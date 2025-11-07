 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Blackline, Carmax, Expedia
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 10:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Blackline, Carmax et Expedia.

FAITS MARQUANTS

* Blackline Inc BL.O : Baird réduit sa note à neutre

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit sa note de "surperformance" à "performance du

secteur

* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève la note de neutre à sous-pondéré

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 13 à 15 dollars

* AIG AIG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 96$ contre 99

* Air Products APD.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 260 $, contre 275 $ auparavant

* Air Products APD.N : RBC réduit le prix cible à 325 $ contre 350 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève le cours cible de 83 $ à 86 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le prix cible de 17 $ à 13 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer"

à "performer

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Needham réduit le prix cible de 36 $ à 34

$

* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 8$ contre 5

* Archer Aviation Inc ACHR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 8$ contre 10

* Artivion Inc AORT.N : Needham relève le cours cible de 50 à 58 dollars

* Asana Inc ASAN.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 15 $ contre 16,5

* Avepoint Inc AVPT.O : Jefferies abaisse le cours cible à 20 $, contre 22 $ auparavant

* Backblaze Inc BLZE.O : Needham ramène le cours cible à 8 $, contre 12 $ auparavant

* BD BDX.N : Jefferies réduit le prix cible de 257 $ à 215 $

* BD BDX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 200 $ à 190 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : JP Morgan augmente le cours cible à 60 $ contre 55 $

auparavant

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW réduit le cours cible à 48 $ contre 56 $

* Blackline Inc BL.O : Baird réduit le cours cible à 55 $ contre 64 $

* Blackline Inc BL.O : Baird réduit sa note à neutre

* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 85 $

* Block Inc XYZ.N : KBW réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Block Inc XYZ.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 55 $ de 58

* Block Inc XYZ.N : Raymond James réduit le prix cible de 95 $ à 81 $

* Block Inc XYZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 94 $ à 91 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW relève le cours cible à 70 $, contre 50 $ auparavant

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de

cours de 29

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de

sous-pondération

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit le prix cible de 59 $ à 34 $

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit la note de surperformance à performance sectorielle

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan réduit le cours cible de 76 $ à 68 $

* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 245 $ contre 275 $

auparavant

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : TD Cowen réduit le prix cible de 62 $ à 55 $

* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Needham augmente le prix cible de 46 $ à 48 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note

neutre

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif

de prix de 153

* Datadog Inc DDOG.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 170 $ à 240 $

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC augmente le prix cible de neutre à surperformant

* Datadog Inc DDOG.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 180 $ à 225 $

* Datadog Inc DDOG.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 200$ contre 140

* Datadog Inc DDOG.O : Raymond James augmente le prix cible de 170 $ à 205 $

* Datadog Inc DDOG.O : RBC augmente le prix cible de 182 $ à 216 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners relève le cours cible de 5 $ à 7 $

* Doordash DASH.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 230 $ contre 290 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 54 $, contre 60 $

auparavant

* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 22 $ à 35 $

* Enerflex Ltd EFXT.N : La Banque CIBC augmente le cours cible de 11,5 $ à 15,25 $

* Enovis Corp ENOV.N : Jefferies réduit le prix cible à 50 $ de 60

* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan relève le cours cible à 215 $ contre 201 $

* Evercommerce Inc EVCM.O : Raymond James réduit le prix cible à 12 $ contre 13 $ auparavant

* Evertec Inc EVTC.N : Raymond James réduit le prix cible de 43 $ à 33 $

* Evolent Health Inc EVH.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 8 $ contre 14 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : HSBC relève le cours cible de 232 à 272 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : JP Morgan relève le cours cible à 260 dollars, contre 225

dollars auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève le cours cible de 190 à 250 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Expedia Group Inc EXPE.O : RBC relève le cours cible de 200 $ à 260 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC réduit le prix cible de 148 $ à 146 $

* First Advantage Corp FA.O : Jefferies ramène le cours cible de 18 $ à 16 $

* First Advantage Corp FA.O : JP Morgan réduit le cours cible de 21 $ à 17 $

* First Northwest Bancorp FNWB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 10,5 $ à

13,5 $

* First Northwest Bancorp FNWB.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à

surpondéré

* Five9 Inc FIVN.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 28 $ à 24 $

* Five9 Inc FIVN.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 31 $ à 26 $

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à

neutre

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 30 $ à 45 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 25 $ à 20 $

* Gen Digital Inc GEN.O : Jefferies abaisse le cours cible à 29 $, contre 31 $ auparavant

* Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : TD Cowen réduit le prix cible à 14 $ contre 18 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Jefferies augmente le prix cible de 88 $ à 105 $

