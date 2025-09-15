 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 898,55
+0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Autozone, Cognex, Royal Gold
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 14:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Autozone, Cognex et Royal Gold.

FAITS MARQUANTS

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 4 850 dollars contre 4 200

dollars auparavant

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 217 $ à 237 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève le cours cible de 401 à 432 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie Inc ABBV.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 204 dollars contre 173 dollars

* Ally Financial Inc ALLY.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 70 dollars contre 59 dollars

* American Express Co AXP.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 375 $ contre 348 $

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : RBC augmente le cours cible de 21 $ à 23 $

* Antero Resources Corp AR.N : Mizuho réduit le cours cible à 41 $ contre 49 $

* APA Corporation APA.O : Mizuho réduit le cours cible à 18 $ contre 19 $

* Applovin Corp APP.O : Benchmark relève le cours cible à 640 $ contre 525 $

* Applovin Corp APP.O : BTIG relève le cours cible à 664 $ contre 547 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Citigroup relève le prix cible de 136 $ à 176 $

* Artisan Partners Asset Management APAM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 47 $ à 43 $

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : BTIG augmente le prix cible de 84 $ à 105 $

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 4850 $ contre 4200 $

* Beyond Meat Inc BYND.O : Argus Research passe de "hold" à "sell

* Bkv Corp BKV.N : Mizuho réduit le prix cible de 35 $ à 30 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 30 $ à 31 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Wedbush réduit le prix cible de surperformance à neutre

* C4 Therapeutics Inc CCCC.O : Stephens relève le cours cible de 4 à 6 dollars

* C4 Therapeutics Inc CCCC.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* California Resources Corp CRC.N : Mizuho relève le cours cible à 65 $ contre 64 $

* California Resources Corp CRC.N : RBC relève le cours cible de 60 $ à 66 $

* California Resources Corp CRC.N : TD Cowen relève le cours cible de 55 $ à 65 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 12 $ contre 18 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Truist Securities augmente le prix cible de 260 $ à 270 $

* Carrier Global Corp CARR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 88 $

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC réduit le prix cible à 95 $ contre 104 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Baird relève le prix cible à 161 $, contre 151 $

auparavant

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho réduit le prix cible de 192 $ à 191 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Mizuho réduit le prix cible de 152 $ à 142 $ de 152

* Civitas Resources Inc CIVI.N : Mizuho réduit le prix cible de 50 $ à 45 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho réduit le prix cible de 36 $ à 34 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho augmente le prix cible de sous-performance à neutre

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Cognex Corp CGNX.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 45

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Raymond James ajoute le titre à la liste des favoris actuels

de ses analystes

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Raymond James fait passer le titre de "surperformance" à

"achat" (strong buy)

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Raymond James augmente le prix cible de 27 $ à 31 $

* Comerica Inc CMA.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 70 $ contre 68 $ auparavant

* Comstock Resources Inc CRK.N : Mizuho réduit le cours cible à 22 $ contre 27 $

* Conocophillips COP.N : Mizuho réduit le prix cible de 125 $ à 120 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité

de pondération

* Constellation Brands Inc STZ.N : Barclays réduit le prix cible à 150 $ de 202 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note neutre

* Corteva CTVA.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 90 $, contre 83 $ auparavant

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 36 $

* Cracker Barrel CBRL.O : Truist Securities réduit le prix cible de 65 $ à 62 $

* Crescent Energy Co CRGY.N : Mizuho réduit le prix cible à 10 $ contre 12 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Barclays relève le cours cible à 120 $ contre 119 $

* CVR Energy Inc CVI.N : Mizuho passe de neutre à sous-performance

* CVR Energy Inc CVI.N : Mizuho augmente le prix cible de 27 $ à 29 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 37$ contre 27

* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho réduit le prix cible à 40 $ contre 43 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 176 $ contre 183 $

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Mizuho réduit le prix cible à 26 $ contre 27 $

* Ecovyst ECVT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 14 $ contre 10

* EOG Resources Inc EOG.N : Mizuho abaisse le cours cible à 133 $ contre 140 $

* EQT Corp EQT.N : Mizuho réduit le prix cible à 60 $ contre 66

* Eversource Energy ES.N : Jefferies relève le cours cible à 54 $ contre 47 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Mizuho ramène le cours cible à 136 $, contre 154 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho réduit le prix cible de 124 $ à 123 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Truist Securities augmente le prix cible à 52 $ contre 48 $

* Fractyl Health Inc GUTS.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* GM GM.N : Barclays relève la note de surpondération à égale pondération

