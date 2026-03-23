PHOTO DE FICHIER : Logo du groupe alimentaire français Danone au siège de l'entreprise à Rueil-Malmaison

Danone a conclu un accord ‌pour acquérir Huel pour un montant proche d'un milliard d’euros, ont ​indiqué lundi deux sources proches du dossier, alors que le groupe alimentaire français poursuit l’élargissement de son portefeuille dans la nutrition fonctionnelle et ​complète.

Le groupe avait déclaré plus tôt lundi la signature d'un accord définitif en vue de ​racheter l'entreprise britannique, dont l’offre va des ⁠repas en poudre et des boissons prêtes‑à‑boire aux barres nutritionnelles.

Danone ‌a précisé vouloir combiner la gamme de Huel et ses capacités digitales avec la présence mondiale et l'expertise nutritionnelle ​de Danone.

Le positionnement de ‌Huel "résonne pleinement avec la mission" de Danone, a ⁠déclaré dans un communiqué le directeur général Antoine de Saint‑Affrique, alors que le propriétaire des yaourts Activia et de l'eau Evian cherche à s'étendre ⁠dans des catégories ‌en forte croissance dans le cadre de son plan "Renew".

Fondé ⁠en 2014, Huel commercialise des repas complets et équilibrés à base ‌de plantes, via un modèle reposant principalement sur la ⁠vente en ligne directe au consommateur, tandis que sa ⁠présence en dans le ‌détail continue de croître en Europe et aux États‑Unis.

L’opération permettra à ​la marque d’accélérer son expansion sur ‌de nouveaux marchés grâce aux infrastructures, capacités de distribution et ressources de R&D de Danone, ​selon James McMaster, directeur général de Huel.

Le marché des produits de nutrition complète est estimé à 5,9 milliards de dollars (5,13 milliards ⁠d'euros) en 2025, selon Future Market Insights, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel de 6,5% au cours des dix prochaines années.

Danone a refusé de commenter le montant de la transaction.

(Rédigé par Elena Smirnova, Mathieu Rosemain et Mathias de Rozario, avec la contribution de Dominique Patton, ​édité par Augustin Turpin)