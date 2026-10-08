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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Evercore, Goldman Sachs
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 09:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Evercore et Goldman Sachs.

POINTS FORTS

* Applovin Corporation APP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 375 $

* BlackRock BLK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 300,00 $ à 1 290,00 $

* Evercore Inc. EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 330,00 $

* Goldman Sachs GS.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 1 050 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 339 $ à 439 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Applovin Corporation APP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 375 $

* Archrock, Inc. AROC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 41 $

* Bank of America BAC.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation «

conserver » contre « acheter »; objectif de cours de 60 dollars contre 64 dollars

* Bank of New York Mellon BNY.N : TD Cowen réitère sa recommandation « conserver »

contre « acheter »; objectif de cours de 160 $ contre 145 $

* BlackRock BLK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 300,00 $ à 1 290,00 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Citigroup C.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »

contre « Conserver »; objectif de cours de 150 $ contre 130 $

* Citizens Financial CFG.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours de 75 $ contre 78 $

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 133 $ à

136 $

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 161

$ à 125 $

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 185 $ à 182 $

* DT Midstream, Inc. DTM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 154 $ à 144 $

* Enterprise Products Partners L.P. EPD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

43 $ à 42 $

* Evercore Inc. EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 330,00 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : TD Cowen reprend la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif: 60 $

* Franklin Templeton, Inc. BEN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 38,00 $ à 37,00

$

* Goldman Sachs GS.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 1 050 $

* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à

78 $

* Hilton Grand Vacations Inc. HGV.N : JP Morgan lance sa couverture avec une

recommandation « neutre »; objectif de cours: 39 $

* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 153,0 $ à 150,00 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : TD Cowen réintroduit sa couverture avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours de 18 $ contre 23 $

* Invesco Ltd IVZ.N : KBW abaisse son objectif de cours de 39,00 $ à 38,00 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Baird relève son objectif de cours de 6 $ à 11 $

* JP Morgan JPM.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »

contre « achat »; objectif de cours de 370 $ contre 400 $

* Keycorp KEY.N : TD Cowen reprend la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours de 23 $ contre 25 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 $ à 65

$

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 79 $ à 78

$

* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Stephens relève son objectif de cours de 50 $ à 55

$

* Lazard, Inc. LAZ.N : KBW abaisse son objectif de cours de 42,00 $ à 39,00 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Leidos LDOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 142 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $

* Lindblad Expeditions Holdings, Inc. LIND.O : Jefferies relève son objectif de cours

de 29 $ à 32 $

* Lkq Corp LKQ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $

* M&T Bank Corp MTB.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « neutre

» contre « acheter »; objectif de cours de 245 $ contre 250 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : JP Morgan lance sa couverture avec une

recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 125 $

* Moelis & Company MC.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à

« surperformer »

* Moelis & Company MC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 68,00 $ à 66,00 $

* Mongodb, Inc. MDB.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 440 $ à 450 $

* Morgan Stanley MS.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation «

Hold »; objectif de cours: 210 $

* New Era Energy & Digital Inc NUAI.O : Roth MKM lance sa couverture avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 10 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation «

conserver » contre « acheter »; objectif de cours: 175 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de

227 $ à 200 $

* One Gas, Inc. OGS.N : Jefferies passe de « Achat » à « Ne pas acheter »; abaisse son

objectif de cours de 103 $ à 80 $

* Patrick Industries, Inc. PATK.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 115 $ à

100 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 21,00 $ à

19,00 $

* PJT Partners Inc. PJT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

* PJT Partners Inc. PJT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 195,00 $ à 159,00 $

* PNC Financial Services PNC.N : TD Cowen reprend la couverture avec une recommandation

« Hold » contre « Buy »; objectif de cours de 245 $ contre 260 $

* Presidio Production Co FTW.N : Stephens lance la couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 15 $

* Regions Financial RF.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation «

conserver » contre « acheter »; objectif de cours de 30 $ contre 33 $

* Republic Services Inc RSG.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 249 $ à 240 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies relève sa recommandation de « neutre » à «

acheter »

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 305 $ à 330 $

* SEI Investments Company SEIC.O : KBW relève son objectif de cours de 119,00 $ à

122,00 $

* State Street Corp STT.N : TD Cowen réintroduit sa recommandation « Achat »; objectif

de cours de 205 $ contre 155 $

* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : KBW abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à

112,00 $

* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours à 100

$ contre 105 $

* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de

105 $ à 100 $

* Travel + Leisure Co TNL.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation «

neutre »; objectif de cours: 70 $

* Truist Financial Corp TFC.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation

« conserver » contre « acheter »; objectif de cours de 52 $ contre 60 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation

« conserver »; objectif de cours: 150 $

* Txo Partners LP TXO.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 22 $

* U.S. Bancorp USB.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours de 70 $ contre 66 $

