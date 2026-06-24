information fournie par Boursorama avec AFP • 24/06/2026 à 11:15

Acier bas carbone: Stegra passe aux mains d'un consortium conduit par les Wallenberg

( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

Le sidérurgiste suédois Stegra, spécialisé dans l’acier bas carbone, est officiellement passé aux mains d'un consortium conduit par la famille d'industriels suédois Wallenberg, a annoncé mercredi la société.

Stegra avait annoncé en avril la levée de 1,4 milliard d'euros auprès d'investisseurs privés, nécessaire pour assurer sa survie et achever la construction de son aciérie emblématique dans le nord de la Suède.

"La levée de fonds est désormais achevée", a indiqué la société dans un communiqué.

Le consortium conduit par les Wallenberg inclut notamment le fonds singapourien Temasek, tout comme le fonds IMAS, qui chapeaute la holding Ingka contrôlant l'essentiel des magasins Ikea. Ils détiennent désormais une majorité de la start-up.

Ce consortium devient actionnaire majoritaire, les Wallenberg seuls détenant 38,5% des votes et 18,8% du capital, selon un communiqué de leur holding Wallenberg Investments.

Un vétéran de l'industrie suédoise Leif Johansson, conseiller des Wallenberg, devient le président du conseil d'administration de Stegra.

Stegra indique que le calendrier de construction de son usine à Boden est en train d'être revu.

En avril, Henrik Henriksson, directeur général du groupe, avait estimé que la mise en service de l'usine devrait intervenir d'ici 18 à 24 mois, avec un démarrage de production s'étalant ensuite sur un an.

Le projet de Stegra repose sur l'utilisation de l'hydrogène produit à partir d'électricité hydraulique pour désoxyder le minerai de fer.

Les finances de Stegra suscitaient l'inquiétude depuis mi-2025 et les observateurs craignaient que le groupe subisse le même sort qu'un autre pionnier de l'industrie suédoise bas carbone, le fabricant de batteries Northvolt.