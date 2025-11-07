Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI et pour le Standard & Poor's-500

.SPX , tandis que le Nasdaq est attendu sur un repli de 0,07%.

* TESLA TSLA.O - Les actionnaires du constructeur de véhicules électriques ont approuvé jeudi le plan de rémunération proposé par le groupe pour son directeur général, Elon Musk, qui pourrait atteindre 1.000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, si bien les paiements requis réduiraient cette valeur à 878 milliards de dollars (752,87 milliards d'euros). L'action prend 1,8% en avant-Bourse.

* SECTEUR PHARMACEUTIQUE - ELI LILLY LLY.N et Novo Nordisk

NOVOb.CO ont convenu jeudi soir d'un accord avec Washington pour baisser les prix de leurs médicaments amaigrissants GLP-1 à succès, tandis que le gouvernement leur accordera une exonération tarifaire de trois ans.

L'agence américaine des médicaments (FDA) a par ailleurs annoncé jeudi que certains médicaments de six autres entreprises, dont le Wegovy de Novo Nordisk et le Zepbound de Eli Lilly, bénéficieront d'un examen accéléré dans le cadre d'une nouvelle procédure.

* AIRBNB ABNB.O - La société de location saisonnière s'est montrée jeudi optimiste sur le trimestre en cours après avoir publié jeudi des résultats en hausse pour la période allant de juillet à fin septembre, grâce à de solides réservations sur des marchés tels que l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique. L'action prend 4,7% en avant-Bourse.

* EXPEDIA EXPE.O - La plateforme de voyage en ligne a reléve jeudi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2025, après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la forte demande de ses clients professionnels. L'action avance de plus de 14% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI, le créateur de ChatGPT, a discuté avec le gouvernement américain de la possibilité d'obtenir des garanties fédérales sur les prêts afin de stimuler la construction de sites de fabrication de puces électroniques aux États-Unis, mais n'a pas sollicité de garanties de Washington pour la construction de centres de données, a déclaré jeudi le directeur général de la start-up, Sam Altman.

Le Financial Times rapporte par ailleurs vendredi que la Commission européenne envisage de suspendre certaines parties de sa législation phare sur l'intelligence artificielle (IA) en raison de la pression exercée par des grandes entreprises technologiques telles que META META.O et ALPHABET GOOGL.O et le gouvernement américain.

* NVIDIA NVDA.O - Le directeur général du géant de l'intelligence artificielle (IA), Jensen Huang, a déclaré vendredi qu'il n'y avait "aucune discussion active" concernant la vente de ses puces Blackwell à la Chine.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le site The Information a rapporté, citant trois sources au fait de la question, que la Maison blanche avait informé d'autres agences fédérales qu'elle n'autoriserait pas Nvidia à vendre à la Chine ses dernières puces IA simplifiées, connues sous le nom de B30A.

* BLOC XYZ.N a publié jeudi un bénéfice inférieur aux attentes au troisième trimestre, dans un contexte d'incertitude économique persistante et de concurrence accrue dans le secteur des paiements.

* NEWS CORP NWSA.O - Le conglomérat médiatique a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à la croissance enregistrée par ses divisions Dow Jones et services immobiliers numériques.

* COMCAST CMCSA.O - Le diffuseur britannique ITV

ITV.L a déclaré vendredi être en pourparlers avec Sky, détenue par Comcast, au sujet d'une éventuelle vente de sa division médias et divertissement (M&E) pour 1,6 milliard de livres sterling (2,15 milliards de dollars), dette comprise.

* BOEING BA.N - Un juge américain a approuvé la demande du Département américain de la Justice visant à classer sans suite une affaire pénale contre Boeing, permettant ainsi au constructeur aéronautique d'échapper à des poursuites judiciaires liées à deux accidents mortels impliquant ses avions 737 MAX qui ont coûté la vie à 346 personnes.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)