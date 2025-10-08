 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, la société xAI de Musk s'approche d'une levée de fonds de 20 milliards de dollars liée aux puces Nvidia
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 01:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 6)

La startup d'IA d'Elon Musk, xAI, lève plus de fonds qu'initialement prévu, y compris un investissement en capital de Nvidia NVDA.O , pour porter son cycle de financement en cours à 20 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.

Nvidia investit jusqu'à 2 milliards de dollars dans la partie capitaux propres de l'opération, a rapporté Bloomberg, ajoutant que le financement, qui comprend des capitaux propres et des dettes, sera lié aux unités de traitement graphique Nvidia que xAI prévoit d'utiliser dans son centre de données Colossus 2.

Le financement de XAI serait réparti entre environ 7,5 milliards de dollars de capitaux propres et jusqu'à 12,5 milliards de dollars de dettes, et est structuré par le biais d'un véhicule à usage spécial qui sera utilisé pour acheter des processeurs Nvidia, selon le rapport.

Nvidia a refusé de commenter, tandis que xAI n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En septembre, Elon Musk a démenti un rapport de CNBC qui affirmait que xAI levait 10 milliards de dollars pour une évaluation post-money de 200 milliards de dollars. Musk a ajouté que "xAI lèvera bien sûr des capitaux dans les mois à venir, mais pas tout de suite."

Musk a lancé xAI en juillet 2023 comme alternative au ChatGPT d'OpenAI.

