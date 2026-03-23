information fournie par Reuters • 23/03/2026 à 18:06

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ArriVent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings, EQT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ArriVent Biopharma, Aveanna Healthcare Holdings et EQT.

FAITS MARQUANTS

* ArriVent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley relève son objectif de cours à 45 $ contre 37 $

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James passe sa recommandation de

"surperformance" à "achat fort"

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 194 $ à 216 $

* EQT Corp EQT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 76 $ contre 71 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 159 $ à 195 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ADC Therapeutics SA ADCT.N : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Adicet Bio Inc ACET.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours de 50 $ à 27 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Raymond James passe sa recommandation de "sous-performance" à "performance du marché"

* Agree Realty Corp ADC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 79 $ à 82 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : UBS réduit l'objectif de cours à 53 $ contre 60 $

* Allegiant Travel Co ALGT.O : UBS relève l'objectif de cours à 93 $ contre 90 $ auparavant

* Ameren Corp AEE.N : Argus Research relève l'objectif de cours de 108 $ à 115 $

* American Airlines AAL.O : UBS réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 15 $

* American Express Co AXP.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 360 $ contre 400 $ auparavant

* APA Corporation APA.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 25 $ à 37 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 95 $

* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 325,00 $ à 320,00 $

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley augmente l'objectif de cours à 45 $ contre 37 $

* ArriVent Biopharma Inc AVBP.O : B. Riley augmente l'objectif de cours de 37 $ à 45 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 239 $ contre 280 $

* Ashland Inc ASH.N : Argus Research réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 70 $

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 98 $ contre 90 $ auparavant

* Aveanna Healthcare Holdings AVAH.O : Raymond James passe sa recommandation de "surperformance" à "achat fort"

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 39 $ à 32 $

* Bitfufu Inc. FUFU.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 4 $ contre 7 $

* Braze Inc BRZE.O : Raymond James réduit l'objectif de cours de 43 $ à 25 $

* Brookfield Infrastructure BIPC.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 57,00 $ à 45,00 $

* Brookfield Infrastructure BIPC.N : Morgan Stanley passe sa recommandation de "pondération égale" à

"sous-pondérer"

* Brookfield Renewables Corp BEPC.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 48,00 $ à 42,00 $

* Brookfield Renewables Corp BEPC.N : Morgan Stanley passe sa recommandation de "surpondérer" à "sous-pondérer"

* Cheniere Energy Inc LNG.N : BMO augmente l'objectif de cours de 265 $ à 306 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours de 236 $ à 313 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Morgan Stanley passe sa recommandation de "pondération égale" à "surpondérer"

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Morgan Stanley maintient sa note d'équipondération

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 55 $ à 72 $

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 216 $ contre 194 $ auparavant

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève l'objectif de cours de 320 $ à 430 $

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 71 $ à 63 $

* Conocophillips COP.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 98 $ à 121 $

* Corning GLW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 155 $ contre 144 $

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 90 $

* Crown Castle International Corp. CCI.N : Wells Fargo passe sa recommandation de "surpondérer" à "pondération

égale"

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Leerink Partners augmente l'objectif de cours de 84 $ à 88 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 155 $ à 172 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : UBS relève l'objectif de cours de 83 $ à 84 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 59 $ contre 42 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 237 $ contre 190 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 300 $ à 335 $

* Dow Inc DOW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 39 $ contre 33 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 167 $ contre 126 $ auparavant

* EQT Corp EQT.N : Bernstein réduit l'objectif de cours de 73 $ à 69 $

* EQT Corp EQT.N : Jefferies augmente l'objectif de cours de 71 $ à 76 $

* Eversource Energy ES.N : BMO ramène l'objectif de cours de 79 $ à 75 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 160 $ contre 144 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 159 $ à 195 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 40 $ contre 50 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 93 $ contre 90 $ auparavant

* GE Vernova GEV.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 960,00 $ contre 817,00 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 26 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 175 $ contre 208 $

* Jasper Therapeutics Inc JSPR.O : UBS prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de

cours de 1,5 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO réduit l'objectif de cours de 68 $ à 42 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Citigroup augmente l'objectif de cours de 282 $ à 320 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 26 $ à 24 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : Wells Fargo augmente l'objectif de cours de 44 $ à 51 $

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 18 $ contre 19 $ auparavant

* Microsoft MSFT.O : Melius Research abaisse l'objectif de cours à 400 $ contre 430 $

* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 290 $ à 325 $

* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho passe sa recommandation de "neutre" à "surperformer"

* Navan Inc NAVN.O : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours de 30 $ à 20 $

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Nike, Inc. NKE.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 54 $ contre 67 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James augmente l'objectif de cours à 40 $ contre 32 $

* Odysight.Ai Inc ODYS.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 10 $

* Perspective Therapeutics, Inc. CATX.A : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 12 $ à 13 $

* PG&E Corp PCG.N : Jefferies passe sa recommandation de "acheter" à "conserver" et réduit son objectif de cours

de 20 $ à 19 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Berenberg réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 110 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 115 $ contre 140 $

* PTC Inc PTC.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 160 $ contre 180 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Benchmark initie une couverture avec un objectif de cours de 67 $

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Barclays relève l'objectif de cours de 237 $ à 245 $

* Relay Therapeutics, Inc. RLAY.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 14 $ à 19 $

* Repligen Corporation RGEN.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 180 $ à 208 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 100 $ à 105 $

* RPM International Inc RPM.N : Mizuho réduit l'objectif de cours de 120 $ à 111 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 60 $

* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 900 $ contre 850 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 100 $ contre 110 $

* Sempra SRE.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 115 $ contre 113 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 371 $ contre 410 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : UBS réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 59 $

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 136 $ à 92 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Northland Capital réduit l'objectif de cours de 63 $ à 22 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Northland Capital passe sa recommandation de "surperformer" à "performance du

marché"

* Synchrony Financial SYF.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 84 $ à 71 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 130 $ contre 150 $

* United Airlines UAL.O : UBS augmente l'objectif de cours à 135 $ contre 134 $

* United States Antimony Corp. UAMY.N : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 11,5 $ contre 10,25

$

* United Therapeutics Corp. UTHR.O : Wells Fargo augmente l'objectif de cours de 466 $ à 486 $

* Valvoline Inc VVV.N : Stifel passe sa recommandation de "conserver" à "acheter" et relève l'objectif de cours à

42 $ contre 40 $ auparavant

* Venture Global Inc VG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 22 $ contre 8 $ auparavant

* Venture Global Inc VG.N : Morgan Stanley passe sa recommandation de "sous-pondérer" à "surpondérer"

* Westlake Corp WLK.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 97 $ à 110 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 150 $ contre 170 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : BTIG passe sa recommandation de "acheter" à "neutre"