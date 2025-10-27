 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 218,43
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Berkshire Hathaway, Comfort Systems, Tesla
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 07:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Berkshire Hathaway, Comfort Systems et Tesla.

FAITS MARQUANTS

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW passe de "market perform" à "underperform"

* CACI International Inc CACI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 645 $ contre 575 $

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 810 $ à 1200 $

* Honeywell HON.O : RBC passe de "sector perform" à "outperform"

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours de 300 $ à 420 $

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC relève l'objectif de cours à 56 $, contre 54 $

auparavant

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat;

Prix Cible 90 $

* Avepoint Inc AVPT.O : Baird initie une couverture avec une note neutre; prix cible 17

$

* Bankwell Financial Group Inc BWFG.O : KBW relève le prix cible de 48 $ à 53 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW passe de "market perform" à "underperform"

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le prix cible de 735 000 $ à 700 000 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies abaisse le cours cible à 100 $,

contre 120 $ auparavant

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 90 $ contre

122 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies relève le prix cible de 225 $ à 245 $

* CACI International Inc CACI.N : JP Morgan relève le cours cible à 645 $ contre 575 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève le cours cible à 190 $, contre 184 $

auparavant

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 30 $ contre 28

$

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 810 $ à

1200 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Baird initie avec une note de surperformance; objectif

215 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève l'objectif de cours à 82 $ contre 76 $

* Dime Community Bancshares Inc DCOM.O : KBW ramène l'objectif de cours à 34 $ contre

37 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : D.A.Davidson réduit l'objectif de cours à 124 $ contre

130 $

* Fermi Inc FRMI.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible

37 $

* First Bancorp FBP.N : KBW passe de "outperform" à "market perform"

* First Bancorp FBP.N : KBW réduit son objectif de cours de 26 $ à 24 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 26 $ à 27 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 27 $ à 28 $

* Flagstar Financial Inc FLG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14 $ contre

12,5 $

* GE Aerospace GE.N : Jefferies relève le cours cible à 365 $ contre 350 $

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève le cours cible de 275 $ à 325 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 360 $ contre 335

$ auparavant

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève le cours cible de 360 $ à 370 $

* Halliburton Co HAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 $ à 32 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève le cours cible de 449 $ à 482 $

* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours cible à 322 $ contre 312 $

* Honeywell HON.O : RBC passe de "sector perform" à "outperform"

* Honeywell HON.O : RBC relève l'objectif de cours à 253 $ contre 235 $ auparavant

* Howard Hughes HHH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;

Prix Cible 96 $ contre 80 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de 489 $ à 454 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies augmente le prix cible à 65 $ contre 60 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 500 $ contre 460

$

* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 25 $ à 23 $

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW ramène l'objectif de cours à 90 $ contre

95 $ auparavant

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : KBW relève le cours cible à 37 $, contre 34 $ auparavant

* Midwestone Financial Group Inc (Iowa) MOFG.O : KBW relève l'objectif de cours à 50 $,

contre 37 $ auparavant

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 104 $ à

109 $

* Neptune Insurance Holdings NP.N : JP Morgan initie avec une note neutre; Prix Cible

25,00 $

* Neptune Insurance Holdings NP.N : Piper Sandler initie avec une note de

surpondération; Prix Cible 33 $

* Netskope Inc NTSK.O : Baird initie la couverture avec une note de surperformance;

prix cible 27 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW passe de "market perform" à "outperform"

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève l'objectif de cours de 135 $ à 160 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Stephens réduit l'objectif de cours à 285 $ contre 295

$

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies relève le cours cible de 35 $ à 36 $

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies relève le cours cible de 580 $ à 630 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stephens ramène le cours cible à 59 $, contre 60 $

auparavant

* Omada Health Inc OMDA.O : JP Morgan reprend la note de surpondération; Prix Cible 31

$ contre 26 $

* P&G PG.N : JP Morgan relève le prix cible à 165 $ contre 163 $

* PCB Bancorp PCB.O : KBW relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23,5 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 132 $ contre 131 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 190 $ à 205 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC passe de "outperform" à "sector perform"

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le cours cible de 644 $ à 539 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible de 175 $ à 181 $

