Après un demi-siècle, le mythique Orchestra Baobab parie sur une pétillante nouvelle génération

Le saxophoniste Thierno Koité, membre du légendaire groupe Orchestra Baobab, se produit aux côtés de la chanteuse Korka Dieng lors d'un concert au Just For You à Dakar, au Sénégal, le 27 septembre 2026 ( AFP / SEYLLOU )

Dès que résonne le solo du saxophone du célébrissime morceau "Utrus Horas", la fièvre monte, les couples se forment, se déhanchent: plus d'un demi-siècle après sa création, le légendaire groupe sénégalais Orchestra Baobab fait toujours vibrer les nuits au son de sa musique afro-cubaine teintée de sonorités ouest-africaines.

Ce soir-là, les musiciens se produisent au "Just For You", club réputé de Dakar, mais les mêmes instants magiques avec leur public se constatent régulièrement dans leurs dates à travers le monde, de New York à Johannesburg, Hong Kong ou Paris.

A quelques jours de la sortie prévue vendredi de "Made in Sénégal", leur premier album de morceaux inédits en près de 10 ans, l'AFP a pu s'entretenir avec l'ancienne garde et la jeune génération de ce groupe de légende qui a su résister aux affres du temps en renouvelant ses membres et ses influences.

"J'ai dansé sur le groupe Baobab à l'âge de 15-20 ans et je danse encore dessus aujourd'hui", confie Moustapha Samb, 62 ans, venu écouter les rythmes sensuels au "Just For You" un dimanche soir. "C'est un monument, c'est la mémoire, c'est la résilience aussi", souffle-t-il.

Le guitariste Yahya Fall membre du groupe Orchestra Baobab, se produit au club Just For You, le 27 septembre 2026 à Dakar, au Sénégal ( AFP / SEYLLOU )

Monument de la culture au Sénégal, né dans les années 1970, Orchestra Baobab perpétue la flamme malgré la disparition de la plupart de ses membres fondateurs, grâce à l'arrivée de nouveaux musiciens héritiers de la tradition.

Grâce à l'âme des anciens et à l'énergie de la nouvelle génération, les airs afro-cubains continuent de se mélanger à la rumba congolaise, aux traditions musicales griotiques wolof, au mbalax sénégalais, au jazz...

Pas juste "old-school"

Les spectateurs "commencent à comprendre que Orchestra Baobab, ce n'est pas que le +old-school+. Il y a une nouvelle génération", explique à l'AFP la chanteuse Korka Dieng, première et unique membre féminine du groupe, arrivée en 2023.

La chanteuse Korka Dieng, membre du légendaire groupe Orchestra Baobab, à Dakar, le 29 septembre 2026 au Sénégal ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Dans l'identité sonore actuelle du groupe, "on sent qu'il y a une nouvelle fraîcheur, quelque chose de nouveau, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose que les gens n'avaient pas entendu au temps des fondateurs", estime Yahya Fall, 76 ans, guitariste rythmique du groupe.

Mais les nouveaux membres, majoritairement des trentenaires et des quadragénaires, affirment vouloir préserver l'âme historique et le son inimitable de ce groupe de neuf musiciens, en apportant un soupçon de leur touche personnelle.

Korka Dieng explique qu'elle et les autres jeunes musiciens impriment tous leur empreinte, tout en tentant de "garder l'originalité, ce qui a fait que l'orchestre, le mythique, est arrivé jusque-là."

Le saxophoniste Thierno Koité, du groupe Orchestra Baobab, se produit aux côtés de la chanteuse Korka Dieng, lors d'un concert au club Just For You le 27 septembre 2026 à Dakar, au Sénégal ( AFP / SEYLLOU )

Guitares, percussions, saxophones et vocalises produisent les sonorités latines aux influences ouest-africaines si reconnaissables du groupe, tantôt douces et langoureuses, tantôt rythmées.

Grâce aux jeunes, l'orchestre perdurera "un siècle", prédit avec une étincelle dans les yeux Mountaga "Taga" Koité, 73 ans, dernier membre fondateur du groupe.

"Identité pour le Sénégal"

Après avoir régné sur les nuits et les ondes de radio dakaroises dans les années 1970, Orchestra Baobab a fait une pause avant d'opérer un come-back spectaculaire au début des années 2000 et d'atteindre la renommée internationale.

Wilfried Zinsou, tromboniste et saxophoniste du groupe Orchestra Baobab, à Dakar, le 29 septembre 2026 au Sénégal ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Pour Wilfried Zinsou, tromboniste et saxophoniste de la nouvelle génération, l'orchestre est un joyau national, qui rayonne en Europe et dans le monde quand il ne se produit pas au Sénégal.

"Quand on va à Londres, à Paris, dans n'importe quel pays, on regarde le Sénégal à travers nous. On apporte la culture du Sénégal (...) Donc Orchestra Baobab représente une identité pour le Sénégal", se réjouit-il.

Sur les 12 morceaux de "Made in Senegal", environ la moitié sont des compositions inédites, et la grande majorité n'a encore jamais figuré sur un album de Baobab.

"Gorgoulou", terme wolof désignant celui qui travaille dur pour joindre les deux bouts, est un de ces titres inédits composé par M. Zinsou.

Composé par le guitariste de 37 ans "Bolero" Lagratte, "Wida" fait référence à l'un des plus grands ports négriers d'Afrique de l'Ouest, Ouidah (actuel Bénin) et sa "Porte du Non-Retour".

Le guitariste "Bolero" Lagratte, membre du légendaire groupe Orchestra Baobab, à Dakar, le 29 septembre 2026 au Sénégal ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Bolero Lagratte, premier arrivé de la nouvelle garde, a remplacé dans le groupe Barthélémy Attisso, décédé en 2021.

Certains des musiciens les plus emblématiques d'Orchestra Baobab, tels que les chanteurs et percussionnistes Balla Sidibé et Rudy Gomis, sont décédés au début des années 2020, peu de temps après le célèbre saxophoniste Issa Cissokho.

Le dernier album du groupe, "Tribute to Ndiouga Dieng", sorti en 2017, était un hommage à l'un de ses musiciens fondateurs disparu.

Mountaga "Taga" Koité, percussionniste et membre fondateur du groupe Orchestra Baobab, lors d'un concert au club "Just For You" à Dakar, le 27 septembre 2026 au Sénégal ( AFP / SEYLLOU )

Depuis le bureau de leur manager, où trois des membres historiques du groupe se sont réunis pour s'entretenir avec l'AFP, "Taga" Koité, le percussionniste fondateur, explique comment chaque nouveau musicien a su avec brio prendre la relève de ses prédécesseurs, en perpétuant cette "sonorité" si unique.

Même aujourd'hui, "dès que la musique du Baobab commence, les gens se lèvent pour danser!", lance-t-il.