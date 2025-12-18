information fournie par Reuters • 18/12/2025 à 15:15

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Coursera, Lennar

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Autozone, Coursera et Lennar.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Mizuho réduit son objectif de cours à 17 dollars contre 22

dollars

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : BMO augmente le prix cible de 26 $ à 34 $

* Aecom ACM.N : Truist Securities ramène le cours cible à 126 $, contre 148 $ auparavant

* Air Products APD.N : Mizuho ramène le cours cible de 300 à 290 dollars

* Albemarle ALB.N : Citigroup relève le cours cible de 100 $ à 150 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève le cours cible de 110 à 132 dollars

* Albemarle ALB.N : RBC relève l'objectif de cours à 159 dollars, contre 120 dollars auparavant

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 100 à 105 dollars

* Allstate Corp ALL.N : William Blair ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du

marché"

* American Airlines Group AAL.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale et

un PT de 17 $

* Amrize AG AMRZ.N : Bernstein relève le prix cible de 65 $ à 70 $

* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : KBW relève l'objectif de cours à 13$ contre 11

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève le cours cible à 305 $, contre 270 $ auparavant

* Ardent Health Inc ARDT.N : Mizuho réduit le prix cible à 12$ de 20

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW réduit le prix cible à 272 $ contre 275 $

* Ashland Inc ASH.N : Mizuho augmente le prix cible à 70$ de 60

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 4100 $ contre 4850 $

* Avalo Therapeutics AVTX.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 39 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Citigroup relève le prix cible de 35 $ à 37 $

* Bank of America BAC.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 63 $ contre 55 $

* Bank of America BAC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 58 $ contre 56 $

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 37 $ contre 32 $

* Bicara Therapeutics BCAX.O : Mizuho initie la couverture avec une note neutre; PT 18 $

* Biogen BIIB.O : BMO augmente le prix cible de 150 $ à 165 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities réduit le prix cible à 120 $ contre 130 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Mizuho augmente le prix cible de 38 à 42 dollars

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 91 $

* Cabot Corp CBT.N : Mizuho augmente le prix cible de 72 $ à 80 $

* Camden Property Trust CPT.N : JP Morgan relève la note de sous-pondération à neutre

* Celanese Corp CE.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 60 $ auparavant

* CF Industries Holdings Inc CF.N : Mizuho réduit le prix cible de 92 $ à 88 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Mizuho relève le prix cible à 200 $ contre 174 $

* Citigroup C.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 123 $ contre 112 $

* Citigroup Inc C.N : Oppenheimer relève le prix cible à 141 $ contre 120 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC réduit le prix cible à 25 $ de 30

* Climb Bio Inc CLYM.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 11 $, contre 9 $ auparavant

* Cognex Corp CGNX.O : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 45 $ à 42 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 88 $ contre 87 $

* Corteva CTVA.N : Citigroup relève le cours cible à 70 $ contre 68 $

* Coursera Inc COUR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Cummins CMI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 628 à 653 dollars

* Delta Air Lines DAL.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et un PT de

87 $

* Dollar General Corp DG.N : Argus Research augmente le prix cible de 135 $ à 152 $

* Dow DOW.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 25$ contre 26

* Dupont DD.N : Mizuho relève le cours cible à 46 $ contre 44 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup relève le cours cible de 70 à 72 dollars

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève le cours cible de 90 à 100 dollars

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 103 $ contre 137 $

* Evergy Inc EVRG.O : Mizuho passe de "surperformer" à "neutre"; baisse le prix cible de 86 $ à 76 $

* Expro Group Holdings NV XPRO.N : Piper Sandler passe de neutre à sous-pondéré

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : JP Morgan relève le prix cible de 107 à 114 dollars

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : KBW relève le cours cible de 70 à 72 dollars

* First American Financial Corp FAF.N : KBW relève l'objectif de cours de 79 à 81 dollars

* First Horizon Corp FHN.N : Truist Securities relève le cours cible de 24 $ à 26 $

* Foghorn Therapeutics Inc FHTX.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 11 $

* Formula One Group FWONA.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 108 $ contre 110 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Mizuho augmente le prix cible de 11 $ à 13 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies augmente le prix cible de 736 à 815 $ et le fait passer de

"hold" à "buy"

* General Mills GIS.N : Bernstein réduit le prix cible à 54$ de 55

* General Mills GIS.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 51$ de 50

