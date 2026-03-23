Valneva dégringole après des données d'essai sur son candidat vaccin contre la maladie de Lyme

Illustration du logo de Valneva

Valneva et Pfizer ont annoncé ‌lundi que leur candidat-vaccin contre la maladie de Lyme avait démontré une efficacité ​supérieure à 70% lors d'une étude de phase avancée, sans pour autant atteindre son objectif principal, faisant chuter très fortement le titre du laboratoire pharmaceutique français.

À ​Paris, le titre Valneva dégringolait de 36,3% à 2,9 euros vers 13h25 GMT, en passe d'enregistrer ​sa pire performance journalière, tandis que l'action ⁠cotée aux Etats-Unis chutait de plus de 35% en avant-Bourse.

Le titre Pfizer ‌restait toutefois stable.

Le candidat-vaccin a démontré une efficacité de 73,2% à partir du 28e jour suivant la quatrième dose pour réduire ​les cas confirmés de ‌maladie de Lyme, par rapport au placebo.

Cependant, le nombre ⁠de cas de maladie de Lyme inférieur aux prévisions au cours de l'étude a conduit l'essai à ne pas satisfaire à ce critère statistique prédéfini, selon lequel ⁠le vaccin devait ‌rester efficace à au moins 20% même dans le pire des ⁠cas. Lors de la première analyse, ce taux s'est avéré inférieur, à ‌15,8%.

Une seconde analyse prédéfinie avec une efficacité de 74,8%, renforçant ⁠la confiance de Pfizer "dans le potentiel du vaccin" qui prévoit ⁠de "soumettre des dossiers aux ‌autorités réglementaires".

L'année dernière, Valneva a déclaré s'attendre à ce que Pfizer commercialise ​le vaccin au cours du second semestre ‌2027, après son autorisation.

Actuellement, il n'existe aucun vaccin approuvé pour prévenir cette maladie transmise par des ​tiques et dont l'infection peut conduire à de sévères complications articulaires (arthrite), cardiaques(cardite) ou du système nerveux central.

GSK a arrêté la commercialisation de son ⁠vaccin Lymerix en 2002, invoquant une demande insuffisante.

Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies estime qu'environ 476.000 personnes par an sont diagnostiquées et traitées pour la maladie de Lymeaux États-Unis, contre 132.000 cas annuels en Europe, selon le communiqué conjoint.

(Rédigé par Puyaan Singh à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)