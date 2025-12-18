TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Coursera, Lennar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Autozone, Coursera et Lennar.
FAITS MARQUANTS
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Mizuho réduit son objectif de cours à 17 dollars contre 22
dollars
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : BMO augmente le prix cible de 26 $ à 34 $
* Aecom ACM.N : Truist Securities ramène le cours cible à 126 $, contre 148 $ auparavant
* Air Products APD.N : Mizuho ramène le cours cible de 300 à 290 dollars
* Albemarle ALB.N : Citigroup relève le cours cible de 100 $ à 150 $
* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible de 110 à 132 dollars
* Albemarle ALB.N : RBC relève l'objectif de cours à 159 dollars, contre 120 dollars auparavant
* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 100 à 105 dollars
* Allstate Corp ALL.N : William Blair ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du
marché"
* American Airlines Group AAL.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale et
un PT de 17 $
* Amrize AG AMRZ.N : Bernstein relève le prix cible de 65 $ à 70 $
* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : KBW relève l'objectif de cours à 13$ contre 11
* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève le cours cible à 305 $, contre 270 $ auparavant
* Ardent Health Inc ARDT.N : Mizuho réduit le prix cible à 12$ de 20
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW réduit le prix cible à 272 $ contre 275 $
* Ashland Inc ASH.N : Mizuho augmente le prix cible à 70$ de 60
* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 4100 $ contre 4850 $
* Avalo Therapeutics AVTX.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 39 $
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève le prix cible de 35 $ à 37 $
* Bank of America BAC.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 63 $ contre 55 $
* Bank of America BAC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 58 $ contre 56 $
* Beta Bionics Inc BBNX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 37 $ contre 32 $
* Bicara Therapeutics BCAX.O : Mizuho initie la couverture avec une note neutre; PT 18 $
* Biogen BIIB.O : BMO augmente le prix cible de 150 $ à 165 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities réduit le prix cible à 120 $ contre 130 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Mizuho augmente le prix cible de 38 à 42 dollars
* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 91 $
* Cabot Corp CBT.N : Mizuho augmente le prix cible de 72 $ à 80 $
* Camden Property Trust CPT.N : JP Morgan relève la note de sous-pondération à neutre
* Celanese Corp CE.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 60 $ auparavant
* CF Industries Holdings Inc CF.N : Mizuho réduit le prix cible de 92 $ à 88 $
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Mizuho relève le prix cible à 200 $ contre 174 $
* Citigroup C.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 123 $ contre 112 $
* Citigroup Inc C.N : Oppenheimer relève le prix cible à 141 $ contre 120 $
* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit le prix cible à 25 $ de 30
* Climb Bio Inc CLYM.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 11 $, contre 9 $ auparavant
* Cognex Corp CGNX.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 45 $ à 42 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 88 $ contre 87 $
* Corteva CTVA.N : Citigroup relève le cours cible à 70 $ contre 68 $
* Coursera Inc COUR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Cummins CMI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 628 à 653 dollars
* Delta Air Lines DAL.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de
87 $
* Dollar General Corp DG.N : Argus Research augmente le prix cible de 135 $ à 152 $
* Dow DOW.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 25$ contre 26
* Dupont DD.N : Mizuho relève le cours cible à 46 $ contre 44 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup relève le cours cible de 70 à 72 dollars
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève le cours cible de 90 à 100 dollars
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 103 $ contre 137 $
* Evergy Inc EVRG.O : Mizuho passe de "surperformer" à "neutre"; baisse le prix cible de 86 $ à 76 $
* Expro Group Holdings NV XPRO.N : Piper Sandler passe de neutre à sous-pondéré
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : JP Morgan relève le prix cible de 107 à 114 dollars
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève le cours cible de 70 à 72 dollars
* First American Financial Corp FAF.N : KBW relève l'objectif de cours de 79 à 81 dollars
* First Horizon Corp FHN.N : Truist Securities relève le cours cible de 24 $ à 26 $
* Foghorn Therapeutics Inc FHTX.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 11 $
* Formula One Group FWONA.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 108 $ contre 110 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Mizuho augmente le prix cible de 11 $ à 13 $
* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies augmente le prix cible de 736 à 815 $ et le fait passer de
"hold" à "buy"
* General Mills GIS.N : Bernstein réduit le prix cible à 54$ de 55
* General Mills GIS.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 51$ de 50
* General Mills GIS.N : TD Cowen augmente le prix cible à 47$ de 45
* General Mills GIS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 50 $ à 51 $
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 50 à 58 dollars
* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Glaukos Corp GKOS.N : Truist Securities relève le cours cible de 120 à 145 dollars
* GM GM.N : Wedbush relève le cours cible de 75 à 95 dollars
* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève le cours cible de 27 à 29 dollars
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Mizuho relève le cours cible à 520 $ contre 505 $
* Helmerich and Payne Inc HP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 35 $ contre 21 $ auparavant
* Helmerich and Payne Inc HP.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Hut 8 Corp HUT.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 54 $ à 62 $
* Innovex International Inc INVX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 20 $ à 27 $
* Insmed Inc INSM.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 214,00 $ à 203,00 $
* Insmed Inc INSM.O : Jefferies réduit l'objectif de prix à 219 $ de 230
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 195 $ contre 227 $
* Insmed Inc INSM.O : RBC réduit le prix cible de 215 $ à 195 $
* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 269 $ à 241 $
* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 412 $ à 390 $
* Integer Holdings Corp ITGR.N : Truist Securities augmente le prix cible de 86 $ à 95 $
* International Paper Co IP.N : RBC réduit le cours cible à 55 $ contre 57 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Truist Securities relève le cours cible de 620 à 650 dollars
* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Truist Securities réduit le prix cible à 215 $ contre 230 $
* Jabil JBL.N : Barclays augmente le prix cible à 283 $ contre 267 $
* JP Morgan JPM.N : Truist Securities augmente le prix cible de 319 $ à 330 $
* Kemper Corp KMPR.N : William Blair réduit le cours de l'action de "market perform" à "underperform"
* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève le prix cible de 180 à 195 dollars
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 80 $ à 82 $
* Lennar Corp LEN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 95,00 $ à partir de 125,00
* Lennar Corp LEN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de neutre à sous-performance
* Lennar Corp LEN.N : BTIG réduit le prix cible de 96 $ à 90 $
* Lennar Corp LEN.N : KBW réduit le prix cible à 115 $ de 125
* Lennar Corp LEN.N : RBC ramène le cours cible à 95 $, contre 106 $ auparavant
* Lennar Corp LEN.N : RBC ramène le cours de l'action de "sector perform" à "underperform"
(sous-performance)
* Lennar Corp LEN.N : Barclays réduit le prix cible de 98 $ à 88 $
* Lennar Corp LEN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 125 $ à 110 $
* Manpowergroup MAN.N : BMO relève le cours à surperformer de "market perform"; augmente le PT à 44 $ de
42 $
* Maze Therapeutics MAZE.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 34 $ à 50 $
* Merck & Co Inc MRK.N : BMO relève le cours de l'action à surperformer de "market perform"; augmente le
prix cible à 130 $ de 82 $
* Micron Technology Inc MU.O : Barclays augmente le prix cible de 240 à 275 $
* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 300,00 $ contre 250,00 $
auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de neutre à achat
* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 300 $ à 330 $
* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 280 à 300 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 350 dollars, contre 220 dollars
auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 290 dollars, contre 270 dollars auparavant
* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 350,00 $ contre 338,00 $
* Micron Technology Inc MU.O : Piper Sandler relève le prix cible de 200 à 275 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 300 à 500 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève le prix cible de 300 à 320 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Wells Fargo relève le cours cible de 300 à 335 dollars
* Mosaic Co MOS.N : Mizuho ramène le cours cible de 31 à 28 dollars
* Motorola MSI.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 471,00 $ à 436,00 $
* Motorola MSI.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal
* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW relève le cours cible de 46 à 48 dollars
* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"
* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 325 $
* Nov Inc NOV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $
* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 178 $ à 176 $
* Old Dominion Freight Line ODFL.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 149,00 $ à 165,00 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler relève le prix cible de 102 à 125 dollars
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de prix de 75
* Outfront Media Inc OUT.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 23 $ à 27 $
* P&G PG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 157 $ contre 165 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Truist Securities relève le cours cible de 977 $ à 1097 $
* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 74 $
* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal
* Pennymac Financial Services PFSI.N : KBW relève l'objectif de cours à 143 $ contre 138 $
* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à
"outperform"
* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève le cours cible de 275 à 370 dollars
* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer
* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 312 à 370 dollars
* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities relève le cours cible de 210 à 229 dollars
* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer relève le prix cible à 268 $, contre 231 $