* RTX Corp RTX.N : Jefferies relève le cours cible de 165 $ à 175 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 42 $ à 40 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Baird initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif 26 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 34 $ à 24 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à

60,50 $ contre 66 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 118 $ contre

121 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies relève le cours cible à 33 $ contre 31 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : Raymond James réduit le prix cible à 32 $ contre 34 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $ contre 44 $

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève le cours cible de 300 $ à 420 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : KBW relève le cours cible de 98 $ à 100 $

* Textron Inc TXT.N : JP Morgan ramène le cours cible à 88 $, contre 90 $ auparavant

* Travel + Leisure Co TNL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 82 $, contre 70 $

auparavant

* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève l'objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Union Pacific Corp UNP.N : TD Cowen réduit le cours cible à 257 $ contre 258 $

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève le cours cible de 40 $ à 43 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 $ à 79 $

* VF Corp VFC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 12 $ à 14 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 335

$ à 365 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 109 $ contre

118 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies réduit le prix cible à 109 $ contre 118

$

* Xencor Inc XNCR.O : RBC relève le cours cible de 15 $ à 18 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

ANGLOGOLD ASH
68,575 USD NYSE -0,02%
AVEPOINT
14,9000 USD NASDAQ +0,20%
BAKER HUGHES RG-A
47,3000 USD NASDAQ -3,25%
BANKWELL FIN GRO
44,6100 USD NASDAQ +1,66%
BERKSHIRE HATH RG-A
738 107,935 USD NYSE +0,37%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
91,420 USD NYSE -8,85%
BOSTON BEER -A-
231,440 USD NYSE +5,35%
CACI INTL RG-A
585,620 USD NYSE +0,32%
CBRE GROUP RG-A
163,020 USD NYSE -0,71%
COGENT BIOSCIS
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
COGENT BIOSCIS
15,1300 USD NASDAQ +1,95%
COMFORT SYSTEMS
981,220 USD NYSE +18,88%
COMMVAULT SYSTEM
169,9200 USD NASDAQ +1,12%
CUSTOMERS BANC
70,100 USD NYSE +6,50%
DIME COMMUNITY
27,8400 USD NASDAQ +1,49%
EURONET WORLDWID
82,2700 USD NASDAQ -1,40%
FERMI
23,5400 USD NASDAQ +18,65%
FIRST BANCORP
20,355 USD NYSE +1,83%
FIRST HAWAIIAN
24,7800 USD NASDAQ +4,69%
FLAGSTAR FINANC
12,110 USD NYSE +4,67%
GE AEROSPACE
303,850 USD NYSE -0,83%
GENL DYNAMICS CO
350,730 USD NYSE +2,70%
Gaz naturel
3,30 USD NYMEX -0,99%
HALLIBURTON
26,565 USD NYSE -2,41%
HCA HEALTHCARE
446,840 USD NYSE +1,47%
HEXCEL
72,810 USD NYSE +2,61%
HILTN WRLD HLDGS
267,800 USD NYSE +0,07%
HONEYWELL INTL
216,1400 USD NASDAQ -2,05%
HWARD HGHS HLDG
81,730 USD NYSE +0,52%
KINSALE CAPITAL
421,850 USD NYSE -7,01%
LAS VEGAS SANDS
57,610 USD NYSE +1,21%
LOCKHEED MARTIN
485,340 USD NYSE -0,56%
MATTEL
18,4500 USD NASDAQ -3,81%
MID PENN BANCORP
29,4800 USD NASDAQ +1,97%
MIDWESTONE FINL
39,5400 USD NASDAQ +39,37%
MONARCH CASINO&R
91,6600 USD NASDAQ -1,43%
MTRPLTN BANK HLD
70,900 USD NYSE -4,69%
NETSKOPE RG-A
22,4700 USD NASDAQ -2,30%
NICOLET BANKSHAR
124,490 USD NYSE -1,35%
NORFOLK SOUTHERN
280,430 USD NYSE -1,21%
NORTHERN OIL&GAS
21,550 USD NYSE -2,88%
NORTHROP GRUMMAN
605,650 USD NYSE -0,05%
OCCIDENTAL PETROLEUM
42,580 USD NYSE -0,70%
OMADA HLTH
25,8700 USD NASDAQ +0,74%
PCB BANCORP
21,4800 USD NASDAQ +5,97%
POST HOLDINGS
109,400 USD NYSE +1,11%
PROCTER&GAMBLE
152,580 USD NYSE +0,21%
Pétrole Brent
65,82 USD Ice Europ +0,20%
Pétrole WTI
61,46 USD Ice Europ +0,18%
QUEST DIAGNOSTIC
182,160 USD NYSE -0,57%
ROPER TECHNOLOGI
478,8000 USD NASDAQ -0,24%
ROSS STORES
156,7500 USD NASDAQ +0,06%
RTX
178,650 USD NYSE -0,43%
S & T BANCORP
36,4400 USD NASDAQ +0,36%
SAILPOINT
22,3500 USD NASDAQ +0,54%
SN MISSOURI BANC
52,9400 USD NASDAQ +1,81%
SOUTHWEST AIRLIN
32,190 USD NYSE +1,71%
STELLAR BANCORP
30,010 USD NYSE +1,90%
TENABLE HLDGS
30,3000 USD NASDAQ +0,93%
TESLA
433,7200 USD NASDAQ -3,40%
TEXAS CAP BANC
85,4500 USD NASDAQ +1,10%
TEXTRON INC
81,240 USD NYSE +2,20%
THE SIMPLY GOOD
20,2600 USD NASDAQ -1,79%
TRAVEL+LEISURE
65,210 USD NYSE +0,14%
TRICO BANCSHARES
43,2600 USD NASDAQ +0,49%
UNION PACIFIC
216,770 USD NYSE -1,46%
UNITY SOFTWARE
37,300 USD NYSE +2,80%
VARONIS SYSTEMS
62,3000 USD NASDAQ -0,03%
VF
16,335 USD NYSE +2,87%
WEST PHARMACEUTI
297,620 USD NYSE -3,14%
WESTERN ALLIANCE
79,300 USD NYSE +2,89%
WYNDHAM HOTELS
74,775 USD NYSE -1,68%
XENCOR
13,2100 USD NASDAQ +7,05%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2025 à 07:58:29.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, le commerce en ligne de mire
    information fournie par Reuters 27.10.2025 09:25 

