 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Axon Enterprise, Williams-Sonoma, Xcel Energy
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 19:49

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Axon Enterprise, Williams-Sonoma et Xcel Energy.

POINTS FORTS

* Axon Enterprise Inc AXON.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 732 $ à 561 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 114 $ à 106

$

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 259 $ à 286 $

* Xcel Energy XEL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 101 $ à 99 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Accel Entertainment, Inc. ACEL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Adarx Pharmaceuticals Inc ADRX.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* AEP AEP.O : BTIG relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Raymond James relève sa recommandation de « surperformer » à « achat fort »

* Albemarle ALB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 225 $ à 185 $

* Alcoa Corp AA.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 80 $ à 63 $

* Alcoa Corp AA.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 76 $ à 56 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 56 $ à 45 $

* Almonty Industries Inc. ALM.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : BMO relève son objectif de cours de 465 $ à 480 $

* Ameren Corporation AEE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 119 $ à 113 $

* American Airlines AAL.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 23 $ à 19 $

* American Tower Corporation AMT.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 214 $ à 212 $

* Amkor Technology, Inc. AMKR.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 65 $ à 46 $

* Amplitude, Inc. AMPL.O : BTIG relève son objectif de cours de 13 $ à 17 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Arhaus Inc ARHS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 9 $ à 13 $

* Arhaus Inc ARHS.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Arlo Technologies Inc ARLO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Arrivent Biopharma, Inc. AVBP.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 45 $ à 29 $

* Artivion Inc AORT.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 31 $

* Axon Enterprise Inc AXON.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 732 $ à 561 $

* Biogen BIIB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 250 $ à 310 $

* BlackRock BLK.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 1 212 $ à 1 405 $

* Blackstone Inc. BX.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 171 $ à 164 $

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 93 $ à 85 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* BP BP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 47 $ à 49 $

* Braze Inc BRZE.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »; relève son objectif de cours de 30 $ à 47,5 $

* Bridgebio Oncology Therapeutics BBOT.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 22 $ à 16 $

* Calprivate Bank PBAM.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 105 $ à 107 $

* Calprivate Bank PBAM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 96 $ à 101 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $

* Cardinal Infrastructure Group Inc. CDNL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $

* Centrus Energy Corp. LEU.N : Needham abaisse son objectif de cours de 262 $ à 206 $

* Chemours CC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : UBS relève son objectif de cours de 193 $ à 197 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 123 $ à 118 $

* Churchill Downs Incorporated CHDN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 145 $ à 140 $

* Citizens Financial CFG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 77 $ à 70 $

* Cleveland-Cliffs Inc CLF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : la Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 28 dollars

* Commercial Metals Co CMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 72 $

* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Stephens lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer

»

* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Stephens fixe son objectif de cours à 45 $

* Coreweave Inc CRWV.O : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 169 $ à 117 $

* Disc Medicine Inc IRON.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 83 $ à 115 $

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Wedbush relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 86 $ à 124 $

* Dominion Energy D.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $

* Draftkings Inc. DKNG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 33 $ à 30 $

* Draftkings Inc. DKNG.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $

* Entergy ETR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 133 $ à 130 $

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 38 $ à 28 $

* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver

»

* Eyepoint Inc EYPT.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Eyepoint Inc EYPT.O : Mizuho passe de « surperformer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 39 $ à 0,50 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 5 $ à 1 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 16 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 62 $ à 60 $

* Floor & Decor Holdings, Inc. FND.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 59 $ à 47 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 114 $ à 110 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Ford F.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 183 $ à 200 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : UBS relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Four Corners Property Trust Inc. FCPT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Fox Factory Holding Corp. FOXF.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 33 $ à 25 $

* Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 50 $ à 44 $

* Gaming and Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Gartner IT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 205 $ à 235 $

* Gartner IT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Gcm Grosvenor Inc. GCMG.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Gilead GILD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 184 $

