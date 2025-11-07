information fournie par Reuters • 07/11/2025 à 13:35

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Blackline, Carmax, Expedia

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Blackline, Carmax et Expedia.

FAITS MARQUANTS

* Blackline Inc BL.O : Baird réduit sa note à neutre

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit sa note de "surperformance" à "performance du

secteur

* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève la note de neutre à sous-pondéré

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève le prix cible de 13 à 15 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Stephens ramène le cours cible de 28 à 23

dollars

* Adicet Bio, Inc. ACET.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 4 $ à 9 $

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 155 à 169

dollars

* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays relève le prix cible de 160 à 176

dollars

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 98

$ contre 94 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 83 $

contre 90 $

* AIG AIG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 96 $ contre 99 $

* Air Products APD.N : BMO ramène le cours cible à 295 $, contre 310 $ auparavant

* Air Products APD.N : Citigroup réduit le prix cible de 308 $ à 300 $

* Air Products APD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 275 $ à 260 $

* Air Products APD.N : Mizuho réduit le prix cible à 300 $ contre 325

* Air Products APD.N : RBC réduit le cours cible à 325 $, contre 350 $ auparavant

* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 137 $, contre 135 $

auparavant

* Airbnb Inc ABNB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 149 $

contre 146 $ auparavant

* Airbnb Inc ABNB.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 156 $ contre 151 $

auparavant

* Airbnb Inc ABNB.O : Barclays relève le prix cible à 107 $, contre 105 $

auparavant

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : BofA Global Research relève le prix cible de 80

$ à 85 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève le prix cible de 83 $ à 86 $

* Alarm.Com Holdings, Inc. ALRM.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 56 $ (contre 60 $

auparavant)

* Albany International Corp AIN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 50 $ de 55

* Albemarle ALB.N : Truist Securities augmente le prix cible de 87 $ à 91 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : BofA Global Research réduit le prix cible de

89 $ à 57 $

* Allstate Corp ALL.N : BMO augmente le prix cible de 235 $ à 244 $

* Ameren Corp AEE.N : BMO ramène le prix cible de 116 $ à 113 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le prix cible de 17 $ à 13 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le prix cible de "surperformer" à

"performer" à "performer" dans le secteur

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Needham réduit le prix cible de 36 $ à 34 $

* Appian Corporation APPN.O : Barclays relève le cours cible à 37 $, contre 33 $ auparavant

* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 5 à 8

dollars

* Archer Aviation Inc ACHR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 8$ contre 10

* Archer Aviation Inc ACHR.N : Needham ramène le cours cible à 10 dollars, contre 13 dollars

auparavant

* Array Technologies, Inc. ARRY.O : Barclays réduit son objectif de cours à 8$ contre 9

* Artivion Inc AORT.N : Needham relève le cours cible à 58 $, contre 50 $ auparavant

* Asana Inc ASAN.N : Jefferies ramène le cours cible à 15 dollars, contre 16,5 dollars

auparavant

* Aspen Aerogels Inc ASPN.N : Barclays réduit le prix cible à 4$ de 6

* Atmos Energy Corp ATO.N : Jefferies augmente le prix cible à 178$ de 175

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Truist Securities relève le PT à 10$

contre 9,5

* Avepoint Inc AVPT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 20$ contre 22

* Avista Corp AVA.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 42 $ contre 39 $

* Backblaze Inc BLZE.O : Needham ramène le cours cible à 8 $, contre 12 $ auparavant

* BD BDX.N : Jefferies réduit le prix cible de 257 $ à 215 $

* BD BDX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 200 $ à 190 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Truist Securities augmente le prix cible de 72 $ à 79 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : BMO ramène le cours cible de 56 $ à 54 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : JP Morgan relève le cours cible à 60 $ contre 55 $ auparavant

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW ramène le cours cible à 48 $, contre 56 $ auparavant

* Black Hills Corp BKH.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 66 $ à 81 $

