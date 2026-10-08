information fournie par Reuters • 08/10/2026 à 09:59

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Evercore, Goldman Sachs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Evercore et Goldman Sachs.

POINTS FORTS

* Applovin Corporation APP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 375 $

* BlackRock BLK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 300,00 $ à 1 290,00 $

* Evercore Inc. EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 330,00 $

* Goldman Sachs GS.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 1 050 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 339 $ à 439 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Applovin Corporation APP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 375 $

* Archrock, Inc. AROC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 41 $

* Bank of America BAC.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation «

conserver » contre « acheter »; objectif de cours de 60 dollars contre 64 dollars

* Bank of New York Mellon BNY.N : TD Cowen réitère sa recommandation « conserver »

contre « acheter »; objectif de cours de 160 $ contre 145 $

* BlackRock BLK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 300,00 $ à 1 290,00 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Citigroup C.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »

contre « Conserver »; objectif de cours de 150 $ contre 130 $

* Citizens Financial CFG.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours de 75 $ contre 78 $

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 133 $ à

136 $

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 161

$ à 125 $

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 185 $ à 182 $

* DT Midstream, Inc. DTM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 154 $ à 144 $

* Enterprise Products Partners L.P. EPD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

43 $ à 42 $

* Evercore Inc. EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 330,00 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : TD Cowen reprend la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif: 60 $

* Franklin Templeton, Inc. BEN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 38,00 $ à 37,00

$

* Goldman Sachs GS.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 1 050 $

* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à

78 $

* Hilton Grand Vacations Inc. HGV.N : JP Morgan lance sa couverture avec une

recommandation « neutre »; objectif de cours: 39 $

* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 153,0 $ à 150,00 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : TD Cowen réintroduit sa couverture avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours de 18 $ contre 23 $

* Invesco Ltd IVZ.N : KBW abaisse son objectif de cours de 39,00 $ à 38,00 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Baird relève son objectif de cours de 6 $ à 11 $

* JP Morgan JPM.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »

contre « achat »; objectif de cours de 370 $ contre 400 $

* Keycorp KEY.N : TD Cowen reprend la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours de 23 $ contre 25 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 $ à 65

$

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 79 $ à 78

$

* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Stephens relève son objectif de cours de 50 $ à 55

$

* Lazard, Inc. LAZ.N : KBW abaisse son objectif de cours de 42,00 $ à 39,00 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Leidos LDOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 142 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $

* Lindblad Expeditions Holdings, Inc. LIND.O : Jefferies relève son objectif de cours

de 29 $ à 32 $

* Lkq Corp LKQ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $

* M&T Bank Corp MTB.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « neutre

» contre « acheter »; objectif de cours de 245 $ contre 250 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : JP Morgan lance sa couverture avec une

recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 125 $

* Moelis & Company MC.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à

« surperformer »

* Moelis & Company MC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 68,00 $ à 66,00 $

* Mongodb, Inc. MDB.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 440 $ à 450 $

* Morgan Stanley MS.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation «

Hold »; objectif de cours: 210 $

* New Era Energy & Digital Inc NUAI.O : Roth MKM lance sa couverture avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 10 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation «

conserver » contre « acheter »; objectif de cours: 175 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de

227 $ à 200 $

* One Gas, Inc. OGS.N : Jefferies passe de « Achat » à « Ne pas acheter »; abaisse son

objectif de cours de 103 $ à 80 $

* Patrick Industries, Inc. PATK.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 115 $ à

100 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 21,00 $ à

19,00 $

* PJT Partners Inc. PJT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

* PJT Partners Inc. PJT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 195,00 $ à 159,00 $

* PNC Financial Services PNC.N : TD Cowen reprend la couverture avec une recommandation

« Hold » contre « Buy »; objectif de cours de 245 $ contre 260 $

* Presidio Production Co FTW.N : Stephens lance la couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 15 $

* Regions Financial RF.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation «

conserver » contre « acheter »; objectif de cours de 30 $ contre 33 $

* Republic Services Inc RSG.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 249 $ à 240 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies relève sa recommandation de « neutre » à «

acheter »

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 305 $ à 330 $

* SEI Investments Company SEIC.O : KBW relève son objectif de cours de 119,00 $ à

122,00 $

* State Street Corp STT.N : TD Cowen réintroduit sa recommandation « Achat »; objectif

de cours de 205 $ contre 155 $

* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : KBW abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à

112,00 $

* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours à 100

$ contre 105 $

* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de

105 $ à 100 $

* Travel + Leisure Co TNL.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation «

neutre »; objectif de cours: 70 $

* Truist Financial Corp TFC.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation

« conserver » contre « acheter »; objectif de cours de 52 $ contre 60 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation

« conserver »; objectif de cours: 150 $

* Txo Partners LP TXO.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 22 $

* U.S. Bancorp USB.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours de 70 $ contre 66 $

* Unity Software Inc. U.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* USA Compression Partners, LP USAC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $

à 28 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 339 $ à 439 $

* Venture Global, Inc. VG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 199 $ à 184 $

* Waste Management Inc WM.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Wells Fargo WFC.N : TD Cowen reprend la couverture du titre avec une recommandation «

Achat » contre « Conserver »; objectif de cours de 95 $ contre 100 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 220 $ à 210 $