* Glass House Brands Inc GLAS.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $

* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 181 $ à 171 $

* Healthcare Realty Trust, Inc HR.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 18 $ à 23 $

* Healthcare Realty Trust, Inc HR.N : la Deutsche Bank relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Heartflow Inc HTFL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 45 $ à 64 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird abaisse son objectif de cours de 16 $ à 12 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 485 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 143 $ à 123 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 187 $ à 173 $

* Inspired Entertainment, Inc INSE.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 12 $ à 8 $

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 84 $ à 79 $

* Kestra Medical Technologies KMTS.O : Evercore ISI fixe un objectif de cours à 34 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $

* KKR KKR.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 166 $ à 163 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 54 $

* Lineage, Inc. LINE.O : UBS abaisse son objectif de cours de 45 $ à 36 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 250 $ à 235 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Marsh & McLennan Companies Inc MRSH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 218 $

* Maxlinear, Inc. MXL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95 $ à 78 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 305 $ à 295 $

* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 905 $ à 1 020 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 42 $

* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

* Microchip Technology MCHP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 88 $ à 80 $

* Microsoft MSFT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 660 $ à 662 $

* Microsoft MSFT.O : BMO relève son objectif de cours de 515 $ à 600 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 1 800 $ à 1 550 $

* Mp Materials Corp MP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 75,00 $ à 60,00 $

* MPLX LP MPLX.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 62 $

* Myriad Genetics, Inc. MYGN.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Myriad Genetics, Inc. MYGN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 2 $ à 5 $

* Newmont NEM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 133,00 $ à 131,00 $

* News Corporation NWSA.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif

de cours: 35 $

* Nextera Energy, Inc. NEE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 93 $ à 88 $

* NiSource Inc NI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 51 $

* NNN REIT Inc. NNN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 47 $ à 43 $

* Northwest Natural Holding Company NWN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 50 $ à 49 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $

* OGE Energy Corp. OGE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $

* Olin Corp OLN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à 15 $

* Oneok, Inc. OKE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 95 $ à 98 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 111 $

* P&G PG.N : BNP Paribas relève son objectif de cours à 177 dollars

* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 24 $

* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 290 $ à 270 $

* Pool Corporation POOL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 189 $ à 175 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 113 $ à 112 $

* Prologis Inc PLD.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 158 $ à 142 $

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 108 $ à 106 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : BTIG relève son objectif de cours de 75 $ à 89 $

* Realty Income Corp. O.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 61 $

* Red Rock Resorts, Inc. RRR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 72 $ à 71 $

* Regions Financial RF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $

* Restaurant Brands International Inc. QSR.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer

»

* Restaurant Brands International Inc. QSR.N : Mizuho fixe son objectif de cours à 85 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 19 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 103 $ à 115 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 337 $ à 340 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 315,00 $ à 311,00 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 22 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 219 $ à 208 $

* Schrodinger Inc SDGR.O : UBS relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Bernstein relève son objectif de cours de 248 $ à 266 $

* Sitime Corporation SITM.O : Rosenblatt Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Sitime Corporation SITM.O : Rosenblatt Securities fixe son objectif de cours à 750 $

* Somnigroup International Inc. SGI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Southern Co SO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 96 $ à 95 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 102 $ à 101 $

* Spire Inc SR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 85 $ à 86 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 114 $ à 111 $

* Starbucks SBUX.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 112 $ à 104 $

* Stepstone Group Inc. STEP.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 88 $ à 84 $

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 87

$

* Synopsys Inc SNPS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 500 $ à 574 $

* Taboola.Com Ltd TBLA.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 5,5 $ à 5 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 232 $ à 200 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 335 $ à 340 $

* Tenable Holdings, Inc TENB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 310 $ à 300 $

* The Kraft Heinz Company KHC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $

* Tonix Pharmaceuticals TNXP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Travelers TRV.N : BMO relève son objectif de cours de 379 $ à 388 $

