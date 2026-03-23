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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ArriVent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings, EQT
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ArriVent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings et EQT.

FAITS MARQUANTS

* ArriVent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley relève son objectif de cours à 45 $ contre 37 $

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James passe sa recommandation de

"surperformance" à "achat fort"

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 194 $ à 216 $

* EQT Corp EQT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 76 $ contre 71 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 159 $ à 195 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ADC Therapeutics SA ADCT.N : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Adicet Bio Inc ACET.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours de 50 $ à 27 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Raymond James passe sa recommandation de "sous-performance" à "performance du marché"

* Agree Realty Corp ADC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 79 $ à 82 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS réduit l'objectif de cours à 53 $ contre 60 $

* Allegiant Travel Co ALGT.O : UBS relève l'objectif de cours à 93 $ contre 90 $ auparavant

* Ameren Corp AEE.N : Argus Research relève l'objectif de cours de 108 $ à 115 $

* American Airlines AAL.O : UBS réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 15 $

* American Express Co AXP.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 360 $ contre 400 $ auparavant

* APA Corporation APA.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 25 $ à 37 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 95 $

* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 325,00 $ à 320,00 $

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley augmente l'objectif de cours à 45 $ contre 37 $

* ArriVent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley augmente l'objectif de cours de 37 $ à 45 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 239 $ contre 280 $

* Ashland Inc ASH.N : Argus Research réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 70 $

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 98 $ contre 90 $ auparavant

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James passe sa recommandation de "surperformance" à "achat fort"

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 39 $ à 32 $

* Bitfufu Inc. FUFU.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 4 $ contre 7 $

* Braze Inc BRZE.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de 43 $ à 25 $

* Brookfield Infrastructure BIPC.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 57,00 $ à 45,00 $

* Brookfield Infrastructure BIPC.N : Morgan Stanley passe sa recommandation de "pondération égale" à

"sous-pondérer"

* Brookfield Renewables Corp BEPC.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 48,00 $ à 42,00 $

* Brookfield Renewables Corp BEPC.N : Morgan Stanley passe sa recommandation de "surpondérer" à "sous-pondérer"

* Cheniere Energy Inc LNG.N : BMO augmente l'objectif de cours de 265 $ à 306 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours de 236 $ à 313 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Morgan Stanley passe sa recommandation de "pondération égale" à "surpondérer"

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Morgan Stanley maintient sa note d'équipondération

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 55 $ à 72 $

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 216 $ contre 194 $ auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève l'objectif de cours de 320 $ à 430 $

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 71 $ à 63 $

* Conocophillips COP.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 98 $ à 121 $

* Corning GLW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 155 $ contre 144 $

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 90 $

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Wells Fargo passe sa recommandation de "surpondérer" à "pondération

égale"

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Leerink Partners augmente l'objectif de cours de 84 $ à 88 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 155 $ à 172 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : UBS relève l'objectif de cours de 83 $ à 84 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 59 $ contre 42 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 237 $ contre 190 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 300 $ à 335 $

* Dow Inc DOW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 39 $ contre 33 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 167 $ contre 126 $ auparavant

* EQT Corp EQT.N : Bernstein réduit l'objectif de cours de 73 $ à 69 $

* EQT Corp EQT.N : Jefferies augmente l'objectif de cours de 71 $ à 76 $

* Eversource Energy ES.N : BMO ramène l'objectif de cours de 79 $ à 75 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 160 $ contre 144 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 159 $ à 195 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 40 $ contre 50 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 93 $ contre 90 $ auparavant

* GE Vernova GEV.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 960,00 $ contre 817,00 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 26 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 175 $ contre 208 $

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : UBS prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de

cours de 1,5 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO réduit l'objectif de cours de 68 $ à 42 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Citigroup augmente l'objectif de cours de 282 $ à 320 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 26 $ à 24 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo augmente l'objectif de cours de 44 $ à 51 $

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $ auparavant

* Microsoft MSFT.O : Melius Research abaisse l'objectif de cours à 400 $ contre 430 $

* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 290 $ à 325 $

* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho passe sa recommandation de "neutre" à "surperformer"

* Navan Inc NAVN.O : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours de 30 $ à 20 $

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Nike, Inc. NKE.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 54 $ contre 67 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James augmente l'objectif de cours à 40 $ contre 32 $

* Odysight.Ai Inc ODYS.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 10 $

* Perspective Therapeutics, Inc. CATX.A : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 12 $ à 13 $

* PG&E Corp PCG.N : Jefferies passe sa recommandation de "acheter" à "conserver" et réduit son objectif de cours

de 20 $ à 19 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 110 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 115 $ contre 140 $

* PTC Inc PTC.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 160 $ contre 180 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Benchmark initie une couverture avec un objectif de cours de 67 $

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Barclays relève l'objectif de cours de 237 $ à 245 $

* Relay Therapeutics, Inc. RLAY.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 14 $ à 19 $

* Repligen Corporation RGEN.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 180 $ à 208 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 100 $ à 105 $

* RPM International Inc RPM.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 120 $ à 111 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 60 $

* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 900 $ contre 850 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 100 $ contre 110 $

* Sempra SRE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 115 $ contre 113 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 371 $ contre 410 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 59 $

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 136 $ à 92 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Northland Capital réduit l'objectif de cours de 63 $ à 22 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Northland Capital passe sa recommandation de "surperformer" à "performance du

marché"

* Synchrony Financial SYF.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 84 $ à 71 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 130 $ contre 150 $

* United Airlines UAL.O : UBS augmente l'objectif de cours à 135 $ contre 134 $

* United States Antimony Corp. UAMY.N : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 11,5 $ contre 10,25

$

* United Therapeutics Corp. UTHR.O : Wells Fargo augmente l'objectif de cours de 466 $ à 486 $

* Valvoline Inc VVV.N : Stifel passe sa recommandation de "conserver" à "acheter" et relève l'objectif de cours à

42 $ contre 40 $ auparavant

* Venture Global Inc VG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 22 $ contre 8 $ auparavant

* Venture Global Inc VG.N : Morgan Stanley passe sa recommandation de "sous-pondérer" à "surpondérer"

* Westlake Corp WLK.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 97 $ à 110 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 170 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : BTIG passe sa recommandation de "acheter" à "neutre"

