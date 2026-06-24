Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones

.DJI , contre une hausse de 0,15% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,59% pour le Nasdaq .IXIC :

* QUALCOMM QCOM.O est en pourparlers pour fournir des services de conception de puces au groupe chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, ont indiqué quatre sources au fait du dossier, alors que le géant technologique américain cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis du marché des smartphones, sa principale source de revenus.

* ELI LILLY LLY.N - L'orforglipron, médicament destiné au traitement du diabète de type 2 et de l'obésité d'Eli Lilly, pourrait être commercialisé en Chine dès la fin de cette année, a déclaré à Reuters un dirigeant du laboratoire pharmaceutique américain.

La société biopharmaceutique chinoise Abbisko Cayman

2256.HK a par ailleurs annoncé mercredi que sa filiale basée à Shanghai, Abbisko Therapeutics, avait conclu un accord stratégique de collaboration en matière de recherche et de licence avec le laboratoire pharmaceutique américain.

* PROLOGIS PLD.N a déclaré mercredi que le promoteur immobilier spécialisé dans les entrepôts Segro SGRO.L avait rejeté son offre publique d'achat entièrement en actions d'un montant de 12,6 milliards de livres sterling (14,64 milliards d'euros), tout en exhortant les actionnaires à faire pression sur le conseil d'administration de la société britannique pour qu'il entame des négociations avec l'entreprise américaine de logistique.

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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