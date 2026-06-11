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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Arthur J. Gallagher & Co, Datadog, Oracle
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Arthur J. Gallagher & Co, Datadog et Oracle.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc. AMAT.O : Barclays relève son objectif de cours de 500 $ à 590 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 290 $ à 241 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Jefferies lance la couverture avec un objectif de 175 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 500 $ à 560 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 36 $ à 31 $

* Alibaba Group BABA.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 112 $ à 92 $

* Applied Materials Inc. AMAT.O : Barclays relève son objectif de cours de 500 $ à 590 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 235 $ à 265 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 380 $

* Black Hills Corp BKH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 76 $ à 78 $

* Black Hills Corp BKH.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Camden Property Trust CPT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 118 $ à 123 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : BMO relève son objectif de cours de 700 $ à 950 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 040 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 910 $ à 960 $

* Chewy Inc CHWY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 31 $ à 23 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 29 $

* Chewy Inc CHWY.N : Moffettnathanson passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 50 $ à 22 $

* Chewy Inc CHWY.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Chewy Inc CHWY.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 30 $

* Chewy Inc CHWY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 47 $ à 34 $

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 42 $ à 34 $

* Chewy Inc CHWY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Citrotech Inc CITR.A : Northland Capital lance la couverture avec une note « surperformer »

* Citrotech Inc CITR.A : Northland Capital lance la couverture avec un objectif de cours de 16 $

* Cloudflare NET.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Community Trust Bancorp Inc CTBI.O : Piper Sandler commence la couverture avec une note « neutre »

* Community Trust Bancorp Inc CTBI.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de 76 $

* Corteva Inc CTVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 84 $ à 91 $

* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : Clear Street relève son objectif de cours de 33 $ à 46 $

* Damora Therapeutics Inc DMRA.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation « acheter »

* Damora Therapeutics Inc DMRA.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de 45 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Benchmark relève son objectif de 230 $ à 260 $

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Energy Vault Holdings Inc NRGV.N : Citigroup lance la couverture avec une note neutre

* Energy Vault Holdings Inc NRGV.N : Citigroup lance la couverture avec un objectif de cours de 5,25 $

* Envista Holdings Corp NVST.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 140 $ à 162 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 154 $ à 148 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : BTIG passe de « neutre » à « acheter »

* Hinge Health Inc HNGE.N : Needham relève son objectif de cours de 63 $ à 76 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : RBC relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 79 $ à 85 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Incyte INCY.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 130 $ à 136 $

* Insmed Inc INSM.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 226 $ à 207 $

* Intel INTC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 96,00 $ à 135,00 $

* Intel INTC.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performer » à « acheter »

* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 88 $

* Jjill Inc JILL.N : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Kla Corporation KLAC.O : Barclays relève son objectif de cours de 1 700 $ à 2 250 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Barclays relève son objectif de cours de 275 $ à 335 $

* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 550 $ à 542 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Monro Inc MNRO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $

* Navan Inc NAVN.O : BMO relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Navan Inc NAVN.O : BTIG relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Navan Inc NAVN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 18 $ à 26 $

* Navan Inc NAVN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Navan Inc NAVN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 25 $ à 33 $

* Navan Inc NAVN.O : Needham relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Navan Inc NAVN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $

* Oracle Corp ORCL.N : BMO relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 210 $ à 225 $

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 290 $ à 241 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 31 $ à 29 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Needham relève son objectif de cours de 85 $ à 97 $

* Sensei Biotherapeutics Inc SNSE.O : BTIG initie la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours de 55 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $

* Spacex SPCX.O : Oppenheimer lance la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours 190 $

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Truist Securities lance sa couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de 50 $

* The J.M. Smucker Company SJM.N : Barclays relève son objectif de cours de 103 $ à 125 $

* Toast Inc TOST.N : Piper Sandler initie la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 32 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities relève sa recommandation de « vendre » à « conserver »

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : BTIG lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours: 55 $

* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 530 $ à 650 $

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
220,080 USD NYSE 0,00%
ACADEMY SPORTS
49,8800 USD NASDAQ 0,00%
ADVAN DRAINAGE S
129,700 USD NYSE 0,00%
AGIOS PHARM
28,8800 USD NASDAQ 0,00%
ALIBABA GROUP
115,450 USD NYSE 0,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
452,4000 USD NASDAQ 0,00%
APPLIED MATERIALS
497,0100 USD NASDAQ 0,00%
AXSOME THERAPEUT
246,3400 USD NASDAQ 0,00%
BLACK HILLS
71,950 USD NYSE 0,00%
CAMDEN REIT-SBI
115,320 USD NYSE 0,00%
CASEY'S GEN STOR
915,6000 USD NASDAQ 0,00%
CHEWY RG-A
19,990 USD NYSE 0,00%
CLOUDFLARE RG-A
219,670 USD NYSE 0,00%
COMMUNITY TRUST
70,2900 USD NASDAQ 0,00%
CORTEVA
74,460 USD NYSE -0,01%
CULLINAN THERA
12,0500 USD NASDAQ 0,00%
DAMORA THERAPE
20,1500 USD NASDAQ 0,00%
DATADOG RG-A
227,6300 USD NASDAQ 0,00%
ENER VAULT HLDG
4,325 USD NYSE 0,00%
ENVISTA HLDG
24,065 USD NYSE 0,00%
GALECTO
25,5100 USD NASDAQ -11,08%
GENL DYNAMICS CO
341,170 USD NYSE 0,00%
GLAUKOS
122,620 USD NYSE 0,00%
HARTFORD INS GRP
129,240 USD NYSE 0,00%
HENRY SCHEIN
78,8500 USD NASDAQ 0,00%
INCYTE
105,3900 USD NASDAQ 0,00%
INSMED
91,8800 USD NASDAQ 0,00%
INTEL
107,0400 USD NASDAQ 0,00%
J.JILL
13,480 USD NYSE 0,00%
JFROG
80,3600 USD NASDAQ 0,00%
JM SMUCKER
117,080 USD NYSE 0,00%
KLA
2 135,6400 USD NASDAQ 0,00%
LAM RESEARCH
321,8000 USD NASDAQ 0,00%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
471,3200 USD NASDAQ 0,00%
MIRUM RG REG S-AI
94,0000 USD NASDAQ 0,00%
MONRO
14,2100 USD NASDAQ 0,00%
NAVAN RG-A
20,8700 USD NASDAQ 0,00%
ORACLE
203,540 USD NYSE 0,00%
OSCAR HEALTH RG-A
27,845 USD NYSE 0,00%
PROCEPT BIOROBOT
29,0900 USD NASDAQ 0,00%
ROBINHOOD MARKETS
86,3600 USD NASDAQ 0,00%
SENSEI BIOTHERP
11,4100 USD NASDAQ 0,00%
SHOALS TECH RG-A
9,2500 USD NASDAQ 0,00%
SPACEX
0,0000 USD NASDAQ 0,00%
STRUCTURE SP ADS
41,5300 USD NASDAQ 0,00%
SUTRO BIOPHARMA
26,0900 USD NASDAQ 0,00%
TOAST RG-A
24,310 USD NYSE 0,00%
TRONOX HLDGS
7,150 USD NYSE 0,00%
VIR BIOTECHNOLOG
8,2500 USD NASDAQ 0,00%
WESTERN DIGITAL
490,0900 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/06/2026 à 13:27:35.

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