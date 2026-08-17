Un juge new-yorkais rejette la plainte d'Uber accusant des avocats d'avoir gonflé les demandes d'indemnisation pour préjudice corporel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'avocat de la défense au paragraphe 4. Ajout d'informations sur l'affaire.) par David Thomas

Uber UBER.N a essuyé un revers dans une série de poursuites judiciaires qu’elle avait engagées contre des avocats spécialisés dans les dommages corporels dans quatre États américains, après qu’un juge a rejeté son action contre trois cabinets d’avocats à New York.

Uber accusait ces cabinets d’avoir enfreint la loi fédérale anti-racket connue sous le nom de RICO en s’associant à des médecins pour intenter des actions en justice contre le géant du covoiturage sur la base de déclarations de préjudice exagérées ou inventées de toutes pièces, dans le but d’obtenir des indemnités surévaluées.

La juge fédérale de district Orelia Merchant, à Brooklyn, a rejeté l’affaire vendredi, estimant qu’Uber n’avait pas démontré que les cabinets avaient tiré profit de leur association avec les médecins, « hormis des accords courants de partage d’honoraires, de recommandation de clients et de témoignages médicaux, et non des pots-de-vin ».

Jennifer Schubert, avocate des défendeurs Banilov & Associates et du cabinet Lavelle Law Firm, a déclaré dans un e-mail que la plainte d’Uber était sans fondement et que ses clients « ne se laisseront pas intimider par Uber. Cette décision leur donne raison ».

Les avocats du troisième cabinet d'avocats mis en cause, Wingate, Russotti, Shapiro, Moses & Halperin, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les cabinets avaient nié les allégations d’Uber. Un porte-parole d’Uber a déclaré dans un communiqué que la société envisageait « toutes les options » et qu’elle attendait avec impatience que ces allégations soient justifiées en temps voulu. Outre le fait d’avoir jugé qu’Uber n’avait pas allégué de manière plausible des violations de la loi RICO, la juge a estimé qu’Uber n’était pas encore en mesure de démontrer qu’elle avait subi un préjudice, car sur les cinq affaires de préjudice qu’elle a citées dans sa plainte modifiée de juillet 2025, trois sont toujours en instance devant les tribunaux de l’État de New York.

« Il n’est pas encore possible de déterminer si Uber l’emportera dans les affaires en cours, ni de quelles voies de recours elle pourrait disposer pour réduire ses frais, comme la demande de remboursement des frais ou de sanctions par le biais de demandes reconventionnelles et de demandes en compensation », a déclaré la juge.

La juge a également rejeté les demandes d’Uber dans l’affaire visant un groupe de médecins et des avocats à titre individuel. Cette affaire est l’une des quatre au moins qu’Uber a intentées au cours des deux dernières années en invoquant les dispositions civiles de la loi RICO contre des avocats devant les tribunaux fédéraux américains. Les plaignants civils peuvent voir leurs dommages-intérêts triplés en vertu de la loi RICO; Uber n’a pas précisé le montant de ses dommages-intérêts dans sa plainte modifiée. Les trois autres affaires, visant des cabinets d'avocats et des médecins à Los Angeles , à Miami et à Philadelphie , sont toujours en cours.

L'affaire est intitulée Uber Technologies, Inc. c. Wingate, Russotti, Shapiro, Moses & Halperin LLP et al., Tribunal fédéral de première instance du district Est de New York, 1:25-cv-00552. Pour Uber Technologies: Michael Huston, David Massey, Jacob Taber et David Daniels du cabinet Ashurst Perkins Coie Pour Wingate, Russotti, Shapiro, Moses & Halperin et Jay Wechsler: Jonathan Cogan, Michael Cinnamon et Rachel Warren du cabinet Kobre & Kim Pour Banilov & Associates, Nick Banilov, The Lavelle Law Firm et Emily Lavelle: Jennifer Schubert et Kenneth Notter du cabinet MoloLamken