* Globus Medical Inc GMED.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 92 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 93 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Greif Inc GEF.N : Baird réduit le prix cible de 68 $ à 60 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Needham augmente le prix cible de 68 $ à 78 $

* Humana HUM.N : Mizuho ramène le cours cible à 310 $, contre 345 $ auparavant

* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler relève le cours cible à 172 $, contre 153 $

auparavant

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Baird réduit le prix cible de 9 $ à 4 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Jefferies réduit le prix cible à 45$ de 84

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit le prix cible à 5$ de 12

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 27 $

contre 30 $ auparavant

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC réduit l'objectif de cours à 9 $ contre 14 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays augmente le cours cible à 67 $ contre 57 $

* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève le prix cible de 55 à 65 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 48 $ à 60 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Raymond James augmente le prix cible de 55 $ à 70 $

* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen relève le cours cible de 58 $ à 75 $

* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan relève le cours cible de 22 à 25 dollars

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève le cours cible de 291 $ à 317 $

* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 42 $ contre 37 $

* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Jefferies relève le PT à 185 $ contre

165 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : JP Morgan relève le PT à 165 $ contre 142

$

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Needham augmente le PT à 175$ de 150

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen augmente le PT à 190$ de 150

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP Morgan augmente le PT à 47$ de 41

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan réduit le prix cible à 125 $, contre 140 $ auparavant

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève le cours à neutre de sous-pondéré

* MKS Inc MKSI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 125 $ à 190 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un prix

cible de 49

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le prix cible de 70 $ à 75 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le cours cible de 74 $ à 75 $

* Natera Inc NTRA.O : BTIG relève le cours cible de 210 $ à 230 $

* Natera Inc NTRA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 200 $ à 250 $

* Natera Inc NTRA.O : Jefferies augmente le prix cible de 200 $ à 230 $

* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève le cours cible de 210 à 240 dollars

* Natera Inc NTRA.O : TD Cowen relève le cours cible de 215 à 240 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Jefferies réduit le prix cible de 37 $ à 35 $

* Nutrien Ltd NTR.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 77 $ à 76 $

* Onestream Inc OS.O : TD Cowen réduit le cours cible de 28 $ à 27 $

* Par Technology Corp PAR.N : Needham réduit le cours cible de 90 $ à 55 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le cours cible à 850 $ contre 723 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 21 $ contre 22 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève le cours cible à 110 $ contre 108 $

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW ramène l'objectif de cours à 13 $ contre 16 $

* Primerica Inc PRI.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 267 $, contre 292 $

auparavant

* Primo Brands Corp PRMB.N : TD Cowen réduit le prix cible à 27 $ de 35

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 37 $ contre

33 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg relève le cours cible de 84 à 88 dollars

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 81$ contre 68

* Public Storage PSA.N : Jefferies réduit le cours cible de 342 $ à 331 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 22$ de 26

* Redwire Corp RDW.N : Jefferies réduit le prix cible à 13 $ contre 16 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 13

$

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan augmente le prix cible à 130 $ contre 122 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 8 $

contre 7 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets relève le prix cible de 360 à 425

dollars

* Root Inc ROOT.O : KBW réduit le prix cible de 165 $ à 150 $

* RXO Inc RXO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 16 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève le cours cible de 180 à 250 dollars

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan ramène le cours cible à 126 $, contre 131 $ auparavant

* Sight Sciences Inc SGHT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 4 à 5 dollars

* Solventum Corp SOLV.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 75$ contre 80

* Solventum Corp SOLV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 94 $ à 98 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Piper Sandler relève le prix cible de 100 $ à 104 $

* Sonos Inc SONO.O : Jefferies relève le cours cible de 15 à 19 dollars

* Soundhound Ai Inc SOUN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 15$ contre 12

* Sweetgreen Inc SG.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 9$ contre 12

* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 80 $ à 90 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Jefferies relève le cours cible de 45 $ à 48 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 147 $ contre 142 $ auparavant

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC réduit le prix cible de 185 $ à 175 $

* Tim SA TIMB.N : Barclays augmente le cours cible à 23,5 $ contre 21 $

* Trade Desk Inc TTD.O : RBC réduit le prix cible de 90 $ à 80 $

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible à 5$ de 8

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à

sous-pondéré

* Trimble Inc TRMB.O : Berenberg augmente le prix cible de 95 $ à 99 $

* Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 14 $ à 16 $

* Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : Jefferies augmente le prix cible de 12 $ à 14 $

* Vericel Corp VCEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 50 $ contre 48 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW ramène l'objectif de cours à 92 $ contre 97 $

* Warby Parker Inc WRBY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22$ contre 28

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel augmente le prix cible de 300 $ à 320 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 136 à 138 dollars

