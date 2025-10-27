information fournie par Reuters • 27/10/2025 à 07:58

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Berkshire Hathaway, Comfort Systems, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Berkshire Hathaway, Comfort Systems et Tesla.

FAITS MARQUANTS

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW passe de "market perform" à "underperform"

* CACI International Inc CACI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 645 $ contre 575 $

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 810 $ à 1200 $

* Honeywell HON.O : RBC passe de "sector perform" à "outperform"

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours de 300 $ à 420 $

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC relève l'objectif de cours à 56 $, contre 54 $

auparavant

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat;

Prix Cible 90 $

* Avepoint Inc AVPT.O : Baird initie une couverture avec une note neutre; prix cible 17

$

* Bankwell Financial Group Inc BWFG.O : KBW relève le prix cible de 48 $ à 53 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW passe de "market perform" à "underperform"

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le prix cible de 735 000 $ à 700 000 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Jefferies abaisse le cours cible à 100 $,

contre 120 $ auparavant

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 90 $ contre

122 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies relève le prix cible de 225 $ à 245 $

* CACI International Inc CACI.N : JP Morgan relève le cours cible à 645 $ contre 575 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Jefferies relève le cours cible à 190 $, contre 184 $

auparavant

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 30 $ contre 28

$

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 810 $ à

1200 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Baird initie avec une note de surperformance; objectif

215 $

* Customers Bancorp Inc CUBI.N : KBW relève l'objectif de cours à 82 $ contre 76 $

* Dime Community Bancshares Inc DCOM.O : KBW ramène l'objectif de cours à 34 $ contre

37 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : D.A.Davidson réduit l'objectif de cours à 124 $ contre

130 $

* Fermi Inc FRMI.O : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat; prix cible

37 $

* First Bancorp FBP.N : KBW passe de "outperform" à "market perform"

* First Bancorp FBP.N : KBW réduit son objectif de cours de 26 $ à 24 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 26 $ à 27 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 27 $ à 28 $

* Flagstar Financial Inc FLG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14 $ contre

12,5 $

* GE Aerospace GE.N : Jefferies relève le cours cible à 365 $ contre 350 $

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève le cours cible de 275 $ à 325 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 360 $ contre 335

$ auparavant

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève le cours cible de 360 $ à 370 $

* Halliburton Co HAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 $ à 32 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève le cours cible de 449 $ à 482 $

* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies relève le cours cible à 322 $ contre 312 $

* Honeywell HON.O : RBC passe de "sector perform" à "outperform"

* Honeywell HON.O : RBC relève l'objectif de cours à 253 $ contre 235 $ auparavant

* Howard Hughes HHH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;

Prix Cible 96 $ contre 80 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de 489 $ à 454 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Jefferies augmente le prix cible à 65 $ contre 60 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 500 $ contre 460

$

* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 25 $ à 23 $

* Metropolitan Bank Holding Corp MCB.N : KBW ramène l'objectif de cours à 90 $ contre

95 $ auparavant

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : KBW relève le cours cible à 37 $, contre 34 $ auparavant

* Midwestone Financial Group Inc (Iowa) MOFG.O : KBW relève l'objectif de cours à 50 $,

contre 37 $ auparavant

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 104 $ à

109 $

* Neptune Insurance Holdings NP.N : JP Morgan initie avec une note neutre; Prix Cible

25,00 $

* Neptune Insurance Holdings NP.N : Piper Sandler initie avec une note de

surpondération; Prix Cible 33 $

* Netskope Inc NTSK.O : Baird initie la couverture avec une note de surperformance;

prix cible 27 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW passe de "market perform" à "outperform"

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève l'objectif de cours de 135 $ à 160 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Stephens réduit l'objectif de cours à 285 $ contre 295

$

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Jefferies relève le cours cible de 35 $ à 36 $

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies relève le cours cible de 580 $ à 630 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Stephens ramène le cours cible à 59 $, contre 60 $

auparavant

* Omada Health Inc OMDA.O : JP Morgan reprend la note de surpondération; Prix Cible 31

$ contre 26 $

* P&G PG.N : JP Morgan relève le prix cible à 165 $ contre 163 $

* PCB Bancorp PCB.O : KBW relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23,5 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 132 $ contre 131 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 190 $ à 205 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC passe de "outperform" à "sector perform"

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le cours cible de 644 $ à 539 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies augmente le prix cible de 175 $ à 181 $

* RTX Corp RTX.N : Jefferies relève le cours cible de 165 $ à 175 $

* S&T Bancorp Inc STBA.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 42 $ à 40 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Baird initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif 26 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 34 $ à 24 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à

60,50 $ contre 66 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 118 $ contre

121 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies relève le cours cible à 33 $ contre 31 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : Raymond James réduit le prix cible à 32 $ contre 34 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $ contre 44 $

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets relève le cours cible de 300 $ à 420 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : KBW relève le cours cible de 98 $ à 100 $

* Textron Inc TXT.N : JP Morgan ramène le cours cible à 88 $, contre 90 $ auparavant

* Travel + Leisure Co TNL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 82 $, contre 70 $

auparavant

* Trico Bancshares TCBK.O : KBW relève l'objectif de cours de 46 $ à 50 $

* Union Pacific Corp UNP.N : TD Cowen réduit le cours cible à 257 $ contre 258 $

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève le cours cible de 40 $ à 43 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 $ à 79 $

* VF Corp VFC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 12 $ à 14 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 335

$ à 365 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 109 $ contre

118 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies réduit le prix cible à 109 $ contre 118

$

* Xencor Inc XNCR.O : RBC relève le cours cible de 15 $ à 18 $