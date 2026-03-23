information fournie par Reuters • 23/03/2026 à 12:28

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ArriVent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings, EQT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ArriVent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings et EQT.

FAITS MARQUANTS

* ArriVent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley relève son objectif de cours à 45 $ contre 37 $

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James relève sa recommandation de

"Surperformance" à "Achat fort"

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 194 $ à 216 $

* EQT Corp EQT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 76 $ contre 71 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 159 $ à 195 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ADC Therapeutics SA ADCT.N : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 7 $ à 8

$

* Adicet Bio Inc ACET.O : H.C. Wainwright abaisse l'objectif de cours de 50 $ à 27 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 79 $ à 82

$

* American Express Co AXP.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours de 400 $

à 360 $

* APA Corporation APA.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 25 $ à 37 $

* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours de 325,00 $ à

320,00 $

* ArriVent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 45 $ contre 37 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 239 $, contre 280 $

auparavant

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James relève sa recommandation de

"Surperformance" à "Achat fort"

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 32 $

contre 39 $

* Bitfufu Inc. FUFU.O : H.C. Wainwright abaisse l'objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Braze Inc BRZE.O : Raymond James abaisse l'objectif de cours de 43 $ à 25 $

* Brookfield Infrastructure BIPC.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de

57,00 $ à 45,00 $

* Brookfield Infrastructure BIPC.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de

"pondération égale" à "sous-pondérer"

* Brookfield Renewables Corp BEPC.N : Morgan Stanley abaisse l'objectif de cours de

48,00 $ à 42,00 $

* Brookfield Renewables Corp BEPC.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de

"surpondérer" à "sous-pondérer"

* Cheniere Energy Inc LNG.N : BMO relève l'objectif de cours de 265 $ à 306 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 236 $ à

313 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de "pondération

égale" à "surpondérer"

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Morgan Stanley maintient sa note

d'équipondération

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 55

$ à 72 $

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 216 $ contre 194 $ auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève l'objectif de cours de 320 $ à 430 $

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours de 71 $ à

63 $

* Conocophillips COP.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 98 $ à 121 $

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Wells Fargo abaisse l'objectif de cours de

90 $ à 85 $

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de

"surpondérer" à "pondération égale"

* Devon Energy Corp DVN.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 42 $ à 59 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 237 $ contre 190 $

* Dow Inc DOW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 39 $ contre 33 $ auparavant

* EOG Resources Inc EOG.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 167 $, contre 126 $

auparavant

* EQT Corp EQT.N : Bernstein abaisse l'objectif de cours de 73 $ à 69 $

* EQT Corp EQT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 71 $ à 76 $

* Eversource Energy ES.N : BMO ramène l'objectif de cours de 79 $ à 75 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 160 $, contre 144 $

auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 159 $ à 195 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 40 $ contre 50 $

* GE Vernova GEV.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 960,00 $ contre

817,00 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Mizuho abaisse l'objectif de cours de 26 $ à 12 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Wells Fargo abaisse l'objectif de cours de 208 $ à 175

$

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO ramène l'objectif de cours à 42 $, contre

68 $ auparavant

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 282 $ à

320 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours de 26 $ à 24 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 44 $ à 51 $

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 18 $, contre 19 $ auparavant

* Microsoft MSFT.O : Melius Research abaisse l'objectif de cours à 400 $ contre 430 $

* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 290 $ à 325 $

* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho relève sa recommandation de "neutre" à "surperformer"

* Odysight.Ai Inc ODYS.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 10 $

* Perspective Therapeutics, Inc. CATX.A : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours

de 12 $ à 13 $

* PG&E Corp PCG.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; abaisse

l'objectif de cours de 20 $ à 19 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Berenberg abaisse l'objectif de cours à 105 $ contre 110 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 115 $ contre 140 $

* PTC Inc PTC.O : Mizuho abaisse l'objectif de cours de 180 $ à 160 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Benchmark initie une couverture avec un objectif de

cours de 67 $

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Barclays relève l'objectif de cours de 237 $ à

245 $

* Relay Therapeutics, Inc. RLAY.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 14

$ à 19 $

* Repligen Corporation RGEN.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 180 $ à

208 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de

100 $ à 105 $

* RPM International Inc RPM.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours de 120 $ à 111 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Citigroup abaisse l'objectif de cours à 55 $

contre 60 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours de

110 $ à 100 $

* Sempra SRE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 115 $ contre 113 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 371 $ contre 410 $

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 136 $ à 92 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Northland Capital abaisse l'objectif de cours de

63 $ à 22 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Northland Capital abaisse sa recommandation de

"surperformer" à "performance de marché"

* Synchrony Financial SYF.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours de 84 $ à

71 $

* United Therapeutics Corp. UTHR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 466 $

à 486 $

* Valvoline Inc VVV.N : Stifel relève sa recommandation de "conserver" à "acheter";

relève l'objectif de cours à 42 $ contre 40 $ auparavant

* Venture Global Inc VG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 22 $ contre 8

$ auparavant

* Venture Global Inc VG.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de

"sous-pondérer" à "surpondérer"

* Westlake Corp WLK.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 97 $ à 110 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : BTIG abaisse sa recommandation de "acheter" à

"neutre"