* Unity Software Inc. U.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* USA Compression Partners, LP USAC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $

à 28 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 339 $ à 439 $

* Venture Global, Inc. VG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 199 $ à 184 $

* Waste Management Inc WM.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Wells Fargo WFC.N : TD Cowen reprend la couverture du titre avec une recommandation «

Achat » contre « Conserver »; objectif de cours de 95 $ contre 100 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 220 $ à 210 $

Valeurs associées

APPLOVIN RG-A
281,2900 USD NASDAQ +0,90%
BANK OF AMERICA
53,530 USD NYSE -1,06%
BLACKROCK
1 069,200 USD NYSE -0,97%
CITIGROUP
127,290 USD NYSE -0,95%
CITIZENS FINL GR
63,060 USD NYSE -1,60%
CMPNG WRLD HLD RG-A
4,525 USD NYSE 0,00%
CONSTELLATION BRD-A
118,390 USD NYSE +2,18%
DT MIDSTREAM
122,680 USD NYSE -1,56%
ENTERPRISE PRODUCTS
36,915 USD NYSE -0,94%
EVERCORE-A
267,220 USD NYSE -0,31%
FRANKLIN TEMP
32,485 USD NYSE +0,11%
GOLDMAN SACHS GR
887,000 USD NYSE -1,15%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX 0,00%
HALOZYME THERAPE
110,7900 USD NASDAQ +0,98%
HILTON GRAND
34,600 USD NYSE -0,37%
HOULIHAN LOKEY RG-A
125,190 USD NYSE -2,17%
HUNTINGTON BANCS
15,1700 USD NASDAQ -1,04%
INVESCO
30,490 USD NYSE +0,38%
IOVANCE BTHRPTCS
12,9150 USD NASDAQ -0,35%
JPMORGAN CHASE
329,480 USD NYSE -0,55%
KEYCORP
19,845 USD NYSE -1,44%
KODIAK GAS SER
54,660 USD NYSE -2,20%
LAMB WST HLDG-WI
48,080 USD NYSE +0,33%
LAZARD
35,820 USD NYSE -1,46%
LEIDOS HOLDG
113,540 USD NYSE -2,69%
LEVI STRAUSS RG-A
19,515 USD NYSE -4,94%
LINDBLAD EXPEDIT
35,0100 USD NASDAQ -2,97%
LKQ
22,0300 USD NASDAQ -1,61%
M&T BANK
216,670 USD NYSE -0,96%
MARRIOTT VCT WLD
103,000 USD NYSE -1,56%
MOELIS & CO RG-A
56,155 USD NYSE +0,21%
MONGODB-A
363,0300 USD NASDAQ +0,64%
MORGAN STANLEY
189,650 USD NYSE -0,70%
NEW ERA ENERGY
5,5300 USD NASDAQ -5,63%
NEW ERA HELIUM
0,4715 USD NASDAQ +3,17%
NORTHERN TRUST
168,1800 USD NASDAQ -0,76%
OLD DOMINION FRE
175,6100 USD NASDAQ -1,35%
ONE GAS
72,650 USD NYSE -0,70%
PATRICK INDUSTR.
64,9200 USD NASDAQ -2,58%
PERELLA WEINBG RG-A
15,1300 USD NASDAQ -2,58%
PJT PARTNERS RG-A
137,730 USD NYSE -1,50%
PNC FINL SER
217,705 USD NYSE -1,12%
Pétrole Brent
104,27 USD Ice Europ +3,03%
Pétrole WTI
91,80 USD Ice Europ +3,20%
REGIONS FINANCIA
26,695 USD NYSE -1,28%
REPUBLIC SERVICE
216,190 USD NYSE +0,66%
RYL CARIBBEAN CR
282,360 USD NYSE -2,24%
SEI INVESTMENTS
102,0700 USD NASDAQ -0,77%
STATE STREET
174,160 USD NYSE -0,88%
T ROWE PRICE GRP
104,0700 USD NASDAQ +0,45%
TEXAS CAP BANC
90,5800 USD NASDAQ -2,57%
TRAVEL+LEISURE
62,895 USD NYSE +0,10%
TRUIST FINL
45,575 USD NYSE -1,44%
TWIST BIOSCIENCE
155,6500 USD NASDAQ -6,78%
TXO PARTNERS
13,900 USD NYSE -0,22%
UNITY SOFTWARE
45,450 USD NYSE +1,13%
US BANCORP
56,155 USD NYSE -1,97%
USA COPMRESS PRT
25,420 USD NYSE 0,00%
VALERO ENERGY
424,010 USD NYSE +1,13%
WASTE CONNECTION
155,125 USD NYSE +0,32%
WASTE MANAGEMENT
208,900 USD NYSE +0,50%
WELLS FARGO
80,230 USD NYSE -1,58%
WORKDAY-A
184,2600 USD NASDAQ -1,23%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2026 à 09:59:57.

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