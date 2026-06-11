Habillement: Frasers annonce une offre d'achat sur Hugo Boss à 2 mds d'euros

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Le groupe d'habillement britannique Frasers, qui détient déjà plus du quart du groupe allemand de vêtements haut de gamme Hugo Boss, a annoncé mercredi son intention d'acquérir le reste du capital pour près de deux milliards d'euros.

La société Hugo Boss étant cotée à Francfort, Frasers compte "lancer une offre publique d'acquisition volontaire conformément à la loi allemande" sur ces actions, qui représentent "environ 73,94% du capital social", a précisé le groupe britannique dans un communiqué diffusé après la clôture des marchés.

"Hugo Boss est un partenaire de marque clé pour Frasers et l'une des cinq principales marques au sein du groupe", a ajouté l'entreprise britannique, qui compte proposer 38 euros par action, soit environ 1,978 milliard d'euros au total, pour le capital qu'il ne détient pas encore.

L'action du groupe Hugo Boss, dont le bénéfice net a progressé de 17% à 249 millions d'euros en 2025, a clôturé à 36,46 euros mercredi à Francfort.

Se présentant comme "investisseur de long terme" dans l'entreprise allemande, Frasers s'est dit "favorable" au président du conseil de surveillance Stephan Sturm et au directeur général Daniel Grieder, saluant leur "stratégie de croissance durable et de renforcement de la valeur de la marque".

Frasers s'attend à ce que l'opération "soit finalisée au cours du second semestre 2026".

Le groupe britannique, propriétaire notamment de la chaîne Sports Direct, avait vu son bénéfice net reculer de 23%, à 292,1 millions de livres (339 millions d'euros), sur son exercice décalé achevé fin avril 2025. Ce sont les derniers chiffres annuels disponibles.