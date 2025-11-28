 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Biogen, Deere & Co, Sherwin-Williams
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Biogen, Deere & Co et Sherwin-Williams.

FAITS MARQUANTS

* Biogen BIIB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 190 à 210 dollars

* Deere & Co DE.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 609 à 612

dollars

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg réduit le prix cible de 407 à 392

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Realty Trust AKR.N : Truist Securities réduit le prix cible à 22 $ contre 23 $

* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : Mizuho augmente le prix cible de 32 $ à 37 $

* Biogen BIIB.O : Jefferies relève le cours cible de 190 $ à 210 $

* Cabot Corp CBT.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 75 $ à 54 $

* Deere & Co DE.N : Raymond James réduit le cours cible à 545 $ contre 560 $

* Deere & Co DE.N : Truist Securities augmente le prix cible de 609 $ à 612 $

* Ecovyst ECVT.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 11 $ contre 14 $

* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 17 $ à 22 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg réduit le prix cible à 392 $ contre 407 $

Valeurs associées

ACADIA REIT-SBI
20,495 USD NYSE -0,77%
ARCUTIS BIOTHER
30,9600 USD NASDAQ +0,75%
BIOGEN
181,9400 USD NASDAQ -0,01%
CABOT CORP
63,800 USD NYSE -0,48%
DEERE & CO
469,430 USD NYSE -5,77%
ECOVYST
9,125 USD NYSE +2,36%
MACY'S
22,425 USD NYSE +2,61%
SHERWIN-WILLIAMS
343,400 USD NYSE +0,21%