* Travelers TRV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 352 $ à 379 $

* Travelers TRV.N : KBW relève son objectif de cours de 372 $ à 382 $

* Travelers TRV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 345 $ à 371 $

* Trex Company, Inc. TREX.N : Stifel passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 49 $ à 55 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Truist Financial Corporation TFC.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 55 $ à 54 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 650 $ à 700 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 170 $ à 156 $

* Union Pacific Corporation UNP.N : Bernstein relève son objectif de cours de 346 $ à 347 $

* United Airlines UAL.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 162 $ à 160 $

* United Therapeutics Corporation UTHR.O : Raymond James relève son objectif de cours de 685 $ à 717 $

* Venture Global, Inc. VG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 15 $ à 21 $

* Venture Global, Inc. VG.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Via Transportation, Inc. VIA.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 30 $ à 37 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 38 $ à 32 $

* Vici Properties Inc. VICI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 31 $ à 28 $

* Victoria's Secret & Co. VSXY.N : Barclays relève son objectif de cours de 106 $ à 112 $

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 114 $ à 106 $

* W. R. Berkley Corporation WRB.N : Mizuho relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $

* W. R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 68 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Baird abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Baird fixe son objectif de cours à 32 $ contre 43 $ auparavant

* Werner Enterprises Inc WERN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 41 $ à 39 $

* Werner Enterprises Inc. WERN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* Western Digital WDC.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 676,00 $ à 643,00 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : JP Morgan initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 50 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 259 $ à 286 $

* Wingstop Inc. WING.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 245 $ à 185 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 134 $ à 115 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 125 $ à 110 $

* Xcel Energy XEL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 91 $ à 86 $

* Xcel Energy XEL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 101 $ à 99 $

* Zions Bancorporation ZION.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 79 $ à 80 $

* Zions Bancorporation ZION.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Zions Bancorporation ZION.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

