TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Evercore, Goldman Sachs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Evercore et Goldman Sachs.
POINTS FORTS
* Applovin Corporation APP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 375 $
* BlackRock BLK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 300,00 $ à 1 290,00 $
* Evercore Inc. EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 330,00 $
* Goldman Sachs GS.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours: 1 050 $
* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 339 $ à 439 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Applovin Corporation APP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 375 $
* Archrock, Inc. AROC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 41 $
* Bank of America BAC.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation «
conserver » contre « acheter »; objectif de cours de 60 dollars contre 64 dollars
* Bank of New York Mellon BNY.N : TD Cowen réitère sa recommandation « conserver »
contre « acheter »; objectif de cours de 160 $ contre 145 $
* BlackRock BLK.N : KBW abaisse son objectif de cours de 1 300,00 $ à 1 290,00 $
* Camping World Holdings Inc CWH.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $
* Citigroup C.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « Achat »
contre « Conserver »; objectif de cours de 150 $ contre 130 $
* Citizens Financial CFG.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours de 75 $ contre 78 $
* Constellation Brands, Inc. STZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 133 $ à
136 $
* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 161
$ à 125 $
* Constellation Brands, Inc. STZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 185 $ à 182 $
* DT Midstream, Inc. DTM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 154 $ à 144 $
* Enterprise Products Partners L.P. EPD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de
43 $ à 42 $
* Evercore Inc. EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 375,00 $ à 330,00 $
* Fifth Third Bancorp FITB.N : TD Cowen reprend la couverture du titre avec une
recommandation « Achat »; objectif: 60 $
* Franklin Templeton, Inc. BEN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 38,00 $ à 37,00
$
* Goldman Sachs GS.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 1 050 $
* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à
78 $
* Hilton Grand Vacations Inc. HGV.N : JP Morgan lance sa couverture avec une
recommandation « neutre »; objectif de cours: 39 $
* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 153,0 $ à 150,00 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : TD Cowen réintroduit sa couverture avec une
recommandation « Achat »; objectif de cours de 18 $ contre 23 $
* Invesco Ltd IVZ.N : KBW abaisse son objectif de cours de 39,00 $ à 38,00 $
* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Baird relève son objectif de cours de 6 $ à 11 $
* JP Morgan JPM.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « neutre »
contre « achat »; objectif de cours de 370 $ contre 400 $
* Keycorp KEY.N : TD Cowen reprend la couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours de 23 $ contre 25 $
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 69 $ à 65
$
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 79 $ à 78
$
* Lamb Weston Holdings, Inc. LW.N : Stephens relève son objectif de cours de 50 $ à 55
$
* Lazard, Inc. LAZ.N : KBW abaisse son objectif de cours de 42,00 $ à 39,00 $
* Leidos LDOS.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* Leidos LDOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 142 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $
* Lindblad Expeditions Holdings, Inc. LIND.O : Jefferies relève son objectif de cours
de 29 $ à 32 $
* Lkq Corp LKQ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $
* M&T Bank Corp MTB.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « neutre
» contre « acheter »; objectif de cours de 245 $ contre 250 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : JP Morgan lance sa couverture avec une
recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 125 $
* Moelis & Company MC.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à
« surperformer »
* Moelis & Company MC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 68,00 $ à 66,00 $
* Mongodb, Inc. MDB.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 440 $ à 450 $
* Morgan Stanley MS.N : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation «
Hold »; objectif de cours: 210 $
* New Era Energy & Digital Inc NUAI.O : Roth MKM lance sa couverture avec une
recommandation « Achat »; objectif de cours: 10 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation «
conserver » contre « acheter »; objectif de cours: 175 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de
227 $ à 200 $
* One Gas, Inc. OGS.N : Jefferies passe de « Achat » à « Ne pas acheter »; abaisse son
objectif de cours de 103 $ à 80 $
* Patrick Industries, Inc. PATK.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 115 $ à
100 $
* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 21,00 $ à
19,00 $
* PJT Partners Inc. PJT.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en
ligne avec le marché »
* PJT Partners Inc. PJT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 195,00 $ à 159,00 $
* PNC Financial Services PNC.N : TD Cowen reprend la couverture avec une recommandation
« Hold » contre « Buy »; objectif de cours de 245 $ contre 260 $
* Presidio Production Co FTW.N : Stephens lance la couverture avec une recommandation «
surpondérer »; objectif de cours: 15 $
* Regions Financial RF.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation «
conserver » contre « acheter »; objectif de cours de 30 $ contre 33 $
* Republic Services Inc RSG.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 249 $ à 240 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies relève sa recommandation de « neutre » à «
acheter »
* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 305 $ à 330 $
* SEI Investments Company SEIC.O : KBW relève son objectif de cours de 119,00 $ à
122,00 $
* State Street Corp STT.N : TD Cowen réintroduit sa recommandation « Achat »; objectif
de cours de 205 $ contre 155 $
* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : KBW abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à
112,00 $
* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours à 100
$ contre 105 $
* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de
105 $ à 100 $
* Travel + Leisure Co TNL.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation «
neutre »; objectif de cours: 70 $
* Truist Financial Corp TFC.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation
« conserver » contre « acheter »; objectif de cours de 52 $ contre 60 $
* Twist Bioscience Corp TWST.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation
« conserver »; objectif de cours: 150 $
* Txo Partners LP TXO.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation «
surpondérer »; objectif de cours: 22 $
* U.S. Bancorp USB.N : TD Cowen reprend sa couverture avec une recommandation « Achat
»; objectif de cours de 70 $ contre 66 $
* Unity Software Inc. U.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $
* USA Compression Partners, LP USAC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $
à 28 $
* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 339 $ à 439 $
* Venture Global, Inc. VG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $
* Waste Connections, Inc. WCN.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 199 $ à 184 $
* Waste Management Inc WM.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $
* Wells Fargo WFC.N : TD Cowen reprend la couverture du titre avec une recommandation «
Achat » contre « Conserver »; objectif de cours de 95 $ contre 100 $
* Workday, Inc. WDAY.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 220 $ à 210 $
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