* Black Hills Corp BKH.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à

"surperformer" de "performer" à "performer" à "performer" à "performer"

* Blackline Inc BL.O : Baird réduit le prix cible de 64 $ à 55 $

* Blackline Inc BL.O : Baird réduit la note à neutre

* Blackline Inc BL.O : BMO réduit le prix cible de 63 $ à 57 $

* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 85 $

* Block Inc XYZ.N : KBW réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Block Inc XYZ.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 71 $ contre 77 $

* Block Inc XYZ.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 55 $ de 58

* Block Inc XYZ.N : Raymond James réduit le prix cible de 95 $ à 81 $

* Block Inc XYZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 94 $ à 91 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW relève le cours cible à 70 $, contre 50 $ auparavant

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de

cours de 29

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de

sous-pondération

* Cable One Inc CABO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 421 $ à 260 $

* Carlsmed Inc CARL.O : Truist Securities augmente le prix cible de 18 $ à 20 $

* Carmax Inc KMX.N : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit le prix cible de 59 $ à 34 $

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer

* Carmax Inc KMX.N : Truist Securities réduit le prix cible de 47 $ à 35 $

* Celanese Corp CE.N : Mizuho réduit le cours cible à 45 $ contre 48 $

* Celsius Holdings CELH.O : Deutsche Bank réduit le cours cible à 53 $ contre 59 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 50 $ de 55

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 68 $ contre 76 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stifel réduit le prix cible de 74 $ à 60 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen réduit le prix cible de 72 $ à 55 $

* Cencora COR.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 371 $ de 322 $

* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan ramène le cours cible à 245 $, contre 275 $

auparavant

* Century Aluminum Co CENX.O : BMO augmente le cours cible de 30 $ à 34 $

* Certara CERT.O : Barclays ramène le cours cible à 14 $, contre 16 $ auparavant

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Needham relève le cours cible de 100 $ à 135 $

* Clear Secure Inc YOU.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 38 $ contre 37

$ auparavant

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : TD Cowen réduit le prix cible de 62 $ à 55 $

* Coherent Corp. COHR.N : Barclays augmente le prix cible de 135 $ à 170 $

* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 44 $ à 46

$

* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Needham augmente le prix cible de 46 $ à 48 $

* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Truist Securities relève le prix cible de 45 $ à 48

$

* Conocophillips COP.N : JP Morgan ramène le prix cible de 115 à 112 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif

de prix de 153

* Cummins CMI.N : Citigroup augmente le prix cible de 500 $ à 530 $

* Cummins CMI.N : Jefferies augmente le prix cible de 500 $ à 545 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan augmente le prix cible à 485 $ contre 460 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities relève le cours cible de 434 à 522 dollars

* Curtiss-Wright CW.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 625 $ à 640 $

* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein relève le cours cible de 170 à 180 dollars

* Datadog Inc DDOG.O : BMO augmente le prix cible de 154 $ à 215 $

* Datadog Inc DDOG.O : BTIG augmente le prix cible de 184 $ à 221 $

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC augmente le prix cible de 170 $ à 240 $

* Datadog Inc DDOG.O : La Banque CIBC fait passer le cours de neutre à surperformant

* Datadog Inc DDOG.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 180 $ à 225 $

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies augmente le prix cible à 220$ de 190

* Datadog Inc DDOG.O : JP Morgan relève le cours cible de 140 à 200 dollars

* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho relève le cours cible de 170 à 215 dollars

* Datadog Inc DDOG.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 165 à 180 dollars

* Datadog Inc DDOG.O : Raymond James augmente le prix cible de 170 $ à 205 $

* Datadog Inc DDOG.O : RBC augmente le prix cible de 182 $ à 216 $

* Datadog Inc DDOG.O : Barclays augmente le prix cible de 170 $ à 215 $

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Mizuho réduit le prix cible à 13$ de 16