auparavant
* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 18 $ contre 16
$
* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC réduit le prix cible de 48 $ à 46 $
* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan réduit le cours cible à 21 $ contre 23 $
* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Truist Securities réduit le prix cible de 50 $ à 47 $
* Progressive Corp PGR.N : BMO réduit le prix cible de 256 $ à 253 $
* Progressive Corp PGR.N : KBW augmente le cours cible de 246 $ à 250 $
* Progressive Corp PGR.N : William Blair réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du
marché"
* Public Storage PSA.N : JP Morgan réduit le prix cible à 301 $ contre 316 $
* Public Storage PSA.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre
* Ranger Energy Services Inc RNGR.N : Piper Sandler relève le cours cible de 15 à 17 dollars
* Ranger Energy Services Inc RNGR.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Rayonier Inc RYN.N : RBC réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 27 $
* Regency Centers Corp REG.O : JP Morgan réduit le prix cible de 81 $ à 76 $
* Regency Centers Corp REG.O : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré
* ResMed Inc RMD.N : Stifel réduit le prix cible de 270 à 260 dollars
* Revolve Group Inc RVLV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 34$ contre 28
* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW relève le cours cible de 18 $ à 20 $
* RPM International Inc RPM.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 128 $ contre 138 $
* Savara Inc SVRA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 7 à 9 dollars
* Sealed Air Corp SEE.N : Baird abaisse la note à neutre; réduit le prix cible à 42 $ de 45 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 1150 $ à 230 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 90 $ contre 95 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à neutre
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup réduit le prix cible de 392 $ à 390 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho réduit le prix cible de 400 $ à 390 $
* Si-Bone Inc SIBN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 21 $ à 23 $
* Simulations Plus Inc SLP.O : BTIG ramène le cours de l'action d'achat à neutre
* Slb SLB.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 42 $ à 45 $
* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Sotera Health Co SHC.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance
* Southwest Airlines LUV.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids et un PT
de 45 $
* Spire Global Inc SPIR.N : Stifel réduit le prix cible de 17 $ à 14 $
* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities augmente le prix cible à 216 $ contre 215 $
* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 53 $
* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW relève le prix cible de 78 $ à 81 $
* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities réduit le prix cible de 400 $ à 392 $
* Summit Midstream SMC.N : Noble Capital initie une couverture avec une note de surperformance;
PT 47 $
* Surgery Partners Inc SGRY.O : Mizuho réduit le prix cible de 22 $ à 19 $
* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC augmente le prix cible de 49 $ à 53 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities relève le cours cible de 17 $ à 24 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 205 $ à 207 $
* Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O : BMO relève le cours cible de 5 $ à 8 $
* Teleflex Inc TFX.N : Truist Securities relève le cours cible de 120 à 135 dollars
* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer relève le cours cible de 64 $ à 75 $
* Udemy Inc UDMY.O : JP Morgan ramène le cours cible de 8 à 7 dollars
* UDR Inc UDR.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible à 40 $ contre 42 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Argus Research augmente le prix cible de 570 $ à 650 $
* Union Pacific Corp UNP.N : RBC réduit le prix cible de 287 $ à 280 $
* United Airlines Holdings UAL.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et
un PT de 145
* United Rentals Inc URI.N : Truist Securities réduit le prix cible de 1169 $ à 1045 $
* UPS UPS.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 95,00 $ à 99,00 $
* Upstream Bio Inc UPB.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 51 $
* US Bancorp USB.N : Truist Securities augmente le prix cible de 52 $ à 58 $
* Valvoline Inc VVV.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note d'achat; objectif de cours 40
* Valvoline Inc VVV.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 42
* Vericel Corp VCEL.O : Truist Securities réduit le prix cible de 50 $ à 45 $
* VF Corp VFC.N : Needham augmente le prix cible de 19 $ à 21 $
* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; le
cours cible est ramené de 15 $ à 0,9 $
* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Maxim Group passe de "acheter" à "conserver"
* Vistagen Therapeutics Inc VTGN.O : William Blair abaisse la note de performance du marché
* Vital Farms Inc VITL.O : BMO réduit le prix cible de 60 $ à 50 $
* Weatherford International Plc WFRD.O : Piper Sandler relève le cours cible de 80 à 95 dollars
* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 100 $, contre 90 $
auparavant
* Welltower Inc WELL.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération à neutre
* Westlake Corp WLK.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 75 $ à 85 $
* Worthington Enterprises WOR.N : Canaccord Genuity abaisse le prix cible de 73 $ à 69 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : Truist Securities réduit le prix cible de 331 $ à 291 $