CAC 40
7 920,30
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 12:07

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI et pour le Standard & Poor's-500

.SPX , tandis que le Nasdaq est attendu sur un repli de 0,07%.

* TESLA TSLA.O - Les actionnaires du constructeur de véhicules électriques ont approuvé jeudi le plan de rémunération proposé par le groupe pour son directeur général, Elon Musk, qui pourrait atteindre 1.000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, si bien les paiements requis réduiraient cette valeur à 878 milliards de dollars (752,87 milliards d'euros). L'action prend 1,8% en avant-Bourse.

* SECTEUR PHARMACEUTIQUE - ELI LILLY LLY.N et Novo Nordisk

NOVOb.CO ont convenu jeudi soir d'un accord avec Washington pour baisser les prix de leurs médicaments amaigrissants GLP-1 à succès, tandis que le gouvernement leur accordera une exonération tarifaire de trois ans.

L'agence américaine des médicaments (FDA) a par ailleurs annoncé jeudi que certains médicaments de six autres entreprises, dont le Wegovy de Novo Nordisk et le Zepbound de Eli Lilly, bénéficieront d'un examen accéléré dans le cadre d'une nouvelle procédure.

* AIRBNB ABNB.O - La société de location saisonnière s'est montrée jeudi optimiste sur le trimestre en cours après avoir publié jeudi des résultats en hausse pour la période allant de juillet à fin septembre, grâce à de solides réservations sur des marchés tels que l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique. L'action prend 4,7% en avant-Bourse.

* EXPEDIA EXPE.O - La plateforme de voyage en ligne a reléve jeudi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour 2025, après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la forte demande de ses clients professionnels. L'action avance de plus de 14% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI, le créateur de ChatGPT, a discuté avec le gouvernement américain de la possibilité d'obtenir des garanties fédérales sur les prêts afin de stimuler la construction de sites de fabrication de puces électroniques aux États-Unis, mais n'a pas sollicité de garanties de Washington pour la construction de centres de données, a déclaré jeudi le directeur général de la start-up, Sam Altman.

Le Financial Times rapporte par ailleurs vendredi que la Commission européenne envisage de suspendre certaines parties de sa législation phare sur l'intelligence artificielle (IA) en raison de la pression exercée par des grandes entreprises technologiques telles que META META.O et ALPHABET GOOGL.O et le gouvernement américain.

* NVIDIA NVDA.O - Le directeur général du géant de l'intelligence artificielle (IA), Jensen Huang, a déclaré vendredi qu'il n'y avait "aucune discussion active" concernant la vente de ses puces Blackwell à la Chine.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le site The Information a rapporté, citant trois sources au fait de la question, que la Maison blanche avait informé d'autres agences fédérales qu'elle n'autoriserait pas Nvidia à vendre à la Chine ses dernières puces IA simplifiées, connues sous le nom de B30A.

* BLOC XYZ.N a publié jeudi un bénéfice inférieur aux attentes au troisième trimestre, dans un contexte d'incertitude économique persistante et de concurrence accrue dans le secteur des paiements.

* NEWS CORP NWSA.O - Le conglomérat médiatique a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à la croissance enregistrée par ses divisions Dow Jones et services immobiliers numériques.

* COMCAST CMCSA.O - Le diffuseur britannique ITV

ITV.L a déclaré vendredi être en pourparlers avec Sky, détenue par Comcast, au sujet d'une éventuelle vente de sa division médias et divertissement (M&E) pour 1,6 milliard de livres sterling (2,15 milliards de dollars), dette comprise.

* BOEING BA.N - Un juge américain a approuvé la demande du Département américain de la Justice visant à classer sans suite une affaire pénale contre Boeing, permettant ainsi au constructeur aéronautique d'échapper à des poursuites judiciaires liées à deux accidents mortels impliquant ses avions 737 MAX qui ont coûté la vie à 346 personnes.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
120,5300 USD NASDAQ -1,61%
ALPHABET-A
284,7500 USD NASDAQ +0,15%
BLOCK RG-A
70,960 USD NYSE -3,65%
BOEING CO
196,520 USD NYSE -0,54%
COMCAST-A
27,3100 USD NASDAQ -2,25%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 912,30 Pts Index Ex -0,84%
ELI LILLY & CO
938,010 USD NYSE +1,27%
EXPEDIA GROUP
219,7000 USD NASDAQ +2,75%
ITV
76,900 GBX LSE +13,59%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
618,9400 USD NASDAQ -2,67%
NEWS RG-A
25,0800 USD NASDAQ -2,18%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
NVIDIA
188,0800 USD NASDAQ -3,65%
S&P 500 INDEX
6 720,32 Pts CBOE -1,12%
TESLA
445,9100 USD NASDAQ -3,50%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 12:47

    Tout va donc très bien Madame la Marquise....

Signaler le commentaire

