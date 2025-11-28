 Aller au contenu principal
Taïwan: la croissance plus forte que prévu au 3e trimestre (+8,2%)
information fournie par Boursorama avec AFP 28/11/2025 à 15:01

( AFP / I-HWA CHENG )

L'activité économique taïwanaise mesurée par l'évolution du PIB a progressé de plus de 8% au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, portée par une forte demande en produits technologiques pour l'intelligence artificielle (IA), a annoncé le gouvernement vendredi.

Taïwan domine la production mondiale de semi-conducteurs, composants essentiels de l'IA.

Nvidia et Apple, clients clés du géant taïwanais des puces TSMC, figurent parmi les entreprises qui investissent des milliards de dollars dans les puces, les serveurs et les centres de données.

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 8,21% sur un an, selon une estimation préliminaire publiée par la Direction générale du budget, de la comptabilité et des statistiques.

Ce chiffre est à comparer à une croissance de 7,64% prévue par l'agence statistique en octobre.

La croissance du PIB au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année devrait atteindre respectivement 7,91 % et 7,37 %, des chiffres également supérieurs aux estimations précédentes, a indiqué l'agence dans un communiqué.

"L’expansion rapide des applications d’IA a incité les principaux fournisseurs de services +cloud+ (informatique à distance) à accélérer le déploiement de l’infrastructure d’IA", indique le communiqué.

"Par ailleurs, les États-Unis ont reporté (l'application) des droits de douane sur les semi-conducteurs et la demande en électronique grand public connaît une reprise", poursuit le communiqué, précisant que ces facteurs "stimulent considérablement" les exportations taïwanaises de composants électroniques et de produits pour le secteur de l'information et de la communication.

En octobre, les exportations de l’île ont atteint un niveau record, portées par la forte demande en produits technologiques pour l'IA.

Le total des expéditions a bondi de près de 50% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 61,8 milliards de dollars américains, les États-Unis étant la principale destination des exportations.

IA: Intelligence artificielle