* GM GM.N : Barclays augmente le prix cible de 55 $ à 73 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Mizuho réduit le prix cible de 227 $ à 199 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de "market perform" à

"underperform"

* Healthpeak Properties Inc DOC.N : Raymond James augmente le prix cible de "market perform" à "outperform

* HF Sinclair Corp DINO.N : Mizuho augmente le prix cible de 52 $ à 60 $

* Huntington Bancshares HBAN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 20 $ contre 19 $

* Immuneering Corp IMRX.O : Needham relève l'objectif de cours à 11 $ contre 8 $

* International Seaways Inc INSW.N : Jefferies relève le cours cible de 52 $ à 58 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève le cours cible à 63 $ contre 62 $

auparavant

* IONQ Inc IONQ.N : Needham relève l'objectif de cours à 80$ contre 60

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Baird relève l'objectif de cours de 196 à 206 $

* Keycorp KEY.N : Truist Securities relève le cours cible de 19 à 20 dollars

* Kosmos Energy Ltd KOS.N : Mizuho ramène le cours cible de 3 à 2 dollars

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 80 $

* Lineage Inc LINE.O : Barclays réduit le cours cible à 51 $ contre 52 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Truist Securities augmente le prix cible à 227 $ contre 220 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Mizuho réduit le prix cible à 25 $ contre 26 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Mizuho augmente le prix cible de 184 $ à 188 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 69$ contre 73

* McDonald's MCD.N : Bernstein augmente le prix cible à 320 $ contre 310 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Baird ramène l'objectif de cours à 488 $ contre 490 $

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 155 $ à 175 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Barclays réduit le cours à sous-pondérer de égal à égal

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Barclays augmente le prix cible de 49 $ à 50 $

* Mongodb Inc MDB.O : Wedbush relève le cours cible de 300 $ à 400 $

* Mosaic Co MOS.N : HSBC reprend la couverture avec une note de maintien: objectif de cours de 35

* Murphy Oil Corp MUR.N : Mizuho réduit le cours cible à 29 $ contre 31 $

* Nextdecade Corp NEXT.O : TD Cowen abaisse le cours cible à 8 $ contre 11 $

* Nextdecade Corp NEXT.O : TD Cowen réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Mizuho réduit le prix cible de 32 $ à 28 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC initie une couverture avec un objectif de prix de 35

* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Mizuho réduit le prix cible de 65 $ à 58 $

* Oracle Corp ORCL.N : Berenberg augmente le prix cible à 306 $ contre 202 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : TD Cowen augmente le prix cible de 112 $ à 125 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 58 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Wedbush ajoute le titre à sa liste des meilleures idées

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève le cours cible de 34 à 40 dollars

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 26$ contre 23

* Permian Resources Corp PR.N : Mizuho ramène le cours cible à 19 $, contre 20 $ auparavant

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève le cours cible de 130 à 133 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève le cours cible de 140 à 142 dollars

* Planet Labs PL.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 7 à 10 dollars

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 24$ contre 18

* Prologis Inc PLD.N : Barclays réduit le prix cible à 118 $ contre 119 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Citigroup réduit le prix cible à 68 $ contre 78 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Range Resources Corp RRC.N : Mizuho réduit le prix cible de 48 $ à 42 $

* Reddit RDDT.N : Needham augmente l'objectif de cours à 300$ contre 215

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Regal Rexnord Corp RRX.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 200

* Regenxbio Inc RGNX.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 17 $ à 16 $

* Regions Financial RF.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 28 $ contre 27 $

* Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc RVPH.O : Benchmark ramène l'objectif de cours à 7 $ contre 14

$

* Revvity Inc RVTY.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 110 $ contre 115 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Barclays augmente le prix cible de 35 $ à 39 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 217 $ à 237 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Citigroup relève le cours cible de 600 à 635 dollars

* Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 15 $ à 19 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 226 $ contre 257 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de

surperformance

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Leerink Partners initie une couverture avec un objectif de prix

de 51

* SM Energy Co SM.N : Mizuho réduit le prix cible de 44 $ à 39 $

* Spire Inc SR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 83$ contre 82

* Standardaero Inc SARO.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Standardaero Inc SARO.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 32

* Synchrony Financial SYF.N : Truist Securities relève le prix cible de 76 $ à 82 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève le cours cible de 401 à 432 dollars

* Talos Energy Inc TALO.N : Mizuho réduit le cours à neutre à partir de surperformant

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Barclays augmente le prix cible de 56 $ à 57 $

* Thor Industries Inc THO.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 100 à 112 dollars

