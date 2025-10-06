TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Berkshire Hathaway, Ford, GM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Berkshire Hathaway, Ford et GM.
FAITS MARQUANTS
* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit son objectif de cours à 735 000 dollars contre 740 000
dollars
* Ford F.N : Jefferies relève le cours de l'action de sous-performance à "hold"; augmente le prix
cible de 9 $ à 12 $
* GM GM.N : Jefferies augmente le prix cible de 50 $ à 55 $
* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 23 $
* TPG Inc TPG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer; augmente le prix
cible de 65 $ à 78 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 145 à 103 dollars
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondéré
* Adtalem Global Education Inc ATGE.N : BMO relève le cours cible de 140 à 172 dollars
* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève le cours cible de 160 à 170 dollars
* Agilent Technologies Inc A.N : Jefferies relève le cours cible de 120 à 130 dollars
* Air Products APD.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 308 $ contre 325 $
* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible de 90 à 105 dollars
* Alcoa Corp AA.N : Jefferies relève le cours cible de 35 $ à 42 $
* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies relève le prix cible de 71 $ à 80 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Morgan Stanley relève le PT à 475 $ contre 405 $ auparavant
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Stifel relève le prix cible de 441 $ à 495 $
* Alpha Metallurgical Resources Inc AMR.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 165$ contre 150
* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14$ contre 13
* American Express AXP.N : Barclays relève l'objectif de cours à 336 $ contre 297 $
* American Financial Group Inc AFG.N : KBW relève le cours cible de 124 à 136 dollars
* American Integrity Insurance Group Inc AII.N : KBW relève l'objectif de cours de 23 à 26 dollars
* Annaly Capital Management Inc. NLY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 20$ contre 19
* Applied Materials Inc AMAT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 190 à 260 dollars
* Applovin Corp APP.O : Wedbush relève le cours cible de 725 $ à 745 $
* Armstrong World Industries AWI.N : BofA Global Research relève le prix cible de 205 $ à 220 $
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW relève l'objectif de cours à 315 $ contre 298 $
* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève l'objectif de cours à 248 $, contre 235 $ auparavant
* Astera Labs Inc ALAB.O : BofA Global Research initie une couverture, objectif de prix: 230
* Astera Labs Inc ALAB.O : BofA Global Research initie la couverture avec une note neutre
* AT&T Inc T.N : Scotiabank réduit la note de surperformance sectorielle à performance sectorielle
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 317 $ à 294 $
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève le cours cible à 34 $, contre 32 $ auparavant
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : KBW réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 44 $
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 26 $, contre 46 $ auparavant
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à neutre de surpondéré
* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le prix cible de 740 000 $ à 735 000 $
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW réduit le prix cible à 30 $, contre 31 $ auparavant
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"
* Blue Owl Technology Finance OTF.N : Wells Fargo passe de "equal weight" à "overweight"
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 5418 $ à 5443 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 235 $ contre 255 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre de acheter
* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : KBW réduit le prix cible de 42 $ à 38 $
* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : BMO réduit le prix cible de 138 $ à 130 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW augmente le prix cible de 87 $ à 92 $
* C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Wells Fargo relève le prix cible à 155 $, contre 127 $ auparavant
* Capital One Financial COF.N : Barclays relève le prix cible à 257 $ contre 253 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 187 $ contre 186 $
* Carrier Global Corporation CARR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 75 $ à 65 $
* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Raymond James réduit le prix cible à 119$ de 125
* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies augmente le prix cible à 184 $ de 182 $
* Cencora COR.N : Leerink Partners relève le cours cible à 361 $ contre 349 $
* Charter Communications CHTR.O : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; PT $325
* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW augmente le prix cible de 168 à 177 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : Raymond James réduit le prix cible de 280 $ à 277 $
* Comcast Corp CMCSA.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 45 $ à 45,50 $
* Core Natural Resources Inc CNR.N : Jefferies augmente le prix cible de 78 $ à 90 $
* Coursera Inc COUR.N : BMO relève le cours cible de 12 $ à 13 $
* CSX Corp CSX.O : Stephens relève le cours cible de 39 $ à 41 $
* CVR Energy Inc CVI.N : JP Morgan relève le cours cible de 19 $ à 23 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : Barclays relève l'objectif de cours de 71 $ à 82 $
* Darden Restaurants Inc DRI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 230 $ contre 240 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein ramène le cours cible à 100 $, contre 109 $ auparavant
* Dover Corporation DOV.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 180 $, contre 195 $ auparavant
* Draftkings Inc DKNG.O : Jefferies réduit le prix cible à 51 $ contre 54 $
* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup relève le cours cible de 315 à 325 dollars
* Emerson Electric Co EMR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 140 $ de 150
* Emerson Electric Co EMR.N : Wells Fargo ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération
* Expedia Group Inc EXPE.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 212 $ contre 211 $
* Ezcorp Inc EZPW.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 25 $ à 27 $
* Fidelity National Financial FNF.N : Barclays réduit le prix cible à 64 $ contre 65 $
* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* Figure Technology Solutions FIGR.O : Bernstein commence à couvrir le titre avec une note de surperformance
* Figure Technology Solutions FIGR.O : Bernstein démarre la couverture avec PT $54
* Figure Technology Solutions FIGR.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien: PT 40
* Figure Technology Solutions FIGR.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance
* Figure Technology Solutions FIGR.O : Mizuho initie une couverture avec un objectif de prix de 47
* Figure Technology Solutions FIGR.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat
* Figure Technology Solutions FIGR.O : Needham initie une couverture avec un objectif de prix de 51
* Figure Technology Solutions FIGR.O : Piper Sandler initie une couverture avec PT $50
* Figure Technology Solutions FIGR.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération
* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 45 $ à 40 $
* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 60
* First American Financial FAF.N : Barclays relève le cours cible de 70 $ à 71 $
* FMC Corp FMC.N : Citigroup réduit le prix cible à 34 $ contre 42 $
* Ford F.N : Jefferies relève l'objectif de cours de sous-performance à "hold"; augmente le PT de 9 à 12 dollars
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 50 $ contre 46 $
* FS KKR Capital Corp. FSK.N : Wells Fargo relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal pondéré
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays réduit le prix cible de 200 $ à 188 $
* GM GM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 50 à 55 dollars
* GoDaddy Inc GDDY.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 145 $, contre 157 $ auparavant
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit le prix cible à 102 $ de 120
* Grand Canyon Education Inc LOPE.O : BMO augmente le prix cible de 210 $ à 245 $
* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : Citigroup réduit le prix cible à 21 $ de 23
* Gxo Logistics, Inc. GXO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 60 $ à 65 $
* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève le cours cible de 190 à 198 dollars
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW relève l'objectif de cours à 144 $ contre 137 $
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 28 dollars contre 26 dollars
* Hippo Holdings Inc HIPO.N : KBW relève l'objectif de cours de 30 à 33 dollars
* Honeywell International Inc. HON.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 220 $, contre 230 $ auparavant
* Hub Group Inc HUBG.O : Stephens réduit le prix cible à 37 $ contre 38 $
* Ingersoll Rand Inc. IR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 83 $ à 95 $
* Intel INTC.O : Jefferies augmente le prix cible à 35 $ contre 23 $
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup réduit le prix cible à 75 $ contre 82 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Stifel augmente le prix cible de 43 $ à 67 $
* Ivanhoe Electric Inc IE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 16 $ contre 13 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stephens ramène le cours cible de 172 $ à 160 $
* J&J JNJ.N : Bernstein augmente le prix cible de 172 $ à 193 $
* J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 160$ de 163
* JLL JLL.N : Jefferies augmente le prix cible de 332 $ à 359 $
* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"
* Kimco Realty KIM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $ auparavant
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : BMO ramène le cours cible de 12 $ à 10 $
* KLA Corp KLAC.O : Jefferies relève le cours cible de 875 $ à 1100 $
* Knightscope Inc KSCP.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible de 26 $ à 27 $
* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève le prix cible de 110 à 175 dollars
* Laureate Education Inc LAUR.O : BMO augmente le prix cible de 27 $ à 35 $
* LB Pharmaceuticals LBRX.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération
* LB Pharmaceuticals LBRX.O : Piper Sandler initie la couverture avec PT 78 $
* LB Pharmaceuticals LBRX.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note de surperformance
* LB Pharmaceuticals LBRX.O : Leerink Partners initie la couverture avec PT 34
* LB Pharmaceuticals LBRX.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; PT 27 $
* Lemonade Inc LMND.N : KBW relève le prix cible de 31 $ à 35 $
* Lennox International Inc LII.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 675 $ à 575 $
* Lennox International Inc LII.N : Wells Fargo augmente le prix cible de sous-pondéré à égal pondéré
* M&T Bank MTB.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 225
* Magnite Inc MGNI.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 24 $ à 22 $
* Marcus Corp MCS.N : Benchmark réduit le prix cible de 25 $ à 22 $
* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW abaisse le cours cible de 210 à 209 dollars
* Mgic Investment MTG.N : Barclays relève le cours cible à 28 $ contre 27 $
* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 220 $ contre 160 $ auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal
* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 650 à 675 dollars
* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : Raymond James relève le prix cible de 80 à 142 dollars
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : Wells Fargo augmente la pondération à surpondérer à partir de poids égal
