 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Biogen, Eli Lilly, Johnson & Johnson
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Biogen, Eli Lilly et Johnson & Johnson.

FAITS MARQUANTS

* Biogen BIIB.O : HSBC relève son objectif de cours à 150 dollars contre 143 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 114 à 116 dollars

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC ramène le cours cible à 850 $ contre 1070 $

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible à 280 $ contre 265 $

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 100 $ à 110 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Agree Realty Corp ADC.N : Raymond James relève le prix cible de 84 à 90 dollars

* Air Products APD.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 330 $ contre 290 $ auparavant

* Align Technology ALGN.O : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Alpine Income Property Trust PINE.N : Raymond James passe de "surperformance" à "achat

fort"

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : Wedbush relève l'objectif de cours de 13 à 22 $

* Atlas Lithium Corporation ATLX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 12,5

dollars contre 12 dollars auparavant

* Biogen BIIB.O : HSBC relève le cours cible de 143 à 150 dollars

* Biohaven Ltd BHVN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 28$ contre 25

* Bitcoin Depot Inc BTM.O : Noble Capital ramène l'objectif de cours à 13$

contre 40

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : HSBC relève l'objectif de cours à 60$ contre 53

* Bristol-Myers Squibb BMY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 70 dollars contre

68 dollars

* California Resources Corporation CRC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 76 $

contre 72 $ auparavant

* CF Industries Holdings Inc CF.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 100 $ à 118 $

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho relève le cours cible de 206 $ à 217 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 125 $ contre

135 $

* Conmed Corp CNMD.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 39$ de 55

* Conmed Corp CNMD.N : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Conocophillips COP.N : Mizuho augmente le prix cible de 121 $ à 136 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 162 $ contre

157 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Mizuho augmente le prix cible à 43 $ contre 36 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo relève le cours cible de 13 à 14 dollars

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains

ciblés

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan augmente le prix cible de 74 $ à 75 $

* Cytomx Therapeutics Inc CTMX.O : Guggenheim relève l'objectif de cours de 10 à 15

dollars

* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho relève le prix cible de 51 $ à 62 $

* Devon Energy Corp DVN.N : TD Cowen relève le prix cible de 46 $ à 50 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho relève le cours cible à 220 $ contre 205 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein relève le cours cible à 124 $ contre 123 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 89 $ de 85

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies augmente l'objectif de cours à 80 $ contre 75

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours de 146 $ à 126 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 114 $ à 116 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities réduit le prix cible à 142 $ de 156 $

* Dollar Tree Inc. DLTR.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 126 $ de 127 $

* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 210 $ à 230 $

* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Draftkings Inc DKNG.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Dragonfly Energy Holdings DFLI.O : Canaccord Genuity ajuste le prix cible de 22,5 $ à

3,25 $ pour tenir compte du regroupement d'actions à raison de 10 pour 1

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : BMO augmente le prix cible de 205 $ à 220 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes

américains ciblés

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 45 $ contre

34 $ auparavant

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC réduit l'objectif de cours à 850 $ contre 1070

* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC réduit l'objectif de cours de "hold" à "reduce"

* Enterprise Products Partners L.P EPD.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 37 $

à 39 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Mizuho relève le cours cible à 146 $ contre 134 $ auparavant

* EPR Properties EPR.N : Raymond James ramène le cours de l'action de "strong buy" à

"outperform"

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan augmente le prix cible de 68 $ à 72 $

* EQT Corp EQT.N : Mizuho relève le prix cible de 68 $ à 72 $

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : Raymond James passe de "surperformance" à

"achat fort"

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 150 $ contre 143 $

auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 140 à 162 dollars

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho relève le prix cible de 185 $ à 205 $

* Forgent Power Solutions, Inc. FPS.N : Oppenheimer relève le cours cible à 43 $ contre

42 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Mizuho relève le prix cible à 248 $ contre 239 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève l'objectif de cours de 30 à 55 dollars

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève l'objectif de cours de 30 à 55 dollars

* Ingredion Inc INGR.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible 130

* Johnson & Johnson JNJ.N : HSBC relève le cours cible de 265 $ à 280 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 49 $ à 51 $

* Lemonade Inc. LMND.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 80,00 $ à

85,00 $

* Lemonade Inc. LMND.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer

de égal à égal

* Liberty Energy Inc LBRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Lifecore Biomedical LFCR.O : Barrington Research relève l'objectif de cours à

"surperformance" contre "performance du marché" auparavant

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Mizuho augmente le prix cible de 205 $ à 224 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à

"hold"

* Matador Resources Co MTDR.N : TD Cowen augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Mosaic Co MOS.N : La Banque CIBC augmente le cours cible de 29 $ à 32 $

* MSCI Inc MSCI.N : Raymond James relève le cours cible de "surperformance" à "achat

fort"

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 32 à 41

dollars

* Navan Inc NAVN.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; prix cible

de 13 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : TD Cowen initie la couverture avec une cote d'achat

* Netstreit Corp NTST.N : Raymond James réduit la note de "strong buy" à "outperform"

* NNN REIT Inc NNN.N : Raymond James abaisse la note de "market perform" à "outperform

* One Gas Inc OGS.N : Jefferies augmente le prix cible de 91 $ à 105 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : BofA Global Research retire le titre de sa liste U.S.

