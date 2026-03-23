Des policiers de l'immigration en renfort dans les aéroports américains

Un agent de l'immigration (ICE) déployé à l'aéroport de New York aux Etats-Unis, le 23 mars 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Des agents de la police américaine de l'immigration (ICE) ont été déployés lundi dans 14 aéroports du pays, selon un responsable gouvernemental, en raison d'une pénurie de personnel de sécurité due à la paralysie budgétaire partielle.

Le président américain avait menacé samedi d'envoyer dès lundi des agents de l'ICE dans les aéroports, où l'attente peut durer des heures par manque de personnel de l'Agence de sécurité dans les transports (TSA), qui ne sont pas payés du fait de ce blocage budgétaire.

Selon Tom Homan, conseiller de Donald Trump sur l'immigration cité par la chaîne CNN, les agents ont été déployés lundi dans 14 aéroports.

"Et il y en aura plus", a-t-il ajouté.

Questionné sur la même chaîne dimanche matin, Tom Homan avait affirmé que la priorité serait donnée "aux grands aéroports où les files d'attente sont les plus longues, de trois heures".

Le conseiller a souligné que l'objectif était que les policiers soient chargés de simples tâches sécuritaires, comme la surveillance des portes de sortie, afin que les agents de la TSA puissent être concentrés aux postes de contrôle spécialisés.

Depuis le 14 février, le financement du ministère de la Sécurité intérieure (DHS), qui chapeaute la TSA, est gelé en raison du profond différend entre démocrates et républicains au Congrès sur les pratiques de la police de l'immigration, très contestées à gauche.

En raison de ce "shutdown" partiel, des milliers de fonctionnaires fédéraux du DHS ont été mis au chômage technique, tandis que des milliers d'autres, aux fonctions considérées comme essentielles, continuent de travailler sans être payés.

Des agents fédéraux dont des agents de l'ICE, en renfort à l'aéroport de Newark aux Etats-Unis, le 23 mars 2026 ( AFP / kena betancur )

Le ministre des Transports, Sean Duffy, a déclaré dimanche sur ABC que la situation allait être "bien pire" à mesure que le temps passait car de plus en plus d'agents de la TSA "vont démissionner ou ne pas se présenter à leur poste", afin "de prendre un autre emploi pour acheter de la nourriture et payer leur loyer".

Actuellement, "il y a un taux moyen d'absentéisme de 10% aux aéroports", mais jusqu'à "30% à 40%" par endroits, a-il précisé.