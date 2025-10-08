Tesla présente des modèles Y et 3 "abordables" que certains jugent trop chers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un détail sur les petites batteries au paragraphe 13) par Abhirup Roy et Harshita Mary Varghese

Tesla TSLA.O a lancé des versions "abordables" de son SUV Model Y le plus vendu et de sa berline Model 3, mais les prix de départ de 39 990 et 36 990 dollars étaient trop élevés, selon certains, pour attirer une nouvelle classe d'acheteurs vers la marque de véhicules électriques.

Le directeur général Elon Musk a présenté la voiture comme un moyen de toucher un plus grand nombre d'acheteurs, déclarant l'année dernière qu'un prix inférieur à 30 000 dollars, après incitations, était la clé.

Tesla tente d'inverser la tendance à la baisse des ventes de sa gamme vieillissante dans un contexte de concurrence accrue en Europe et en Chine, et de la perte d'un crédit d'impôt de 7 500 dollars aux États-Unis. Les nouvelles voitures sont dépourvues de certaines finitions et caractéristiques haut de gamme, mais offrent une autonomie de plus de 300 miles (480 km).

L'action Tesla a clôturé en baisse de 4,5 % et Dan Ives, analyste chez Wedbush, a déclaré qu'il était déçu que les voitures ne soient qu'environ 5 000 dollars moins chères que les versions supérieures des modèles.

Les nouvelles versions standard coûtent plus cher que les modèles américains les moins chers en septembre, lorsque le crédit d'impôt désormais expiré était inclus.

Depuis des années, Musk promet des véhicules de masse, bien qu'il ait annulé l'année dernière son projet d'un tout nouveau véhicule électrique à 25 000 dollars, comme l'a rapporté Reuters pour la première fois . Au lieu de cela, il a choisi de construire des versions moins chères basées sur les modèles actuels de Tesla, suscitant l'inquiétude des investisseurs et des analystes qui craignent que les voitures moins chères ne cannibalisent les ventes des véhicules existants et ne limitent la croissance.

"Il s'agit essentiellement d'un levier de prix et pas vraiment d'un catalyseur de produit", a déclaré Shay Boloor, stratège en chef du marché à la société de recherche Futurum Equities. "Je ne pense pas qu'il puisse débloquer une nouvelle demande à grande échelle."

Craignant une chute de la demande après la perte des crédits d'impôt, certains constructeurs automobiles américains ont déjà réduit leurs prix, tandis que d'autres ont trouvé des mécanismes pour prolonger efficacement le bénéfice des incitations.

Les investisseurs et les analystes ont déclaré que le fait de baisser le prix en dessous de 40 000 dollars contribuerait à stimuler les ventes, car les dernières offres rivaliseront l'année prochaine avec l'Equinox de Chevrolet, la Ioniq 5 de Hyundai et l'EV4 de Kia. Certains s'attendaient cependant à une réduction plus importante de la part de Tesla, pour faire passer le prix sous la barre des 30 000 dollars.

"Je ne sais pas si c'est suffisant", a déclaré Shawn Campbell, conseiller chez Camelthorn Investments. "À plus long terme, cette nouvelle ne résout pas le problème posé par les concurrents chinois à bas prix sur les marchés mondiaux. À mon avis, Tesla a besoin d'un véhicule électrique de moins de 30 000 dollars."

En Europe, où les opinions politiques d'extrême droite de Musk ont sapé la fidélité à la marque, les nouvelles entrées seront confrontées à plus d'une douzaine de modèles électriques et hybrides rechargeables dont les prix sont inférieurs à 30 000 dollars.

Les ventes au cours du trimestre de fin septembre ont atteint un niveau record, car les consommateurs se sont précipités pour profiter du crédit d'impôt pour les véhicules électriques avant son expiration le 30 septembre, mais on s'attend à ce qu'elles ralentissent pour le reste de l'année, à moins que la voiture abordable ne vienne à la rescousse.

"Le désir d'acheter une voiture est très fort. C'est juste que les gens n'ont pas assez d'argent sur leur compte en banque pour l'acheter", a déclaré Elon Musk en juillet lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de Tesla. "Donc, plus nous pouvons rendre la voiture abordable, mieux c'est."

UN SWEAT À CAPUCHE DE WALMART POUR TESLA

Les deux versions Standard offrent une autonomie de 321 miles (516 km) et une accélération moins puissante que les versions supérieures actuelles, appelées Premium. Tesla a réduit la taille de la batterie sur les deux voitures, selon son site web et certains influenceurs qui ont eu un aperçu.

Les deux voitures peuvent être commandées immédiatement, les livraisons devant commencer entre décembre 2025 et janvier 2026 pour de nombreux endroits, indique le site web de Tesla.

Les versions Standard ne sont pas équipées d'Autosteer, le système d'aide à la conduite de Tesla, d'écrans tactiles et de sièges chauffants pour les passagers arrière. Tesla a également supprimé la barre d'éclairage LED sur la Model Y, moins chère. Les deux modèles sont équipés de rétroviseurs latéraux à réglage manuel et de sièges en textile, le cuir végétal étant disponible pour la Model 3.

Musk a orienté l'entreprise vers l'intelligence artificielle, en se concentrant sur les robotsaxis et les robots humanoïdes, mais les nouvelles voitures sont la clé des espoirs de croissance des revenus à court terme.

"Pour le marché, Tesla abandonne son col roulé à la Steve Jobs pour enfiler un sweat à capuche à la Walmart", a déclaré Michael Ashley Schulman, directeur des investissements chez Running Point. "Ce n'est plus le rebelle cool à la pointe de l'innovation, c'est l'establishment qui essaie d'être à la fois Tesla et Toyota."