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 7$ contre 5

* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 49 $ contre 48 $

auparavant

* Diageo DEO.N : TD Cowen ramène le cours cible à 93 $, contre 106 $ auparavant

* Doordash DASH.O : Piper Sandler abaisse le cours cible de 290 à 230 dollars

* Doordash DASH.O : Susquehanna réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 54 $ contre 60 $

* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 35 $, contre 22 $

auparavant

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Wedbush ramène l'objectif de cours à 32$ contre 35

* Eli Lilly LLY.N : Citigroup augmente le prix cible à 1250 $ contre 1190 $

* Eli Lilly and Company LLY.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 955 $ à 1000 $

* Enerflex Ltd EFXT.N : La CIBC augmente le prix cible de 11,5 $ à 15,25 $

* Enovis Corp ENOV.N : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 50 $

* Epam Systems EPAM.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 160 $, contre 150 $ auparavant

* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 215 $ contre 201 $

auparavant

* Evercommerce Inc EVCM.O : Raymond James réduit le cours cible à 12 $ contre 13 $

auparavant

* Evergy Inc EVRG.O : BMO réduit le prix cible de 84 $ à 82 $

* Evertec Inc EVTC.N : Raymond James réduit le prix cible de 43 $ à 33 $

* Evolent Health Inc EVH.N : TD Cowen réduit le prix cible à 8$ de 14

* Expedia EXPE.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 235 $ contre 185 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : BTIG relève le cours cible de 250 à 275 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : HSBC relève le cours cible de 232 à 272 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : JP Morgan relève le cours cible à 260 dollars, contre 225

dollars auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève le cours cible de 190 à 250 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Expedia Group Inc EXPE.O : RBC relève le cours cible de 200 $ à 260 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Wedbush relève le cours cible de 230 à 250 dollars

* Expedia Inc. EXPE.O : Barclays relève le cours cible de 197 $ à 220 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC réduit le cours cible à 146 $ contre 148 $

* fair Isaac Corp FICO.N : BMO réduit le cours cible de 2 300 $ à 2 200 $

* Figs Inc FIGS.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 7 $ à 9 $

* First Advantage Corp FA.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 16 $ contre 18 $

* First Advantage Corp FA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 21 $ à 17 $

* First Northwest Bancorp FNWB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 10,5 $ à 13,5 $

* First Northwest Bancorp FNWB.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Five9 Inc FIVN.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 28 $ à 24 $

* Five9 Inc FIVN.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 31 $ à 26 $

* Five9 Inc FIVN.O : Barclays réduit le prix cible à 29 $ de 33

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondérer

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 30 $ à 45 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 11$ contre 9

* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 20$ contre 25

* Gen Digital Inc GEN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 31 $

* Genco Shipping GNK.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 20 $ contre 19 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Stephens ramène l'objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 18 $ à 14 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Jefferies augmente le prix cible de 88 $ à 105 $

* Globus Medical Inc GMED.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 92 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 93 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 93 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Greif Inc GEF.N : Baird réduit le prix cible de 68 $ à 60 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Needham augmente le prix cible de 68 $ à 78 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève le cours cible à 406 $ contre 403 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities réduit le prix cible de 454 $ à 421 $

* Humana HUM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 231 $, contre 250 $

auparavant

* Humana HUM.N : Mizuho réduit le prix cible à 310 $ contre 345

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $

* Hyatt Hotels H.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 185 $ contre 172 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Mizuho augmente le prix cible à 203 $ contre 198 $

* Hyatt Hotels Corp. H.N : Barclays relève l'objectif de cours à 161 $ contre 156 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 172$ contre 153

* Insulet PODD.O : Barclays relève le prix cible de 301 à 316 dollars

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Baird réduit le prix cible à 4 $ contre 9 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Jefferies réduit le prix cible de 84 $ à 45 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit le prix cible à 5$ de 12

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 27 $

contre 30 $ auparavant

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC réduit le prix cible à 9$ de 14