Valeurs associées

AKAMAI TECHNOLOG
88,8750 USD NASDAQ +1,86%
ALBEMARLE
95,850 USD NYSE +1,30%
ALCOA-WI
40,930 USD NYSE -1,80%
ALLEGRO MICRO
34,0500 USD NASDAQ +2,65%
ALMONTY INDS
8,8950 USD NASDAQ +0,74%
ALPHABET-A
339,3600 USD NASDAQ -1,40%
AM ELECTRIC
127,4300 USD NASDAQ +2,17%
AMER TOWER REIT
184,021 USD NYSE +0,54%
AMEREN
106,300 USD NYSE +2,23%
AMERICAN AIRLINE
12,1601 USD NASDAQ +4,11%
AMKOR TECHNOLOGY
41,9000 USD NASDAQ +0,02%
AMPLITUDE RG-A
15,7800 USD NASDAQ +3,95%
AMRICLD RLTY REITRG
14,100 USD NYSE +2,73%
ARHAUS RG-A
10,8350 USD NASDAQ +5,91%
ARLO TECH
12,530 USD NYSE +2,37%
ARRIVENT BIO
18,8400 USD NASDAQ +5,02%
ARTIVION
22,950 USD NYSE +3,19%
AXON ENTERPRISE
398,8300 USD NASDAQ +4,11%
BIOGEN
243,7800 USD NASDAQ +4,41%
BLACKROCK
1 127,380 USD NYSE +0,23%
BLACKSTONE
110,375 USD NYSE +3,05%
BOK FINL
125,8200 USD NASDAQ +2,41%
BOYD GAMING
71,180 USD NYSE +0,30%
BP SP ADR
49,405 USD NYSE -0,07%
BRAZE RG-A
45,4450 USD NASDAQ +51,28%
BRIDGEBIO
2,7500 USD NASDAQ -3,51%
CARDINAL HEALTH
254,960 USD NYSE +0,95%
CARDINAL INFRA RG-A
14,8300 USD NASDAQ -6,55%
CHEMOURS
13,035 USD NYSE +3,25%
CHORD ENERGY
151,5100 USD NASDAQ -1,92%
CHURCHILL DOWNS
82,8399 USD NASDAQ +1,06%
CITIZENS FINL GR
64,250 USD NYSE +2,37%
CLEVELAND-CLIFFS
13,665 USD NYSE -3,15%
CLIMB BIO
10,9500 USD NASDAQ +12,54%
COMMERCIAL METAL
64,480 USD NYSE -0,12%
COREWEAVE
62,1053 USD NASDAQ +1,61%
DISC MEDICINE
79,3700 USD NASDAQ +0,56%
DOMINION ENERGY
62,865 USD NYSE +1,09%
DRAFTKINGS RG-A
20,3050 USD NASDAQ +2,71%
ELIEM THERAPEUT
5,1000 USD NASDAQ -0,20%
ENTERGY
105,400 USD NYSE +1,54%
EQUIPMENT RG-A
15,5400 USD NASDAQ +11,40%
ESSEN PROP REIT
25,695 USD NYSE +0,73%
EYEPOINT
0,4401 USD NASDAQ +0,02%
FERVO ENERGY RG-A
9,2650 USD NASDAQ +1,81%
FLOOR & DECR H RG-A
45,480 USD NYSE +3,39%
FLUENCE ENERGY RG-A
5,9850 USD NASDAQ +2,13%
FLUTTER ENTMT
78,280 USD NYSE +1,23%
FORD MOTOR
12,120 USD NYSE -0,49%
FORTINET
170,2550 USD NASDAQ -0,73%
FOUR CORN REIT
21,750 USD NYSE +0,86%
FOX FACT HLDG
15,3600 USD NASDAQ +3,85%
GALAXY RG-A
15,8850 USD NASDAQ +1,05%
GAM & LSURE REIT
39,1850 USD NASDAQ +0,94%
GARTNER
218,750 USD NYSE +5,35%
GCM GROSVENOR RG-A
12,6100 USD NASDAQ +2,19%
GILEAD SCIENCES
155,9850 USD NASDAQ +1,90%
Gaz naturel
3,06 USD NYMEX 0,00%
HAMILTON LANE-A
83,9000 USD NASDAQ +1,99%
HEALTHCARE REIT-A
17,745 USD NYSE +2,87%
HEARTFLOW
55,9000 USD NASDAQ +9,56%
HEARTLAND EXPRES
10,2200 USD NASDAQ -2,94%
HUBBELL
459,995 USD NYSE -1,06%
HUT 8
69,3450 USD NASDAQ +1,72%
INSMED
95,8700 USD NASDAQ +0,61%
INSPIRED ENTRTMN
3,1550 USD NASDAQ -1,41%
IONIS PHARMACEUT
45,0100 USD NASDAQ +1,42%
KESTRA MEDICAL
28,6050 USD NASDAQ -2,60%
KINETIK HLDGS RG-A
54,580 USD NYSE -0,13%
KKR & CO
89,295 USD NYSE +2,64%
LAS VEGAS SANDS
37,975 USD NYSE -0,08%
LINEAGE
34,4300 USD NASDAQ +3,64%
M&T BANK
217,975 USD NYSE +2,01%
MARA HLDGS
7,5350 USD NASDAQ +2,17%
MAXLINEAR
74,4550 USD NASDAQ -3,44%
MCDONALD'S
245,685 USD NYSE +1,23%
MCKESSON
1 022,040 USD NYSE +1,13%
MGM RESORTS ITL
28,690 USD NYSE +0,83%
MICROCHIP TECH
76,5600 USD NASDAQ +2,86%
MICROSOFT
532,0900 USD NASDAQ -0,27%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 249,4750 USD NASDAQ -0,33%
