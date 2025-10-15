information fournie par Reuters • 15/10/2025 à 12:45

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BlackRock, EQT, Ovintiv

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont BlackRock, EQT et Ovintiv.

FAITS MARQUANTS

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* BlackRock BLK.N : KBW relève le prix cible de 1 300 $ à 1 390 $

* EQT Corp EQT.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Ovintiv Inc OVV.N : RBC relève la note à "surperformer" à partir de "sector perform"

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève la note à surperformance

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : JP Morgan relève le cours cible de 175 à 178 dollars

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 15 $ à 20 $

* AEP AEP.O : JP Morgan relève le cours cible à 121 $, contre 115 $ auparavant

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan relève le cours cible de 59 $ à 63 $

* Albertsons Companies ACI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 24 $

* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 183 $ contre 191 $

* Astria Therapeutics Inc ATXS.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* Astria Therapeutics Inc ATXS.O : Jefferies réduit le prix cible de 30 $ à 13 $

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : Jefferies augmente le prix cible de 14 $ à 15 $

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec un prix cible de 30

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 120

* BlackRock BLK.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 1 394 $ à 1 456 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1244 $ contre 1242 $

* BlackRock BLK.N : KBW relève le cours cible de 1300 à 1390 dollars

* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 1 362 à 1 486 dollars

* BlackRock Inc BLK.N : Barclays relève le cours cible de 1310 à 1360 dollars

* BP BP.L : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 430 à 440p

* Burlington Stores Inc BURL.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Carrier Global Corp CARR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 61 $ contre 76 $

* Citigroup C.N : Barclays augmente le prix cible de 100 $ à 115 $

* Citigroup C.N : KBW augmente le prix cible de 112 $ à 118 $

* Citigroup C.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 134 $ de 129 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le prix cible à 110 $ contre 107 $

* Citigroup Inc C.N : Barclays relève l'objectif de cours à 115 dollars, contre 100 dollars auparavant

* Columbia Sportswear Co COLM.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 75

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan relève le prix cible de 54 $ à 58 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Costco Wholesale Corp COST.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 1115 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan relève le prix cible de 19 $ à 35 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 74$ contre 70

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 536 $ contre 514 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 465$ contre 455

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler relève le prix cible à 445 $ contre 443 $ auparavant

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC réduit le prix cible de 500 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 510 $ à 500 $

* Dover Corp DOV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 217 $ à 220 $

* Dupont DD.N : JP Morgan relève le cours cible à 104 $ contre 99 $

* eBay EBAY.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 95$ contre 85

* Emerson EMR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 151 dollars contre 135 dollars

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une

note neutre

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un prix

cible de 64

* EQT Corp EQT.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Eversource Energy ES.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 66 à 72 $

* Exelon Corp EXC.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 50 $ contre 48 $ auparavant

* Expand Energy Corp EXE.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* FB Financial Corp FBK.N : KBW relève l'objectif de cours à 65$ contre 64

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 245 $ contre 225 $

auparavant

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève le cours cible de 49 $ à 52 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Figs Inc FIGS.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 9 $

* FirstEnergy FE.N : JP Morgan relève le prix cible de 45 $ à 47 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein ramène le cours cible de 340 $ à 330 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 53 $ contre 58 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Gap Inc GAP.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 30 $

* GE Aerospace GE.N : Bernstein relève le cours cible de 343 $ à 374 $

* G-III Apparel Group Ltd GIII.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; PT 32

* Goldman Sachs GS.N : Barclays augmente le prix cible de 720 $ à 850 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève le prix cible de 892 $ à 898 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève son objectif de cours de 850 à 870 dollars

* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 828 $ contre 854 $

* Goldman Sachs Group Inc. GS.N : Barclays relève son objectif de cours à 850 $ contre 720 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Jefferies réduit le prix cible à 20$ de 25

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de sous-performance à

performance de marché

* Honeywell HON.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 212 $ contre 222 $ auparavant

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 417 à 458 dollars

* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 204 $ contre 198 $

* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 201 $ contre 171 $

* J&J JNJ.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 222 $, contre 185 $ auparavant

* JP Morgan JPM.N : Barclays relève le cours cible de 330 à 342 dollars

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève le cours cible de 320 à 332 dollars

* JP Morgan Chase & Co. JPM.N : Barclays relève le prix cible de 330 à 342 dollars

* Kontoor Brands Inc KTB.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 95

* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan réduit le prix cible de 592 $ à 501 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 27

* Macy's Inc M.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 400 $ à 540 $

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 93 $ contre 89 $

auparavant

* Nextera Energy Inc NEE.N : Jefferies relève le cours cible de 77 à 85 dollars

* Nike Inc NKE.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 100

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan relève le cours cible à 111 $ contre 105 $

* Ovintiv Inc OVV.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 48 $ à 50 $

* Ovintiv Inc OVV.N : RBC relève le cours à "surperformer" de "performer" à "performer"

* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 222 $ contre 212 $ auparavant

* PSEG PEG.N : JP Morgan relève le cours cible de 94 $ à 96 $

* PVH Corp PVH.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 100 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 400

* Regions Financial RF.N : Stephens réduit le prix cible de 30 $ à 27 $

* Regions Financial RF.N : Stephens réduit la pondération à égale, de surpondéré à surpondéré

* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 357 dollars, contre 320 dollars

auparavant

* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 541 $ contre 577 $

* Ross Stores Inc ROST.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Savers value Village SVV.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 18 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Jefferies relève le cours cible de 33 $ à 38 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : KBW relève le cours cible de 14 à 18 dollars

* Sysco SYY.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 84 à 86 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 140

* Target Corp TGT.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* TJX Companies Inc TJX.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 165

* Under Armour Inc UAA.N : BTIG initie la couverture avec une note neutre

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève le prix cible de 150 $ à 206 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève l'objectif de cours de 20 à 64 dollars

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève la note à surperformance

* Walmart WMT.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 120

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Barclays initie la couverture avec un prix cible de 29

* Watsco Inc WSO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 425 $ à 400 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies relève le cours cible à 123 $ contre 116 $

* Wells Fargo WFC.N : Barclays relève le cours cible à 94 $ contre 87 $

* Wells Fargo WFC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 100 $ contre 92 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : KBW relève son objectif de cours à 92 $, contre 85 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 93 $, contre 88 $ auparavant

* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan relève le cours cible de 225 à 245 dollars

* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève le cours cible de 1035 à 1050 dollars