* General Mills GIS.N : TD Cowen augmente le prix cible à 47$ de 45

* General Mills GIS.N : Wells Fargo relève le cours cible de 50 $ à 51 $

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 50 à 58 dollars

* Glacier Bancorp Inc GBCI.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Glaukos Corp GKOS.N : Truist Securities relève le cours cible de 120 à 145 dollars

* GM GM.N : Wedbush relève le cours cible de 75 à 95 dollars

* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève le cours cible de 27 à 29 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Mizuho relève le cours cible à 520 $ contre 505 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 35 $ contre 21 $ auparavant

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Hut 8 Corp HUT.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 54 $ à 62 $

* Innovex International Inc INVX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 20 $ à 27 $

* Insmed Inc INSM.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 214,00 $ à 203,00 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies réduit l'objectif de prix à 219 $ de 230

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 195 $ contre 227 $

* Insmed Inc INSM.O : RBC réduit le prix cible de 215 $ à 195 $

* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 269 $ à 241 $

* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 412 $ à 390 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Truist Securities augmente le prix cible de 86 $ à 95 $

* International Paper Co IP.N : RBC réduit le cours cible à 55 $ contre 57 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Truist Securities relève le cours cible de 620 à 650 dollars

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Truist Securities réduit le prix cible à 215 $ contre 230 $

* Jabil JBL.N : Barclays augmente le prix cible à 283 $ contre 267 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities augmente le prix cible de 319 $ à 330 $

* Kemper Corp KMPR.N : William Blair réduit le cours de l'action de "market perform" à "underperform"

* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève le prix cible de 180 à 195 dollars

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 80 $ à 82 $

* Lennar Corp LEN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 95,00 $ à partir de 125,00

* Lennar Corp LEN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de neutre à sous-performance

* Lennar Corp LEN.N : BTIG réduit le prix cible de 96 $ à 90 $

* Lennar Corp LEN.N : KBW réduit le prix cible à 115 $ de 125

* Lennar Corp LEN.N : RBC ramène le cours cible à 95 $, contre 106 $ auparavant

* Lennar Corp LEN.N : RBC ramène le cours de l'action de "sector perform" à "underperform"

(sous-performance)

* Lennar Corp LEN.N : Barclays réduit le prix cible de 98 $ à 88 $

* Lennar Corp LEN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 125 $ à 110 $

* Manpowergroup MAN.N : BMO relève le cours à surperformer de "market perform"; augmente le PT à 44 $ de

42 $

* Maze Therapeutics MAZE.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 34 $ à 50 $

* Merck & Co Inc MRK.N : BMO relève le cours de l'action à surperformer de "market perform"; augmente le

prix cible à 130 $ de 82 $

* Micron Technology Inc MU.O : Barclays augmente le prix cible de 240 à 275 $

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 300,00 $ contre 250,00 $

auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de neutre à achat

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 300 $ à 330 $

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 280 à 300 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève son objectif de cours à 350 dollars, contre 220 dollars

auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 290 dollars, contre 270 dollars auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 350,00 $ contre 338,00 $

* Micron Technology Inc MU.O : Piper Sandler relève le prix cible de 200 à 275 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 300 à 500 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève le prix cible de 300 à 320 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Wells Fargo relève le cours cible de 300 à 335 dollars

* Mosaic Co MOS.N : Mizuho ramène le cours cible de 31 à 28 dollars

* Motorola MSI.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 471,00 $ à 436,00 $

* Motorola MSI.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW relève le cours cible de 46 à 48 dollars

* NMI Holdings Inc NMIH.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 325 $

* Nov Inc NOV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 178 $ à 176 $

* Old Dominion Freight Line ODFL.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 149,00 $ à 165,00 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler relève le prix cible de 102 à 125 dollars

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif de prix de 75

* Outfront Media Inc OUT.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 23 $ à 27 $

* P&G PG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 157 $ contre 165 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Truist Securities relève le cours cible de 977 $ à 1097 $

* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 74 $

* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal

* Pennymac Financial Services PFSI.N : KBW relève l'objectif de cours à 143 $ contre 138 $

* Pennymac Mortgage Investment Trust PMT.N : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à

"outperform"

* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève le cours cible de 275 à 370 dollars

* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 312 à 370 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : Truist Securities relève le cours cible de 210 à 229 dollars

* PNC Financial Services Group PNC.N : Oppenheimer relève le prix cible à 268 $, contre 231 $

auparavant

* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 18 $ contre 16

$

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : RBC réduit le prix cible de 48 $ à 46 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan réduit le cours cible à 21 $ contre 23 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Truist Securities réduit le prix cible de 50 $ à 47 $

