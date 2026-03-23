Le panneau Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

La Bourse de New ‌York a ouvert en nette hausse lundi, portée par les déclarations du ​président américain Donald Trump qui a décidé de reporter de cinq jours des frappes prévues sur les sites énergétiques de l'Iran à la suite de ​discussions "productives" avec Téhéran.

Ces déclarations ont provoqué un vif soulagement et un retournement marqué des marchés financiers ​mondiaux même si elles ont été ⁠tempérées côté iranien. L'agence Fars a cité une source iranienne autorisée ‌selon laquelle il n'y avait aucun contact direct entre Washington et Téhéran.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 1,51% ​à 46.265,76 points et ‌le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,36% ⁠à 6.596,00 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,65% à 22.006,03 points.

Avant les déclarations de Donald Trump, les contrats à terme sur les trois indices signalaient un ⁠net repli à ‌Wall Street, dans le sillage de l'Asie et de l'Europe.

Le ⁠président américain avait lancé samedi soir un ultimatum qui donnait 48 ‌heures aux autorités iraniennes pour rouvrir "pleinement et sans menaces" le ⁠détroit d'Ormuz, sous peine "d'anéantir" les centrales électriques iraniennes.

Face à cette ⁠menace, l'Iran avait ‌prévenu qu'il attaquerait les centrales électriques israéliennes et celles qui alimentent les ​bases américaines dans le Golfe.

Dans ce ‌contexte d'escalade des tensions, le report des frappes et l'annonce de discussions avec Téhéran par Donald ​Trump, en vue d'une résolution "totale" du conflit, a donc suscité un soulagement certain même si la prudence reste de mise.

Les cours du ⁠brut reculent fortement, ce qui plombe le secteur à la Bourse de New York. Exxon Mobil perd 1,84%, Chevron cède 1,14% et Occidental Petroleum recule de 2%.

En revanche, les compagnies aériennes progressent: American Airlines grimpe de plus de 4%, tout comme United Airlines.

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(Rédigé par Blandine Hénault)