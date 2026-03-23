TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ArriVent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings, EQT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ArriVent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings et EQT.
FAITS MARQUANTS
* ArriVent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley relève son objectif de cours à 45 $ contre 37 $
* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James relève sa recommandation de
"Surperformance" à "Achat fort"
* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 194 $ à 216 $
* EQT Corp EQT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 76 $ contre 71 $ auparavant
* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 159 $ à 195 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* ADC Therapeutics SA ADCT.N : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 7 $ à 8
$
* Adicet Bio Inc ACET.O : H.C. Wainwright abaisse l'objectif de cours de 50 $ à 27 $
* Agree Realty Corp ADC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 79 $ à 82
$
* American Express Co AXP.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours de 400 $
à 360 $
* APA Corporation APA.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 25 $ à 37 $
* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours de 325,00 $ à
320,00 $
* ArriVent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 45 $ contre 37 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 239 $, contre 280 $
auparavant
* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James relève sa recommandation de
"Surperformance" à "Achat fort"
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 32 $
contre 39 $
* Bitfufu Inc. FUFU.O : H.C. Wainwright abaisse l'objectif de cours de 7 $ à 4 $
* Braze Inc BRZE.O : Raymond James abaisse l'objectif de cours de 43 $ à 25 $
* Brookfield Infrastructure BIPC.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de
57,00 $ à 45,00 $
* Brookfield Infrastructure BIPC.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de
"pondération égale" à "sous-pondérer"
* Brookfield Renewables Corp BEPC.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de
48,00 $ à 42,00 $
* Brookfield Renewables Corp BEPC.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de
"surpondérer" à "sous-pondérer"
* Cheniere Energy Inc LNG.N : BMO relève l'objectif de cours de 265 $ à 306 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 236 $ à
313 $
* Cheniere Energy Inc LNG.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de "pondération
égale" à "surpondérer"
* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Morgan Stanley maintient sa note
d'équipondération
* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 55
$ à 72 $
* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 216 $ contre 194 $ auparavant
* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève l'objectif de cours de 320 $ à 430 $
* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours de 71 $ à
63 $
* Conocophillips COP.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 98 $ à 121 $
* Crown Castle International Corp. CCI.N : Wells Fargo abaisse l'objectif de cours de
90 $ à 85 $
* Crown Castle International Corp. CCI.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de
"surpondérer" à "pondération égale"
* Devon Energy Corp DVN.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 42 $ à 59 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 237 $ contre 190 $
* Dow Inc DOW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 39 $ contre 33 $ auparavant
* EOG Resources Inc EOG.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 167 $, contre 126 $
auparavant
* EQT Corp EQT.N : Bernstein abaisse l'objectif de cours de 73 $ à 69 $
* EQT Corp EQT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 71 $ à 76 $
* Eversource Energy ES.N : BMO ramène l'objectif de cours de 79 $ à 75 $
* Expand Energy Corp EXE.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 160 $, contre 144 $
auparavant
* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 159 $ à 195 $
* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 40 $ contre 50 $
* GE Vernova GEV.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 960,00 $ contre
817,00 $
* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Mizuho abaisse l'objectif de cours de 26 $ à 12 $
* Insmed Incorporated INSM.O : Wells Fargo abaisse l'objectif de cours de 208 $ à 175
$
* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO ramène l'objectif de cours à 42 $, contre
68 $ auparavant
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 282 $ à
320 $
* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours de 26 $ à 24 $
* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 44 $ à 51 $
* Mattel Inc MAT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 18 $, contre 19 $ auparavant
* Microsoft MSFT.O : Melius Research abaisse l'objectif de cours à 400 $ contre 430 $
* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 290 $ à 325 $
* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho relève sa recommandation de "neutre" à "surperformer"
* Odysight.Ai Inc ODYS.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat;
objectif de cours de 10 $
* Perspective Therapeutics, Inc. CATX.A : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours
de 12 $ à 13 $
* PG&E Corp PCG.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; abaisse
l'objectif de cours de 20 $ à 19 $
* PPG Industries Inc PPG.N : Berenberg abaisse l'objectif de cours à 105 $ contre 110 $
* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 115 $ contre 140 $
* PTC Inc PTC.O : Mizuho abaisse l'objectif de cours de 180 $ à 160 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Benchmark initie une couverture avec un objectif de
cours de 67 $
* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Barclays relève l'objectif de cours de 237 $ à
245 $
* Relay Therapeutics, Inc. RLAY.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 14
$ à 19 $
* Repligen Corporation RGEN.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 180 $ à
208 $
* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de
100 $ à 105 $
* RPM International Inc RPM.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours de 120 $ à 111 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Citigroup abaisse l'objectif de cours à 55 $
contre 60 $
* Science Applications International Corp SAIC.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours de
110 $ à 100 $
* Sempra SRE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 115 $ contre 113 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 371 $ contre 410 $
* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 136 $ à 92 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Northland Capital abaisse l'objectif de cours de
63 $ à 22 $
* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Northland Capital abaisse sa recommandation de
"surperformer" à "performance de marché"
* Synchrony Financial SYF.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours de 84 $ à
71 $
* United Therapeutics Corp. UTHR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 466 $
à 486 $
* Valvoline Inc VVV.N : Stifel relève sa recommandation de "conserver" à "acheter";
relève l'objectif de cours à 42 $ contre 40 $ auparavant
* Venture Global Inc VG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 22 $ contre 8
$ auparavant
* Venture Global Inc VG.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de
"sous-pondérer" à "surpondérer"
* Westlake Corp WLK.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 97 $ à 110 $
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : BTIG abaisse sa recommandation de "acheter" à
"neutre"
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