* Timken Co TKR.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de prix 80

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : BMO réduit sa cote de "surperformance" à "performance du marché"

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : BMO augmente le prix cible de 35 $ à 48 $

* Unicycive Therapeutics UNCY.O : Benchmark ajuste le PT à 21$ de 3$ pour refléter le regroupement

d'actions à raison de 1 pour 10

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup augmente le prix cible de 250 $ à 251 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 190 $, contre 166 $ auparavant

* Valley National Bancorp VLY.O : Citigroup relève le cours cible de 10 à 13,5 dollars

* Valley National Bancorp VLY.O : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat

* Viper Energy Inc VNOM.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 55 $

* Vital Energy Inc VTLE.N : Mizuho réduit le prix cible de 22 $ à 19 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Citigroup augmente le prix cible de 36 $ à 41 $

Valeurs associées

ABBVIE
218,380 USD NYSE 0,00%
ALLY FINANCIAL
42,210 USD NYSE 0,00%
AMERICAN EXPRESS
325,290 USD NYSE 0,00%
ANNALY CAP REIT
21,995 USD NYSE 0,00%
ANTERO RESOURCES
33,075 USD NYSE 0,00%
APA
22,8400 USD NASDAQ 0,00%
APPLOVIN RG-A
582,0000 USD NASDAQ 0,00%
ARISTA NE
139,400 USD NYSE 0,00%
ARTIS PART ASS RG-A
46,330 USD NYSE 0,00%
ATLANTICUS HLDGS
72,1700 USD NASDAQ 0,00%
AUTOZONE
4 328,800 USD NYSE 0,00%
BEYOND MEAT
2,6800 USD NASDAQ 0,00%
BRIXMOR PRP REIT
27,995 USD NYSE 0,00%
BUILDERS FIRSTSO
142,830 USD NYSE 0,00%
C4 THERAPEUTICS
2,6600 USD NASDAQ 0,00%
CALIFORNIA RES
53,030 USD NYSE 0,00%
CAPITAL ONE FINL
223,810 USD NYSE 0,00%
CARRIER GLOBAL
61,665 USD NYSE 0,00%
CF INDUSTRIES HL
85,640 USD NYSE 0,00%
CHARLES RIV LAB
152,920 USD NYSE 0,00%
CHEVRON
157,140 USD NYSE 0,00%
CHORD ENERGY
104,1600 USD NASDAQ 0,00%
CIVITAS RES
32,620 USD NYSE 0,00%
CNX RESOURCES
30,005 USD NYSE 0,00%
COGNEX
44,3900 USD NASDAQ 0,00%
COLUMBIA BKG SYS
26,0600 USD NASDAQ 0,00%
COMERICA INC
70,500 USD NYSE 0,00%
COMSTOCK RESOURC
15,955 USD NYSE 0,00%
CONOCOPHILLIPS
92,430 USD NYSE 0,00%
CONSTELLATION BRD-A
139,480 USD NYSE 0,00%
COREWEAVE
111,9600 USD NASDAQ 0,00%
CORTEVA
74,290 USD NYSE 0,00%
COTERRA ENERGY
24,350 USD NYSE 0,00%
CRACKER BARREL O
51,1700 USD NASDAQ 0,00%
CRESCENT ENRG RG-A
8,675 USD NYSE 0,00%
CROWN CASTL REIT
95,410 USD NYSE 0,00%
CVR ENERGY
31,150 USD NYSE 0,00%
DELEK US HLDGS
27,880 USD NYSE 0,00%
DEVON ENERGY
34,775 USD NYSE 0,00%
DIAMONDBACK ENG
136,8800 USD NASDAQ 0,00%
DIVER ENER
15,305 USD NYSE 0,00%
ECOVYST
9,255 USD NYSE 0,00%
EOG RESOURCES
118,160 USD NYSE 0,00%
EQT
50,940 USD NYSE 0,00%
EVERSOURCE ENERG
65,700 USD NYSE 0,00%
EXXON MOBIL
112,190 USD NYSE 0,00%
FIFTH THIRD BANC
45,5600 USD NASDAQ 0,00%
FRACTYL HEALTH
1,0200 USD NASDAQ 0,00%
GENERAL MOTORS
58,505 USD NYSE 0,00%
GULFPORT ENERGY
