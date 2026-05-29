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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Autodesk, Dell Technologies, Hyatt Hotels
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 09:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Autodesk, Dell Technologies et Hyatt Hotels.

POINTS FORTS

* Autodesk Inc ADSK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 383 $ à 369 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 68 $ à 77 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève son objectif de cours de 380

$ à 565 $

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 356 $ à 423 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 193 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Agilent Technologies A.N : BofA Global Research relève sa recommandation de “neutre” à “acheter”

* Ambarella Inc AMBA.O : Summit Insights Group abaisse sa note à “conserver”

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 25 $ à 19 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 383 $ à 369 $

* Autodesk Inc ADSK.O : RBC abaisse son objectif de cours de 335 $ à 305 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 183 $ à 195 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 83 $ à 89 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 84 $

* Best Buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 68 $ à 77 $

* Black Stone Minerals LP BSM.N : RBC lance la couverture avec une note “sector perform”; objectif de cours: 16 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 80 $ à 61 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 374 $ à 351 $

* Caesars Entertainment CZR.O : JP Morgan passe de “surpondérer” à “neutre”; abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Caesars Entertainment CZR.O : Truist Securities passe de “acheter” à “conserver”; abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan passe de “surpondérer” à “neutre”

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 190 $ à 174 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : RBC relève son objectif de cours de 219 $ à 250 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 270 $ à 450 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Melius Research relève son objectif de cours de 380 $ à 565 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 167 $ à 497 $

* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 170 $ à 150 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 35 $ à 70 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Jefferies passe de “acheter” à “conserver”; abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $

* Equity Residential EQR.N : Piper Sandler passe de “surpondérer” à “neutre”; abaisse son objectif de cours de 78 $ à 72 $

* Everforth Inc EFOR.N : Jefferies relève sa recommandation de “sous-performance” à “conserver”; abaisse son objectif de cours de 28 $

à 22 $

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 356 $ à 423 $

* Gap Inc GAP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 33 $ à 26 $

* Gap Inc GAP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $

* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : Jefferies passe de “acheter” à “conserver”

* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 375 $ à 410 $

* Heico Corp HEI.N : RBC relève son objectif de cours de 375 $ à 390 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 193 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 186 $ à 205 $

* Kimbell Royalty Partners LP KRP.N : RBC lance la couverture avec une note “surperformer”; objectif de cours: 20 $

* Mechanics Bancorp MCHB.O : Raymond James lance la couverture avec une note “surperformer”; objectif de cours: 17 $

* Mongodb Inc MDB.O : Barclays relève son objectif de cours de 370 $ à 387 $

* Mongodb Inc MDB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 330 $ à 400 $

* Mongodb Inc MDB.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 310 $ à 395 $

* NetApp Inc NTAP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 130 $ à 200 $

* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 174 $

* Nordson Corp NDSN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 325 $ à 335 $

* Okta Inc OKTA.O : Berenberg relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $

* Okta Inc OKTA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 95 $ à 115 $

* Okta Inc OKTA.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 110 $ à 130 $

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 114 $ à 120 $

* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 82 $ à 105 $

* Par Technology Corp PAR.N : JP Morgan lance la couverture avec une note “sous-pondérer”; objectif de cours: 12 $

* Phreesia Inc PHR.N : Piper Sandler passe de “surpondérer” à “neutre”; abaisse l'objectif de cours de 23 $ à 12 $

* Sentinelone Inc S.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 18 $ à 15 $

* Sentinelone Inc S.N : Raymond James passe de “achat fort” à “performance du marché”

* Valvoline Inc VVV.N : JP Morgan passe de “sous-pondérer” à “neutre”

* Viper Energy Inc VNOM.O : RBC lance la couverture avec une note “surperformer”; objectif de cours à 58 $

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135,420 USD NYSE +16,84%
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AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
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AUTODESK INC
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AVLONBY COM REIT
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BEST BUY
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BLACK STONE MIN
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BOSTON SCIENTIFI
49,105 USD NYSE -2,61%
BURLINGTON STORE
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CAESR ENTMT
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COGENT COMM HLDG
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DELL TECH RG-C
318,220 USD NYSE +4,33%
DOLLAR GENERAL
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ENPHASE ENERGY
69,5000 USD NASDAQ -1,11%
EPAM SYSTEMS
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EQTY RE REIT-SBI
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HYATT HOTELS RG-A
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KIMBELL ROYALTY
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14,5100 USD NASDAQ +0,62%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/05/2026 à 09:26:33.

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