07/10/2025

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BlackRock, Goldman Sachs, Netflix

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont BlackRock, Goldman Sachs et Netflix.

FAITS MARQUANTS

* Apollo APO.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 131 dollars contre 154 dollars

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 1 325 $ contre 1 196 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève le cours cible à 892 $ contre 815 $

* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 1425 $ à 1450 $

* RTX Corp RTX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 175 $ à 185 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ACNB Corp ACNB.O : Raymond James réduit son opinion de "surperformance" à "performance du marché"

* Advanced Micro Devices AMD.O : Barclays augmente le prix cible de 200 $ à 300 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 210 à 270 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 200 $ contre 140 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 180 à 215 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le prix

cible de 170 $ à 300 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève l'objectif de cours à 300 $ contre 200 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 246 $ contre 168 $ auparavant

* Advanced Micro Devices AMD.O : Piper Sandler relève le cours cible de 190 à 240 dollars

* Aerovironment Inc AVAV.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 305 $ à 430 $

* AGNC Investment Corp AGNC.O : KBW relève le cours cible de 10,5 $ à 10 $

* AIG AIG.N : Jefferies relève le cours cible à 99 $ contre 96 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 39 $, contre 40 $ auparavant

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève le cours cible à 253 $ contre 250 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 42 $ contre 45 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 285

* American Airlines AAL.O : Bernstein relève le cours cible de 14 à 16 dollars

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève le cours cible à 355 $ contre 343 $

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève le cours cible à 137 $ contre 130 $

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : KBW relève le cours cible de 21,5 à 22,5 dollars

* Antero Resources AR.N : Barclays abaisse le cours cible à 42 $ contre 43 $

* Apollo APO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 131 $ contre 154 $

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies réduit le prix cible à 160 $ contre 192 $

* Arvinas Inc ARVN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 16 $ contre 14 $

* Aston Martin Lagonda AML.L : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 85 pence contre 90 pence

* Banc of California Inc BANC.N : Raymond James relève le cours de l'action de "Surperformance" à

"Achat fort"

* Banc of California Inc BANC.N : Raymond James augmente l'objectif de cours à 20$ contre 18

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 30 $

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre: PT 24 $

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève le prix cible de 1 196 $ à 1 325 $

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le prix cible de 207 $ à 199 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 61 $

* Brown-Forman BFb.N : Barclays réduit le prix cible à 30 $ contre 32 $

* Capital One Financial Corp COF.N : JP Morgan ramène le cours cible à 235 $, contre 248 $ auparavant

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies relève le cours cible à 67 $ contre 66 $

* Carter Bankshares Inc CARE.O : Raymond James relève le cours cible à 22 $, contre 21 $ auparavant

* Cass Information Systems Inc CASS.O : Raymond James réduit le cours cible à 47 $ contre 50 $

auparavant

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le cours cible de 540 à 570 dollars

* Centerpoint Energy Inc CNP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 40 $ contre 39

* Chain Bridge Bancorp Inc CBNA.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 37 $ contre 34 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève le cours cible de 110 à 112 dollars

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays réduit le prix cible à 158 $ de 160 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Citigroup réduit le prix cible de 62 $ à 54 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies réduit le prix cible de 110 $ à 104 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : RBC augmente le prix cible de 130 $ à 135 $

* Citizens Financial CFG.N : Raymond James augmente le cours cible de 57 $ à 62 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : RBC relève le cours cible de 36 $ à 40 $

* CNX Resources Corp. CNX.N : Barclays ramène le cours cible de 33 $ à 32 $

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies augmente le prix cible de 75 $ à 85 $

* Comerica Inc CMA.N : Piper Sandler relève le cours cible de 70 à 82 dollars

* Conocophillips COP.N : Barclays réduit le prix cible à 118 $ contre 122 $

* Coterra Energy CTRA.N : Barclays réduit le prix cible de 37 $ à 35 $

* Coterra Energy CTRA.N : JP Morgan augmente le prix cible de 33 $ à 35 $

* Cummins CMI.N : Citigroup relève le cours cible de 485 $ à 500 $

* Deere & Co DE.N : Citigroup réduit le prix cible de 525 $ à 515 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Bernstein relève le cours cible à 71 $ contre 66 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 40 $ contre 42 $

