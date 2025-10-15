 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BlackRock, EQT, Ovintiv
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont BlackRock, EQT et Ovintiv.

FAITS MARQUANTS

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* BlackRock BLK.N : KBW relève le prix cible de 1 300 $ à 1 390 $

* EQT Corp EQT.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Ovintiv Inc OVV.N : RBC relève la note à "surperformer" à partir de "sector perform"

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève la note à surperformance

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : JP Morgan relève le cours cible de 175 à 178 dollars

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 15 $ à 20 $

* AEP AEP.O : JP Morgan relève le cours cible à 121 $, contre 115 $ auparavant

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan relève le cours cible de 59 $ à 63 $

* Albertsons Companies ACI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 24 $

* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 183 $ contre 191 $

* Astria Therapeutics Inc ATXS.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de "buy" à "hold"

* Astria Therapeutics Inc ATXS.O : Jefferies réduit le prix cible de 30 $ à 13 $

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : Jefferies augmente le prix cible de 14 $ à 15 $

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : TD Cowen rétablit la couverture avec un prix cible de 30

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 120

* BlackRock BLK.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 1 394 $ à 1 456 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1244 $ contre 1242 $

* BlackRock BLK.N : KBW relève le cours cible de 1300 à 1390 dollars

* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 1 362 à 1 486 dollars

* BlackRock Inc BLK.N : Barclays relève le cours cible de 1310 à 1360 dollars

* BP BP.L : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 430 à 440p

* Burlington Stores Inc BURL.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Carrier Global Corp CARR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 61 $ contre 76 $

* Citigroup C.N : Barclays augmente le prix cible de 100 $ à 115 $

* Citigroup C.N : KBW augmente le prix cible de 112 $ à 118 $

* Citigroup C.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 134 $ de 129 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève le prix cible à 110 $ contre 107 $

* Citigroup Inc C.N : Barclays relève l'objectif de cours à 115 dollars, contre 100 dollars auparavant

* Columbia Sportswear Co COLM.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 75

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan relève le prix cible de 54 $ à 58 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Costco Wholesale Corp COST.O : BTIG initie une couverture avec un prix cible de 1115 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan relève le prix cible de 19 $ à 35 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 74$ contre 70

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 536 $ contre 514 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 465$ contre 455

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Piper Sandler relève le prix cible à 445 $ contre 443 $ auparavant

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : RBC réduit le prix cible de 500 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 510 $ à 500 $

* Dover Corp DOV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 217 $ à 220 $

* Dupont DD.N : JP Morgan relève le cours cible à 104 $ contre 99 $

* eBay EBAY.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 95$ contre 85

* Emerson EMR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 151 dollars contre 135 dollars

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une

note neutre

* Enterprise Financial Services Corp EFSC.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un prix

cible de 64

* EQT Corp EQT.N : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Eversource Energy ES.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 66 à 72 $

* Exelon Corp EXC.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 50 $ contre 48 $ auparavant

* Expand Energy Corp EXE.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* FB Financial Corp FBK.N : KBW relève l'objectif de cours à 65$ contre 64

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 245 $ contre 225 $

auparavant

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève le cours cible de 49 $ à 52 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Figs Inc FIGS.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 9 $

* FirstEnergy FE.N : JP Morgan relève le prix cible de 45 $ à 47 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein ramène le cours cible de 340 $ à 330 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 53 $ contre 58 $

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan ramène le cours à neutre de surpondéré

* Gap Inc GAP.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 30 $

* GE Aerospace GE.N : Bernstein relève le cours cible de 343 $ à 374 $

* G-III Apparel Group Ltd GIII.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; PT 32

* Goldman Sachs GS.N : Barclays augmente le prix cible de 720 $ à 850 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies relève le prix cible de 892 $ à 898 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève son objectif de cours de 850 à 870 dollars

* Goldman Sachs GS.N : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 828 $ contre 854 $

* Goldman Sachs Group Inc. GS.N : Barclays relève son objectif de cours à 850 $ contre 720 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Jefferies réduit le prix cible à 20$ de 25

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de sous-performance à

performance de marché

* Honeywell HON.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 212 $ contre 222 $ auparavant

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 417 à 458 dollars

* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 204 $ contre 198 $

* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 201 $ contre 171 $

* J&J JNJ.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 222 $, contre 185 $ auparavant

* JP Morgan JPM.N : Barclays relève le cours cible de 330 à 342 dollars

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève le cours cible de 320 à 332 dollars

* JP Morgan Chase & Co. JPM.N : Barclays relève le prix cible de 330 à 342 dollars

* Kontoor Brands Inc KTB.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 95

* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan réduit le prix cible de 592 $ à 501 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 27

* Macy's Inc M.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 400 $ à 540 $

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 93 $ contre 89 $

auparavant

* Nextera Energy Inc NEE.N : Jefferies relève le cours cible de 77 à 85 dollars

* Nike Inc NKE.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 100

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan relève le cours cible à 111 $ contre 105 $

* Ovintiv Inc OVV.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 48 $ à 50 $

* Ovintiv Inc OVV.N : RBC relève le cours à "surperformer" de "performer" à "performer"

* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 222 $ contre 212 $ auparavant

* PSEG PEG.N : JP Morgan relève le cours cible de 94 $ à 96 $

* PVH Corp PVH.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 100 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 400

* Regions Financial RF.N : Stephens réduit le prix cible de 30 $ à 27 $

* Regions Financial RF.N : Stephens réduit la pondération à égale, de surpondéré à surpondéré

* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 357 dollars, contre 320 dollars

auparavant

* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 541 $ contre 577 $

* Ross Stores Inc ROST.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Savers value Village SVV.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 18 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Jefferies relève le cours cible de 33 $ à 38 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : KBW relève le cours cible de 14 à 18 dollars

* Sysco SYY.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 84 à 86 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 140

* Target Corp TGT.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* TJX Companies Inc TJX.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 165

* Under Armour Inc UAA.N : BTIG initie la couverture avec une note neutre

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève le prix cible de 150 $ à 206 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève l'objectif de cours de 20 à 64 dollars

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Baird relève la note à surperformance

* Walmart WMT.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 120

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Waterbridge Infrastructure Llc WBI.N : Barclays initie la couverture avec un prix cible de 29

* Watsco Inc WSO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 425 $ à 400 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Jefferies relève le cours cible à 123 $ contre 116 $

* Wells Fargo WFC.N : Barclays relève le cours cible à 94 $ contre 87 $

* Wells Fargo WFC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 100 $ contre 92 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : KBW relève son objectif de cours à 92 $, contre 85 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 93 $, contre 88 $ auparavant

* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan relève le cours cible de 225 à 245 dollars

* WW Grainger GWW.N : JP Morgan relève le cours cible de 1035 à 1050 dollars

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2025 à 12:45:20.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

