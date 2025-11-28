Inde: le PIB a progressé de 8,2% sur un an au 3T

La croissance indienne a a été plus forte que prévu entre juillet et septembre, selon les données officielles publiées vendredi, mais elle devrait ralentir en fin d'année, pénalisée par une surtaxe de 50% imposée par les Etats-Unis.

( AFP / PUNIT PARANJPE )

Le PIB de l'Inde a progressé de 8,2% sur un an au cours du troisième trimestre, a indiqué vendredi le ministère des Statistiques, soit le rythme de croissance le plus rapide depuis plus d’un an.

Cette performance est bien supérieure à celle du trimestre précédent qui s'établissait à 7,8%, et dépasse largement les attentes des analystes qui tablaient sur 7,4%.

Ces solides résultats ont été alimentés par une hausse de la demande des consommateurs, des dépenses publiques importantes et l'expédition de marchandises vers les Etats-Unis en juillet et durant la majeure partie d’août avant l'entrée en vigueur de la hausse de 50% des droits de douane américains.

Les performances de ce trimestre confirment que l'Inde demeure la grande économie à la croissance la plus rapide.

Une bonne nouvelle pour le gouvernement indien confronté à une roupie faible, à la baisse des exportations et à la réduction des importations de pétrole russe.

Donald Trump a relevé les droits de douane à 50% sur la plupart des importations indiennes, accusant l'Inde de financer l'effort de guerre russe.

Les expéditions indiennes ont globalement résisté entre avril et août alors que les exportateurs se dépêchaient d'expédier leurs produits avant l'entrée vigueur de ces surtaxes.

Mais depuis, les conséquences ont commencé à se faire sentir.

L'ensemble des exportations a reculé de 11,8% sur un an en octobre, en raison d’une baisse des expéditions à destination des Etats-Unis.

La presse indienne a rapporté ces dernières semaines qu'un accord commercial avec Washington était imminent, mais aucune des deux parties n'a officiellement fait état d'avancées significatives.

Le Fonds monétaire international a récemment abaissé ses prévisions de croissance à 6,2% pour le prochain exercice fiscal, contre 6,4% auparavant, dans l'"hypothèse où la surtaxe de 50%" resterait en vigueur.

Le groupe Initiative pour la recherche sur le commerce mondial (GTRI), basé à New Delhi, estime que faute d'évolution des droits de douane américains, les exportations pourraient chuter à environ 49,6 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal en cours - contre 86,5 milliards de dollars lors du précédent.

Le Premier ministre Narendra Modi a pris des mesures pour stimuler l'économie, notamment en allégeant la pression fiscale.

Son gouvernement a également débloqué une enveloppe totale de 5 milliards de dollars pour soutenir la compétitivité de ses exportations