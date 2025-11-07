TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Blackline, Carmax, Expedia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Blackline, Carmax et Expedia.
FAITS MARQUANTS
* Blackline Inc BL.O : Baird réduit sa note à neutre
* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit sa note de "surperformance" à "performance du
secteur
* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève la note de neutre à sous-pondéré
* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre
* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars
* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève le prix cible de 13 à 15 dollars
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Stephens ramène le cours cible de 28 à 23
dollars
* Adicet Bio, Inc. ACET.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 4 $ à 9 $
* Advanced Drainage Systems WMS.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 155 à 169
dollars
* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays relève le prix cible de 160 à 176
dollars
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 98
$ contre 94 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 83 $
contre 90 $
* AIG AIG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 96 $ contre 99 $
* Air Products APD.N : BMO ramène le cours cible à 295 $, contre 310 $ auparavant
* Air Products APD.N : Citigroup réduit le prix cible de 308 $ à 300 $
* Air Products APD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 275 $ à 260 $
* Air Products APD.N : Mizuho réduit le prix cible à 300 $ contre 325
* Air Products APD.N : RBC réduit le cours cible à 325 $, contre 350 $ auparavant
* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 137 $, contre 135 $
auparavant
* Airbnb Inc ABNB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 149 $
contre 146 $ auparavant
* Airbnb Inc ABNB.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 156 $ contre 151 $
auparavant
* Airbnb Inc ABNB.O : Barclays relève le prix cible à 107 $, contre 105 $
auparavant
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : BofA Global Research relève le prix cible de 80
$ à 85 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève le prix cible de 83 $ à 86 $
* Alarm.Com Holdings, Inc. ALRM.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 56 $ (contre 60 $
auparavant)
* Albany International Corp AIN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 50 $ de 55
* Albemarle ALB.N : Truist Securities augmente le prix cible de 87 $ à 91 $
* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : BofA Global Research réduit le prix cible de
89 $ à 57 $
* Allstate Corp ALL.N : BMO augmente le prix cible de 235 $ à 244 $
* Ameren Corp AEE.N : BMO ramène le prix cible de 116 $ à 113 $
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le prix cible de 17 $ à 13 $
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le prix cible de "surperformer" à
"performer" à "performer" dans le secteur
* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Needham réduit le prix cible de 36 $ à 34 $
* Appian Corporation APPN.O : Barclays relève le cours cible à 37 $, contre 33 $ auparavant
* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 5 à 8
dollars
* Archer Aviation Inc ACHR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 8$ contre 10
* Archer Aviation Inc ACHR.N : Needham ramène le cours cible à 10 dollars, contre 13 dollars
auparavant
* Array Technologies, Inc. ARRY.O : Barclays réduit son objectif de cours à 8$ contre 9
* Artivion Inc AORT.N : Needham relève le cours cible à 58 $, contre 50 $ auparavant
* Asana Inc ASAN.N : Jefferies ramène le cours cible à 15 dollars, contre 16,5 dollars
auparavant
* Aspen Aerogels Inc ASPN.N : Barclays réduit le prix cible à 4$ de 6
* Atmos Energy Corp ATO.N : Jefferies augmente le prix cible à 178$ de 175
* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Truist Securities relève le PT à 10$
contre 9,5
* Avepoint Inc AVPT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 20$ contre 22
* Avista Corp AVA.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 42 $ contre 39 $
* Backblaze Inc BLZE.O : Needham ramène le cours cible à 8 $, contre 12 $ auparavant
* BD BDX.N : Jefferies réduit le prix cible de 257 $ à 215 $
* BD BDX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 200 $ à 190 $
* Best buy Co Inc BBY.N : Truist Securities augmente le prix cible de 72 $ à 79 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : BMO ramène le cours cible de 56 $ à 54 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : JP Morgan relève le cours cible à 60 $ contre 55 $ auparavant
* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW ramène le cours cible à 48 $, contre 56 $ auparavant
* Black Hills Corp BKH.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 66 $ à 81 $
* Black Hills Corp BKH.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à
"surperformer" de "performer" à "performer" à "performer" à "performer"
* Blackline Inc BL.O : Baird réduit le prix cible de 64 $ à 55 $
