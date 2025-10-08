Brésil: des partisans de Bolsonaro manifestent en faveur d'une amnistie

Les partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro participent à une marche demandant l'amnistie pour ceux condamnés pour tentative de coup d'Etat, à Brasilia, le 7 octobre 2025 ( AFP / Evaristo Sa )

Des centaines de partisans de Jair Bolsonaro ont défilé mardi à Brasilia pour exiger une amnistie pour l'ex-président brésilien, condamné en septembre à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Pour cette première manifestation depuis la condamnation de l'ancien dirigeant d'extrême droite, ses sympathisants ont marché jusqu'au Parlement, demandant l'approbation d'un texte permettant à l'ex-dirigeant d'éviter de purger sa peine.

"Nous allons marcher ensemble pour que le Parlement entende notre voix. (...) Nous sommes à un pas d'obtenir l'approbation de cette amnistie", a lancé depuis un bus équipé de haut-parleurs le sénateur Flavio Bolsonaro, l'un des fils de l'ancien président.

Devant lui, une foule vêtue de vert et de jaune, les couleurs du drapeau national, a scandé "Amnistie maintenant !".

La Cour suprême du Brésil a condamné Jair Bolsonaro, 70 ans, à 27 ans de réclusion à l'issue d'un procès historique qui l'a reconnu coupable d'avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir après sa défaite électorale face au président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva en 2022.

Mais il ne pourra être incarcéré qu'après l'épuisement de tous les recours possibles, et sa défense a annoncé vouloir faire appel.

L'ex-président est assigné à résidence depuis août pour une présumée tentative d'obstruction à son procès.

Les législateurs brésiliens ont approuvé le traitement en urgence d'un texte visant à amnistier des centaines de personnes condamnées pour avoir pris part aux émeutes de Brasilia le 8 janvier 2023.

Ce jour-là, des milliers de sympathisants de Jair Bolsonaro avaient saccagé les lieux de pouvoir, réclamant une intervention militaire pour déloger Lula du pouvoir, une semaine après son investiture.

Les alliés de M. Bolsonaro veulent faire en sorte que l'amnistie concerne aussi l'ex-président (2019-2022).

Mais l'initiative a suscité une forte résistance. Des dizaines de milliers de personnes à travers le pays ont manifesté en septembre pour montrer leur opposition.