* Intellia Therapeutics, Inc NTLA.O : Barclays réduit le prix cible à 14$ de 24

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays augmente le prix cible à 75$ de 72

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 75 $ de 80

* International Seaways, Inc. INSW.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 50 $ à 57 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 115$ contre 125

* Janux Therapeutics JANX.O : Barclays augmente le prix cible à 48 $ contre 47 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays augmente le prix cible à 67 $ contre 57 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays relève le prix cible de 57 à 67 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 65 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 65 à 70 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 48 $ à 60 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Raymond James augmente le prix cible de 55 $ à 70 $

* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen relève le cours cible de 58 $ à 75 $

* Kennametal KMT.N : Barclays relève le cours cible de 22 $ à 25 $

* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan relève le cours cible de 22 $ à 25 $

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève le cours cible à 317 $, contre 291 $ auparavant

* Leidos LDOS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 235 $ contre 200 $

auparavant

* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 42 $ contre 37 $

* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève l'objectif de cours à 22 $ contre 20 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 161 $ contre

178 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 282 $ contre

279 $ auparavant

* LP Building Solutions LPX.N : BMO ramène le cours cible de 108 $ à 98 $

* Lyft LYFT.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 25 $ contre 21 $

* Lyft Inc LYFT.O : Susquehanna augmente le prix cible à 24 $ à partir de 14

* Lyft, Inc LYFT.O : Barclays relève le cours cible à 27 $, contre 20 $ auparavant

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Jefferies relève le prix cible de 165 à

185 dollars

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : JP Morgan relève le PT à 165 $ contre 142

$

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Needham augmente le PT à 175$ de 150

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen augmente le PT à 190$ de 150

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : Barclays augmente le PT à 200$ de 150

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP Morgan augmente le PT à 47$ de 41

* Maplebear Inc CART.O : Bernstein réduit le prix cible de 63 $ à 45 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 85 $

contre 107 $

* Marriott Vacations Worldwide Corporation VAC.N : Barclays réduit le prix cible à

64 $ contre 87 $

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Mizuho relève le prix cible à 57 $ contre 56 $

* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève le prix cible de 770 $ à 880 $

* Microchip Technology MCHP.O : Citigroup réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Microchip Technology MCHP.O : Mizuho réduit le prix cible à 75 $ de 85

* Microchip Technology MCHP.O : Needham réduit le prix cible à 73 $, contre 77 $

auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : Stifel réduit le prix cible à 75 $ de 82

* Microchip Technology MCHP.O : Susquehanna réduit le prix cible de 85 $ à 75 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan ramène le cours cible à 125 $, contre 140 $ auparavant

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré

* MKS Inc MKSI.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 180 $ contre 175

* MKS Inc MKSI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 190 dollars contre 125 dollars

auparavant

* MKS Inc MKSI.O : Mizuho relève le cours cible de 147 $ à 175 $

* Moderna MRNA.O : Barclays réduit le cours cible à 25 $ contre 31 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note

neutre

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un prix

cible de 49

* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève le prix cible de 79 $ à 82 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Jefferies relève le cours cible de 79 à 80 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le prix cible de 70 $ à 75 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le prix cible de 74 $ à 75 $

* Monster Beverage Corp. MNST.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 75 à 77 dollars

* Natera NTRA.O : Barclays relève le cours cible de 210 $ à 230 $

* Natera Inc NTRA.O : BTIG relève le cours cible de 210 $ à 230 $

* Natera Inc NTRA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 200 $ à 250 $

* Natera Inc NTRA.O : Jefferies augmente le prix cible de 200 $ à 230 $

* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève le cours cible de 210 à 240 dollars

* Natera Inc NTRA.O : TD Cowen relève le cours cible de 215 à 240 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Jefferies ramène le cours cible de 37 $ à 35 $

* Nerdwallet, Inc. NRDS.O : Barclays augmente le prix cible à 17 $ contre 14 $

* Nlight Inc LASR.O : Needham relève le prix cible à 39 $, contre 32 $ auparavant