MP MATERIALS RG-A
39,205 USD NYSE +0,60%
MPLX
57,890 USD NYSE -0,46%
MYRIAD GENETICS
5,6650 USD NASDAQ +34,56%
NEWMONT
117,295 USD NYSE -0,61%
NEWS RG-A
30,5650 USD NASDAQ +1,68%
NEXTERA ENERGY
78,730 USD NYSE +0,72%
NISOURCE
42,845 USD NYSE +2,12%
NNN REIT
41,345 USD NYSE +1,19%
NORW CRS LINE
15,720 USD NYSE +3,18%
NW NAT HLDG
48,970 USD NYSE +2,10%
O REILLY AUTO
89,8000 USD NASDAQ +0,82%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
OGE ENERGY
47,505 USD NYSE +1,69%
OLIN
15,065 USD NYSE -0,79%
ONEOK
92,710 USD NYSE +0,30%
PENN ENTMT
14,7800 USD NASDAQ +0,48%
PNC FINL SER
220,890 USD NYSE +2,17%
POOL
171,6900 USD NASDAQ +2,15%
PRINCIPAL FINANC
107,6150 USD NASDAQ +0,71%
PROCTER&GAMBLE
158,470 USD NYSE +0,48%
PROLOGIS REIT
126,845 USD NYSE +2,21%
PTC THERAPEUTICS
62,8400 USD NASDAQ +2,13%
Pétrole Brent
109,08 USD Ice Europ -0,09%
Pétrole WTI
98,06 USD Ice Europ -5,27%
RAPPORT THERA
30,1500 USD NASDAQ +5,42%
REALTY INCOME REIT
56,345 USD NYSE +1,49%
RED ROCK RESOR RG-A
50,0050 USD NASDAQ +0,23%
REGIONS FINANCIA
27,855 USD NYSE +2,33%
RESTAURANT BRANDS INTL
75,290 USD NYSE +1,28%
RIOT PLATFORMS
13,8188 USD NASDAQ -1,08%
ROBINHOOD MARKETS
98,3400 USD NASDAQ +1,89%
ROYAL GOLD
240,9400 USD NASDAQ +2,13%
RYL CARIBBEAN CR
289,575 USD NYSE +2,74%
SBA CMMNS REIT-A
181,2100 USD NASDAQ -1,03%
SCHRODINGER
23,7000 USD NASDAQ +2,51%
SERVICENOW
149,260 USD NYSE +2,70%
SITIME
501,9591 USD NASDAQ +1,25%
SOUTHERN CO
90,760 USD NYSE +1,68%
SOUTHWEST HLDGS
89,405 USD NYSE +3,50%
SPIRE
82,920 USD NYSE +2,16%
SPROUTS FARMERS
64,3100 USD NASDAQ +0,08%
STARBUCKS
99,3050 USD NASDAQ +1,47%
STEPSTONE GRP RG-A
43,1400 USD NASDAQ +2,28%
SUNOCO
74,850 USD NYSE 0,00%
SYNOPSYS
447,8200 USD NASDAQ -1,49%
TABOOLA
3,4423 USD NASDAQ -0,22%
TAPESTRY
116,915 USD NYSE -0,65%
TARGA RESOURCES
292,340 USD NYSE -0,17%
TENABLE HLDGS
39,1450 USD NASDAQ +0,55%
TEXAS INSTRUMENT
279,6650 USD NASDAQ +1,27%
TONIX PHARM HLD
6,0100 USD NASDAQ +4,89%
TRAVELERS COS
393,610 USD NYSE +2,11%
TREX
48,970 USD NYSE +5,35%
TRONOX HLDGS
3,375 USD NYSE -0,15%
TRUIST FINL
47,275 USD NYSE +2,03%
ULTA BEAUTY
603,2500 USD NASDAQ +1,97%
UMB FINANCIAL
132,7600 USD NASDAQ +2,40%
UNION PACIFIC
288,310 USD NYSE +0,43%
UNITED AIRLINES
97,8725 USD NASDAQ +2,38%
UNITED THERAPEUT
552,3650 USD NASDAQ +1,70%
VICI PROPER REIT
23,355 USD NYSE +1,15%
VIKING THERAPEUTICS
26,7050 USD NASDAQ +6,61%
W.R.BERKLEY
73,420 USD NYSE -0,93%
WERNER ENTERPRIS
29,9000 USD NASDAQ -1,06%
WEST MIDSTREAM PTR
44,480 USD NYSE +0,24%
WESTERN DIGITAL
365,2600 USD NASDAQ +3,71%
WILLIAMS-SONOMA
253,470 USD NYSE +1,64%
WINGSTOP
130,3400 USD NASDAQ -1,82%
WYNN RESORTS
76,8700 USD NASDAQ +1,17%
XCEL ENERGY
76,6900 USD NASDAQ +2,06%
ZIONS BANCORP
64,6100 USD NASDAQ +2,33%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2026 à 19:49:05.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse après une rencontre avec le Premier ministre norvégien et le président finlandais, le 20 octobre 2026 à Oslo en Norvège ( AFP / Jonathan Nackstrand )
    Ukraine : Zelensky salue le rétablissement du partage du renseignement américain
    information fournie par AFP 20.10.2026 21:06 