* Diamondback Energy FANG.O : Barclays ramène le cours cible à 178 $, contre 185 $ auparavant

* Dollar Tree DLTR.O : Jefferies passe de "hold" à "underperform"; baisse le PT à 70$ de 110

* Dominion Energy D.N : Barclays augmente le prix cible de 60 à 63 $

* DTE Energy Co DTE.N : Jefferies relève le prix cible à 150 $ contre 149 $

* Dynex Capital Inc DX.N : KBW relève l'objectif de cours de 13 à 14 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 24 $ contre 18 $ auparavant

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Enact Holdings Inc ACT.O : KBW relève l'objectif de cours de 40 à 42 dollars

* Entergy Corp. ETR.N : Barclays relève l'objectif de cours de 87 à 98 dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : RBC relève le cours cible de 140 à 145 dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : Barclays réduit le prix cible à 136 $ de 140

* EQT Corp EQT.N : RBC augmente le prix cible de 60 $ à 62 $

* EQT Corp EQT.N : Barclays ramène le cours cible de 68 $ à 67 $

* Expand Energy EXE.O : Barclays réduit le prix cible à 136 $ contre 139 $

* Expand Energy Corp EXE.O : RBC relève le cours cible de 136 à 138 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 145 à 141 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Barclays réduit le prix cible à 126 $ contre 127 $

* Ezcorp Inc EZPW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 20 à 23 dollars

* Federated Hermes Inc FHI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 50$ contre 49

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55 $ contre 54 $ auparavant

* Fifth Third Bancorp FITB.O : KBW relève le cours cible de 47 à 50 dollars

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 56 $ à 60 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Morgan Stanley relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 50 $ à 48 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Raymond James réduit le prix cible de 2 350 $ à 2 100 $

* First Financial Bancorp FFBC.O : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* First Horizon Corp FHN.N : Raymond James augmente le prix cible de 24 $ à 25 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 180 $ contre 165 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 10 $ (contre 7 $)

* Franklin Resources Inc BEN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 23 à 26 dollars

* Fulton Financial Corp FULT.O : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Gain Therapeutics Inc GANX.O : Maxim Group relève le cours cible de 5 $ à 7 $

* GE Aerospace GE.N : TD Cowen relève le cours cible de 300 $ à 330 $

* Gemini Space Station GEMI.O : Citigroup initie la couverture avec une note neutre; PT 26 $

* Gemini Space Station GEMI.O : Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance: PT

30

* General Dynamics Corp GD.N : RBC augmente le prix cible de 330 $ à 360 $

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève le prix cible de 340 $ à 360 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Raymond James augmente le prix cible de 48 $ à 55 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève le cours cible de 815 $ à 892 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : TD Cowen réduit le prix cible à 82 $ de 130 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Jefferies augmente le prix cible de 127 $ à 138 $

* HBT Financial Inc HBT.O : Raymond James réduit le prix cible de "surperformer" à "performer" sur le

marché

* Helmerich and Payne Inc HP.N : JP Morgan relève le prix cible de 20 à 24 dollars

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 140 à 150 dollars

* Hexcel Corp HXL.N : TD Cowen relève le cours cible de 60 $ à 67 $

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : Jefferies relève le cours cible de 37 à 43 dollars

* Honeywell HON.O : TD Cowen ramène le cours cible à 250 $, contre 260 $ auparavant

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen augmente le cours cible de 200 $ à 210 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève le cours cible de 67 $ à 80 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 24 $, contre 21 $ auparavant

* KKR KKR.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 156 $, contre 183 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : RBC augmente le prix cible à 315 $, contre 280 $ auparavant

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 290 $ à 320 $

* Legence Corp LGN.O : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance: objectif de

cours à 38

* Legence Corp LGN.O : Jefferies initie la couverture avec la note "hold"; prix cible $34

* Legence Corp LGN.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance: prix cible 36

