TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Arthur J. Gallagher & Co, Datadog, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Arthur J. Gallagher & Co, Datadog et Oracle.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc. AMAT.O : Barclays relève son objectif de cours de 500 $ à 590 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 290 $ à 241 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : Jefferies lance la couverture avec un objectif de 175 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 500 $ à 560 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 36 $ à 31 $

* Alibaba Group BABA.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 112 $ à 92 $

* Applied Materials Inc. AMAT.O : Barclays relève son objectif de cours de 500 $ à 590 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 235 $ à 265 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 380 $

* Black Hills Corp BKH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 76 $ à 78 $

* Black Hills Corp BKH.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Camden Property Trust CPT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 118 $ à 123 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : BMO relève son objectif de cours de 700 $ à 950 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 040 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : UBS relève son objectif de cours de 805 $ à 945 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 910 $ à 960 $

* Chewy CHWY.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 45 $ à 32 $

* Chewy Inc CHWY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Chewy Inc CHWY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 31 $ à 23 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 29 $

* Chewy Inc CHWY.N : Moffettnathanson passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 50 $ à 22 $

* Chewy Inc CHWY.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Chewy Inc CHWY.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 30 $

* Chewy Inc CHWY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 47 $ à 34 $

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 42 $ à 34 $

* Chewy Inc CHWY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 32 $ à 24 $

* Citrotech Inc CITR.A : Northland Capital lance la couverture avec une note « surperformer »

* Citrotech Inc CITR.A : Northland Capital lance la couverture avec un objectif de cours de 16 $

* Cloudflare NET.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Clover Health Investments Corp CLOV.O : UBS relève son objectif de cours de 2,75 $ à 4,75 $

* Community Trust Bancorp Inc CTBI.O : Piper Sandler lance la couverture avec une note neutre

* Community Trust Bancorp Inc CTBI.O : Piper Sandler commence la couverture avec un objectif de 76 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 39 $ à 37 $

* Corteva Inc CTVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 84 $ à 91 $

* Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O : Clear Street relève son objectif de cours de 33 $ à 46 $

* Damora Therapeutics Inc DMRA.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Damora Therapeutics Inc DMRA.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de 45 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Benchmark relève son objectif de 230 $ à 260 $

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Energy Vault Holdings Inc NRGV.N : Citigroup lance la couverture avec une note neutre

* Energy Vault Holdings Inc NRGV.N : Citigroup lance la couverture avec un objectif de cours de 5,25 $

* Envista Holdings Corp NVST.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : UBS relève son objectif de cours de 58 $ à 63 $

* Extreme Networks Inc EXTR.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 29 $ à 39 $

* First Solar Inc FSLR.O : UBS relève son objectif de cours de 290 $ à 330 $

* FirstEnergy Corp FE.N : UBS relève son objectif de cours de 50 $ à 51 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 350 $ à 1 210 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : UBS relève son objectif de cours de 305 $ à 335 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $

* General Dynamics Corp GD.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Glaukos Corp GKOS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 140 $ à 162 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 154 $ à 148 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : BTIG relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Hinge Health Inc HNGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Needham relève son objectif de cours de 63 $ à 76 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : RBC relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 79 $ à 85 $

* Humacyte, Inc. HUMA.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 3 $ à 4 $

* Incyte INCY.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 130 $ à 136 $

* Insmed Inc INSM.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 226 $ à 207 $

* Intel INTC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 96,00 $ à 135,00 $

* Intel INTC.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performer » à « acheter »

* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 88 $

* Jjill Inc JILL.N : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Kla Corporation KLAC.O : Barclays relève son objectif de cours de 1 700 $ à 2 250 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Barclays relève son objectif de cours de 275 $ à 335 $

* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 550 $ à 542 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Monro Inc MNRO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $

* Navan Inc NAVN.O : BMO relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Navan Inc NAVN.O : BTIG relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Navan Inc NAVN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 18 $ à 26 $

* Navan Inc NAVN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Navan Inc NAVN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 25 $ à 33 $

* Navan Inc NAVN.O : Needham relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Navan Inc NAVN.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Navan Inc NAVN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $

* Navan, Inc. NAVN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Oklo Inc OKLO.N : UBS abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Oracle Corp ORCL.N : BMO relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 210 $ à 225 $

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 290 $ à 241 $

* Oracle Corp ORCL.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 275 $ à 240 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 31 $ à 29 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Needham relève son objectif de cours de 85 $ à 97 $

* Sensei Biotherapeutics Inc SNSE.O : BTIG initie la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours: 55 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : UBS relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $

* Spacex SPCX.O : New Street Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 165 $

* Spacex SPCX.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours de 190 $

* Stitch Fix Inc SFIX.O : UBS relève son objectif de cours de 4 $ à 4,5 $

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Truist Securities lance sa couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de 50 $

* The J.M. Smucker Company SJM.N : Barclays relève son objectif de cours de 103 $ à 125 $

* Toast Inc TOST.N : Piper Sandler initie la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 32 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities relève sa recommandation de « vendre » à « conserver »

* Unusual Machines Inc UMAC.A : Needham relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : BTIG initie la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de cours: 55 $

* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 530 $ à 650 $