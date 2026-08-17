TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, Honeywell Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Berkshire Hathaway, Exxon Mobil et Honeywell Technologies.

POINTS FORTS

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 721 000 dollars à 792

000 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 184 $ à 200 $

* Honeywell Technologies HON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $

* JLL JLL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 383 $ à 437 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 335 $ à

413 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie, Inc. ABBV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 295 $ à 300 $

* AEP AEP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 146 $ à 139 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 120 $ à 105

$

* Alpha Cognition Inc. ACOG.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Amentum Holdings, Inc. AMTM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* American Airlines AAL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* American Healthcare Reit, Inc. AHR.N : BMO relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* APA Corporation APA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Berenberg relève son objectif de cours de 575 $ à 675 $

* Applovin Corporation APP.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 500 $ à 440 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Argus Research relève son objectif de cours de 267 $ à 300 $

* Astera Labs, Inc. ALAB.O : Northland Capital relève sa note à « surperformer »

* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays relève son objectif de cours de 205 $ à 206 $

* Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à «

en ligne avec le marché »

* Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 721 000 $ à 792 000 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 481 $ à 529 $

* Beyond Meat, Inc. BYND.O : Barclays relève son objectif de cours à 10 $ contre 0,5 $ auparavant

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Barclays relève son objectif de cours de 105 $ à 111 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc. BMRN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 88 $

* Brinker International Inc EAT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 166 $ à 240 $

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : UBS relève son objectif de cours de 435 $ à 440 $

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays relève son objectif de cours de 122 $ à 123 $

* CBRE Group, Inc. CBRE.N : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 183 $

* CBRE Group, Inc. CBRE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 216 $ à 208 $

* Chevron Corporation CVX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 216 $ à 233 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 129 $ à 133 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : Baird lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif

de cours: 21 $

* Co-Diagnostics Inc CODX.O : Maxim Group relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Conocophillips COP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 155 $ à 150 $

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Crowdstrike CRWD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 175 $ à 235 $

* Crowdstrike Holdings, Inc. CRWD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 181,25 $ à 230 $

* Dauch Corporation DCH.N : Barclays relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Dave Inc. DAVE.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 390 $

* Dell Technologies (Avant la reconstitution) DELL.N : Melius Research relève son objectif de cours

de 565 $ à 650 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 62 $ à 58 $

* Diamondback Energy FANG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 232 $ à 221 $

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : Baird initie la couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 132 $

* Dollar Tree, Inc. DLTR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 145 $ à 155 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 138 $ à 135 $

* Enliven Therapeutics ELVN.O : Baird lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 75 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 153 $ à 147 $

* EQT Corporation EQT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 70 $ à 68 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Barclays relève son objectif de cours de 68 $ à 69 $

* Essex Property Trust ESS.N : Barclays relève son objectif de cours de 296 $ à 297 $

* Expand Energy EXE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 110 $ à 107 $

* Exxon Mobil XOM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 182 $ à 177 $

* Exxon Mobil XOM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 184 $ à 200 $

* Federal Signal Corp FSS.N : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 150 $

* Freenome, Inc. FRNM.O : BTIG lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 17 $

* Freenome, Inc. FRNM.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 17 $

* Global Net Lease GNL.N : BMO relance sa couverture avec une recommandation « surperformer » (contre

« en ligne avec le marché »); objectif de cours: 10 $

* Grocery Outlet Holding Corp. GO.O : UBS relève son objectif de cours de 10 $ à 11,5 $

* Guidewire Software Inc. GWRE.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Herc Holdings, Inc. HRI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 176 $ à 218 $

* Honeywell Technologies HON.O : Jefferies relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $

* Huntington Bancshares Inc. HBAN.O : Wells Fargo attribue pour la première fois la note «

surpondérer »; objectif de cours: 23 $

* Incyte INCY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Intuit Inc. INTU.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 500 $ à 430 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Baird lance la couverture avec une recommandation « neutre »;

objectif de cours: 6 $

* ITG Inc ITG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 19,00 $ à 18,00 $

* James River Group Holdings Inc JRVR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4,75 $ à 4,45 $

* JetBlue Airways JBLU.O : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de « acheter » à «

neutre »

* JLL JLL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 383 $ à 437 $

* Jones Lang LaSalle Inc. JLL.N : Barclays relève son objectif de cours de 368 $ à 401 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Clear Street abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Legence Corp. LGN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 101 $ à 88 $

* Lineage, Inc. LINE.O : RBC relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $

* Madison Square Garden Sports Corp. MSGS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 360 $ à 415 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 335 $ à 413 $

* Marvell Technology, Inc. MRVL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 340 $ à 300 $

* MGM Resorts International MGM.N : Argus Research relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 147 $ à 146 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Barclays passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Murphy Oil Corp MUR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 38 $ à 32 $

* Nakamoto Inc NAKA.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 20 $ à 9 $

* Netskope, Inc. NTSK.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Netskope, Inc. NTSK.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Newmark Group NMRK.O : Barclays relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Newmont NEM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 71 $

* Ocular Therapeutix, Inc. OCUL.O : Baird lance la couverture du titre avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 30 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à 170 $

* Okta, Inc. OKTA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 160 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Wells Fargo passe de « neutral » à « surpondérer »

* Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. OLLI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 115 $ à

100 $

* Pacira Biosciences, Inc. PCRX.O : Truist Securities réintroduit la valeur avec une recommandation «

Acheter »; objectif de cours: 30 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 360 $ à 400 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 420 $ à 475 $

* PayPal PYPL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 42 $ à 59 $

* Peloton Interactive PTON.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7,5 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 207 $ à 242 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 107 $ à 101 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 765 $ à 945

$

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 111 $ à 121 $

* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : BMO relève son objectif de cours de 112 $ à 178 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 129 $ à 131 $

* Pulse Biosciences Inc PLSE.O : Needham initie la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 58 dollars

* R C M Technologies Inc RCMT.O : Benchmark relève son objectif de cours de 36 $ à 45 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Raymond James relève son objectif de cours de 68 $ à 75 $

* Reddit RDDT.N : Raymond James relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

* Regency Centers REG.O : Barclays relève son objectif de cours de 90 $ à 92 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 641 $ à

824 $

* Rigel Pharmaceuticals, Inc. RIGL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 49 $

* Sailpoint, Inc. SAIL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 22 $

* Securitize Corp SECZ.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 16 $ à 10 $

* Sentinelone Inc S.N : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Sentinelone Inc S.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 17 $ à 24 $

* Sentinelone Inc S.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 22 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Jefferies relève son objectif de cours à 385 $ contre 310 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 320 $ à 380 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 22 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Baird lance la couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours à 120 dollars

* Sun Communities SUI.N : Barclays relève son objectif de cours de 146 $ à 147 $

* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation «

surpondérer » et un objectif de cours de 96 $

* Sysco SYY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 87 $ à 100 $

* Tanger Inc. SKT.N : Barclays relève son objectif de cours de 41 $ à 42 $

* Target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $

* The Home Depot, Inc. HD.N : Stifel relève son objectif de cours de 320 $ à 340 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 49 $ à 68 $

* US Foods Holding Corp. USFD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 108 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 225 $ à 300 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Stifel relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $

* Workday WDAY.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Workday WDAY.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 180 $ à 220 $

* Workday, Inc. WDAY.O : BTIG abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* York Space Systems Inc YSS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 17 $

* York Space Systems Inc YSS.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Zscaler, Inc. ZS.O : TD Cowen relève son objectif de cours à 200 $ contre 180 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 180 $ à 210 $