    Les principales Bourses européennes sont en hausse lundi en début de séance, à l'exception de Paris, l'espoir d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis favorisant le risque, tandis que les investisseurs se préparent à une nouvelle semaine chargée ... Lire la suite

  • Des grévistes devant une usine militaire de Boeing à Berkeley, dans le Missouri, aux Etats-Unis, le 5 août 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael B. Thomas )
    Boeing "déçu" du 4e rejet de son offre par des grévistes d'usines d'engins militaires
    information fournie par AFP 27.10.2025 09:22 

    Les adhérents du syndicat des machinistes (IAM), en grève depuis le 4 août dans plusieurs usines militaires de Boeing aux Etats-Unis, ont rejeté dimanche pour la quatrième fois une proposition d'accord social sur cinq ans, l'avionneur américain se disant "déçu". ... Lire la suite

  • Port Jerome Site and Cryocap Air liquide (Crédit: / crédit photo Air liquide)
    Air Liquide acquiert NovaAir en Inde
    information fournie par Zonebourse 27.10.2025 09:12 

    Air Liquide annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de NovaAir, un leader de la production et de la distribution de gaz industriels en Inde, auprès de la société de capital-investissement PAG, transaction dont les termes financiers ne sont pas ... Lire la suite

  • Les vols directs entre l'Inde et la Chine continentale ont repris, plus de cinq ans après leur suspension, avec l'atterrissage lundi à Canton d'un avion parti de Calcutta ( AFP / Idrees Mohammed )
    Les vols directs entre l'Inde et la Chine ont repris, signe d'un apaisement des tensions
    information fournie par AFP 27.10.2025 09:11 

    Les vols directs entre l'Inde et la Chine continentale ont repris, plus de cinq ans après leur suspension, avec l'atterrissage lundi à Canton d'un avion parti de Calcutta, une étape importante pour le commerce et le signe d'un apaisement entre ces deux géants. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank