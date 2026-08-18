 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pétrole détecté au large de l'Amazonie: un "passeport pour l'avenir", salue Lula
information fournie par AFP 18/08/2026 à 01:25
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Photo transmise par l'Agencia Petrobras montrant le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva exhiber ses mains couvertes de pétrole lors d'une visite sur la plateforme de forage NS-42, au large de l'Etat d'Amapa au Brésil, le 17 août 2026 ( Agencia Petrobras / Handout )

Photo transmise par l'Agencia Petrobras montrant le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva exhiber ses mains couvertes de pétrole lors d'une visite sur la plateforme de forage NS-42, au large de l'Etat d'Amapa au Brésil, le 17 août 2026 ( Agencia Petrobras / Handout )

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a qualifié lundi de "passeport pour l'avenir" le pétrole récemment découvert au large de l'Amazonie dans le cadre d'une exploration contestée par les défenseurs de l'environnement.

La compagnie publique brésilienne Petrobras a annoncé vendredi avoir détecté des indices de la présence de pétrole en eaux profondes à 175 km des côtes de l'Amazonie, dans une vaste région maritime nommée Marge équatoriale.

L'entreprise avait entamé ce forage en octobre 2025, après cinq années de procédure pour l'obtention d'un permis environnemental.

Les organisations de défense de l'environnement ont alerté sur un risque pour une région riche en biodiversité au large de la plus grande forêt tropicale du monde.

Le pétrole découvert est "un passeport pour l'avenir de ce pays et en disant cela, je ne renie pas mon combat pour qu'un jour nous n'ayons plus besoin de combustibles fossiles", a assuré lundi Lula sur la base d'opérations de Petrobras, vêtu d'une combinaison orange.

Il a estimé que l'exploitation de nouvelles réserves renforcera la "souveraineté nationale".

"Je vais le garder dans un coffret, (...) il sent si bon", a déclaré le dirigeant de gauche en exhibant un échantillon de brut, après avoir visité le navire qui a découvert du pétrole en haute mer la semaine dernière.

Selon la présidente de Petrobras, Magda Chambriard, 15 à 20 jours de forage sont encore nécessaires pour mesurer l'ampleur de la découverte.

Des études restent également à mener pour déterminer si elle peut être qualifiée de "commerciale", même s'il y a des raisons d'être "extrêmement optimistes", a-t-elle ajouté.

Une plateforme pétrolière de la compagnie publique brésilienne Petrobras, dans l'Etat de Espirito Santo, le 7 décembre 2015 ( AFP / VITORIA VELEZ )

Une plateforme pétrolière de la compagnie publique brésilienne Petrobras, dans l'Etat de Espirito Santo, le 7 décembre 2015 ( AFP / VITORIA VELEZ )

La découverte de pétrole "ne résout pas les problèmes relevés dans le processus d'octroi de la licence environnementale", a réagi auprès de l'AFP Suely Araujo, coordinatrice du réseau d'ONG Observatoire du Climat.

Selon l'experte, les populations autochtones de la région n'ont pas été consultées avant d'autoriser les forages et il y a eu des erreurs de calcul sur les conséquences d'une éventuelle marée noire.

Lula, 80 ans, briguera un quatrième mandat non consécutif lors des élections d'octobre.

Il se dit favorable à l'abandon progressif des combustibles fossiles afin de freiner le changement climatique, mais considère que son pays, neuvième producteur mondial de pétrole l'an dernier, ne peut à ce stade se passer de la manne pétrolière.

Pétrole et parapétrolier
Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 10:54

    @jumbidou Ce qui entraine l'UE vers un appauvrissement ce sont son idéologie et la succession d'erreurs industrielles et stratégiques. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle ne veut pas modifier sa trajectoire. Quant aux émissions de CO2, un calcul sur la base des données du GIEC montre que si l'UE n'émet plus du tout de CO2, l'impact sur le réchauffement climatique sera de 0,013°C. Cela vaut il la peine de dépenser des centaines de milliards d'€ pour un impact aussi insignifiant ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank