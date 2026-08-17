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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, Honeywell Technologies
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 17:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Berkshire Hathaway, Exxon Mobil et Honeywell Technologies.

POINTS FORTS

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 721 000 dollars à 792

000 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 184 $ à 200 $

* Honeywell Technologies HON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $

* JLL JLL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 383 $ à 437 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 335 $ à

413 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie, Inc. ABBV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 295 $ à 300 $

* AEP AEP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 146 $ à 139 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 120 $ à 105

$

* Alpha Cognition Inc. ACOG.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Amentum Holdings, Inc. AMTM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* American Airlines AAL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* American Healthcare Reit, Inc. AHR.N : BMO relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* APA Corporation APA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 575 $ à 675 $

* Applovin Corporation APP.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 500 $ à 440 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Argus Research relève son objectif de cours de 267 $ à 300 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : Northland Capital relève sa note à « surperformer »

* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays relève son objectif de cours de 205 $ à 206 $

* Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à «

en ligne avec le marché »

* Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 721 000 $ à 792 000 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 481 $ à 529 $

* Beyond Meat, Inc. BYND.O : Barclays relève son objectif de cours à 10 $ contre 0,5 $ auparavant

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Barclays relève son objectif de cours de 105 $ à 111 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 88 $

* Brinker International Inc EAT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 166 $ à 240 $

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : UBS relève son objectif de cours de 435 $ à 440 $

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays relève son objectif de cours de 122 $ à 123 $

* CBRE Group, Inc. CBRE.N : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 183 $

* CBRE Group, Inc. CBRE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 216 $ à 208 $

* Chevron Corporation CVX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 216 $ à 233 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 129 $ à 133 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : Baird lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif

de cours: 21 $

* Co-Diagnostics Inc CODX.O : Maxim Group relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Conocophillips COP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 155 $ à 150 $

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Crowdstrike CRWD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 235 $

* Crowdstrike Holdings, Inc. CRWD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 181,25 $ à 230 $

* Dauch Corporation DCH.N : Barclays relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Dave Inc. DAVE.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 390 $

* Dell Technologies (Avant la reconstitution) DELL.N : Melius Research relève son objectif de cours

de 565 $ à 650 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 62 $ à 58 $

* Diamondback Energy FANG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 232 $ à 221 $

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : Baird initie la couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 132 $

* Dollar Tree, Inc. DLTR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 145 $ à 155 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 138 $ à 135 $

* Enliven Therapeutics ELVN.O : Baird lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 75 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 153 $ à 147 $

* EQT Corporation EQT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 70 $ à 68 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Barclays relève son objectif de cours de 68 $ à 69 $

* Essex Property Trust ESS.N : Barclays relève son objectif de cours de 296 $ à 297 $

* Expand Energy EXE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 107 $

* Exxon Mobil XOM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 182 $ à 177 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 184 $ à 200 $

* Federal Signal Corp FSS.N : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 150 $

* Freenome, Inc. FRNM.O : BTIG lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 17 $

* Freenome, Inc. FRNM.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 17 $

* Global Net Lease GNL.N : BMO relance sa couverture avec une recommandation « surperformer » (contre

« en ligne avec le marché »); objectif de cours: 10 $

* Grocery Outlet Holding Corp. GO.O : UBS relève son objectif de cours de 10 $ à 11,5 $

* Guidewire Software Inc. GWRE.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Herc Holdings, Inc. HRI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 176 $ à 218 $

* Honeywell Technologies HON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $

* Huntington Bancshares Inc. HBAN.O : Wells Fargo attribue pour la première fois la note «

surpondérer »; objectif de cours: 23 $

* Incyte INCY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Intuit Inc. INTU.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 500 $ à 430 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Baird lance la couverture avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 6 $

* ITG Inc ITG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 19,00 $ à 18,00 $

* James River Group Holdings Inc JRVR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4,75 $ à 4,45 $

* JetBlue Airways JBLU.O : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de « acheter » à «

neutre »

* JLL JLL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 383 $ à 437 $

* Jones Lang LaSalle Inc. JLL.N : Barclays relève son objectif de cours de 368 $ à 401 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Clear Street abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Legence Corp. LGN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 101 $ à 88 $

* Lineage, Inc. LINE.O : RBC relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $

* Madison Square Garden Sports Corp. MSGS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 360 $ à 415 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 335 $ à 413 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 340 $ à 300 $

* MGM Resorts International MGM.N : Argus Research relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 147 $ à 146 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Barclays passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Murphy Oil Corp MUR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 38 $ à 32 $

* Nakamoto Inc NAKA.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 20 $ à 9 $

* Netskope, Inc. NTSK.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Netskope, Inc. NTSK.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Newmark Group NMRK.O : Barclays relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Newmont NEM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 71 $

* Ocular Therapeutix, Inc. OCUL.O : Baird lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 30 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à 170 $

* Okta, Inc. OKTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 160 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Wells Fargo passe de « neutral » à « surpondérer »

* Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. OLLI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 115 $ à