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
216,310 USD NYSE +0,67%
ADC THERAPEUTIC
4,050 USD NYSE +4,52%
ADICET BIO
6,7400 USD NASDAQ -2,60%
AEROVIRONMENT
206,1400 USD NASDAQ -2,47%
AGREE RLTY REIT
76,220 USD NYSE +0,07%
ALASKA AIR GROUP
38,665 USD NYSE +4,78%
ALLEGIANT TRAVEL
81,4600 USD NASDAQ +2,81%
AMEREN
106,810 USD NYSE +0,67%
AMERICAN AIRLINE
10,8200 USD NASDAQ +3,74%
AMERICAN EXPRESS
302,535 USD NYSE +2,59%
APA
38,8550 USD NASDAQ +2,09%
APOGEE THERAP
79,2000 USD NASDAQ +15,62%
APPLE
250,6400 USD NASDAQ +0,67%
ARRIVENT BIO
22,4300 USD NASDAQ -1,88%
ASHLAND
50,440 USD NYSE +3,25%
ATLANTICUS HLDGS
57,4700 USD NASDAQ +6,74%
AVEAN HLTHC HLDG
6,8150 USD NASDAQ +4,52%
AXALTA COAT SYST
26,140 USD NYSE +2,77%
BRAZE RG-A
18,3700 USD NASDAQ +0,22%
CHENI ENG PARTN
67,790 USD NYSE +1,06%
CHENIERE ENERGY
286,270 USD NYSE +2,08%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
203,535 USD NYSE +0,84%
CIENA
406,680 USD NYSE +5,90%
CITIZENS FINL GR
58,220 USD NYSE +2,12%
CONOCOPHILLIPS
127,700 USD NYSE +0,63%
CORNING INC
131,760 USD NYSE +5,66%
CROWN CASTL REIT
80,780 USD NYSE -2,01%
CYTOKINETICS
61,1100 USD NASDAQ -2,92%
DELL TECH RG-C
160,805 USD NYSE +1,70%
DELTA AIR LINES
65,995 USD NYSE +4,04%
DEVON ENERGY
48,595 USD NYSE -0,34%
DIAMONDBACK ENG
193,2500 USD NASDAQ +1,54%
DICK'S SPORT GOO
193,955 USD NYSE +2,03%
DOW
36,145 USD NYSE -1,40%
EOG RESOURCES
140,485 USD NYSE +1,18%
EQT
65,490 USD NYSE +1,21%
EVERSOURCE ENERG
67,610 USD NYSE +1,39%
EXPAND ENER
107,6700 USD NASDAQ +0,33%
EXXON MOBIL
160,660 USD NYSE +0,56%
FIREFLY
23,7900 USD NASDAQ +2,45%
FRESHPET
64,5300 USD NASDAQ +2,15%
FUFU RG-A
1,9199 USD NASDAQ -14,67%
GE VERNOVA
892,845 USD NYSE +4,79%
GEMINI SPACE RG-A
5,5550 USD NASDAQ -7,57%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
INSMED
141,8150 USD NASDAQ -1,52%
JASPER THERAPEU
1,1900 USD NASDAQ -3,25%
JEFFERIES FINL
39,370 USD NYSE +3,22%
KEYSIGHT TECHNOL
290,415 USD NYSE +4,77%
LIQUIDIA
35,7000 USD NASDAQ -4,44%
MATTEL
14,9950 USD NASDAQ +1,11%
MICROSOFT
382,6500 USD NASDAQ -1,64%
MONGODB-A
272,6300 USD NASDAQ +4,39%
NAVAN RG-A
8,8700 USD NASDAQ -2,42%
NEXSTAR MED GRP
228,7900 USD NASDAQ +2,57%
NIKE -B-
52,760 USD NYSE +0,73%
NORTHERN OIL&GAS
28,460 USD NYSE -1,28%
ODYSIGHT AI
6,7800 USD NASDAQ -4,10%
PG&E
17,325 USD NYSE -0,03%
PPG INDUSTRIES
100,780 USD NYSE +3,70%
PTC
150,0680 USD NASDAQ +0,17%
Pétrole Brent
101,04 USD Ice Europ -6,09%
Pétrole WTI
89,30 USD Ice Europ -7,56%
RED ROCK RESOR RG-A
59,1100 USD NASDAQ -1,25%
REGAL REXNORD
184,670 USD NYSE +5,24%
RELAY THERAPETCS
10,0600 USD NASDAQ +1,51%
REPLIGEN
117,2900 USD NASDAQ -0,27%
RHYTHM PHARM
84,1900 USD NASDAQ -6,78%
RYAN SPEC HLDG RG-A
34,825 USD NYSE +0,43%
SANDISK
686,3650 USD NASDAQ -11,10%
SCIENCE APPS INT
96,6600 USD NASDAQ -0,51%
SEMPRA ENERGY
93,130 USD NYSE +1,53%
SHERWIN-WILLIAMS
313,620 USD NYSE +3,35%
SOUTHWEST AIRLIN
40,765 USD NYSE +3,44%
STIFEL FINANCIAL
72,980 USD NYSE +3,11%
SUPER MICRO
21,5450 USD NASDAQ +4,94%
SYNCHRONY FINANC
67,080 USD NYSE +1,33%
THE KRAFT HEINZ
21,1750 USD NASDAQ -1,83%
UMB FINANCIAL
111,2800 USD NASDAQ +1,85%
UNITED AIRLINES
93,4100 USD NASDAQ +3,85%
UNITED THERAPEUT
524,6750 USD NASDAQ -0,44%
VALVOLINE
33,910 USD NYSE +3,57%
WESTLAKE
109,500 USD NYSE +3,19%
WINTRUST FINANCI
134,5900 USD NASDAQ +1,55%
ZIMMER BIOMET HL
87,850 USD NYSE -0,05%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/03/2026 à 18:06:52.

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