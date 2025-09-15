Au Bélarus, des exercices militaires avec la Russie aux portes de l'Otan

Exercices militaires russo-bélarusses, le 15 septembre 2025 à Borisov (Bélarus) ( AFP / Olesya KURPYAYEVA )

Des bruits d'explosion, des gerbes de feu et le rugissement d'avions de combat: quelques hommes, dont deux représentants militaires américains, observent à la jumelle les manoeuvres de troupes russes et bélarusses.

Ces exercices baptisés "Zapad-2025", prévus pour durer jusqu'à mardi, ont été lancés vendredi, quelques jours après l'intrusion sans précédent d'une vingtaine de drones russes sur le territoire polonais, condamnée par l'Union européenne. Dimanche, la Roumanie a à son tour dénoncé l'intrusion d'un drone russe.

Si les pays appartenant au flanc oriental de l'Otan ont fait part de leurs vives préoccupations concernant les intentions de Moscou, la Russie et son allié, le Bélarus, où se déroulent la plupart des manoeuvres, jugent ces réactions exagérées.

L'objectif revendiqué de ces exercices, qui se déroulent habituellement tous les quatre ans, consiste à simuler une invasion de leur territoire par un "ennemi".

"On a entendu beaucoup de choses (...), qu'on était en train de menacer l'Otan, qu'on allait envahir les Etats baltes... Bref, une série d'absurdités", a commenté lundi le ministre bélarusse de la Défense Viktor Khrenine, en supervisant les opérations à la base de Borissov, à l'est de la capitale Minsk.

La Pologne, la Lettonie et la Lituanie - trois pays bordant le Bélarus - ont néanmoins renforcé leurs mesures de sécurité, en fermant notamment leurs frontières et en organisant des exercices militaires rivaux.

Fait rare, le Bélarus a invité lundi des dizaines de journalistes étrangers et d'équipes de télévision à assister à quelques opérations.

- "Meilleures places" -

Des représentants américains étaient également présents, recevant un accueil d'invités d'honneur, un nouveau signe de conciliation entre Washington et Minsk.

Des attachés militaires étrangers assistent à des exercices militaires russo-bélarusses, le 15 septembre 2025 à Borisov (Bélarus) ( AFP / Olesya KURPYAYEVA )

Le ministère bélarusse de la Défense a publié lundi une vidéo montrant Viktor Khrenine serrant la main à l'attaché militaire américain Bryan Shoupe, accompagné d'un autre homme et tous deux en uniforme, et échangeant quelques paroles avec lui en russe.

"Merci pour l'invitation", a déclaré le représentant américain dans cette vidéo.

"Les meilleures places pour observer seront mises à votre disposition (...) Nous vous montrerons tout ce qui vous intéresse", lui a répondu le ministre bélarusse.

Selon Minsk, des représentants d'une vingtaine de pays assistent aux manoeuvres, dont la Hongrie et la Turquie, membres de l'Otan.

Depuis leur plateforme d'observation, les spectateurs ont notamment assisté aux manoeuvres de véhicules dans une rivière, suivis depuis les airs par un hélicoptère. Dans un bunker, de jeunes conscrits chargeaient des obus dans un canon.

Les journalistes n'ont pas été invités aux exercices se déroulant en mer de Barents et dans la Baltique, ni aux exercices terrestres dans la région bélarusse de Grodno, à la frontière avec la Pologne et la Lituanie.

Des blindés russes participent à des exercices militaires russo-bélarusses, le 15 septembre 2025 à Borisov (Bélarus) ( AFP / Olesya KURPYAYEVA )

Selon Minsk, 7.000 soldats participent à l'édition "Zapad-2025", dont seulement 1.000 envoyés par la Russie, qui a massivement déployé ses troupes en Ukraine depuis février 2022. Les exercices militaires conjoints de 2021 avaient mobilisé quelque 200.000 soldats.

Le ministre bélarusse de la Défense a justifié la baisse du nombre de soldats déployés par la volonté de Minsk de "réduire les tensions" avec ses voisins. "Nous n'avons rien à cacher", a-t-il déclaré, ajoutant: "Nous nous préparons seulement à défendre notre pays".