* Nlight Inc LASR.O : Stifel relève le cours cible de 26 à 40 dollars

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 33 $

* NRG Energy Inc NRG.N : BMO augmente le prix cible de 185 $ à 195 $

* Nutrien Ltd NTR.N : La CIBC réduit le cours cible de 77 $ à 76 $

* Omada Health Inc OMDA.O : Needham augmente le prix cible de 26 $ à 28 $

* Omada Health, Inc. OMDA.O : Barclays relève le cours cible de 28 à 29 dollars

* Onestream Inc OS.O : TD Cowen réduit le prix cible à 27 $ de 28

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays relève le cours cible de 89 à 118 dollars

* Papa John's International Inc PZZA.O : BMO réduit le prix cible à 54 $ de 60

* Par Technology Corp PAR.N : BTIG réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Par Technology Corp PAR.N : Needham réduit le prix cible à 55 $ de 90 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Barclays augmente le prix cible à 906 $, contre 785 $

auparavant

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève le prix cible à 960 $ contre 874 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies relève le prix cible de 880 $ à 960 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Mizuho relève le prix cible de 825 $ à 950 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le prix cible de 723 $ à 850 $

* Penn Entertainment PENN.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 17$ contre 19

* Penn Entertainment Inc PENN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 21 $ contre 22 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 22$ contre 24

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Stifel augmente l'objectif de cours à 21$ contre 19

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Stifel augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Pennant Group Inc PNTG.O : Stephens ramène l'objectif de cours de 40 à 37 dollars

* Planet Fitness PLNT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 108$ contre 106

* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre 108 $

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW réduit son objectif de cours à 13$ contre 16

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 280 $ à

270 $

* Primerica Inc PRI.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 267$ de 292

* Primo Brands Corp PRMB.N : BMO réduit le prix cible de 42 $ à 39 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : TD Cowen réduit le prix cible de 35 $ à 27 $

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 25 $ à 21 $

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 37 $ contre

33 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg relève le cours cible de 84 à 88 dollars

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Barclays relève le prix cible à 88 $ contre 72 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève le prix cible à 81 $ contre 68 $

* PTC Inc PTC.O : BMO réduit le prix cible de 231 $ à 219 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies ramène le cours cible de 342 $ à 331 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 26 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 350 à

365 dollars

* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays augmente le prix cible de 352 $ à 358 $

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Barclays réduit le prix cible à 56 $ contre 58 $

* RB Global Inc RBA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 114 $

contre 120 $

* Redwire Corp RDW.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 16 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 13

$

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Citizens augmente le prix cible de 170 $ à 180 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan augmente le prix cible à 130 $ contre 122 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : Leerink Partners relève le cours cible de 7 à 8

dollars

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets relève le prix cible de 360 à 425

dollars

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho augmente le prix cible à 380$ de 325

* Rockwell Automation Inc. ROK.N : Barclays relève le prix cible de 370 à 417 dollars

* Root Inc ROOT.O : KBW réduit le cours cible à 150 $ contre 165

* RXO Inc RXO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 15 $, contre 16 $ auparavant

* Rxo, Inc. RXO.N : Barclays réduit le prix cible à 15 $, contre 17 $ auparavant

* Sana Biotechnology, Inc. SANA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 9$ contre

11

* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup augmente le prix cible de 150 $ à 280 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies augmente le prix cible de 180 $ à 250 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho augmente le prix cible de 215 $ à 250 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Wedbush augmente le prix cible de 220 $ à 260 $

* Sangamo Therapeutics Inc. SGMO.O : Barclays réduit le prix cible de 5 $ à 1 $

* Sangamo Therapeutics Inc. SGMO.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à

égalité de pondération

* SES Ai SES.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 1 à 2 dollars

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 126 $ contre 131 $ auparavant