100 $

* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : Truist Securities réintroduit la valeur avec une recommandation «

Acheter »; objectif de cours: 30 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 360 $ à 400 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 420 $ à 475 $

* PayPal PYPL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 42 $ à 59 $

* Peloton Interactive PTON.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7,5 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 207 $ à 242 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 107 $ à 101 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 765 $ à 945

$

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 111 $ à 121 $

* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : BMO relève son objectif de cours de 112 $ à 178 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 129 $ à 131 $

* Pulse Biosciences Inc PLSE.O : Needham initie la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 58 dollars

* R C M Technologies Inc RCMT.O : Benchmark relève son objectif de cours de 36 $ à 45 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Raymond James relève son objectif de cours de 68 $ à 75 $

* Reddit RDDT.N : Raymond James relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

* Regency Centers REG.O : Barclays relève son objectif de cours de 90 $ à 92 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 641 $ à

824 $

* Rigel Pharmaceuticals, Inc. RIGL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 49 $

* Sailpoint, Inc. SAIL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 22 $

* Securitize Corp SECZ.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 16 $ à 10 $

* Sentinelone Inc S.N : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Sentinelone Inc S.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 17 $ à 24 $

* Sentinelone Inc S.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 22 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Jefferies relève son objectif de cours à 385 $ contre 310 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 320 $ à 380 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 22 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Baird lance la couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours à 120 dollars

* Sun Communities SUI.N : Barclays relève son objectif de cours de 146 $ à 147 $

* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation «

surpondérer » et un objectif de cours de 96 $

* Sysco SYY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 87 $ à 100 $

* Tanger Inc. SKT.N : Barclays relève son objectif de cours de 41 $ à 42 $

* Target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $

* The Home Depot, Inc. HD.N : Stifel relève son objectif de cours de 320 $ à 340 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 49 $ à 68 $

* US Foods Holding Corp. USFD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 108 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 225 $ à 300 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Stifel relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $

* Workday WDAY.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Workday WDAY.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 180 $ à 220 $

* Workday, Inc. WDAY.O : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* York Space Systems Inc YSS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 17 $

* York Space Systems Inc YSS.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Zscaler, Inc. ZS.O : TD Cowen relève son objectif de cours à 200 $ contre 180 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 180 $ à 210 $