1

* Ovintiv Inc OVV.N : Mizuho relève le prix cible de 55 à 68 dollars

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève le prix cible de 49 $ à 58 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho augmente le prix cible à 45$ de 38

* Perspective Therapeutics Inc CATX.A : RBC réduit le cours cible à 14 $ contre 18 $

* Pfizer PFE.N : HSBC relève le cours cible de 29 à 32 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève le cours cible de 152 à 170 dollars

* Playstudios Inc MYPS.O : Benchmark passe d'un achat spéculatif à un maintien

* Prologis Inc PLD.N : BMO augmente le prix cible de 135 $ à 137 $

* Public Storage PSA.N : Mizuho augmente le prix cible de 285 $ à 301 $

* Relay Therapeutics, Inc. RLAY.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 17$ contre 15

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : BMO réduit le prix cible de 41 $ à 38 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à

139$ de 145

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 131 $ contre

136 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 136 $

contre 142 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à 136 $

contre 150 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Needham réduit l'objectif de prix à 130 $ de 139

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : RBC réduit le prix cible de 140 $ à 130 $

* Roblox Corp RBLX.N : Citigroup réduit le prix cible à 105 $ contre 119 $

* S&P Global Inc SPGI.N : BMO augmente le prix cible de 482 $ à 495 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : Stifel réduit l'objectif de cours à

120 $, contre 128 $ auparavant

* Science Applications International Corp SAIC.O : Truist Securities réduit le PT à 95$

de 110

* Semtech Corp SMTC.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 85 $ à 89 $

* Semtech Corp SMTC.O : Needham augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 100 $ à 110 $

* Semtech Corp SMTC.O : Stifel relève le cours cible de 90 $ à 98 $

* SM Energy Co SM.N : TD Cowen ramène le cours cible à 30 $, contre 36 $ auparavant

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Needham relève le cours cible de 35 à 40 dollars

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : BMO augmente le prix cible de 130 $ à 145 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 21 $ à 33 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à

surpondérer

* objectif Hospitalité TH.O : Oppenheimer relève l'objectif de performance de "perform" à

"surperformer"

* Telos Corp TLS.O : BMO réduit le prix cible de 8 $ à 5 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : BMO augmente le prix cible de 64 $ à 68 $

* T-Mobile TMUS.O : Citigroup relève le cours cible de 220 $ à 225 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève le cours cible de 197 $ à 222 $

* Vivid Seats SEAT.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 6 $ contre 7 $

* W.P. Carey Inc WPC.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 94 $ contre

98 $

* Williams Companies Inc WMB.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste U.S. 1

* Zenas Biopharma Inc ZBIO.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 21 $ contre 19