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho augmente le prix cible de 95 $ à 102 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Mizuho relève le prix cible de 6 $ à 7 $

* Sight Sciences Inc SGHT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 4 à 5 dollars

* Solventum Corp SOLV.N : Jefferies réduit le cours cible à 75 $ contre 80

* Solventum Corp SOLV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 94 $ à 98 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 100 à 104

dollars

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Sonos Inc SONO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 15 à 19 dollars

* Soundhound Ai Inc SOUN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 12 à 15 dollars

* Stepstone Group, Inc STEP.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 69 $ contre 70 $

* Stride Inc LRN.N : BMO ramène le cours cible à 82 $, contre 108 $ auparavant

* Sweetgreen Inc SG.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 9 $, contre 12 $ auparavant

* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen relève le cours cible à 90 $ contre 80 $ auparavant

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BMO relève le cours cible de 252 $ à 275 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wedbush relève le prix cible de 290 à 300

dollars

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 45 à 48 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 115$ contre 112

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 147$ contre 142

* Tapestry Inc TPR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 126 $ contre 124 $

* Tempus Ai, Inc TEM.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 98 $ à 89 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BMO réduit le prix cible de 170 $ à 155 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies réduit le prix cible de 170 $ à 155 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC réduit le prix cible de 185 $ à 175 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens augmente le prix cible de 175 $ à 168 $

* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 170 $, contre 187 $

auparavant

* Tim SA TIMB.N : Barclays augmente le prix cible de 21 $ à 23,5 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 1 $ à 44 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Needham réduit le prix cible de 84 $ à 60 $

* Trade Desk Inc TTD.O : RBC réduit le prix cible à 80 $ de 90

* Trade Desk Inc TTD.O : Susquehanna réduit le prix cible à 85 $ de 135

* Trade Desk Inc TTD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 100 $ à 85 $

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : BTIG réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible de 8 $ à 5 $

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Trimble Inc TRMB.O : Berenberg augmente le prix cible de 95 $ à 99 $

* Tripadvisor Inc. TRIP.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 14 $

* Uber UBER.N : Citigroup relève le cours cible à 120 $, contre 115 $ auparavant

* United Parks & Resorts PRKS.N : Deutsche Bank abaisse le cours cible à 62 $

contre 81 $

* Universal Display Corp OLED.O : Needham ramène le cours cible à 150 $, contre 170

$ auparavant

* UWM Holdings UWMC.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 6 à 7 dollars

* Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 14 $ à 16 $

* Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : Jefferies relève le prix cible de 12 $ à 14 $

* Veracyte Inc VCYT.O : Stephens relève le cours cible de 45 à 53 dollars

* Vericel Corp VCEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 50 $ contre 48 $

* Vistra Corp VST.N : BMO relève le cours cible de 236 $ à 245 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW réduit le cours cible à 92 $ contre 97 $

* Warby Parker Inc WRBY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22$ contre 28

* Warby Parker Inc WRBY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 28 $ à 20 $

* Warby Parker Inc WRBY.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 24$

contre 28

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 23,5 $

contre 16 $

* Watts Water Technologies WTS.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 305

dollars contre 295 dollars

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève le cours cible de 300 à 320

dollars

* Watts Water Technologies Inc. WTS.N : Barclays relève le cours cible de 287 $ à 300 $

* Westrock Coffee Co WEST.O : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 7$ de 10

* Willscot Holdings Corporation WSC.O : Deutsche Bank ramène le cours cible de 33 $

à 24 $

* Workiva Inc WK.N : Truist Securities augmente le prix cible de 95 $ à 110 $

* WW Grainger Inc. GWW.N : Barclays relève le cours cible à 975 $ contre 963 $

* WW International Inc WW.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 38 $ contre 41

$

* Wynn Resorts WYNN.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 146 $ contre 130

$

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève le prix cible de 136 à 138 dollars

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Barclays relève l'objectif de cours à 141 $ contre 127

$