174,030 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HEALTHCARE REIT-A
18,330 USD NYSE 0,00%
HEALTHPEAK REIT
18,090 USD NYSE 0,00%
HF SINCLAIR
51,120 USD NYSE 0,00%
HUNTINGTON BANCS
17,7700 USD NASDAQ 0,00%
IMMUNEERING RG-A
8,4900 USD NASDAQ 0,00%
INTRNTNL SEAWAYS
47,120 USD NYSE 0,00%
IONIS PHARMACEUT
63,1600 USD NASDAQ 0,00%
IONQ
55,570 USD NYSE 0,00%
IQVIA HOLDINGS
187,190 USD NYSE 0,00%
KEYCORP
19,065 USD NYSE 0,00%
KOSMOS ENERGY
1,665 USD NYSE 0,00%
LANTHEUS HOLDING
52,9400 USD NASDAQ 0,00%
LINEAGE
41,7900 USD NASDAQ 0,00%
M&T BANK
198,760 USD NYSE 0,00%
MAGNOLIA OIL RG-A
23,795 USD NYSE 0,00%
MARATHON PETRO
180,200 USD NYSE 0,00%
MATADOR RES
47,660 USD NYSE 0,00%
MCDONALD'S
305,410 USD NYSE 0,00%
MEDPACE HOLDINGS
490,6400 USD NASDAQ 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
157,2300 USD NASDAQ 0,00%
MOLSON COORS RG-B
48,415 USD NYSE 0,00%
MONGODB-A
330,1000 USD NASDAQ 0,00%
MOSAIC
33,645 USD NYSE 0,00%
MURPHY OIL
25,820 USD NYSE 0,00%
NEXTDECADE
6,8400 USD NASDAQ 0,00%
NORTHERN OIL&GAS
25,450 USD NYSE 0,00%
NUSCALE POWER
36,320 USD NYSE 0,00%
O REILLY AUTO
107,5000 USD NASDAQ 0,00%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
OCCIDENTAL PETROLEUM
45,660 USD NYSE 0,00%
ORACLE
292,150 USD NYSE 0,00%
OVINTIV
41,865 USD NYSE 0,00%
PALO ALTO NETWORKS
196,2900 USD NASDAQ 0,00%
PAR PACIFIC HLDN
32,810 USD NYSE 0,00%
PBF ENER RG-A
27,450 USD NYSE 0,00%
PERMIAN RES RG-A
13,690 USD NYSE 0,00%
PHILLIPS 66
130,800 USD NYSE 0,00%
PLANET LABS RG-A
9,785 USD NYSE 0,00%
PLYMOUTH IN REIT
22,005 USD NYSE 0,00%
PROLOGIS REIT
115,360 USD NYSE 0,00%
PROSPERITY BANCS
67,860 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
67,40 USD Ice Europ +0,78%
Pétrole WTI
63,21 USD Ice Europ +0,94%
RANGE RESOURCES
35,300 USD NYSE 0,00%
REDDIT RG-A
254,090 USD NYSE 0,00%
REGAL REXNORD
138,770 USD NYSE 0,00%
REGENXBIO
9,2000 USD NASDAQ 0,00%
REGIONS FINANCIA
27,170 USD NYSE 0,00%
REVIVA PHARM
0,4423 USD NASDAQ 0,00%
REVVITY
82,860 USD NYSE 0,00%
REXFORD IND REIT
43,380 USD NYSE 0,00%
ROYAL GOLD
189,3200 USD NASDAQ 0,00%
S&P GLOBAL
544,080 USD NYSE 0,00%
SALLY BEAUTY
15,000 USD NYSE 0,00%
SBA CMMNS REIT-A
199,9700 USD NASDAQ 0,00%
SCHOLAR RCK HLDG
31,6700 USD NASDAQ 0,00%
SM ENERGY
26,730 USD NYSE 0,00%
SPIRE
76,070 USD NYSE 0,00%
STANDARDAERO
27,170 USD NYSE 0,00%
SYNCHRONY FINANC
75,380 USD NYSE 0,00%
TALEN ENERGY
402,5300 USD NASDAQ 0,00%
TALOS ENERGY
9,605 USD NYSE 0,00%
TERRENORLTY REIT
58,580 USD NYSE 0,00%
THOR INDUSTRIES
104,990 USD NYSE 0,00%
TIMKEN
77,555 USD NYSE 0,00%
TOURMALINE BIO
47,6100 USD NASDAQ 0,00%
UNICYCIVE THERAP
3,8700 USD NASDAQ 0,00%
UNION PACIFIC
214,860 USD NYSE 0,00%
VALERO ENERGY
156,750 USD NYSE 0,00%
VALLEY NATL BANC
10,7900 USD NASDAQ 0,00%
VIPER ENERGY
38,5700 USD NASDAQ 0,00%
VITAL ENERGY
16,420 USD NYSE 0,00%
WINNEBAGO INDUST
33,870 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2025 à 14:59:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.