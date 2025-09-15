Le Groupe ADP enregistre une hausse de 3% du nombre de passagers en août
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 18:13
Concernant Paris Aéroport (c'est-à-dire Paris-CDG et Paris-Orly), le trafic atteint 10,4 millions de passagers, en hausse de 1,9% en comparaison annuelle.
'Depuis le mois de juin, le trafic à l'aéroport de Delhi est impacté par la réduction temporaire des vols internationaux de la compagnie Air India, ainsi que par la fermeture pour travaux de l'une des pistes de l'aéroport, entraînant une réduction des programmes de vols. La fin de ces perturbations est attendue pour le mois d'octobre', précise le groupe.
Enfin, entre janvier et août, l'opérateur aéroportuaire a vu sa fréquentation s'accroitre de 4,2% à 252,6 millions de passagers au niveau du groupe, dont une hausse de 4% pour Paris Aéroport, à 71,9 millions de passagers.
Valeurs associées
|113,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,26%
A lire aussi
-
Le président français Emmanuel Macron est en visioconférence avec d'autres dirigeants depuis l'Elysée, à Paris. Selon une note de l'Elysée, ces échanges interviennent "à la suite des frappes israéliennes qui ont touché la capitale du Qatar" et "visent à préparer ... Lire la suite
-
Des membres de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) arrivent à Matignon pour y rencontrer Sébastien Lecornu. Le Premier ministre poursuit ses entretiens avec les partenaires sociaux après avoir reçu la CGT dans la matinée. COMPLETE VIDI74HQ6638_FR, ... Lire la suite
-
Drapeaux palestiniens sur les mairies: critiqué par Retailleau, Faure reçoit le soutien de Mélenchon
Afficher le drapeau palestinien sur les mairies le jour de la reconnaissance de la Palestine par la France le 22 septembre: l'idée poussée par le patron du PS Olivier Faure a suscité l'indignation à droite du champ politique et dans la communauté juive. Tout a ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, menées par le CAC 4O, tandis que l'attention se concentre sur la réunion de politique monétaire de la Fed qui devrait se solder mercredi par la première baisse des taux aux États-Unis en 2025. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer