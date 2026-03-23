L'aéroport de New York LaGuardia rouvre après une collision mortelle sur une piste

Un CRJ-900 d'Air Canada Express est immobilisé sur la piste après être entré en collision avec un véhicule de l'autorité portuaire, à l'aéroport LaGuardia de New York, le 23 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

L'aéroport de LaGuardia à New York a rouvert comme prévu lundi à 14h00 locales (18H00 GMT) après une collision dimanche soir entre un avion et un véhicule de pompiers sur une piste d'atterrissage, qui a causé la mort des deux pilotes et fait plusieurs blessés.

"LaGuardia est désormais ouvert ; prévoyez des retards et/ou des annulations", a indiqué sur X l'aéroport, pour lequel il s'agit du premier accident mortel depuis 1992.

Vers 23H40 locales dimanche (03H40 GMT lundi), un CRJ-900 de la compagnie Jazz Aviation opérant pour le compte d'Air Canada a percuté un véhicule de secours et de lutte contre les incendies qui intervenait sur un autre incident.

Selon un enregistrement des contrôleurs aériens diffusé sur le site LiveATC.com, le véhicule a d'abord été autorisé à traverser la piste, puis ne s'est pas arrêté à temps alors qu'un contrôleur lui répétait "stop" à une dizaine de reprises.

Le président américain, Donald Trump, a qualifié l'accident de "terrible", déclarant à des journalistes: "Ils ont commis une erreur. C'est un métier dangereux".

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a parlé sur X d'une collision "profondément attristante".

- "Incroyablement difficile" -

Le pilote et le copilote de l'avion sont décédés, a annoncé Kathryn Garcia, directrice générale de l'Autorité portuaire qui gère l'aéroport, au cours d'une conférence de presse.

Dans un communiqué, Air Canada s'est dit "profondément attristé par la perte de deux employés". Pour Jazz Aviation, il s'agit d'une "journée incroyablement difficile", selon un autre communiqué.

Au total, "41 personnes, dont des passagers, des membres d'équipage et des pompiers, ont été transportées à l'hôpital", a ajouté Mme Garcia, en précisant que "certaines sont grièvement blessées".

Selon l'Autorité portuaire, neuf personnes restaient hospitalisées lundi matin, dont les deux qui se trouvaient dans le véhicule de pompiers. Ces deux dernières sont dans "un état stable" et leur vie n'est pas en danger, a dit Mme Garcia.

Des images de l'AFP lundi montrent l'avion toujours sur la piste d'atterrissage, le cockpit et la partie avant gravement endommagés. Le véhicule de secours, également abimé, repose renversé sur une pelouse derrière l'appareil.

Des engins de secours et des voitures de police ont été vus sur place.

Selon Jazz Aviation, l'avion s'est posé à New York après avoir décollé de Montréal avec à bord 72 passagers et 4 membres d'équipage. Air Canada donne les mêmes chiffres, "restant à confirmer".

Un passager, Jack Cabot, a raconté que l'appareil avait "immédiatement heurté quelque chose" après l'atterrissage. "Tout le monde était recroquevillé, tout le monde criait, nous n'avions aucune consigne parce que le cockpit avait été détruit", a-t-il déclaré à des médias américains."Alors quelqu'un a dit: +Allons vers l'issue de secours, ouvrons la porte et sautons tous dehors+, et c'est exactement ce que nous avons fait".

- Enquête -

L'agence américaine de sécurité des transports (NTSB) a annoncé avoir immédiatement déployé une équipe pour enquêter. Elle est responsable des investigations, menées conjointement avec l'Autorité de l'aviation civile (FAA).

Air Canada, Jazz Aviation et le Bureau de la sécurité des transports du Canada collaborent à cette enquête et se rendent sur place.

Le ministre américain des Transports, Sean Duffy, est également sur les lieux.

Des passagers en attente le 23 mars 2026 à l'aéroport LaGuardia de New York, fermé après une collision entre un avion et un véhicule de l'autorité portuaire dans la nuit ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

L'aéroport connaissait déjà des perturbations en raison des mauvaises conditions météorologiques, avait-il annoncé dimanche sur X.

Les passagers devaient également patienter plus longtemps pour passer les contrôles de sécurité à cause du manque de personnel de l'Agence de sécurité dans les transports (TSA), qui ne sont pas payés en raison d'une paralysie budgétaire partielle.

Un second incident est par ailleurs survenu lundi matin dans un autre aéroport new-yorkais, celui de Newark Liberty, dans le New Jersey. Les vols ont été brièvement interrompus après l'évacuation d'une tour de contrôle "en raison d'une odeur de brûlé provenant d'un ascenseur", a annoncé la FAA dans un communiqué.