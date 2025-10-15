FDJ United s'attend à un "léger recul" de son chiffre d'affaires au 4e trimestre

( AFP / ERIC PIERMONT )

FDJ United , nouveau nom de la Française des Jeux, a prévenu mercredi s'attendre à un "léger recul" de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison d'augmentations de fiscalité, selon un communiqué.

Pour l'ensemble de l'année 2025, le groupe prévoit désormais à un chiffre d'affaires "supérieur à 3,7 milliards d'euros" (contre 3,8 milliards en 2024) et un Ebitda (excédent brut d'exploitation, un indicateur de rentabilité) de l'ordre de 900 millions d'euros.

Le groupe publie pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires de 864 millions d'euros, en hausse de 29% sur un an grâce à l'acquisition de Kindred mais en baisse de 3% à périmètre comparable.

Il souligne qu'"hormis l'impact des augmentations de fiscalité sur les jeux de 21 millions d'euros, dont 18 millions en France, le chiffre d'affaires serait quasi stable" hors effets de périmètre au troisième trimestre.

L'activité paris et jeux en ligne a reculé de 16% à 209 millions d'euros au troisième trimestre, en raison "des impacts fiscaux et réglementaires 2025, notamment en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, une base de comparaison élevée avec l'Euro 2024, et des résultats sportifs très défavorables à l'opérateur".

La PDG du groupe Stéphane Pallez, citée dans le communiqué, a en particulier pointé "l'impact de l'augmentation de la fiscalité sur les jeux, notamment en France depuis le 1er juillet".

En revanche l'activité loterie et paris sportifs en réseau en France progresse de 2% à 595 millions d'euros.

Dans ce contexte, "le groupe amplifie la réduction de ses coûts dans le cadre de son plan" 2025-2028.

FDJ United prévoit de lancer en France en novembre un nouveau jeu de tirage, Crescendo.

Mais le groupe s'attend toutefois à un léger recul de l'activité loterie et paris sportifs en réseau en France au quatrième trimestre, car la même période un an plus tôt "avait bénéficié de nombreux événements exceptionnels sur les jeux de tirage".

L'activité paris et jeux en ligne devrait elle rester stable au quatrième trimestre "compte tenu d'une base de comparaison favorable au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et grâce à la mise en œuvre progressive de ses initiatives commerciales et marketing".