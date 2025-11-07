CITATIONS-Wall St réagit à l'approbation par les investisseurs de Tesla du plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars de Musk

Le directeur général de Tesla

TSLA.O , Elon Musk, a obtenu l'approbation des actionnaires pour le plus important plan de rémunération de l'histoire de l'entreprise.

Lors de l'assemblée annuelle du fabricant de véhicules électriques, qui s'est tenue dans son usine d'Austin, au Texas, Elon Musk est monté sur scène accompagné de robots danseurs. La proposition a été approuvée à plus de 75 % , permettant à Musk d'obtenir jusqu'à 1 000 milliards de dollars en actions au cours de la prochaine décennie.

Voici quelques commentaires d'analystes et d'experts:

MATT BRITZMAN, ANALYSTE PRINCIPAL DES ACTIONS, HARGREAVES LANSDOWN "Une rémunération de 1 000 milliards de dollars pour un directeur général est scandaleuse, mais il en va de même pour les étapes de la taille de l'Everest que Tesla doit franchir pour la débloquer. Pour les actionnaires, il s'agit de l'alignement ultime: Musk ne gagne rien s'il ne crée pas une valeur stupéfiante, et s'il réussit l'inimaginable, les investisseurs seront assis au sommet d'un titan de 8 500 milliards de dollars."

"2026 s'annonce comme un moment décisif... Les critiques crient au 'risque de l'homme clé', et ils n'ont pas tort, mais les investisseurs ont parlé. La prime Musk est bien vivante."

MIKE O'ROURKE, STRATÈGE EN CHEF DU MARCHÉ, JONES TRADING "Il ne fait aucun doute que Musk a la capacité de réaliser l'impossible dans le monde des affaires ... . Avec le déclin des activités de Tesla dans le domaine des véhicules électriques, nous sommes surpris que Musk n'ait pas abandonné le navire et n'ait pas simplement utilisé son génie dans ses entreprises privées. Pour cette seule raison, cela valait la peine pour les actionnaires d'accorder le plan de rémunération."

"Néanmoins, il est très peu probable que cela fonctionne bien lorsqu'une entreprise de 1 500 milliards de dollars doit accorder un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars à l'homme le plus riche du monde."

CHRIS BEAUCHAMP, ANALYSTE EN CHEF DES MARCHÉS, IG MARKETS "S'il s'agit d'options d'achat d'actions basées sur la performance, il n'est pas nécessairement nécessaire de les fournir (la rémunération) d'emblée. Et s'il fait croître l'entreprise jusqu'à 8 500 milliards de dollars, les questions se poseront d'elles-mêmes en temps voulu. Je ne pense donc pas qu'il faille s'inquiéter particulièrement de la manière dont ils paieront pour cela."

"(Le conseil d'administration) a pris certaines mesures. Mais la question est vraiment de savoir où Musk voit son objectif. Les objectifs élevés qui lui ont été assignés requièrent beaucoup d'attention et la question de savoir s'il continuera à faire tourner autant d'assiettes est une toute autre affaire."

RUSS MOULD, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS CHEZ AJ BELL "Il y a des raisons logiques pour que les actionnaires aient donné leur accord. Pour atteindre le montant astronomique, Musk doit réaliser des objectifs extrêmement exigeants... En ce sens, la plupart des actionnaires de Tesla n'avaient pas grand-chose à perdre en approuvant l'accord. Si Musk obtient effectivement les 1 000 milliards de dollars, les actionnaires auront fait une très bonne affaire."

BRIAN DUNN, DIRECTEUR DE L'INSTITUT D'ÉTUDES SUR LES RÉMUNÉRATIONS DE L'ÉCOLE DES RELATIONS INDUSTRIELLES ET DU TRAVAIL DE L'UNIVERSITÉ DE CORNELL "Elon Musk est-il un individu extraordinaire? Oui, il l'est. Le cours de l'action reflète-t-il un multiple raisonnable des bénéfices? Non. La valeur des actions de Tesla est clairement liée à la conviction que quelque chose d'extraordinaire se produira à l'avenir... Cela vaut-il la peine de dépenser 1 000 milliards de dollars de l'argent des actionnaires pour espérer que cela se produise réellement? Je ne le pense pas."