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
248,010 USD NYSE -1,33%
ABBVIE
250,360 USD NYSE +0,34%
ALASKA AIR GROUP
44,020 USD NYSE -4,18%
ALLEGIANT TRAVEL
84,3000 USD NASDAQ -1,69%
ALPHA COGNITION
8,8400 USD NASDAQ 0,00%
AM ELECTRIC
126,5300 USD NASDAQ +0,74%
AMERICAN AIRLINE
14,4300 USD NASDAQ -2,70%
AMYLYX PHARM
21,4300 USD NASDAQ -0,92%
APA
41,5800 USD NASDAQ +2,74%
APPLIED MATERIALS
535,3100 USD NASDAQ +5,55%
APPLOVIN RG-A
311,9800 USD NASDAQ -1,10%
ARRIVENT BIO
29,0100 USD NASDAQ -1,69%
ASTERA LABS
320,1700 USD NASDAQ -0,45%
AVLONBY COM REIT
184,080 USD NYSE 0,00%
BAIN CAP SPC FIN
12,0700 USD NYSE -3,79%
BERKSHIRE HATH RG-A
748 125,000 USD NYSE -1,35%
BEYOND MEAT
11,6300 USD NASDAQ -13,66%
BIOMARIN PHARM
66,6400 USD NASDAQ -1,07%
BRINKER INTL
241,850 USD NYSE +1,99%
BURLINGTON STORE
337,030 USD NYSE -3,02%
CAMDEN REIT-SBI
108,280 USD NYSE -1,87%
CBRE GROUP RG-A
147,940 USD NYSE -3,22%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
202,720 USD NYSE +1,35%
CHORD ENERGY
142,8800 USD NASDAQ +4,05%
CLIMB BIO
17,4400 USD NASDAQ +6,80%
CO-DIAGNOSTICS
1,3400 USD NASDAQ -4,29%
CONOCOPHILLIPS
127,580 USD NYSE +0,63%
CRESCENT CAP
10,8200 USD NASDAQ -2,96%
CROWDSTRIKE
213,9000 USD NASDAQ -1,41%
DAVE
341,4300 USD NASDAQ +2,05%
DELL TECH RG-C
479,870 USD NYSE -2,26%
DEVON ENERGY
47,575 USD NYSE +3,77%
DIAMONDBACK ENG
206,2900 USD NASDAQ +1,89%
DIANTHUS
114,8600 USD NASDAQ -0,95%
DOLLAR TREE
129,5400 USD NASDAQ +0,12%
DUKE ENERGY
123,600 USD NYSE -0,25%
ELIEM THERAPEUT
5,1000 USD NASDAQ -0,20%
ENLIVEN THERP
59,5350 USD NASDAQ +1,22%
EOG RESOURCES
146,140 USD NYSE +2,43%
EQT
53,035 USD NYSE -2,56%
EQUITY LIFE REIT
64,890 USD NYSE -1,08%
ESSEX PROP REIT
283,030 USD NYSE -1,64%
EXPAND ENER
94,1750 USD NASDAQ -0,64%
EXXONMOBIL HLDG
161,510 USD NYSE +0,88%
FEDERAL SIGNAL
126,105 USD NYSE +0,25%
FREENOME
13,0000 USD NASDAQ +12,46%
GLBL NET LS REIT
8,815 USD NYSE +0,69%
GROCER OUTL HLDG
11,4900 USD NASDAQ +3,23%
GUIDEWIRE SOFTWA
172,090 USD NYSE -1,97%
Gaz naturel
2,69 USD NYMEX 0,00%
HARLEY-DAVIDSON
27,040 USD NYSE -2,63%
HERC HOLDINGS
173,100 USD NYSE -0,27%
HOME DEPOT
338,230 USD NYSE -0,21%
HONEYWELL TECH
229,4500 USD NASDAQ -1,93%
HUNTINGTON BANCS
17,9500 USD NASDAQ +0,22%
INCYTE
123,5000 USD NASDAQ +2,78%
INTUIT
335,6000 USD NASDAQ -2,91%
IOVANCE BTHRPTCS
7,1000 USD NASDAQ +1,72%
ITG RG-A
12,4100 USD NASDAQ -4,32%
JETBLUE AIRWAYS
5,2400 USD NASDAQ -7,26%
JMS RIV GR HLDG
4,0200 USD NASDAQ -3,60%
JONES LANG LASAL
370,410 USD NYSE -1,22%
KINETIK HLDGS RG-A
52,980 USD NYSE -0,84%
LEGENCE RG-A
70,0400 USD NASDAQ +5,52%
LINEAGE
40,8000 USD NASDAQ -2,28%
MARATHON PETRO
358,120 USD NYSE +0,76%
MARVELL TECH
234,3300 USD NASDAQ +5,54%
MGM RESORTS ITL
43,775 USD NYSE -0,69%
MID-AMER AP REIT
131,140 USD NYSE -1,75%
MURPHY OIL
34,840 USD NYSE +0,75%
NETSKOPE RG-A
15,2500 USD NASDAQ -3,54%
NEWMARK GROUP-A
15,1300 USD NASDAQ -0,79%
NEWMONT
120,340 USD NYSE +2,20%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
OCCIDENTAL PETROLEUM
59,055 USD NYSE +1,19%
OCULAR THERAPEUT
10,6500 USD NASDAQ +6,08%
OKTA-A
143,2400 USD NASDAQ -2,84%
OLLIE'S BARGAIN
74,9300 USD NASDAQ -2,04%
PACIRA BIOSCIENC
23,2400 USD NASDAQ +1,04%
PALO ALTO NETWORKS
375,7600 USD NASDAQ -2,21%
PAYPAL HOLDINGS
60,4700 USD NASDAQ -1,93%
PELOTON INTERACTIVE RG-A
5,2900 USD NASDAQ -6,04%
PHILLIPS 66
240,650 USD NYSE +3,00%
PINNACLE WEST CA
100,445 USD NYSE -0,99%
PRAXIS PRECIS
376,3800 USD NASDAQ +2,61%
PRINCIPAL FINANC
112,9700 USD NASDAQ -0,89%
PROTAGONIST THER
158,6200 USD NASDAQ +2,27%
PRUDENTIAL FINAN
124,565 USD NYSE -0,46%
PULSE BIOSCIENCE
46,7900 USD NASDAQ +5,05%
Pétrole Brent
91,02 USD Ice Europ -0,09%
Pétrole WTI
85,07 USD Ice Europ +0,18%
RAPPORT THERA
48,4200 USD NASDAQ +2,11%
RCM TECHNOLOGIES
40,4300 USD NASDAQ +15,35%
REDDIT RG-A
164,470 USD NYSE -7,55%
REGENCY CENT REITRG
76,3700 USD NASDAQ -0,44%
REGENERON PHARMA
805,9300 USD NASDAQ +0,30%
RIGEL PHARM
42,4500 USD NASDAQ -0,31%
SAILPOINT
18,5900 USD NASDAQ -4,81%
SENTINELONE RG-A
21,810 USD NYSE -5,60%
SNOWFLAKE
330,190 USD NYSE +0,39%
SOFI TECH
18,3100 USD NASDAQ +0,11%
SUN COMMUN REIT
121,390 USD NYSE -1,48%
SYSCO
81,860 USD NYSE -1,34%
TANGER
38,380 USD NYSE -0,21%
TARGET
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TRAVERE THERAPET
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108,615 USD NYSE -0,26%
VEEVA SYSTEMS RG-A
238,430 USD NYSE -2,20%
WORKDAY-A
191,1800 USD NASDAQ -3,77%
ZSCALER
184,4400 USD NASDAQ +0,46%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/08/2026 à 17:24:25.

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BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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