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC relève le cours cible de 440 $ à 525 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen relève le cours cible de 420 $ à 520 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies réduit le prix cible de 443 $ à 376 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies relève le prix cible de 2 080 $ à 2 200 $

* Markel Group Inc MKL.N : TD Cowen relève le prix cible de 1 836 $ à 2 107 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Citigroup réduit le prix cible à 200$ de 230

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen augmente le prix cible de 205 $ à 225 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies relève le cours cible à 175 $, contre 158 $ auparavant

* MVB Financial Corp MVBF.O : Raymond James relève le cours cible de 25 $ à 30 $

* Navient Corp NAVI.O : JP Morgan réduit le prix cible à 14 $ contre 15 $ auparavant

* Netflix Inc NFLX.O : Seaport Research Partners relève le cours de l'action de neutre à achat

* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 1450 $ à 1425 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC augmente le prix cible de 86 $ à 94 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan réduit le prix cible à 43 $ contre 44 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW augmente le prix cible de 43 $ à 46 $

* Northrop Grumman NOC.N : RBC augmente le prix cible de 650 $ à 675 $

* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen relève le cours cible de 600 à 630 dollars

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan ramène le cours cible de 63 à 57 dollars

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 6$ contre 8

* Oportun Financial Corp OPRT.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Ovintiv Inc OVV.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 57 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 180$ contre 185

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : Jefferies ramène le cours cible de 175 à 166 dollars

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 45 $ contre 24 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW ramène l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du

marché"

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW augmente le prix cible de 121 $ à 129 $

* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève l'objectif de cours à 132 $, contre 127 $ auparavant

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays relève le cours cible de 93 à 95 dollars

* Plains All American Pipeline PAA.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Barclays réduit le prix cible à 17 $ contre 18 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible à 284 $ contre 290 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Raymond James réduit le prix cible à 75$ de 80

* Quidelortho Corp QDEL.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; baisse le prix cible de 40 $ à 33

$

* Radian Group Inc RDN.N : KBW augmente le prix cible de 38 $ à 40 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies relève le prix cible de 156 $ à 166 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 172 $ à 178 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW relève l'objectif de cours à 18 $ contre 15 $ auparavant

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen relève le cours cible de 45 $ à 60 $

* RTX Corp RTX.N : RBC augmente le cours cible de 170 $ à 200 $

* RTX Corp RTX.N : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 185 $

* Sallie Mae SLM.O : JP Morgan passe de surpondéré à neutre; baisse le cours cible à 29 $ contre 38 $

* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Raymond James augmente le prix cible à 33 $ de 31 $

* Servisfirst Bancshares Inc SFBS.N : Raymond James relève l'objectif de cours de "market perform" à

"outperform"

* Skye Bioscience Inc SKYE.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 13$ contre 20

* Sotera Health Co SHC.O : Citigroup augmente le prix cible de 17 $ à 21 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Raymond James relève le cours cible de 115 à 120 dollars

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève le cours cible de 30 $ à 31 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Spire Inc SR.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 92

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW relève le cours cible de 73 $ à 78 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 75 $ contre 80

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 104 à 106 dollars

* Taboola.Com Ltd TBLA.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Targa Resources Corp TRGP.N : Citigroup augmente le prix cible de 197 $ à 200 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : JP Morgan relève le prix cible de 214 à 215 dollars

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 182$ contre 200

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* TKO Group TKO.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 235 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible de 63 $ à 60 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : Jefferies relève le cours cible à 1525 $ contre 1490 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Raymond James relève le cours cible à 50 $ contre 48 $ auparavant

* United Airlines UAL.O : Bernstein relève le cours cible à 121 $ contre 113 $ auparavant

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup relève le cours cible de 1 080 $ à 1 130 $

* UWM Holdings Corp UWMC.N : KBW relève le cours cible de 4,5 à 6,5 dollars

* Valero Energy VLO.N : Barclays relève le cours cible de 151 à 169 $

* Via Transportation Inc VIA.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; PT $55

* W R Berkley Corp WRB.N : Jefferies relève le prix cible de 69 $ à 76 $

* Willow Lane Acquisition Corp WLAC.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat; PT 15 $