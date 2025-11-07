La donnée : un actif stratégique bien au-delà de la sphère technologique

EDMOND DE ROTHSCHILD AM
Conviction forte d'Edmond de Rothschild Asset Management depuis plus d'une décennie : la donnée est l'actif stratégique par excellence.
EdR Fund Big Data : un fonds actions internationales à coloration technologique
Loin d'être un fonds purement technologique, EdR Fund Big Data s'affirme comme un fonds d'actions internationales dont l'objectif est de capter la valeur générée par la donnée dans l'ensemble des secteurs de l'économie.
Qu'il s'agisse d'assureurs évaluant le risque à partir de vastes ensembles de données, de géants des semi-conducteurs comme Nvidia ou encore d'acteurs spécialisés dans le cloud, la donnée est devenue la clé de voûte des modèles économiques modernes.
Ainsi, « un algorithme d'intelligence artificielle (IA) n'est jamais plus performant que la qualité des données qui l'alimentent », rappelle Jacques-Aurélien Marcireau, gérant principal du fonds.
(...)
Consultez l'intégralité de l'article dans le PDF ci-dessous :