* Progressive Corp PGR.N : BMO réduit le prix cible de 256 $ à 253 $

* Progressive Corp PGR.N : KBW augmente le cours cible de 246 $ à 250 $

* Progressive Corp PGR.N : William Blair réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du

marché"

* Public Storage PSA.N : JP Morgan réduit le prix cible à 301 $ contre 316 $

* Public Storage PSA.N : JP Morgan passe de surpondérer à neutre

* Ranger Energy Services Inc RNGR.N : Piper Sandler relève le cours cible de 15 à 17 dollars

* Ranger Energy Services Inc RNGR.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Rayonier Inc RYN.N : RBC réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 27 $

* Regency Centers Corp REG.O : JP Morgan réduit le prix cible de 81 $ à 76 $

* Regency Centers Corp REG.O : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* ResMed Inc RMD.N : Stifel réduit le prix cible de 270 à 260 dollars

* Revolve Group Inc RVLV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 34$ contre 28

* Rocket Companies Inc RKT.N : KBW relève le cours cible de 18 $ à 20 $

* RPM International Inc RPM.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 128 $ contre 138 $

* Savara Inc SVRA.O : Wells Fargo relève le cours cible de 7 à 9 dollars

* Sealed Air Corp SEE.N : Baird abaisse la note à neutre; réduit le prix cible à 42 $ de 45 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 1150 $ à 230 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 90 $ contre 95 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à neutre

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup réduit le prix cible de 392 $ à 390 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho réduit le prix cible de 400 $ à 390 $

* Si-Bone Inc SIBN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 21 $ à 23 $

* Simulations Plus Inc SLP.O : BTIG ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Slb SLB.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 42 $ à 45 $

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Sotera Health Co SHC.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Southwest Airlines LUV.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids et un PT

de 45 $

* Spire Global Inc SPIR.N : Stifel réduit le prix cible de 17 $ à 14 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : Truist Securities augmente le prix cible à 216 $ contre 215 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 53 $

* Stewart Information Services Corp STC.N : KBW relève le prix cible de 78 $ à 81 $

* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities réduit le prix cible de 400 $ à 392 $

* Summit Midstream SMC.N : Noble Capital initie une couverture avec une note de surperformance;

PT 47 $

* Surgery Partners Inc SGRY.O : Mizuho réduit le prix cible de 22 $ à 19 $

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC augmente le prix cible de 49 $ à 53 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities relève le cours cible de 17 $ à 24 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 205 $ à 207 $

* Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O : BMO relève le cours cible de 5 $ à 8 $

* Teleflex Inc TFX.N : Truist Securities relève le cours cible de 120 à 135 dollars

* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer relève le cours cible de 64 $ à 75 $

* Udemy Inc UDMY.O : JP Morgan ramène le cours cible de 8 à 7 dollars

* UDR Inc UDR.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; baisse le prix cible à 40 $ contre 42 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Argus Research augmente le prix cible de 570 $ à 650 $

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC réduit le prix cible de 287 $ à 280 $

* United Airlines Holdings UAL.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération et

un PT de 145

* United Rentals Inc URI.N : Truist Securities réduit le prix cible de 1169 $ à 1045 $

* UPS UPS.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 95,00 $ à 99,00 $

* Upstream Bio Inc UPB.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 51 $

* US Bancorp USB.N : Truist Securities augmente le prix cible de 52 $ à 58 $

* Valvoline Inc VVV.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note d'achat; objectif de cours 40

* Valvoline Inc VVV.N : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 42

* Vericel Corp VCEL.O : Truist Securities réduit le prix cible de 50 $ à 45 $

* VF Corp VFC.N : Needham augmente le prix cible de 19 $ à 21 $

* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; le

cours cible est ramené de 15 $ à 0,9 $

* Vistagen Therapeutics VTGN.O : Maxim Group passe de "acheter" à "conserver"

* Vistagen Therapeutics Inc VTGN.O : William Blair abaisse la note de performance du marché

* Vital Farms Inc VITL.O : BMO réduit le prix cible de 60 $ à 50 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : Piper Sandler relève le cours cible de 80 à 95 dollars

* Wells Fargo WFC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 100 $, contre 90 $

auparavant

* Welltower Inc WELL.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Worthington Enterprises WOR.N : Canaccord Genuity abaisse le prix cible de 73 $ à 69 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Truist Securities réduit le prix cible de 331 $ à 291 $