industries Inc. GTLS.N : Barclays réduit le prix cible à 169 $ de 171 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Goldman Sachs ramène le cours de l'action de "acheter" à "neutre

* Chimera Investment Corp CIM.N : UBS relève le cours cible de 15 à 16 dollars

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 65 à 68 dollars

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : RBC relève le prix cible de 60 à 65 dollars

* Choice Hotels International Inc CHH.N : UBS réduit le prix cible à 149$ de 160

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; PT $36

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Mizuho réduit le prix cible de 52 $ à 50 $

* CME Group Inc. CME.O : Barclays augmente le prix cible de 283 $ à 299 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Barclays relève le prix cible à 359 $, contre 202 $ auparavant

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : H.C. Wainwright passe de l'achat à la vente

* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 29 $ à 27 $

* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Wells Fargo réduit sa pondération de "surpondéré" à "égal"

* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 60 $ à 62 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold

* Coreweave Inc CRWV.O : Needham passe de "acheter" à "conserver"

* CSX Corporation CSX.O : Barclays augmente le prix cible de 31 $ à 36 $

* Cummins CMI.N : Citigroup relève le cours cible de 360 à 380 dollars

* Datadog Inc DDOG.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 115,00 $ à 165,00 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 27 $ contre 23 $

* Devon Energy Corp DVN.N : RBC réduit l'objectif de cours à 38$ contre 40

* Dominos Pizza Inc. DPZ.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 510,00 $ à 514,00 $

* DTE Energy DTE.N : Barclays réduit le prix cible à 136 $ de 137 $

* Dycom Industries Inc DY.N : UBS augmente le prix cible de 258 $ à 288 $

* Dynex Capital Inc DX.N : UBS relève le prix cible de 11 à 12,5 dollars

* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 100 à 125 dollars

* eBay EBAY.O : Baird relève le cours cible de 75 à 80 dollars

* Elevance Health, Inc. ELV.N : Barclays réduit le prix cible à 434 $ contre 480 $

* Eli Lilly & Co. LLY.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 1133,00 à 1135,00

* Ellington Financial Inc EFC.N : UBS augmente le prix cible de 12,5 $ à 12 $

* Entergy Corp. ETR.N : Barclays réduit le prix cible de 91 $ à 87 $

* Equifax Inc EFX.N : BMO initie une couverture avec une note de performance du marché; prix cible 280

* Equitable Holdings, Inc. EQH.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 61 $ à 66 $

* Estée Lauder EL.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec une note d'achat

* Estée Lauder EL.N : BofA Global Research rétablit la couverture avec un objectif de prix de 110

* Exelixis, Inc. EXEL.O : Barclays relève l'objectif de cours de 29 à 40 dollars

* F.N.B. Corporation FNB.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 18$ contre 16

* fair Isaac Corp FICO.N : BMO initie une couverture avec une note de surperformance; PT 2 000 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Stifel augmente le prix cible de 109 $ à 110 $

* First Bancorp FBP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 22 à 25 dollars

* First Hawaiian, Inc. FHB.O : Wells Fargo relève le prix cible de 22 à 24 dollars

* First Horizon National Corporation FHN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 20 à 23 dollars

* First Interstate Bancsystem, Inc. FIBK.O : Wells Fargo relève l'objectif de 25 $ à 28 $

* First Solar FSLR.O : Deutsche Bank relève l'objectif de prix à 215 $ contre 205 $

* Flex Ltd FLEX.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 58 $ contre 50 $ auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG relève l'objectif de cours de 284 à 302 dollars

* Franklin Resources Inc BEN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 22 $ contre 18 $ auparavant

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BMO relève le cours cible de 48 $ à 55 $

* Frontier Communications Parent FYBR.O : Morgan Stanley reprend avec une note de pondération égale

* Frontier Communications Parent FYBR.O : Morgan Stanley reprend avec un objectif de cours de 38,50

* GE Vernova Inc GEV.N : Seaport Research Partners initie la couverture avec une note d'achat

* GE Vernova Inc GEV.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec un objectif de 630 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève le prix cible de 285 $ à 325 $

* Globe Life Inc. GL.N : Wells Fargo relève le prix cible de 139 à 144 dollars

* GXO Logistics, Inc. GXO.N : Barclays relève le prix cible de 45 $ à 52 $

* Harmony Biosciences Holdings, Inc. HRMY.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 55 $ contre 54 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup relève le prix cible de 140 à 170 dollars

* HF Sinclair Corp. DINO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 43 $ contre 32 $

* Hii HII.N : TD Cowen relève le cours de l'action d'attente à achat; augmente le cours cible de 250 $ à 300 $

* Huntsman Corp HUN.N : Citigroup réduit le prix cible à 11$ de 12

* Interactive Brokers Group Inc. IBKR.O : Barclays réduit le prix cible de 193 $ à 65 $