    Volodymyr Zelensky a salué le rétablissement du partage du renseignement américain et réclamé une place à toute négociation concernant l'avenir de son pays, mardi après des entretiens avec les émissaires américains visant à apaiser les récentes tensions entre Kiev ... Lire la suite

  • Meta a annoncé mardi avoir mis en place des mesures pour garantir un traitement égalitaire à Lula et Flavio Bolsonaro sur ses plateformes ( AFP / MAURO PIMENTEL )
    Brésil : Meta assure que Lula et Flavio Bolsonaro sont traités de façon égalitaire
    information fournie par AFP 20.10.2026 21:01 

    Sommé de s'expliquer sur des accusations d'"interférence" dans la campagne présidentielle au Brésil, Meta a annoncé mardi avoir mis en place des mesures pour garantir un traitement égalitaire à Lula et Flavio Bolsonaro sur ses plateformes. Le président de gauche ... Lire la suite

  • Un agent de sécurité portant un masque et des gants, fouille un passager à l'aéroport international Murtala Muhammed de Lagos, le 11 août 2014, après que le gouvernement a confirmé un nouveau cas d'Ebola dans la capitale économique du Nigeria, le 6 août 2014 ( AFP / PIUS UTOMI EKPEI )
    Ebola : un premier cas au Nigeria
    information fournie par AFP 20.10.2026 20:45 

    Le gouvernement nigérian a annoncé mardi le premier cas d'Ebola sur son territoire, à Abuja, la capitale du pays le plus peuplé d'Afrique, tandis que de l'autre côté du continent, le Kenya vient de déclarer son neuvième cas. "La patiente, une femme récemment arrivée ... Lire la suite

  • Le Premier ministre roumain Luca Niculescu (c,g), le président roumain Nicusor Dan (c,d) et les membres du nouveau gouvernementaprès une cérémonie de prestation de serment au palais de Cotroceni, à Bucarest, le 20 octobre 2026 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )
    Le Parlement roumain approuve un gouvernement pro-UE après des mois d'impasse
    information fournie par AFP 20.10.2026 19:46 

    Le Parlement roumain a approuvé mardi le gouvernement du Premier ministre pro-européen Luca Niculescu, mettant fin à plusieurs mois d'impasse politique. Quatrième candidat à briguer l'investiture depuis la chute de la précédente coalition en mai, le diplomate de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 838,49 -0,38%
Pétrole Brent
109,1 -0,07%
NANOBIOTIX
21,2 +12,47%
GENFIT
9 +8,30%
TOTALENERGIES
79,94 -0,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank