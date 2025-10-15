Un consortium avec Nvidia rachète Aligned (centres de données) pour 40 milliards de dollars

Un consortium comprenant le gestionnaire d'actifs BlackRock, mais aussi le géant des puces Nvidia et Microsoft va racheter le spécialiste des centres de données Aligned Data Centers au groupe australien de services financiers Macquarie pour environ 40 milliards de dollars.

C'est un nouveau signe de l'appétit insatiable du secteur technologique pour les infrastructures nécessaires au développement de l'intelligence artificielle (IA), à savoir puces, serveurs et centres de données, qui offrent le stockage informatique mais aussi la puissance de calcul requise par l'IA.

Fondé en 2013, Aligned compte aujourd'hui plus de 50 centres de données (data centers) aux Etats-Unis, au Mexique, au Brésil, au Chili et en Colombie, pour une puissance projetée de plus de 5 gigawatts (GW).

Macquarie avait pris une première participation dans la société texane en 2018 via sa filiale Macquarie Asset Management, puis l'avait renforcée en 2020.

Le consortium acquéreur est composé de BlackRock, du fonds souverain technologique émirati MGX et de la société commune Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP). Cette dernière a été créée par BlackRock en 2024 et réunit, outre BlackRock, MGX, Nvidia et Microsoft.

AIP prévoit de recueillir 30 milliards de dollars de placements directs, puis d'utiliser l'endettement pour atteindre une capacité d'investissement de 100 milliards de dollars.

Les partenaires n'ont pas détaillé comment serait réparti le capital entre les nouveaux actionnaires d'Aligned après la finalisation de la transaction, prévue au premier semestre 2026.

"Nous entrons dans une nouvelle ère qui verra l'IA réinventer nos économies et permettra d'accélérer la croissance", a commenté Ahmed Yahia Al Idrissi, directeur général de MGX et vice-président d'AIP, cité dans le communiqué. "Le déploiement d'infrastructures sera fondamental" pour le développement de l'IA, selon lui.

Le PDG de BlackRock et président d'AIP, Larry Fink, voit lui également dans cette acquisition un élargissement du portefeuille d'actifs de BlackRock, qui va ainsi permettre à ses clients de "participer à la croissance" de l'IA.