* Intercontinental Exchange Inc. ICE.N : Barclays augmente le prix cible de 198 $ à 206 $

* International Paper Company IP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 40 à 43 dollars

* Intuit Inc INTU.O : BMO relève le cours cible de 820 $ à 870 $

* Invesco Mortgage Capital Inc IVR.N : UBS relève le cours cible de 6,5 à 7,25 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 166 à 171 $

* JB Hunt Transport Services Inc. JBHT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 145 $ contre 135 $ auparavant

* Johnson & Johnson JNJ.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 171,00 $ contre 169,00 $

* KKR & Co. Inc. KKR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 155 $ contre 141 $

* KKR KKR.N : Citigroup relève le prix cible de 132 à 160 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 80,00 $ à 81,00 $

* Lincoln National Corporation LNC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 33 $ à 35 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; baisse le cours de l'action de "$500" à

"$480

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays augmente le prix cible de 450 à 460 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Piper Sandler relève le cours cible à 175 $, contre 157 $ auparavant

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : UBS relève le cours cible de 175 à 203 dollars

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo relève le prix cible de 182 $ à 205 $

* Marketaxess Holdings, Inc. MKTX.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 237 dollars, contre 240 dollars auparavant

* Marsh Mclennan MMC.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 229 $ contre 228 $

* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan relève le cours cible de 54 à 57 dollars

* Matador Resources Co MTDR.N : RBC réduit le prix cible de 62 $ à 60 $

* McDonald's MCD.N : Goldman Sachs relève le cours à acheter de neutre

* Merck & Co. Inc. MRK.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 99,00 $ à 98,00 $

* Meta META.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 765 $ contre 690 $

* Metlife, Inc. MET.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 97 $ contre 94 $

* MFA Financial Inc MFA.N : KBW réduit son objectif de cours à 10$ contre 12

* MFA Financial Inc MFA.N : KBW réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"

* MFA Financial Inc MFA.N : UBS augmente le prix cible à 10$ de 9,5

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; PT 150

* Microsoft MSFT.O : BMO relève le cours cible de 485 $ à 550 $

* Microsoft MSFT.O : Piper Sandler relève le prix cible de 475 $ à 600 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 364,00 $ à 266,00 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Morgan Stanley réduit le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Mizuho initie une couverture avec un prix cible de 39

* Nasdaq Inc NDAQ.O : UBS relève le prix cible de 82 $ à 95 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays relève l'objectif de cours à 101 $ contre 84 $

* National Health Investors Inc NHI.N : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération sectorielle

* New York Mortgage Trust Inc NYMT.O : UBS relève le prix cible de 6,5 $ à 6,75 $

* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Barclays relève le prix cible de 65 à 67 dollars

* Noble Corp. NE.N : Barclays relève le prix cible de 29 à 30 dollars

* Northern Trust Corp NTRS.O : JP Morgan relève le cours cible de 97,5 $ à 123 $

* Nucor Corp NUE.N : BMO augmente le cours cible de 145 $ à 155 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 41

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : UBS réduit le prix cible de 30 $ à 26 $

* OFG Bancorp OFG.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 42 $ à 48 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies relève le cours cible de 165 à 170 dollars

* ONEOK Inc OKE.N : Mizuho réduit le prix cible à 87 $ contre 107 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 270 $ de 190

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays relève le prix cible de 86 $ à 90 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup relève le prix cible de 130 à 145 dollars

* Oshkosh Corp OSK.N : UBS relève le prix cible à 149 $ contre 119 $

* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup relève le cours cible de 100 $ à 105 $

* Packaging Corporation of America PKG.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 200 $ contre 180 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 160$ contre 140

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 26 à 38 dollars

* Paychex Inc PAYX.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; PT 160

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève le prix cible de 114 $ à 121 $

* Pepsico PEP.O : JP Morgan ramène le cours cible à 139 $, contre 150 $ auparavant

* Philip Morris PM.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 200 $ contre 188 $

* Philip Morris PM.N : JP Morgan augmente le prix cible de 175 à 190 dollars

* Philip Morris International Inc. PM.N : Barclays relève l'objectif de cours de 220 à 225 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève le cours cible à 140 $ contre 138 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible à 148 $, contre 131 $ auparavant

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.O : Wells Fargo relève l'objectif de 105 $ à 125 $

* Popular, Inc. BPOP.O : Wells Fargo relève l'objectif de prix à 135 $ contre 130 $

* Principal Financial Group, Inc. PFG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 69 $ à 73 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Stephens initie la couverture avec une note de surpondération

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Stephens initie une couverture avec un prix cible de 70

