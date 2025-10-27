TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Berkshire Hathaway, Comfort Systems, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Berkshire Hathaway, Comfort Systems et Tesla.
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC relève l'objectif de cours à 56 $, contre 54 $
auparavant
* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat;
Prix Cible 90 $
* Avepoint Inc AVPT.O : Baird initie une couverture avec une note neutre; prix cible 17
$
* Bankwell Financial Group Inc BWFG.O : KBW relève le prix cible de 48 $ à 53 $
* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW passe de "market perform" à "underperform"
* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le prix cible de 735 000 $ à 700 000 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies abaisse le cours cible à 100 $,
contre 120 $ auparavant
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 90 $ contre
122 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies relève le prix cible de 225 $ à 245 $
* CACI International Inc CACI.N : JP Morgan relève le cours cible à 645 $ contre 575 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève le cours cible à 190 $, contre 184 $
auparavant
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 30 $ contre 28
$
* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 810 $ à
1200 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : Baird initie avec une note de surperformance; objectif
215 $
* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève l'objectif de cours à 82 $ contre 76 $
* Dime Community Bancshares Inc DCOM.O : KBW ramène l'objectif de cours à 34 $ contre
37 $
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : D.A.Davidson réduit l'objectif de cours à 124 $ contre
130 $
* Fermi Inc FRMI.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible
37 $
* First Bancorp FBP.N : KBW passe de "outperform" à "market perform"
* First Bancorp FBP.N : KBW réduit son objectif de cours de 26 $ à 24 $
* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 26 $ à 27 $
* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 27 $ à 28 $
* Flagstar Financial Inc FLG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14 $ contre
12,5 $
* GE Aerospace GE.N : Jefferies relève le cours cible à 365 $ contre 350 $
* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève le cours cible de 275 $ à 325 $
* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 360 $ contre 335
$ auparavant
* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève le cours cible de 360 $ à 370 $
* Halliburton Co HAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 $ à 32 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève le cours cible de 449 $ à 482 $
* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève le cours cible de 65 $ à 70 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours cible à 322 $ contre 312 $
* Honeywell HON.O : RBC passe de "sector perform" à "outperform"
* Honeywell HON.O : RBC relève l'objectif de cours à 253 $ contre 235 $ auparavant
* Howard Hughes HHH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;
Prix Cible 96 $ contre 80 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de 489 $ à 454 $
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies augmente le prix cible à 65 $ contre 60 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 500 $ contre 460
$
* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 25 $ à 23 $
* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW ramène l'objectif de cours à 90 $ contre
95 $ auparavant
* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : KBW relève le cours cible à 37 $, contre 34 $ auparavant
* Midwestone Financial Group Inc (Iowa) MOFG.O : KBW relève l'objectif de cours à 50 $,
contre 37 $ auparavant
* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 104 $ à
109 $
* Neptune Insurance Holdings NP.N : JP Morgan initie avec une note neutre; Prix Cible
25,00 $
* Neptune Insurance Holdings NP.N : Piper Sandler initie avec une note de
surpondération; Prix Cible 33 $
* Netskope Inc NTSK.O : Baird initie la couverture avec une note de surperformance;
prix cible 27 $
* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW passe de "market perform" à "outperform"
* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève l'objectif de cours de 135 $ à 160 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Stephens réduit l'objectif de cours à 285 $ contre 295
$
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies relève le cours cible de 35 $ à 36 $
* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies relève le cours cible de 580 $ à 630 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stephens ramène le cours cible à 59 $, contre 60 $
auparavant
* Omada Health Inc OMDA.O : JP Morgan reprend la note de surpondération; Prix Cible 31
$ contre 26 $
* P&G PG.N : JP Morgan relève le prix cible à 165 $ contre 163 $
* PCB Bancorp PCB.O : KBW relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23,5 $
* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 132 $ contre 131 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 190 $ à 205 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC passe de "outperform" à "sector perform"
* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le cours cible de 644 $ à 539 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible de 175 $ à 181 $
* RTX Corp RTX.N : Jefferies relève le cours cible de 165 $ à 175 $
* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 42 $ à 40 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : Baird initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif 26 $
* Simply Good Foods Co SMPL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 34 $ à 24 $
* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à
60,50 $ contre 66 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 118 $ contre
121 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies relève le cours cible à 33 $ contre 31 $
* Stellar Bancorp Inc STEL.N : Raymond James réduit le prix cible à 32 $ contre 34 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $ contre 44 $
* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève le cours cible de 300 $ à 420 $
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : KBW relève le cours cible de 98 $ à 100 $
* Textron Inc TXT.N : JP Morgan ramène le cours cible à 88 $, contre 90 $ auparavant
* Travel + Leisure Co TNL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 82 $, contre 70 $
auparavant
* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève l'objectif de cours de 46 $ à 50 $
* Union Pacific Corp UNP.N : TD Cowen réduit le cours cible à 257 $ contre 258 $
* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève le cours cible de 40 $ à 43 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 $ à 79 $
* VF Corp VFC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 12 $ à 14 $
* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 335
$ à 365 $
* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 109 $ contre
118 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies réduit le prix cible à 109 $ contre 118
$
* Xencor Inc XNCR.O : RBC relève le cours cible de 15 $ à 18 $
