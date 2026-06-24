TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Bank of America, FedEx, JP Morgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Bank of America, FedEx et JP Morgan, mercredi.

POINTS FORTS

* Bank of America BAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* FedEx FDX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 360 $

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : TD Cowen passe de “acheter” à “conserver”

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Banc of California Inc BANC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 67 $

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de “neutre” à “acheter”

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $, le portant à 67 $

* Carnival Corp CCL.N : HSBC relève son objectif de cours de 30,5 $ à 31 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 67 $ à 49 $

* Citigroup C.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* FedEx FDX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 360 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 265 $ à 275 $

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 290 $ à 280 $

* Prosperity Bancshares, Inc PB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 196 $ à 215 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $