Portugal: croissance de 0,8% au troisième trimestre, tirée par les ménages et l'investissement

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le Produit intérieur brut (PIB) du Portugal a progressé de 0,8% au troisième trimestre, porté par des augmentations "plus intenses" de la consommation privée et de l'investissement, selon une deuxième estimation publiée vendredi par l'Institut national des statistiques (Ine).

Sur un an, l'économie portugaise a enregistré une croissance de 2,4% entre juillet et septembre, a également confirmé l'office statistique.

Au deuxième trimestre, le PIB portugais avait progressé de 0,7% en variation trimestrielle et de 1,8% en glissement annuel.

La consommation des ménages a augmenté au troisième trimestre de 4% sur un an, tandis que l'investissement a enregistré une hausse de 3,5%.

Selon les prévisions inscrites au budget de l’État adopté jeudi par le Parlement, l'économie portugaise devrait croître de 2% cette année, puis de 2,3% en 2026, après une progression de 2,1% l'an dernier.

Le taux de chômage au Portugal a reculé en octobre par rapport au mois précédent, pour s'établir à 5,9% contre 6% en septembre, a également annoncé l'Ine vendredi.

"Ce niveau est identique à celui de juillet 2025 et correspond au plus bas depuis février 2022 (5,7%)", a précisé l’office statistique.

Le chômage a surtout reculé chez les plus de 25 ans, dont le taux de chômage est passé de 18,6% en septembre à 18,3% en octobre.

Selon les dernières prévisions du gouvernement, le taux de chômage devrait s'établir à 6,1% cette année, avant de reculer légèrement à 6% l'année prochaine.

Par ailleurs, la hausse des prix à la consommation au Portugal a ralenti en novembre, atteignant 2,2% sur un an contre 2,3% le mois dernier, portée par la baisse des prix de l'énergie, selon une première estimation provisoire.

Les produits alimentaires non transformés restent toutefois en forte hausse (+6%).

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation recule de 0,3% après être resté stable en octobre.

L'indice harmonisé des prix, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, a quant à lui connu en octobre une hausse de 2,1% en glissement annuel, contre 2% le mois précédent.

Pour l'ensemble de 2025, le gouvernement prévoit une inflation moyenne à 2,4% cette année, avant un repli à 2,1% en 2026.