* MSC Income Fund Inc MSIF.N : KBW relève la note à surperformer de "market perform
* National Health Investors Inc NHI.N : BMO relève le prix cible de 88 $ à 90 $
* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible à 107 $ contre 73 $ auparavant
* NMI Holdings Inc NMIH.O : Barclays relève le cours cible à 43 $ contre 42 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Stephens relève le cours cible de 280 à 295 dollars
* Nvidia Corp NVDA.O : Melius Research relève le cours cible de 240 à 275 dollars
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : BofA Global Research augmente le prix cible de 44 $ à 47 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stephens augmente le prix cible de 58 $ à 60 $
* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler relève le PT à 47$ contre 45
* Ondas Holdings Inc ONDS.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat: PT 12
* Otis Worldwide Corporation OTIS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 93 $ à 95 $
* Packaging Corp of America PKG.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 218 $ contre 214 $
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW réduit le prix cible à 164 $ contre 172 $
* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 840 $ contre 800 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit le prix cible à 192 $ contre 225 $
* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies augmente le prix cible de 21 $ à 34 $
* Penguin Solutions Inc PENG.O : Stifel relève l'objectif de cours de 27 à 31 dollars
* Pennantpark Floating Rate Capital PFLT.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Barclays relève le PT à 136$ de 119
* Pepsico PEP.O : JP Morgan réduit le prix cible à 151 $ contre 157 $
* Plains All American Pipeline PAA.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 20 $
* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Citigroup réduit le prix cible à 17 $ contre 20 $
* PPG Industries Inc PPG.N : Citigroup abaisse le prix cible à 120 $, contre 124 $ auparavant
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Jefferies relève le prix cible à 84 $ contre 68 $
* Radian Group RDN.N : Barclays relève le cours cible de 35 à 37 dollars
* Rambus Inc RMBS.O : Susquehanna passe de neutre à positif
* Rambus Inc RMBS.O : Susquehanna augmente le prix cible de 75 $ à 100 $
* Range Resources Corp RRC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 44 $ contre 46 $
* Regency Centers REG.O : Barclays relève l'objectif de cours à 83 $ contre 79 $
* Republic Services Inc RSG.N : Raymond James réduit le prix cible à 250 $ contre 260 $
* RLI Corp RLI.N : KBW réduit le cours cible à 85 $ contre 87 $
* Rocket Companies RKT.N : Barclays relève le cours cible de 16 à 19 dollars
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Wells Fargo relève le cours cible de 345 à 355 dollars
* RPM International Inc RPM.N : RBC réduit le prix cible de 125 $ à 121 $
* Rtx Corp RTX.N : Bernstein relève le cours cible à 181 $, contre 157 $ auparavant
* Saia Inc SAIA.O : Wells Fargo ramène le cours cible de 365 à 330 dollars
* Seaport Entertainment Group SEG.N : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat
* Seaport Entertainment Group SEG.N : Jonestrading initie une couverture avec un PT de 27,5
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup augmente le prix cible de 375 $ à 380 $
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 86 $ contre 92 $
* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : KBW relève le prix cible de 63 $ à 64 $
* SLM Corp SLM.O : Barclays ramène le cours cible de 43 $ à 35 $
* Society Pass Inc SOPA.O : Ascendiant Capital Markets relève le PT à 22 $ contre 18 $
* Southern Copper Corp SCCO.N : HSBC augmente le prix cible à 105$ de 80,19
* Southern Copper Corp SCCO.N : Jefferies augmente le prix cible de 130 à 155 $
* Stanley Black & Decker Inc SWK.N : Wells Fargo relève le cours cible de 75 $ à 80 $
* Strategic Education Inc STRA.O : BMO relève le cours cible de 94 $ à 100 $
* Stride Inc LRN.N : BMO relève le cours cible de 161 $ à 164 $
* Synchrony Financial SYF.N : Barclays relève le cours cible de 80 $ à 83 $
* Tanger Inc SKT.N : Barclays relève le prix cible à 35 $ contre 34 $
* TG Therapeutics TGTX.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT $60
* Tko Group TKO.N : Bernstein augmente le prix cible de 190 $ à 230 $
* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 271,50 $ à 278 $
* TPG Inc TPG.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré; hausse de la PT à 78$ de 65
* Trade Desk Inc TTD.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 68 $ à 53 $
* Travelers TRV.N : KBW réduit le prix cible à 304 $ contre 316 $
* TWFG Inc TWFG.O : KBW ramène le cours cible à 31 $, contre 32 $ auparavant
* Union Pacific Corp UNP.N : Stephens relève le cours cible à 275 $ contre 265 $
* Unity Software Inc U.N : Wedbush relève le cours cible de 41 à 42 dollars
* Uranium Energy Corp UEC.A : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat: PT 10,5
* Uwm Holdings Corp UWMC.N : Barclays augmente le prix cible de 6 $ à 7 $
* Veeco Instruments Inc VECO.O : Barclays relève l'objectif de cours de 21 $ à 30 $
* Veralto Corp VLTO.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 119 $, contre 120 $ auparavant
* Verizon VZ.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 50 $ à 50 $
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 28 $ à 33 $
* W R Berkley Corp WRB.N : KBW relève le cours cible de 72 $ à 73 $
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies relève le cours cible de 70 $ à 80 $
* Waste Connections Inc WCN.N : Raymond James réduit le cours cible à 210 $ contre 213 $
* Waste Management Inc WM.N : Raymond James réduit le prix cible à 250 $, contre 256 $ auparavant
* Welltower Inc WELL.N : BMO augmente le prix cible de 190 $ à 200 $
* Werner Enterprises Inc WERN.O : Wells Fargo ramène le cours cible à 22 $, contre 25 $ auparavant
* Zillow Group Inc ZG.O : Oppenheimer initie la couverture avec la note Perform