$

Valeurs associées

AGREE RLTY REIT
80,265 USD NYSE +0,61%
AIR PROD&CHEMICA
289,235 USD NYSE 0,00%
AL INM PROP REIT
19,350 USD NYSE +2,71%
ALIGN TECHNOLOGY
176,7999 USD NASDAQ +4,34%
ATLAS LITHIUM
4,8700 USD NASDAQ +0,21%
ATLAS LITHIUM
7,1000 USD NASDAQ 0,00%
BIOGEN
183,9100 USD NASDAQ +0,35%
BITCOIN DEPOT RG-A
4,1600 USD NASDAQ +3,23%
BRISTOL-MYERSSQU
60,515 USD NYSE +1,35%
BRL
9,620 USD NYSE -0,16%
CALIFORNIA RES
64,080 USD NYSE +1,63%
CF INDUSTRIES HL
126,355 USD NYSE +3,20%
CHEVRON
199,800 USD NYSE +1,51%
COMMVAULT SYSTEM
80,0800 USD NASDAQ +0,05%
CONMED CORP
36,700 USD NYSE -1,81%
CONOCOPHILLIPS
123,715 USD NYSE +1,96%
CONSTELLATION BRD-A
152,830 USD NYSE +1,19%
COTERRA ENERGY
32,905 USD NYSE +1,62%
CRESCENT ENRG RG-A
12,230 USD NYSE +3,64%
CYTOKINETICS
61,6200 USD NASDAQ +1,30%
CYTOMX THERAPEUT
6,0350 USD NASDAQ -10,59%
DEVON ENERGY
47,310 USD NYSE +1,41%
DIAMONDBACK ENG
187,9500 USD NASDAQ +3,08%
DOLLAR TREE
115,0200 USD NASDAQ +0,58%
DOVER CORP
211,980 USD NYSE +2,20%
DRAFTKINGS RG-A
25,5000 USD NASDAQ +2,43%
DRAGN ENER HLDG
2,2699 USD NASDAQ -22,26%
EASTGROUP PROP R
191,560 USD NYSE +0,81%
EDGEWISE THERAP
30,9400 USD NASDAQ +3,90%
ELI LILLY & CO
940,900 USD NYSE -4,85%
ENTERPRISE PRODUCTS
37,840 USD NYSE +1,42%
EOG RESOURCES
136,555 USD NYSE +1,49%
EPR PRO REIT BR-SBI
56,670 USD NYSE +0,73%
EQT
65,160 USD NYSE +1,32%
ESSEN PROP REIT
33,380 USD NYSE +1,12%
EXTRA SP ST REIT
140,875 USD NYSE +0,98%
EXXON MOBIL
160,295 USD NYSE +1,96%
FIVE BELOW
211,6700 USD NASDAQ 0,00%
GULFPORT ENERGY
203,605 USD NYSE +1,87%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
ICHOR
47,3250 USD NASDAQ +11,12%
INGREDION
113,610 USD NYSE +1,42%
JOHNSON&JOHNSON
241,110 USD NYSE -0,86%
KINETIK HLDGS RG-A
45,895 USD NYSE +2,79%
LEMONADE
66,378 USD NYSE +14,82%
LIBERTY ENER RG-A
31,280 USD NYSE +4,20%
MARATHON PETRO
234,350 USD NYSE +2,35%
MARKETAXESS HOLD
179,9800 USD NASDAQ -0,19%
MATADOR RES
58,220 USD NYSE +3,30%
MOSAIC
29,150 USD NYSE +5,31%
MSCI RG-A
561,906 USD NYSE +2,19%
NATL ST REIT-SBI
40,440 USD NYSE +0,51%
NAVAN RG-A
9,4350 USD NASDAQ +7,09%
NEKTAR THERAPEUT
74,2100 USD NASDAQ +2,77%
NETSTREIT REIT
20,200 USD NYSE +0,22%
NNN REIT
45,510 USD NYSE +0,64%
O REILLY AUTO
89,6100 USD NASDAQ -0,94%
ONE GAS
87,108 USD NYSE +0,11%
OVINTIV
55,680 USD NYSE +1,51%
PAR PACIFIC HLDN
54,180 USD NYSE +1,96%
PBF ENER RG-A
44,380 USD NYSE +1,88%
PFIZER
27,230 USD NYSE +2,29%
PHILLIPS 66
174,490 USD NYSE +0,59%
PLAYSTUDIOS RG-A
0,4675 USD NASDAQ -6,50%
PROLOGIS REIT
134,245 USD NYSE +0,14%
PUBLIC STOR REIT
290,760 USD NYSE +0,31%
Pétrole Brent
102,57 USD Ice Europ +1,53%
Pétrole WTI
95,50 USD Ice Europ +1,22%
RELAY THERAPETCS
10,0300 USD NASDAQ -0,99%
REXFORD IND REIT
35,150 USD NYSE +0,95%
RHYTHM PHARM
90,1000 USD NASDAQ -0,45%
ROBLOX RG-A
59,820 USD NYSE +1,12%
S&P GLOBAL
433,545 USD NYSE +1,48%
SCIENCE APPS INT
95,2050 USD NASDAQ +2,32%
SEMTECH
80,4750 USD NASDAQ -9,58%
SM ENERGY
27,310 USD NYSE +2,06%
STOKE THERAP
33,4500 USD NASDAQ -1,50%
STRUCTURE SP ADS
56,4600 USD NASDAQ -0,34%
T-MOBILE US
217,5983 USD NASDAQ +1,29%
TANDEM DIABETES
23,4300 USD NASDAQ +6,94%
TARGET HOSPITLTY
9,5700 USD NASDAQ +5,16%
TELOS
3,9950 USD NASDAQ -3,03%
TERRENORLTY REIT
63,460 USD NYSE +0,75%
VALERO ENERGY
237,200 USD NYSE +1,99%
VIVID SEATS RG-A
6,3150 USD NASDAQ +5,25%
W.P. CAREY REIT
72,520 USD NYSE +1,07%
WELLS FARGO
76,010 USD NYSE +0,34%
WILLIAMS COMPANI
74,900 USD NYSE +1,37%
ZENAS BIOPHARMA
23,0900 USD NASDAQ -0,60%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/03/2026 à 16:08:26.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank