TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Biogen, Deere & Co, Sherwin-Williams

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Biogen, Deere & Co et Sherwin-Williams.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Realty Trust AKR.N : Truist Securities réduit le prix cible à 22 $ contre 23 $

* Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : Mizuho augmente le prix cible de 32 $ à 37 $

* Biogen BIIB.O : Jefferies relève le cours cible de 190 $ à 210 $

* Cabot Corp CBT.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 75 $ à 54 $

* Deere & Co DE.N : Raymond James réduit le cours cible à 545 $ contre 560 $

* Deere & Co DE.N : Truist Securities augmente le prix cible de 609 $ à 612 $

* Ecovyst ECVT.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 11 $ contre 14 $

* Macy's Inc M.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 17 $ à 22 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg réduit le prix cible à 392 $ contre 407 $