* Blackline Inc BL.O : Baird réduit la note à neutre
* Blackline Inc BL.O : BMO réduit le prix cible de 63 $ à 57 $
* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 85 $
* Block Inc XYZ.N : KBW réduit le prix cible de 95 $ à 90 $
* Block Inc XYZ.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 71 $ contre 77 $
* Block Inc XYZ.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 55 $ de 58
* Block Inc XYZ.N : Raymond James réduit le prix cible de 95 $ à 81 $
* Block Inc XYZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 94 $ à 91 $
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW relève le cours cible à 70 $, contre 50 $ auparavant
* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de
cours de 29
* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de
sous-pondération
* Cable One Inc CABO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 421 $ à 260 $
* Carlsmed Inc CARL.O : Truist Securities augmente le prix cible de 18 $ à 20 $
* Carmax Inc KMX.N : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit le prix cible de 59 $ à 34 $
* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer
* Carmax Inc KMX.N : Truist Securities réduit le prix cible de 47 $ à 35 $
* Celanese Corp CE.N : Mizuho réduit le cours cible à 45 $ contre 48 $
* Celsius Holdings CELH.O : Deutsche Bank réduit le cours cible à 53 $ contre 59 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 50 $ de 55
* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 68 $ contre 76 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stifel réduit le prix cible de 74 $ à 60 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen réduit le prix cible de 72 $ à 55 $
* Cencora COR.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 371 $ de 322 $
* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan ramène le cours cible à 245 $, contre 275 $
auparavant
* Century Aluminum Co CENX.O : BMO augmente le cours cible de 30 $ à 34 $
* Certara CERT.O : Barclays ramène le cours cible à 14 $, contre 16 $ auparavant
* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Needham relève le cours cible de 100 $ à 135 $
* Clear Secure Inc YOU.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 38 $ contre 37
$ auparavant
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : TD Cowen réduit le prix cible de 62 $ à 55 $
* Coherent Corp. COHR.N : Barclays augmente le prix cible de 135 $ à 170 $
* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 44 $ à 46
$
* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Needham augmente le prix cible de 46 $ à 48 $
* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Truist Securities relève le prix cible de 45 $ à 48
$
* Conocophillips COP.N : JP Morgan ramène le prix cible de 115 à 112 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre
* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif
de prix de 153
* Cummins CMI.N : Citigroup augmente le prix cible de 500 $ à 530 $
* Cummins CMI.N : Jefferies augmente le prix cible de 500 $ à 545 $
* Cummins CMI.N : JP Morgan augmente le prix cible à 485 $ contre 460 $
* Cummins CMI.N : Truist Securities relève le cours cible de 434 à 522 dollars
* Curtiss-Wright CW.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 625 $ à 640 $
* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein relève le cours cible de 170 à 180 dollars
* Datadog Inc DDOG.O : BMO augmente le prix cible de 154 $ à 215 $
* Datadog Inc DDOG.O : BTIG augmente le prix cible de 184 $ à 221 $
* Datadog Inc DDOG.O : CIBC augmente le prix cible de 170 $ à 240 $
* Datadog Inc DDOG.O : La Banque CIBC fait passer le cours de neutre à surperformant
* Datadog Inc DDOG.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 180 $ à 225 $
* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies augmente le prix cible à 220$ de 190
* Datadog Inc DDOG.O : JP Morgan relève le cours cible de 140 à 200 dollars
* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho relève le cours cible de 170 à 215 dollars
* Datadog Inc DDOG.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 165 à 180 dollars
* Datadog Inc DDOG.O : Raymond James augmente le prix cible de 170 $ à 205 $
* Datadog Inc DDOG.O : RBC augmente le prix cible de 182 $ à 216 $
* Datadog Inc DDOG.O : Barclays augmente le prix cible de 170 $ à 215 $
* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Mizuho réduit le prix cible à 13$ de 16
* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 7$ contre 5
* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 49 $ contre 48 $
auparavant
* Diageo DEO.N : TD Cowen ramène le cours cible à 93 $, contre 106 $ auparavant
* Doordash DASH.O : Piper Sandler abaisse le cours cible de 290 à 230 dollars
* Doordash DASH.O : Susquehanna réduit le prix cible de 300 $ à 250 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 54 $ contre 60 $
* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 35 $, contre 22 $
auparavant
* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Wedbush ramène l'objectif de cours à 32$ contre 35
* Eli Lilly LLY.N : Citigroup augmente le prix cible à 1250 $ contre 1190 $
* Eli Lilly and Company LLY.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 955 $ à 1000 $