* Prudential Financial, Inc. PRU.N : Wells Fargo relève le prix cible de 113 $ à 116 $

* Public Service Enterprise Group PEG.N : Barclays réduit le prix cible à 82 $ contre 83 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note neutre

* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : H.C. Wainwright ajuste le prix cible de 6 $ à 27 $ pour refléter le regroupement d'actions à

raison de 1 pour 8

* Redwood Trust Inc RWT.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché"

* Redwood Trust Inc RWT.N : KBW augmente le prix cible de 13 $ à 14 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Citigroup relève le prix cible de 165 $ à 175 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 755,00 $ à 754,00 $

* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 248 $ à 249 $

* Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 73 $ à 95 $

* Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 95,00 $ contre 80,00

* Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 91 $ à 129 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Barclays augmente le prix cible à 102 $ contre 57 $

* Roku Inc ROKU.O : Keybanc relève l'objectif de cours à surpondérer à partir de pondération sectorielle

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 84 $, contre 65 $ auparavant

* Root, Inc. ROOT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 118 $ de 142 $

* Royalty pharma Plc RPRX.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 51,00 $ à 54,00 $

* Saia Inc SAIA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 315 $ contre 290 $

* Saia Inc SAIA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 335 à 360 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : BMO ramène le cours cible de 350 $ à 335 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève le cours cible de 50 à 57 dollars

* Sempra SRE.N : Barclays ramène le cours cible à 71 $ contre 72 $

* Slb SLB.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 47 $ contre 48 $

* SM Energy Co SM.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 38 dollars

* SM Energy Co SM.N : RBC ramène le cours cible à 34 $, contre 38 $ auparavant

* Southwest Airlines Co. LUV.N : Barclays relève le cours cible de 26 $ à 34 $

* State Street Corp STT.N : JP Morgan relève le cours cible de 89 à 110,5 dollars

* Sunrun Inc RUN.O : Jefferies augmente le prix cible de 5,00 $ à 11,00 $

* Sunrun Inc RUN.O : Jefferies augmente le prix cible à 11,00 $ à partir de 5,00 $ Sunrun Inc

* Synovus Financial Corp. SNV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 50 $ à 62 $

* Synovus Financial Corp. SNV.N : Wells Fargo augmente la pondération à surpondérer à partir d'une pondération égale

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Jefferies relève le prix cible de 85 $ à 104 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies réduit le prix cible de 336 $ à 326 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan augmente le prix cible de 189 $ à 209 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 195 $ contre 178 $

* Terex Corp TEX.N : Citigroup augmente le prix cible de 51 $ à 55 $

* Terex Corp TEX.N : UBS augmente le prix cible à 52 $ contre 48 $

* The Carlyle Group Inc. CG.O : Barclays relève le prix cible de 49 $ à 64 $

* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève le prix cible de 89 $ à 106 $

* the Hartford Financial Services Group Inc HIG.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 138 $ de 134 $

* the Travelers Companies, Inc. TRV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 260 $ à 264 $

* Timken Co TKR.N : Citigroup relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* TPG Inc TPG.O : Citigroup relève le cours cible de 56 à 60 dollars

* Tradeweb Markets Inc. TW.O : Barclays ramène le cours cible de 159 $ à 152 $

* TransUnion TRU.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible de 115 $

* Tutor Perini Corp TPC.N : UBS augmente le prix cible de 41 $ à 59 $

* Two Harbors Investment Corp TWO.N : UBS réduit le prix cible à 12 $, contre 13 $ auparavant

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 88 $ à 65 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 110 $ à 120 $

* Union Pacific Corp. UNP.N : Barclays relève le cours cible de 260 à 270 dollars

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup relève le cours cible de 810 à 920 dollars

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays réduit le prix cible à 337 $, contre 350 $ auparavant

* UWM Holdings Corp UWMC.N : KBW réduit le prix cible à 4,5 $ contre 6,5 $

* UWM Holdings Corp UWMC.N : KBW réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du marché"

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 142 $ à 160 $

* Verizon VZ.N : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de pondération égale; PT $47

* Verizon Communications Inc. VZ.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 42 $ à 43 $

* Verona pharma Plc VRNA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de surpondération à neutre

* Verona pharma Plc VRNA.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 160 $ à 107 $

* Voya Financial, Inc. VOYA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 76 $ à 82 $

* W.R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo relève le prix cible de 70 à 71 dollars

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Raymond James augmente le prix cible de 12,00 $ à 14,00 $

* Webster Financial Corporation WBS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Wells Fargo relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève le cours cible à 75 $ contre 61 $

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 235 dollars contre 255 dollars

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* XPO Inc XPO.N : Barclays relève l'objectif de cours de 135 $ à 145 $

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève le cours cible de 140 à 155 dollars