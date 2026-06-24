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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Bank of America, FedEx, JP Morgan
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 08:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Bank of America, FedEx et JP Morgan, mercredi.

POINTS FORTS

* Bank of America BAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* FedEx FDX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 360 $

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : TD Cowen passe de “acheter” à “conserver”

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Banc of California Inc BANC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 67 $

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de “neutre” à “acheter”

* California Resources Corp CRC.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $, le portant à 67 $

* Carnival Corp CCL.N : HSBC relève son objectif de cours de 30,5 $ à 31 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 67 $ à 49 $

* Citigroup C.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* FedEx FDX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 360 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* JP Morgan JPM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 265 $ à 275 $

* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 290 $ à 280 $

* Prosperity Bancshares, Inc PB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 196 $ à 215 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $

Valeurs associées

APOGEE THERAP
132,8800 USD NASDAQ +0,25%
ATLANTIC UNION
40,380 USD NYSE +1,89%
AXOS FINANCIAL
91,400 USD NYSE +3,28%
BANC OF CALIFORNIA
20,510 USD NYSE +1,53%
BANK OF AMERICA
57,925 USD NYSE +0,99%
BOK FINL
135,2200 USD NASDAQ +1,76%
BOSTON SCIENTIFI
45,580 USD NYSE +2,87%
CALIFORNIA RES
52,890 USD NYSE -3,47%
CARNIVAL CORP
28,720 USD NYSE +4,42%
CATHAY GENL BANC
60,8900 USD NASDAQ +1,57%
CELSIUS HLDGS
28,1600 USD NASDAQ -3,30%
CITIGROUP
145,040 USD NYSE -0,45%
CITIZENS FINL GR
68,990 USD NYSE +1,50%
CULLEN/FROST BAN
150,050 USD NYSE +0,42%
EAST-WEST BANCOR
130,8900 USD NASDAQ +1,36%
FEDEX
317,330 USD NYSE -3,46%
Gaz naturel
3,15 USD NYMEX 0,00%
HUNTINGTON BANCS
17,4000 USD NASDAQ +2,05%
JPMORGAN CHASE
334,140 USD NYSE +0,72%
M&T BANK
231,240 USD NYSE +1,56%
PNC FINL SER
238,650 USD NYSE +1,70%
PROSPERITY BANCS
72,315 USD NYSE +1,06%
Pétrole Brent
75,96 USD Ice Europ -1,35%
Pétrole WTI
72,35 USD Ice Europ -1,12%
SMN PRP GRP REIT
216,730 USD NYSE +1,04%
TEXAS CAP BANC
101,3500 USD NASDAQ +1,76%
WINTRUST FINANCI
157,4700 USD NASDAQ +1,09%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/06/2026 à 08:57:21.

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