* Enerflex Ltd EFXT.N : La CIBC augmente le prix cible de 11,5 $ à 15,25 $
* Enovis Corp ENOV.N : Jefferies réduit le prix cible de 60 $ à 50 $
* Epam Systems EPAM.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 160 $, contre 150 $ auparavant
* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 215 $ contre 201 $
auparavant
* Evercommerce Inc EVCM.O : Raymond James réduit le cours cible à 12 $ contre 13 $
auparavant
* Evergy Inc EVRG.O : BMO réduit le prix cible de 84 $ à 82 $
* Evertec Inc EVTC.N : Raymond James réduit le prix cible de 43 $ à 33 $
* Evolent Health Inc EVH.N : TD Cowen réduit le prix cible à 8$ de 14
* Expedia EXPE.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 235 $ contre 185 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : BTIG relève le cours cible de 250 à 275 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : HSBC relève le cours cible de 232 à 272 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : JP Morgan relève le cours cible à 260 dollars, contre 225
dollars auparavant
* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève le cours cible de 190 à 250 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève le cours à neutre de sous-pondéré
* Expedia Group Inc EXPE.O : RBC relève le cours cible de 200 $ à 260 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Wedbush relève le cours cible de 230 à 250 dollars
* Expedia Inc. EXPE.O : Barclays relève le cours cible de 197 $ à 220 $
* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC réduit le cours cible à 146 $ contre 148 $
* fair Isaac Corp FICO.N : BMO réduit le cours cible de 2 300 $ à 2 200 $
* Figs Inc FIGS.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 7 $ à 9 $
* First Advantage Corp FA.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 16 $ contre 18 $
* First Advantage Corp FA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 21 $ à 17 $
* First Northwest Bancorp FNWB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 10,5 $ à 13,5 $
* First Northwest Bancorp FNWB.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Five9 Inc FIVN.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 28 $ à 24 $
* Five9 Inc FIVN.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 31 $ à 26 $
* Five9 Inc FIVN.O : Barclays réduit le prix cible à 29 $ de 33
* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondérer
* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 30 $ à 45 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 11$ contre 9
* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 20$ contre 25
* Gen Digital Inc GEN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 31 $
* Genco Shipping GNK.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 20 $ contre 19 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Stephens ramène l'objectif de cours de 250 $ à 225 $
* Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 18 $ à 14 $
* Globus Medical Inc GMED.N : Jefferies augmente le prix cible de 88 $ à 105 $
* Globus Medical Inc GMED.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 92 $
* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 93 $
* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à "buy
* Greif Inc GEF.N : Baird réduit le prix cible de 68 $ à 60 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Needham augmente le prix cible de 68 $ à 78 $
* Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève le cours cible à 406 $ contre 403 $
* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities réduit le prix cible de 454 $ à 421 $
* Humana HUM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 231 $, contre 250 $
auparavant
* Humana HUM.N : Mizuho réduit le prix cible à 310 $ contre 345
* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $
* Hyatt Hotels H.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 185 $ contre 172 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Mizuho augmente le prix cible à 203 $ contre 198 $
* Hyatt Hotels Corp. H.N : Barclays relève l'objectif de cours à 161 $ contre 156 $
* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 172$ contre 153
* Insulet PODD.O : Barclays relève le prix cible de 301 à 316 dollars
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Baird réduit le prix cible à 4 $ contre 9 $
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Jefferies réduit le prix cible de 84 $ à 45 $
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit le prix cible à 5$ de 12
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 27 $
contre 30 $ auparavant
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC réduit le prix cible à 9$ de 14
* Intellia Therapeutics, Inc NTLA.O : Barclays réduit le prix cible à 14$ de 24
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays augmente le prix cible à 75$ de 72
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 75 $ de 80
* International Seaways, Inc. INSW.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 50 $ à 57 $
* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 115$ contre 125
* Janux Therapeutics JANX.O : Barclays augmente le prix cible à 48 $ contre 47 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays augmente le prix cible à 67 $ contre 57 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays relève le prix cible de 57 à 67 dollars
* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 65 dollars
* Jfrog Ltd FROG.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 65 à 70 dollars
* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 48 $ à 60 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Raymond James augmente le prix cible de 55 $ à 70 $
* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen relève le cours cible de 58 $ à 75 $
* Kennametal KMT.N : Barclays relève le cours cible de 22 $ à 25 $
* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan relève le cours cible de 22 $ à 25 $
* Labcorp LH.N : JP Morgan relève le cours cible à 317 $, contre 291 $ auparavant
* Leidos LDOS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 235 $ contre 200 $
auparavant
* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 42 $ contre 37 $
* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève l'objectif de cours à 22 $ contre 20 $ auparavant
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 161 $ contre
178 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 282 $ contre
279 $ auparavant
* LP Building Solutions LPX.N : BMO ramène le cours cible de 108 $ à 98 $
* Lyft LYFT.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 25 $ contre 21 $
* Lyft Inc LYFT.O : Susquehanna augmente le prix cible à 24 $ à partir de 14
* Lyft, Inc LYFT.O : Barclays relève le cours cible à 27 $, contre 20 $ auparavant
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Jefferies relève le prix cible de 165 à
185 dollars
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : JP Morgan relève le PT à 165 $ contre 142
$
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Needham augmente le PT à 175$ de 150
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen augmente le PT à 190$ de 150
* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : Barclays augmente le PT à 200$ de 150
* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP Morgan augmente le PT à 47$ de 41
* Maplebear Inc CART.O : Bernstein réduit le prix cible de 63 $ à 45 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 85 $
contre 107 $
* Marriott Vacations Worldwide Corporation VAC.N : Barclays réduit le prix cible à
64 $ contre 87 $
* MBX Biosciences Inc MBX.O : Mizuho relève le prix cible à 57 $ contre 56 $
* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève le prix cible de 770 $ à 880 $
* Microchip Technology MCHP.O : Citigroup réduit le prix cible de 90 $ à 80 $
* Microchip Technology MCHP.O : Mizuho réduit le prix cible à 75 $ de 85
* Microchip Technology MCHP.O : Needham réduit le prix cible à 73 $, contre 77 $
auparavant
* Microchip Technology MCHP.O : Stifel réduit le prix cible à 75 $ de 82
* Microchip Technology MCHP.O : Susquehanna réduit le prix cible de 85 $ à 75 $
* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 65 $ à 60 $
* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan ramène le cours cible à 125 $, contre 140 $ auparavant
* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré
* MKS Inc MKSI.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 180 $ contre 175
* MKS Inc MKSI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 190 dollars contre 125 dollars
auparavant
* MKS Inc MKSI.O : Mizuho relève le cours cible de 147 $ à 175 $
* Moderna MRNA.O : Barclays réduit le cours cible à 25 $ contre 31 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note
neutre
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un prix
cible de 49
* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève le prix cible de 79 $ à 82 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Jefferies relève le cours cible de 79 à 80 dollars
* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le prix cible de 70 $ à 75 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le prix cible de 74 $ à 75 $
* Monster Beverage Corp. MNST.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 75 à 77 dollars
* Natera NTRA.O : Barclays relève le cours cible de 210 $ à 230 $
* Natera Inc NTRA.O : BTIG relève le cours cible de 210 $ à 230 $
* Natera Inc NTRA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 200 $ à 250 $
* Natera Inc NTRA.O : Jefferies augmente le prix cible de 200 $ à 230 $
* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève le cours cible de 210 à 240 dollars
* Natera Inc NTRA.O : TD Cowen relève le cours cible de 215 à 240 $
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Jefferies ramène le cours cible de 37 $ à 35 $
* Nerdwallet, Inc. NRDS.O : Barclays augmente le prix cible à 17 $ contre 14 $
* Nlight Inc LASR.O : Needham relève le prix cible à 39 $, contre 32 $ auparavant
* Nlight Inc LASR.O : Stifel relève le cours cible de 26 à 40 dollars
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 33 $
* NRG Energy Inc NRG.N : BMO augmente le prix cible de 185 $ à 195 $
* Nutrien Ltd NTR.N : La CIBC réduit le cours cible de 77 $ à 76 $
* Omada Health Inc OMDA.O : Needham augmente le prix cible de 26 $ à 28 $
* Omada Health, Inc. OMDA.O : Barclays relève le cours cible de 28 à 29 dollars
* Onestream Inc OS.O : TD Cowen réduit le prix cible à 27 $ de 28
* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays relève le cours cible de 89 à 118 dollars
* Papa John's International Inc PZZA.O : BMO réduit le prix cible à 54 $ de 60
* Par Technology Corp PAR.N : BTIG réduit le prix cible de 65 $ à 60 $
* Par Technology Corp PAR.N : Needham réduit le prix cible à 55 $ de 90 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Barclays augmente le prix cible à 906 $, contre 785 $
auparavant
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève le prix cible à 960 $ contre 874 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies relève le prix cible de 880 $ à 960 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Mizuho relève le prix cible de 825 $ à 950 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le prix cible de 723 $ à 850 $
* Penn Entertainment PENN.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 17$ contre 19
* Penn Entertainment Inc PENN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 21 $ contre 22 $
* Penn Entertainment Inc PENN.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 22$ contre 24
* Penn Entertainment Inc PENN.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Penn Entertainment Inc PENN.O : Stifel augmente l'objectif de cours à 21$ contre 19
* Penn Entertainment Inc PENN.O : Stifel augmente le prix cible de "hold" à "buy
* Pennant Group Inc PNTG.O : Stephens ramène l'objectif de cours de 40 à 37 dollars
* Planet Fitness PLNT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 108$ contre 106
* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre 108 $
* Porch Group Inc PRCH.O : KBW réduit son objectif de cours à 13$ contre 16
* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 280 $ à
270 $
* Primerica Inc PRI.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 267$ de 292
* Primo Brands Corp PRMB.N : BMO réduit le prix cible de 42 $ à 39 $
* Primo Brands Corp PRMB.N : TD Cowen réduit le prix cible de 35 $ à 27 $
* Primo Brands Corporation PRMB.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 25 $ à 21 $
* Privia Health Group Inc PRVA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 37 $ contre
33 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg relève le cours cible de 84 à 88 dollars
* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Barclays relève le prix cible à 88 $ contre 72 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève le prix cible à 81 $ contre 68 $
* PTC Inc PTC.O : BMO réduit le prix cible de 231 $ à 219 $
* Public Storage PSA.N : Jefferies ramène le cours cible de 342 $ à 331 $
* Quidelortho Corp QDEL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 26 $
* Ralph Lauren Corp RL.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 350 à
365 dollars
* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays augmente le prix cible de 352 $ à 358 $
* Rapt Therapeutics RAPT.O : Barclays réduit le prix cible à 56 $ contre 58 $
* RB Global Inc RBA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 114 $
contre 120 $
* Redwire Corp RDW.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 16 $
* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 13
$
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Citizens augmente le prix cible de 170 $ à 180 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan augmente le prix cible à 130 $ contre 122 $
* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : Leerink Partners relève le cours cible de 7 à 8
dollars
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets relève le prix cible de 360 à 425
dollars
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho augmente le prix cible à 380$ de 325
* Rockwell Automation Inc. ROK.N : Barclays relève le prix cible de 370 à 417 dollars
* Root Inc ROOT.O : KBW réduit le cours cible à 150 $ contre 165
* RXO Inc RXO.N : JP Morgan réduit le prix cible à 15 $, contre 16 $ auparavant
* Rxo, Inc. RXO.N : Barclays réduit le prix cible à 15 $, contre 17 $ auparavant
* Sana Biotechnology, Inc. SANA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 9$ contre
11
* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup augmente le prix cible de 150 $ à 280 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies augmente le prix cible de 180 $ à 250 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho augmente le prix cible de 215 $ à 250 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Wedbush augmente le prix cible de 220 $ à 260 $
* Sangamo Therapeutics Inc. SGMO.O : Barclays réduit le prix cible de 5 $ à 1 $
* Sangamo Therapeutics Inc. SGMO.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à
égalité de pondération
* SES Ai SES.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 1 à 2 dollars
* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 126 $ contre 131 $ auparavant
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho augmente le prix cible de 95 $ à 102 $
* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Mizuho relève le prix cible de 6 $ à 7 $
* Sight Sciences Inc SGHT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 4 à 5 dollars
* Solventum Corp SOLV.N : Jefferies réduit le cours cible à 75 $ contre 80
* Solventum Corp SOLV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 94 $ à 98 $
* Somnigroup International Inc SGI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 100 à 104
dollars
* Sonic Automotive Inc SAH.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat
* Sonos Inc SONO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 15 à 19 dollars
* Soundhound Ai Inc SOUN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 12 à 15 dollars
* Stepstone Group, Inc STEP.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 69 $ contre 70 $
* Stride Inc LRN.N : BMO ramène le cours cible à 82 $, contre 108 $ auparavant
* Sweetgreen Inc SG.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 9 $, contre 12 $ auparavant
* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen relève le cours cible à 90 $ contre 80 $ auparavant
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BMO relève le cours cible de 252 $ à 275 $
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wedbush relève le prix cible de 290 à 300
dollars
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 45 à 48 dollars
* Tapestry Inc TPR.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 115$ contre 112
* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 147$ contre 142
* Tapestry Inc TPR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 126 $ contre 124 $
* Tempus Ai, Inc TEM.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 98 $ à 89 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BMO réduit le prix cible de 170 $ à 155 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies réduit le prix cible de 170 $ à 155 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC réduit le prix cible de 185 $ à 175 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens augmente le prix cible de 175 $ à 168 $
* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 170 $, contre 187 $
auparavant
* Tim SA TIMB.N : Barclays augmente le prix cible de 21 $ à 23,5 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 1 $ à 44 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Needham réduit le prix cible de 84 $ à 60 $
* Trade Desk Inc TTD.O : RBC réduit le prix cible à 80 $ de 90
* Trade Desk Inc TTD.O : Susquehanna réduit le prix cible à 85 $ de 135
* Trade Desk Inc TTD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 100 $ à 85 $
* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : BTIG réduit le prix cible à neutre à partir d'achat
* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible de 8 $ à 5 $
* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Trimble Inc TRMB.O : Berenberg augmente le prix cible de 95 $ à 99 $
* Tripadvisor Inc. TRIP.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 14 $
* Uber UBER.N : Citigroup relève le cours cible à 120 $, contre 115 $ auparavant
* United Parks & Resorts PRKS.N : Deutsche Bank abaisse le cours cible à 62 $
contre 81 $
* Universal Display Corp OLED.O : Needham ramène le cours cible à 150 $, contre 170
$ auparavant
* UWM Holdings UWMC.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 6 à 7 dollars
* Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 14 $ à 16 $
* Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : Jefferies relève le prix cible de 12 $ à 14 $
* Veracyte Inc VCYT.O : Stephens relève le cours cible de 45 à 53 dollars
* Vericel Corp VCEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 50 $ contre 48 $
* Vistra Corp VST.N : BMO relève le cours cible de 236 $ à 245 $
* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW réduit le cours cible à 92 $ contre 97 $
* Warby Parker Inc WRBY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22$ contre 28
* Warby Parker Inc WRBY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 28 $ à 20 $
* Warby Parker Inc WRBY.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 24$
contre 28
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 23,5 $
contre 16 $
* Watts Water Technologies WTS.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 305
dollars contre 295 dollars
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève le cours cible de 300 à 320
dollars
* Watts Water Technologies Inc. WTS.N : Barclays relève le cours cible de 287 $ à 300 $
* Westrock Coffee Co WEST.O : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 7$ de 10
* Willscot Holdings Corporation WSC.O : Deutsche Bank ramène le cours cible de 33 $
à 24 $
* Workiva Inc WK.N : Truist Securities augmente le prix cible de 95 $ à 110 $
* WW Grainger Inc. GWW.N : Barclays relève le cours cible à 975 $ contre 963 $
* WW International Inc WW.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 38 $ contre 41
$
* Wynn Resorts WYNN.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 146 $ contre 130
$
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève le prix cible de 136 à 138 dollars
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Barclays relève l'objectif de cours à 141 $ contre 127
$