Italie: inflation stable en novembre à 1,2% sur un an

( AFP / ANDREAS SOLARO )

La hausse des prix à la consommation est restée stable et très modérée en novembre en Italie, s'établissant à 1,2% sur un an, comme au mois d'octobre, selon les premières estimations publiées vendredi par l'Institut national des statistiques (Istat).

La nette baisse des prix de l'énergie réglementée (-3,3% sur un an) et la décélération dans les aliments bruts (+1,4% contre +1,9% en octobre) et les transports (+0,8% contre +2,0%) a compensé une accélération de la hausse des prix des produits alimentaires transformés (+2,7%).

L'inflation a notamment ralenti dans le secteur des services (de +2,6% en octobre à +2,2% en novembre), tandis qu'elle reste stable pour les biens (+0,3%).

Sur les 11 premiers mois de l'année 2025, l’Istat estime que l'inflation générale est de 1,5%.

La hausse de l'indice d'inflation calculé selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA) s'établit à 1,1% en novembre sur un an, contre 1,3% en octobre, précise l'Istat.